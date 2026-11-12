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LIVE Montenegro-Lettonia 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

12 Novembre 2026 ore 20:45
Montenegro
0
Lettonia
0
Fine primo tempo
Arbitro: Jerome Brisard
    0'
    45'
    90'
    46'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

    3. Inizia il Primo tempo.20:46

    5. 2'

      Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vasilije Adzic.20:48

    6. 3'

      Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ognjen Gasevic.20:48

    7. 4'

      Fuorigioco. Roberts Uldrikis(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Dennis Cirkin e' colto in fuorigioco.20:49

    8. 5'

      Tiro parato. Milos Brnovic (Montenegro) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vasilije Adzic.20:51

    9. 6'

      Deniss Melniks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

    11. 6'

      Fallo di Sead Haksabanovic (Montenegro).20:51

    12. 6'

      Sead Haksabanovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.20:51

    13. 7'

      Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra.20:52

    14. 8'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Eduards Daskevics (Lettonia).20:53

    15. 9'

      Tentativo fallito. Stefan Savic (Montenegro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Sead Haksabanovic con cross da calcio d'angolo.20:54

    17. 11'

      Tiro parato. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sead Haksabanovic.20:57

    18. 11'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).20:57

    19. 13'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).20:58

    20. 15'

      Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

    21. 15'

      Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).21:00

    23. 16'

      Tentativo fallito. Roberts Uldrikis (Lettonia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raivis Jurkovskis.21:01

    24. 16'

      Fallo di Oskars Vientiess (Lettonia).21:01

    25. 16'

      Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

    26. 17'

      Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    27. 17'

      Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).21:02

    29. 17'

      Gara momentaneamente sospesa, Dennis Cirkin (Lettonia) per infortunio.21:02

    30. 17'

      Gara momentaneamente sospesa, Andrija Bulatovic (Montenegro) per infortunio.21:02

    31. 18'

      Gara riprende.21:03

    32. 20'

      Nikola Krstovic (Montenegro) e' ammonito.21:05

    33. 22'

      Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).21:07

    35. 22'

      Ognjen Gasevic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

    36. 22'

      Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).21:08

    37. 22'

      Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

    38. 24'

      Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

    39. 24'

      Fallo di Sead Haksabanovic (Montenegro).21:09

    41. 27'

      Roberts Uldrikis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

    42. 27'

      Fallo di Igor Vujacic (Montenegro).21:13

    43. 29'

      Fuorigioco. Roberts Uldrikis(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Eduards Daskevics e' colto in fuorigioco.21:14

    44. 33'

      Tentativo fallito. Roberts Uldrikis (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.21:18

    45. 34'

      Tentativo fallito. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Roberts Uldrikis.21:19

    47. 34'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Balsa Popovic (Montenegro).21:19

    48. 36'

      Fallo di Stefan Savic (Montenegro).21:21

    49. 36'

      Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

    50. 36'

      Stefan Savic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:21

    51. 37'

      Tentativo fallito. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:22

    53. 38'

      Tiro parato. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniss Melniks.21:23

    54. 38'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).21:23

    55. 38'

      Stefan Savic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

    56. 38'

      Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).21:24

    57. 40'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Raivis Jurkovskis (Lettonia).21:25

    59. 44'

      Tiro respinto. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Igor Vujacic.21:29

    60. 44'

      Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).21:29

    61. 45'

      Tiro respinto. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Roberts Uldrikis.21:31

    62. 45'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ognjen Gasevic (Montenegro).21:31

    63. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32

    65. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Montenegro 0, Lettonia 0.21:32

    Formazioni Montenegro - Lettonia

    Montenegro
    Lettonia
    TITOLARI MONTENEGRO
    • (1) BALSA POPOVIC (P)
    • (15) STEFAN SAVIC (D)
    • (21) ANDRIJA BULATOVIC (D)
    • (16) OGNJEN GASEVIC (D)
    • (5) IGOR VUJACIC (D)
    • (8) MARKO JANKOVIC (C)
    • (18) SEAD HAKSABANOVIC (C)
    • (17) VASILIJE ADZIC (C)
    • (14) MILOS BRNOVIC (C)
    • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
    • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
    PANCHINA MONTENEGRO
    • (10) STEVAN JOVETIC (A)
    • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
    • (19) ALEKSA MARAS (A)
    • (22) DUSAN VUKOVIC (A)
    • (13) IGOR NIKIC (P)
    • (4) ANDREJ DJURIC (D)
    • (11) MILAN VUKOTIC (C)
    • (23) ALEKSA LATKOVIC (C)
    • (7) MARKO VESOVIC (D)
    • (6) SLOBODAN RUBEZIC (D)
    • (3) RISTO RADUNOVIC (D)
    ALLENATORE MONTENEGRO
    • Mirko Vucinic
    TITOLARI LETTONIA
    • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
    • (5) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
    • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
    • (21) DENISS MELNIKS (D)
    • (4) OSKARS VIENTIESS (D)
    • (3) DENNIS CIRKIN (D)
    • (14) ANDREJS CIGANIKS (C)
    • (17) LUKASS VAPNE (C)
    • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
    • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
    • (20) ROBERTS ULDRIKIS (A)
    PANCHINA LETTONIA
    • (19) KRISTERS CUDARS (C)
    • (18) ALBERT ALEKSANJAN (C)
    • (16) KRISTAPS GRABOVSKIS (C)
    • (6) DANILA PATIJCUKS (C)
    • (12) FRENKS OROLS (P)
    • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
    • (1) NILS PURINS (P)
    • (8) EDUARDS EMSIS (C)
    • (2) DANIELS BALODIS (D)
    • (10) JANIS IKAUNIEKS (C)
    • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
    ALLENATORE LETTONIA
    • Paolo Nicolato
    PREPARTITA

    Montenegro - Lettonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
    La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .

    Dove vedere Montenegro-Lettonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
    Montenegro-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.

    Montenegro - Lettonia Live

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