L’avvio della stagione della velocità potrebbe segnare anche i primi importanti scossoni in classifica. Al comando della generale c’è il brasiliano Pinheiro Braathen grazie ai due successi (slalom e gigante) che hanno aperto la Coppa del Mondo. Poi è arrivata la delusione tra le porte strette a Gurgl che ha subito ridimensionato le sue ambizioni per la generale. Ora tocca a Odermatt ricominciare la caccia per la sesta Coppa del Mondo generale consecutiva.

Coppa del Mondo: la classifica