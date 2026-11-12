Aggiorna Diretta-Live

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Benvenuti alla diretta scritta di Italia-Francia, gara valida per la Giornata 5 del Gruppo 1 della Nations League 2026-2027. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.21:42

È un'Italia ritrovata dopo la brutta sconfitta iniziale contro il Belgio in casa. La squadra del ct Mancini ha rialzato subito la testa con la doppia vittoria sulla Turchia e, nel mezzo, proprio la sfida con la Francia a Parigi col pareggio per 1-1. A segno, in quella sfida, Olise e Bastoni.20:42

Francia in testa al gruppo con 10 punti. Le ha vinte tutte tranne quella contro l'Italia a Parigi. La squadra di Zidane arriva dal successo sul Belgio per 4-1 in casa con le reti di Doué, Cherki e Olise (doppietta)21:00

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Frattesi, Tonali, Barella - Seb.Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi. Ct: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario - Dimarco, Palestra, Ghilardi - S.Ricci, Fagioli, I.Doumbia, A.Romano - Koleosho, Vergara, Scamacca.20:08

FORMAZIONI UFFICIALI: La Francia si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Maignan - Malo Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert - Cherki, Da Cunha, Rabiot - Olise, D.Doué, Barcola. Ct: Zinedine Zidane. A disposizione: Restes, Risser - Kumbedi, Konaté, Yoro, A.Diouf - Zaïre-Emery. Camavinga - Mayulu, Kroupi, Pagis.20:11

Rispetto all'ultima formazione vista dell'Italia, ci sono 8 cambi. Contro la Turchia aveva giocato il tridente Vergara-Scamacca-Maldini, questa volta ci sono i fratelli Esposito e Cambiaghi. C'è Calafiori a fare il terzino sinistro, con Dimarco che parte invece dalla panchina.20:13

Tanti assenti in casa Francia. Fuori Mbappé, Dembélé, Lepaul, Tchouaméni e Thuram. In attacco c'è, quindi, Doué a fare il falso nueve, sostenuto da Olise e Barcola. C'è il centrocampista del Como Da Cunha, confermato nel ruolo di regista.20:14

Sono 42 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Italia e Francia. Bilancio che pende dalla parte degli azzurri, con 20 vittorie oltre a 9 pareggi e 13 successi dei transalpini. L'ultima volta in Italia si è giocata proprio a San Siro che vittoria della Francia per 3-1 con le reti di Rabiot (doppietta) e Vicario (autorete). Successo che permise ai transalpini di vincere il girone di Nations League proprio davanti all'Italia.20:37

Il direttore di gara sarà il sig. István Kovács. Il fischietto romeno, classe '84, sarà coadiuvato dagli assistenti Marica e Tunyogi e dal quarto ufficiale, il sig. Szabolcs Kovacs. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci saranno Dennis Higler (Paesi Bassi, VAR) e Catalin Popa (AVAR).21:58

Si è già giocata Turchia-Belgio, col successo dei Diavoli Rossi per 2-1 grazie ai gol di De Bruyne e De Ketelaere a ribaltare il vantaggio iniziale di Arda Güler. Risultato che obbliga l'Italia a vincere almeno una delle due partite di questo finale di girone. Una vittoria questa sera e un pareggio a Bruxelles basterebbe per la qualificazione ai quarti di finale.20:41

Spazio agli inni nazionale. Prima quello della Francia, poi il "Canto degli Italiani" di Goffredo Mameli e Michele Novaro20:43

1' SI PARTE!!! Primo possesso per la Francia...20:47

2' Francia che calcia direttamente in fallo laterale, così come fa il PSG20:48

2' Pio Esposito guadagna subito un calcio di punizione sulla trequarti per un fallo su Upamecano20:49

3' PRIMA CHANCE!!! Inserimento di Doué sul servizio di Barcola, sinistro dell'attaccante del PSG che sfiora il palo alla destra di Donnarumma20:50

5' Che rischio su Doué che ne supera due, non il terzo, la palla resta in area con Barcola pericoloso. Per fortuna Scalvini libera l'area di rigore20:53

6' Numero di Olise sulla destra, cross in mezzo, ma c'è Bastoni a anticipare Doué20:53

9' DONNARUMMA DECISIVO!!! Doué con lo spiovente per Rabiot sul secondo palo, colpo di testa del centrocampista del Milan, ma Donnarumma dice di no con una grandissima parata20:56

10' Ci prova anche DA CUNHA con un sinistro di contro balzo, palla non lontanissima dall'incrocio dei pali della porta di Donnarumma20:57

11' GOL! Italia-FRANCIA 0-1. Rete di Michael Olise. Clamoroso errore di Donnarumma con i piedi: palla direttamente a Olise che stoppa, entra in area, evita Scalvini e deposita in rete.



