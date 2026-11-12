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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36
Inizia il Primo tempo.20:47
Tentativo fallito. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da centro area tira alto.20:47
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Trent Alexander-Arnold (Inghilterra).20:50
Tiro respinto. Josko Gvardiol (Croazia) un tiro di sinistro da centro area.20:51
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jordan Pickford (Inghilterra).20:52
Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).20:58
Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59
Fallo di Martin Baturina (Croazia).20:59
Fallo di Igor Matanovic (Croazia).20:59
Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Morgan Rogers.21:02
Tiro respinto. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:04
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).21:05
Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).21:06
Tentativo fallito. Josip Misic (Croazia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Josko Gvardiol.21:09
Gol! Inghilterra 1, Croazia 0. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jude Bellingham.21:10
Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:12
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12
Tentativo fallito. Dan Burn (Inghilterra) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lewis Hall con cross in seguito a un calcio da fermo.21:13
Tiro respinto. Lewis Hall (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Anthony Gordon.21:16
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Croazia).21:16
Tiro respinto. Dan Burn (Inghilterra) un colpo di testa da centro area. Assist di Declan Rice con cross.21:16
Luka Vuskovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Dan Burn (Inghilterra).21:17
Tiro parato. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Igor Matanovic.21:19
Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).21:20
Tiro respinto. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Morgan Rogers.21:21
Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:27
Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:27
Tiro parato. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mateo Kovacic.21:28
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Declan Rice (Inghilterra).21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:32
Primo tempo terminato, Inghilterra 1, Croazia 0.21:32
Inghilterra - Croazia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .
Dove vedere Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Inghilterra-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.
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