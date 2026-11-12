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LIVE Inghilterra-Croazia 1-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

12 Novembre 2026 ore 20:45
Inghilterra
1
Croazia
0
Fine primo tempo
Arbitro: Morten Krogh
  1. 24' 1-0 Morgan Rogers
0'
45'
90'
45'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:36

  3. Inizia il Primo tempo.20:47

  5. Tentativo fallito. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da centro area tira alto.20:47

  6. 4'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Trent Alexander-Arnold (Inghilterra).20:50

  7. 5'

    Tiro respinto. Josko Gvardiol (Croazia) un tiro di sinistro da centro area.20:51

  8. 5'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jordan Pickford (Inghilterra).20:52

  9. 12'

    Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).20:58

  11. 12'

    Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  12. 13'

    Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:59

  13. 13'

    Fallo di Martin Baturina (Croazia).20:59

  14. 13'

    Fallo di Igor Matanovic (Croazia).20:59

  15. 13'

    Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  17. 16'

    Tentativo fallito. Elliot Anderson (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Morgan Rogers.21:02

  18. 18'

    Tiro respinto. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:04

  19. 19'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Josko Gvardiol (Croazia).21:05

  20. 20'

    Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  21. 20'

    Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).21:06

  23. 22'

    Tentativo fallito. Josip Misic (Croazia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Josko Gvardiol.21:09

  24. 24'

    Gol! Inghilterra 1, Croazia 0. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jude Bellingham.21:10

  25. 26'

    Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:12

  26. 26'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:12

  27. 27'

    Tentativo fallito. Dan Burn (Inghilterra) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lewis Hall con cross in seguito a un calcio da fermo.21:13

  29. 29'

    Tiro respinto. Lewis Hall (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Anthony Gordon.21:16

  30. 29'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Croazia).21:16

  31. 30'

    Tiro respinto. Dan Burn (Inghilterra) un colpo di testa da centro area. Assist di Declan Rice con cross.21:16

  32. 31'

    Luka Vuskovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  33. 31'

    Fallo di Dan Burn (Inghilterra).21:17

  35. 33'

    Tiro parato. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Igor Matanovic.21:19

  36. 34'

    Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  37. 34'

    Fallo di Jarell Quansah (Inghilterra).21:20

  38. 35'

    Tiro respinto. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Morgan Rogers.21:21

  39. 40'

    Tentativo fallito. Trent Alexander-Arnold (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:27

  41. 41'

    Igor Matanovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  42. 41'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:27

  43. 42'

    Tiro parato. Martin Baturina (Croazia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mateo Kovacic.21:28

  44. 43'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Declan Rice (Inghilterra).21:30

  45. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:32

  47. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Inghilterra 1, Croazia 0.21:32

Formazioni Inghilterra - Croazia

Inghilterra
Croazia
TITOLARI INGHILTERRA
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (5) DAN BURN (D)
  • (2) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (6) JARELL QUANSAH (D)
  • (10) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (4) DECLAN RICE (C)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (17) MORGAN ROGERS (C)
  • (11) ANTHONY GORDON (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (21) EBERECHI EZE (C)
  • (18) JAMES GARNER (C)
  • (7) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (12) BEN WHITE (D)
  • (13) JAMES TRAFFORD (P)
  • (19) DOMINIC CALVERT-LEWIN (A)
  • (14) JAMES HILL (D)
  • (15) JARRAD BRANTHWAITE (D)
  • (23) JASON STEELE (P)
  • (16) JOBE BELLINGHAM (C)
  • (22) JOSH KING (C)
  • (20) RIO NGUMOHA (A)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
TITOLARI CROAZIA
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (3) LUKA VUSKOVIC (D)
  • (14) IVAN SMOLCIC (D)
  • (4) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (2) JOSIP STANISIC (D)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
  • (16) MARTIN BATURINA (C)
  • (13) NIKOLA VLASIC (C)
  • (22) JOSIP MISIC (C)
  • (20) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (7) LOVRO MAJER (C)
  • (23) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (12) IVOR PANDUR (P)
  • (5) DUJE CALETA-CAR (D)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
  • (9) DION BELJO (A)
  • (6) NIKO GALESIC (D)
  • (19) MARCO PASALIC (A)
  • (18) SIMUN HRGOVIC (D)
  • (11) ANTE BUDIMIR (A)
  • (21) MARIN SOTICEK (C)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
ALLENATORE CROAZIA
  • Slaven Bilic
PREPARTITA

Inghilterra - Croazia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .

Dove vedere Inghilterra-Croazia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Inghilterra-Croazia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.

Inghilterra - Croazia Live

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