Guarda la scheda del giocatore Michael Olise20:59

11' 5° gol in Nations League per Michael Olise20:59

13' Prova a reagire l'Italia con Pio Esposito che guadagna una punizione sulla trequarti avversaria. Giallo per Jacquet21:00

14' Transizione della Francia con palla per Doué, stop a seguire, ma il suo cross da sinistra viene intercettato da Scalvini21:01

15' Doué mantiene il possesso della palla, ripiega Sebastiano Esposito che commette però fallo. Calcio di punizione per la Francia21:01

15' Ancora Da Cunha, ancora di contro balzo, palla a lato questa volta. Già due conclusioni per il centrocampista del Como21:02

17' ANCORA FRANCIA!!! Palla sul secondo palo dove c'è Barcola, conclusione, ma Donnarumma fa buona guardia21:04

19' Malo Gusto sfonda a destra, palla dentro ma Donnarumma anticipa col tacco, poi Kayode spazza l'area. L'Italia fatica ogni volta che la Francia risale il campo21:07

21' Pio Esposito allarga per Kayode, ma il suo servizio non è perfetto. L'esterno del Brentford riesce, in qualche modo, ad arpionare il pallone, ma è troppo defilato e non riesce a crossare21:10

24' Applausi per Frattesi che riesce a difendere palla dall'arrivo di Doué che finisce anche a terra21:13

26' GOL! ITALIA-Francia 1-1. Rete di Francesco Pio Esposito. E pareggia l'Italia con Cambiaghi che supera Malo Gusto sulla fascia, assist per Pio Esposito che taglia sul primo palo e brucia Upamecano battendo Maignan.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito21:14

27' 3° gol in Nations League per Pio Esposito21:14

28' CI PROVA SEBASTIANO ESPOSITO!!! Cambiaghi trova questa volta Sebastiano Esposito, sinistro di potenza sul primo palo, Maignan manda in calcio d'angolo21:15

29' Grande reazione dell'Italia dopo un avvio così così...21:16

30' 54% di possesso palla per la Francia in questa prima mezz'ora di gioco21:17

32' CI PROVA CHERKI!!! Truffert per Cherki che ci prova col destro da fuori area, palla a lato. Si rivede la Francia davanti21:19

35' PALO DI BARCOLA!!! Che occasione per la Francia con lo stop e tiro di Barcola dal limite, palla sul palo alla sinistra di Donnarumma. Che rischio per l'Italia21:22

36' Malo Gusto non riesce proprio a tenerlo Cambiaghi. Fallo del terzino del Chelsea. Meriterebbe anche il giallo, ma viene graziato dall'arbitro21:23

38' Barcola ancora pericoloso sul cross di Malo Gusto, c'è una deviazione in calcio d'angolo. La posizione di Barcola sta dando grosso fastidio alla difesa azzurra21:25

39' Fallo di Pio Esposito. L'attaccante dell'Inter poi calcia via il pallone e viene ammonito21:26

41' Frattesi cerca la transizione sulla fascia destra, ma non ci sono compagni disponibili per l'appoggio. Il centrocampista della Lazio riparte, allora, da dietro con palla per Kayode21:29

44' Transizione della Francia con Doué lanciato da Barcola, grande rimonta di Tonali sul giocatore del PSG, ma lo ferma fallosamente21:32

45' Un minuto di recupero...21:32

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-1 a San Siro. Vantaggio della Francia con la rete di Olise, ma è arrivata poi la reazione dell'Italia che pareggia con Pio Esposito21:34

La Francia ha fatto la partita, esattamente come all'andata, ma l'Italia ha avuto i suoi spazi in campo aperto. La squadra di Zidane, infatti, non era sempre messa bene in campo e gli azzurri hanno provato ad approfittarne. Ci sono riusciti una volta con Pio Esposito, che brucia Upamecano e batte Maignan. Prima parte di gara totalmente appannaggio della Francia che è andata vicina al gol con Rabiot e Doué, poi la rete di Olise dopo un erroraccio di Donnarumma. Dopo l'1-1 di Pio Esposito, Francia che ha avuto un'altra chance con Barcola che ha calciato sul palo.21:37