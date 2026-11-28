La start list dei primi 15 pettorali del superG maschile di Copper Mountain si apre con il ceco Jan Zabystřan con il numero 1, seguito dall’austriaco Marco Schwarz con il 2, dall’azzurro Mattia Casse con il 3, dall’altro austriaco Daniel Hemetsberger con il 4 e dal norvegese Fredrik Møller con il 5. Il gruppo di merito dei migliori della specialità viene inaugurato dallo svizzero Franjo von Allmen con il pettorale 6, precedendo l’italiano Dominik Paris con il 7, l’austriaco Vincent Kriechmayr con l’8, lo svizzero Stefan Rogentin con il 9 e l’austriaco Stefan Babinsky con il 10. Il detentore della coppa di specialità Marco Odermatt (Svizzera) scenderà con l’11, seguito dal francese Cyprien Sarrazin con il 12, dal terzo azzurro nei primi quindici Giovanni Franzoni con il 13, dall’austriaco Raphael Haaser con il 14 e infine dallo svizzero Alexis Monney a chiudere il blocco con il pettorale 15.