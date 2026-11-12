Incontro terminato, Armenia 1, Cipro 1.
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Incontro terminato, Armenia 1, Cipro 1.
Secondo tempo terminato, Armenia 1, Cipro 1.19:51
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Stavros Georgiou (Cipro).19:51
Sostituzione, Cipro. Angelos Neophytou sostituisce Iasonas Pikis.19:50
Sostituzione, Cipro. Kostakis Artymatas sostituisce Grigoris Kastanos.19:50
Fallo di Grant-Leon Ranos (Armenia).19:49
Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Nayair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Fallo di Stavros Georgiou (Cipro).19:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:47
Tiro parato. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Panagiotis Andreou con suggerimento di testa.19:46
Tiro respinto. Karlen Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.19:45
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Stavros Georgiou (Cipro).19:45
Grant-Leon Ranos (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:44
Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).19:44
Sostituzione, Armenia. Narek Hovhannisyan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.19:43
Sostituzione, Armenia. Hovhannes Harutyunyan sostituisce Ugochukwu Iwu.19:43
Gara riprende.19:42
Gara momentaneamente sospesa, Nayair Tiknizyan (Armenia) per infortunio.19:41
Nayair Tiknizyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:40
Fallo di Ioannis Kosti (Cipro).19:40
Tentativo fallito. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.19:39
Edgar Sevikyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:38
Fallo di Edgar Sevikyan (Armenia).19:38
Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:38
Tiro parato. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Nayair Tiknizyan.19:37
Sostituzione, Cipro. Stavros Georgiou sostituisce Loizos Loizou.19:34
Sostituzione, Armenia. Grant-Leon Ranos sostituisce Artur Gharibyan.19:34
Sostituzione, Armenia. Gor Manvelyan sostituisce Artur Serobyan.19:34
Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).19:33
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Edgar Sevikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:32
Fallo di Giorgos Malekkides (Cipro).19:32
Tentativo fallito. Edgar Sevikyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Nayair Tiknizyan.19:31
Fallo di Artur Gharibyan (Armenia).19:29
Hector Kyprianou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fuorigioco. Giorgos Malekkides(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.19:29
Sostituzione, Armenia. Edgar Sevikyan sostituisce Narek Grigoryan.19:29
Narek Grigoryan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:28
Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).19:28
Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).19:28
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Ugochukwu Iwu (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Iasonas Pikis (Cipro).19:25
Fuorigioco. Nayair Tiknizyan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Zhirayr Shaghoyan e' colto in fuorigioco.19:24
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro).19:24
Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:24
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Leonidas Konomis (Cipro).19:22
Tiro respinto. Styopa Mkrtchyan (Armenia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Artur Serobyan con cross.19:22
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Grigoris Kastanos (Cipro).19:21
Tiro respinto. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area.19:21
Fuorigioco. Ioannis Kosti(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.19:20
Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Marcus Edwards.19:20
Fuorigioco. Narek Grigoryan(Armenia) prova il lancio lungo, ma Artur Gharibyan e' colto in fuorigioco.19:19
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Styopa Mkrtchyan (Armenia).19:18
Georgi Harutyunyan (Armenia) e' ammonito per fallo.19:17
Fallo di Georgi Harutyunyan (Armenia).19:17
Iasonas Pikis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:17
Gol! Armenia 1, Cipro 1. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Serobyan con cross.19:15
Fuorigioco. Aleksandr Mishiev(Armenia) prova il lancio lungo, ma Artur Gharibyan e' colto in fuorigioco.19:13
Fallo di Georgi Harutyunyan (Armenia).19:12
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Artem Bandikyan (Armenia).19:12
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Artur Serobyan (Armenia).19:10
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tentativo fallito. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:09
Tiro respinto. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.19:09
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Hector Kyprianou (Cipro).19:08
Tiro respinto. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Narek Grigoryan.19:08
Iasonas Pikis (Cipro) e' ammonito.19:07
Styopa Mkrtchyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Iasonas Pikis (Cipro).19:06
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Grigoris Kastanos (Cipro).19:05
Tiro respinto. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.19:03
Inizia il Secondo tempo Armenia 0, Cipro 1.19:02
Primo tempo terminato, Armenia 0, Cipro 1.18:47
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Artur Gharibyan.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46
Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.18:45
Loizos Loizou (Cipro) e' ammonito per fallo.18:44
Karlen Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:44
Fallo di Loizos Loizou (Cipro).18:44
Fallo di Karlen Hovhannisyan (Armenia).18:42
Iasonas Pikis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nayair Tiknizyan.18:42
Giorgos Malekkides (Cipro) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Loizos Loizou con cross da calcio d'angolo.18:41
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Artem Bandikyan (Armenia).18:40
Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area.18:40
Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Giorgos Malekkides.18:38
Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Artem Bandikyan.18:36
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).18:36
Tentativo fallito. Artem Bandikyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Narek Grigoryan.18:33
Tiro respinto. Ugochukwu Iwu (Armenia) un tiro di destro da fuori area.18:33
Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:31
Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Zhirayr Shaghoyan con cross.18:31
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).18:30
Tiro respinto. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.18:30
Fallo di Artur Gharibyan (Armenia).18:29
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro).18:28
Tiro parato. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Artur Serobyan.18:28
Zhirayr Shaghoyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:26
Fallo di Leonidas Konomis (Cipro).18:26
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).18:24
Tiro respinto. Iasonas Pikis (Cipro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:24
Tentativo fallito. Artur Gharibyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.18:23
Tiro parato. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ugochukwu Iwu.18:21
Artur Gharibyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:18
Fallo di Hector Kyprianou (Cipro).18:18
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area. Assist di Marcus Edwards.18:18
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Grigoris Kastanos (Cipro).18:15
Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di destro da centro area.18:15
Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Nayair Tiknizyan con cross.18:15
Fallo di Nayair Tiknizyan (Armenia).18:13
Iasonas Pikis (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:13
Tentativo fallito. Loizos Loizou (Cipro) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Iasonas Pikis.18:12
Tentativo fallito. Iasonas Pikis (Cipro) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Ioannis Pittas con cross.18:12
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Loizos Loizou.18:11
Gol! Armenia 0, Cipro 1. Iasonas Pikis (Cipro) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioannis Pittas con cross.18:09
Fallo di Artur Serobyan (Armenia).18:07
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:06
Fallo di Giorgos Malekkides (Cipro).18:06
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).18:01
Inizia il Primo tempo.18:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:09
Armenia - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 18:00 allo stadio .
Dove vedere Armenia-Cipro di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Armenia-Cipro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 novembre.
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