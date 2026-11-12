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Armenia-Cipro: 1-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

12 Novembre 2026 ore 18:00
Armenia
1
Cipro
1
Partita finita
Arbitro: Orel Grinfeeld
  1. 9' 0-1 Iasonas Pikis
  2. 58' 1-1 Artur Gharibyan
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Armenia 1, Cipro 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Armenia 1, Cipro 1.19:51

  3. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Stavros Georgiou (Cipro).19:51

  4. 90'+3'

    Sostituzione, Cipro. Angelos Neophytou sostituisce Iasonas Pikis.19:50

  5. 90'+3'

    Sostituzione, Cipro. Kostakis Artymatas sostituisce Grigoris Kastanos.19:50

  6. 90'+2'

    Fallo di Grant-Leon Ranos (Armenia).19:49

  7. 90'+2'

    Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49

  9. 90'+1'

    Nayair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  10. 90'+1'

    Fallo di Stavros Georgiou (Cipro).19:47

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47

  12. 89'

    Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Panagiotis Andreou con suggerimento di testa.19:46

  13. 88'

    Tiro respinto. Karlen Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.19:45

  15. 88'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Stavros Georgiou (Cipro).19:45

  16. 88'

    Grant-Leon Ranos (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:44

  17. 88'

    Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).19:44

  18. 86'

    Sostituzione, Armenia. Narek Hovhannisyan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.19:43

  19. 86'

    Sostituzione, Armenia. Hovhannes Harutyunyan sostituisce Ugochukwu Iwu.19:43

  21. 85'

    Gara riprende.19:42

  22. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, Nayair Tiknizyan (Armenia) per infortunio.19:41

  23. 84'

    Nayair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40

  24. 84'

    Fallo di Ioannis Kosti (Cipro).19:40

  25. 82'

    Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:39

  27. 81'

    Edgar Sevikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:38

  28. 81'

    Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).19:38

  29. 81'

    Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:38

  30. 80'

    Tiro parato. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Nayair Tiknizyan.19:37

  31. 77'

    Sostituzione, Cipro. Stavros Georgiou sostituisce Loizos Loizou.19:34

  33. 77'

    Sostituzione, Armenia. Grant-Leon Ranos sostituisce Artur Gharibyan.19:34

  34. 77'

    Sostituzione, Armenia. Gor Manvelyan sostituisce Artur Serobyan.19:34

  35. 76'

    Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).19:33

  36. 76'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  37. 75'

    Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:32

  39. 75'

    Fallo di Giorgos Malekkides (Cipro).19:32

  40. 74'

    Tentativo fallito. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nayair Tiknizyan.19:31

  41. 72'

    Fallo di Artur Gharibyan (Armenia).19:29

  42. 72'

    Hector Kyprianou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  43. 72'

    Fuorigioco. Giorgos Malekkides(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.19:29

  45. 72'

    Sostituzione, Armenia. Edgar Sevikyan sostituisce Narek Grigoryan.19:29

  46. 72'

    Narek Grigoryan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:28

  47. 71'

    Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).19:28

  48. 71'

    Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  49. 71'

    Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).19:28

  51. 71'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  52. 69'

    Ugochukwu Iwu (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  53. 69'

    Fallo di Iasonas Pikis (Cipro).19:25

  54. 68'

    Fuorigioco. Nayair Tiknizyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Zhirayr Shaghoyan e' colto in fuorigioco.19:24

  55. 67'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro).19:24

  57. 67'

    Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:24

  58. 65'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Leonidas Konomis (Cipro).19:22

  59. 65'

    Tiro respinto. Styopa Mkrtchyan (Armenia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Artur Serobyan con cross.19:22

  60. 65'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Grigoris Kastanos (Cipro).19:21

  61. 65'

    Tiro respinto. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area.19:21

  63. 64'

    Fuorigioco. Ioannis Kosti(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.19:20

  64. 63'

    Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Marcus Edwards.19:20

  65. 62'

    Fuorigioco. Narek Grigoryan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Artur Gharibyan e' colto in fuorigioco.19:19

  66. 61'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Styopa Mkrtchyan (Armenia).19:18

  67. 60'

    Georgi Harutyunyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:17

  69. 60'

    Fallo di Georgi Harutyunyan (Armenia).19:17

  70. 60'

    Iasonas Pikis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17

  71. 58'

    Gol! Armenia 1, Cipro 1. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Serobyan con cross.19:15

  72. 56'

    Fuorigioco. Aleksandr Mishiev(Armenia) prova il lancio lungo, ma Artur Gharibyan e' colto in fuorigioco.19:13

  73. 56'

    Fallo di Georgi Harutyunyan (Armenia).19:12

  75. 56'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  76. 55'

    Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).19:12

  77. 55'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  78. 53'

    Fallo di Artur Serobyan (Armenia).19:10

  79. 53'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  81. 52'

    Tentativo fallito. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:09

  82. 52'

    Tiro respinto. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.19:09

  83. 52'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Hector Kyprianou (Cipro).19:08

  84. 52'

    Tiro respinto. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Narek Grigoryan.19:08

  85. 50'

    Iasonas Pikis (Cipro) e' ammonito.19:07

  87. 50'

    Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  88. 50'

    Fallo di Iasonas Pikis (Cipro).19:06

  89. 48'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Grigoris Kastanos (Cipro).19:05

  90. 46'

    Tiro respinto. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:03

  91. Inizia il Secondo tempo Armenia 0, Cipro 1.19:02

  93. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Armenia 0, Cipro 1.18:47

  94. 45'+1'

    Tentativo fallito. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Artur Gharibyan.18:46

  95. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

  96. 45'

    Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.18:45

  97. 44'

    Loizos Loizou (Cipro) e' ammonito per fallo.18:44

  99. 44'

    Karlen Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:44

  100. 44'

    Fallo di Loizos Loizou (Cipro).18:44

  101. 42'

    Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).18:42

  102. 42'

    Iasonas Pikis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  103. 42'

    Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nayair Tiknizyan.18:42

  105. 41'

    Giorgos Malekkides (Cipro) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Loizos Loizou con cross da calcio d'angolo.18:41

  106. 40'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Artem Bandikyan (Armenia).18:40

  107. 40'

    Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.18:40

  108. 38'

    Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Giorgos Malekkides.18:38

  109. 36'

    Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Artem Bandikyan.18:36

  111. 36'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).18:36

  112. 33'

    Tentativo fallito. Artem Bandikyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Narek Grigoryan.18:33

  113. 33'

    Tiro respinto. Ugochukwu Iwu (Armenia) un tiro di destro da fuori area.18:33

  114. 31'

    Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:31

  115. 31'

    Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.18:31

  117. 30'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).18:30

  118. 30'

    Tiro respinto. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.18:30

  119. 29'

    Fallo di Artur Gharibyan (Armenia).18:29

  120. 29'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

  121. 28'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro).18:28

  123. 28'

    Tiro parato. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Artur Serobyan.18:28

  124. 26'

    Zhirayr Shaghoyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:26

  125. 26'

    Fallo di Leonidas Konomis (Cipro).18:26

  126. 24'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).18:24

  127. 24'

    Tiro respinto. Iasonas Pikis (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:24

  129. 23'

    Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:23

  130. 21'

    Tiro parato. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ugochukwu Iwu.18:21

  131. 18'

    Artur Gharibyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:18

  132. 18'

    Fallo di Hector Kyprianou (Cipro).18:18

  133. 18'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area. Assist di Marcus Edwards.18:18

  135. 15'

    Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Grigoris Kastanos (Cipro).18:15

  136. 15'

    Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di destro da centro area.18:15

  137. 15'

    Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.18:15

  138. 13'

    Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:13

  139. 13'

    Iasonas Pikis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:13

  141. 12'

    Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Iasonas Pikis.18:12

  142. 12'

    Tentativo fallito. Iasonas Pikis (Cipro) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ioannis Pittas con cross.18:12

  143. 11'

    Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Loizos Loizou.18:11

  144. 9'

    Gol! Armenia 0, Cipro 1. Iasonas Pikis (Cipro) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Pittas con cross.18:09

  145. 7'

    Fallo di Artur Serobyan (Armenia).18:07

  147. 7'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  148. 6'

    Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:06

  149. 6'

    Fallo di Giorgos Malekkides (Cipro).18:06

  150. Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).18:01

  151. Inizia il Primo tempo.18:00

  153. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:09

Formazioni Armenia - Cipro

Armenia
Cipro
TITOLARI ARMENIA
  • (16) ALEKSANDR MISHIEV (P)
  • (2) ARTEM BANDIKYAN (D)
  • (21) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
  • (5) STYOPA MKRTCHYAN (D)
  • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
  • (22) NAREK GRIGORYAN (C)
  • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
  • (10) ZHIRAYR SHAGHOYAN (C)
  • (8) KARLEN HOVHANNISYAN (C)
  • (9) ARTUR SEROBYAN (C)
  • (18) ARTUR GHARIBYAN (A)
PANCHINA ARMENIA
  • (19) EDGAR GRIGORYAN (D)
  • (23) NAREK HOVHANNISYAN (A)
  • (13) EDGAR PILOYAN (C)
  • (14) GOR MANVELYAN (C)
  • (3) ERIK PILOYAN (D)
  • (17) GRANT-LEON RANOS (A)
  • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (7) EDGAR SEVIKYAN (C)
  • (11) HOVHANNES HARUTYUNYAN (C)
  • (12) ARSEN BEGLARYAN (P)
  • (20) KAREN MURADYAN (C)
  • (15) ARGISHTI PETROSYAN (D)
ALLENATORE ARMENIA
  • Eghishe Melikyan
TITOLARI CIPRO
  • (1) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
  • (15) LEONIDAS KONOMIS (D)
  • (19) KONSTANTINOS LAIFIS (D)
  • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
  • (4) HECTOR KYPRIANOU (D)
  • (16) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (23) MARCUS EDWARDS (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (C)
  • (10) LOIZOS LOIZOU (C)
  • (11) IASONAS PIKIS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (12) JOËL MALL (P)
  • (21) MARINOS TZIONIS (A)
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (5) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)
  • (13) IOANNIS KOSTI (C)
  • (22) ANTREAS PARASKEVAS (P)
  • (2) EVAGORAS ANTONIOU (D)
  • (17) STAVROS GEORGIOU (A)
  • (8) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (7) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
  • (6) ANDREAS SHIKKIS (D)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
PREPARTITA

Armenia - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 18:00 allo stadio .

Dove vedere Armenia-Cipro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Armenia-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 novembre. Armenia - Cipro Live

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