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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:45
Inizia il Primo tempo.20:46
Fallo di Miro Tenho (Finlandia).20:47
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stavros Pilios.20:47
Fallo di Fredrik Jensen (Finlandia).20:50
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Adam Ståhl (Finlandia).20:51
Fallo di mano di Qazim Laçi (Albania).20:52
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54
Fallo di Ylber Ramadani (Albania).20:54
Tentativo fallito. Benjamin Källman (Finlandia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Ståhl con cross.20:55
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Ryan Mahuta (Finlandia).20:56
Topi Keskinen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Mario Mitaj (Albania).20:57
Fuorigioco. Ardian Ismajli(Albania) prova il lancio lungo, ma Elseid Hysaj e' colto in fuorigioco.21:00
Fallo di Adam Ståhl (Finlandia).21:02
Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Rey Manaj (Albania) per infortunio.21:05
Gara riprende.21:06
Fallo di Leo Walta (Finlandia).21:06
Qazim Laçi (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Tiro parato. Ernest Muçi (Albania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:07
Fredrik Jensen (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Ylber Ramadani (Albania).21:08
Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stavros Pilios.21:08
Fallo di Fredrik Jensen (Finlandia).21:09
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tentativo fallito. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Topi Keskinen.21:11
Tiro parato. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rey Manaj.21:16
Fallo di Leo Walta (Finlandia).21:16
Ylber Ramadani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tiro respinto. Oliver Antman (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Markhiyev.21:17
Tentativo fallito. Fredrik Jensen (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:17
Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).21:17
Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Leo Walta (Finlandia).21:18
Elseid Hysaj (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Leo Walta (Finlandia) e' ammonito per fallo.21:18
Tiro parato. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:19
Tentativo fallito. Berat Djimsiti (Albania) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stavros Pilios con cross in seguito a un calcio da fermo.21:19
Tentativo fallito. Qazim Laçi (Albania) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Kristjan Asllani in seguito a un calcio da fermo.21:19
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Ryan Mahuta (Finlandia).21:21
Gol! Albania 1, Finlandia 0. Ernest Muçi (Albania) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra da calcio d'angolo.21:21
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:23
Fallo di Kristjan Asllani (Albania).21:23
Tentativo fallito. Miro Tenho (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leo Walta con cross in seguito a un calcio da fermo.21:24
Ville Koski (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Rey Manaj (Albania).21:25
Adam Markhiyev (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Rey Manaj (Albania).21:25
Tiro respinto. Leo Walta (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Adam Markhiyev.21:26
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Fallo di Ylber Ramadani (Albania).21:27
Tiro parato. Miro Tenho (Finlandia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Leo Walta con cross.21:28
Tentativo fallito. Leo Walta (Finlandia) un tiro di destro dalla lunga distanza di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:28
Fallo di Adam Markhiyev (Finlandia).21:30
Stavros Pilios (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Adam Markhiyev (Finlandia) e' ammonito per fallo.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fallo di Benjamin Källman (Finlandia).21:32
Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Primo tempo terminato, Albania 1, Finlandia 0.21:32
Albania - Finlandia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .
Dove vedere Albania-Finlandia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Albania-Finlandia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.
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