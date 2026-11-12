Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47

Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:39

Edgar Sevikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:38

Fuorigioco. Giorgos Malekkides(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.19:29

Narek Grigoryan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:28

Fuorigioco. Nayair Tiknizyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Zhirayr Shaghoyan e' colto in fuorigioco.19:24

Fuorigioco. Ioannis Kosti(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.19:20

Fuorigioco. Narek Grigoryan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Artur Gharibyan e' colto in fuorigioco.19:19

Georgi Harutyunyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:17

Fuorigioco. Aleksandr Mishiev(Armenia) prova il lancio lungo, ma Artur Gharibyan e' colto in fuorigioco.19:13

Iasonas Pikis (Cipro) e' ammonito.19:07

Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

Loizos Loizou (Cipro) e' ammonito per fallo.18:44

Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:23

Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Iasonas Pikis.18:12

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:09