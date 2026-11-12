Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Albania-Finlandia 1-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

12 Novembre 2026 ore 20:45
Albania
1
Finlandia
0
Fine primo tempo
Arbitro: João Pedro Silva Pinheiro
  1. 35' 1-0 Ernest Muçi
0'
45'
90'
46'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45

  3. Inizia il Primo tempo.20:46

  5. Fallo di Miro Tenho (Finlandia).20:47

  6. Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47

  7. 2'

    Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stavros Pilios.20:47

  8. 4'

    Fallo di Fredrik Jensen (Finlandia).20:50

  9. 4'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  11. 5'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Adam Ståhl (Finlandia).20:51

  12. 6'

    Fallo di mano di Qazim Laçi (Albania).20:52

  13. 8'

    Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54

  14. 8'

    Fallo di Ylber Ramadani (Albania).20:54

  15. 10'

    Tentativo fallito. Benjamin Källman (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Ståhl con cross.20:55

  17. 11'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Ryan Mahuta (Finlandia).20:56

  18. 11'

    Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  19. 11'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).20:57

  20. 15'

    Fuorigioco. Ardian Ismajli(Albania) prova il lancio lungo, ma Elseid Hysaj e' colto in fuorigioco.21:00

  21. 16'

    Fallo di Adam Ståhl (Finlandia).21:02

  23. 16'

    Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  24. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Rey Manaj (Albania) per infortunio.21:05

  25. 20'

    Gara riprende.21:06

  26. 20'

    Fallo di Leo Walta (Finlandia).21:06

  27. 20'

    Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  29. 22'

    Tiro parato. Ernest Muçi (Albania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:07

  30. 22'

    Fredrik Jensen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  31. 22'

    Fallo di Ylber Ramadani (Albania).21:08

  32. 22'

    Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stavros Pilios.21:08

  33. 23'

    Fallo di Fredrik Jensen (Finlandia).21:09

  35. 23'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  36. 25'

    Tentativo fallito. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Topi Keskinen.21:11

  37. 30'

    Tiro parato. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rey Manaj.21:16

  38. 31'

    Fallo di Leo Walta (Finlandia).21:16

  39. 31'

    Ylber Ramadani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  41. 31'

    Tiro respinto. Oliver Antman (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Markhiyev.21:17

  42. 31'

    Tentativo fallito. Fredrik Jensen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:17

  43. 32'

    Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).21:17

  44. 32'

    Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  45. 32'

    Fallo di Leo Walta (Finlandia).21:18

  47. 32'

    Elseid Hysaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  48. 32'

    Leo Walta (Finlandia) e' ammonito per fallo.21:18

  49. 33'

    Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:19

  50. 34'

    Tentativo fallito. Berat Djimsiti (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stavros Pilios con cross in seguito a un calcio da fermo.21:19

  51. 34'

    Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kristjan Asllani in seguito a un calcio da fermo.21:19

  53. 35'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Ryan Mahuta (Finlandia).21:21

  54. 35'

    Gol! Albania 1, Finlandia 0. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.21:21

  55. 37'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23

  56. 37'

    Fallo di Kristjan Asllani (Albania).21:23

  57. 38'

    Tentativo fallito. Miro Tenho (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta con cross in seguito a un calcio da fermo.21:24

  59. 39'

    Ville Koski (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  60. 39'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).21:25

  61. 39'

    Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  62. 39'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).21:25

  63. 41'

    Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adam Markhiyev.21:26

  65. 41'

    Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  66. 41'

    Fallo di Ylber Ramadani (Albania).21:27

  67. 42'

    Tiro parato. Miro Tenho (Finlandia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Leo Walta con cross.21:28

  68. 42'

    Tentativo fallito. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro dalla lunga distanza di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:28

  69. 45'

    Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).21:30

  71. 45'

    Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  72. 45'

    Adam Markhiyev (Finlandia) e' ammonito per fallo.21:30

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  74. 45'+1'

    Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).21:32

  75. 45'+1'

    Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  77. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Albania 1, Finlandia 0.21:32

Formazioni Albania - Finlandia

Albania
Finlandia
TITOLARI ALBANIA
  • (1) ETRIT BERISHA (P)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (2) STAVROS PILIOS (C)
  • (20) YLBER RAMADANI (C)
  • (7) REY MANAJ (A)
  • (14) QAZIM LAÇI (A)
  • (10) ERNEST MUÇI (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (22) LUIS HASA (C)
  • (9) CRISTIAN SHPENDI (A)
  • (16) JULJAN SHEHU (C)
  • (15) KLISMAN CAKE (D)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (23) MARIO DAJSINANI (P)
  • (21) ARBËR HOXHA (A)
  • (12) ALEN SHERRI (P)
  • (17) TAULANT SEFERI (A)
  • (11) MYRTO UZUNI (A)
  • (13) NASER ALIJI (D)
  • (5) ARLIND AJETI (D)
ALLENATORE ALBANIA
  • Rolando Maran
TITOLARI FINLANDIA
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (5) MIRO TENHO (D)
  • (3) ADAM STÅHL (D)
  • (17) RYAN MAHUTA (D)
  • (21) VILLE KOSKI (D)
  • (9) FREDRIK JENSEN (C)
  • (11) ADAM MARKHIYEV (C)
  • (18) TOPI KESKINEN (C)
  • (10) LEO WALTA (C)
  • (7) OLIVER ANTMAN (C)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (16) ANSSI SUHONEN (C)
  • (13) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
  • (14) LUKA HYRYLÄINEN (C)
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (22) DANIEL HÅKANS (C)
  • (2) TONY MIETTINEN (D)
  • (6) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)
  • (8) NAATAN SKYTTÄ (C)
  • (15) ONNI VALAKARI (C)
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (4) ROBERT IVANOV (D)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
PREPARTITA

Albania - Finlandia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .

Dove vedere Albania-Finlandia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Albania-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.

Albania - Finlandia Live

Enel

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio