Risparmiare tempo ed energia
Arriva la bolletta unica per la gestione delle utenzeLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Inizia il Primo tempo.20:46
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vasilije Adzic.20:48
Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Ognjen Gasevic.20:48
Fuorigioco. Roberts Uldrikis(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Dennis Cirkin e' colto in fuorigioco.20:49
Tiro parato. Milos Brnovic (Montenegro) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Vasilije Adzic.20:51
Deniss Melniks (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Sead Haksabanovic (Montenegro).20:51
Sead Haksabanovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.20:51
Tentativo fallito. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra.20:52
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Eduards Daskevics (Lettonia).20:53
Tentativo fallito. Stefan Savic (Montenegro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Sead Haksabanovic con cross da calcio d'angolo.20:54
Tiro parato. Vasilije Adzic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Sead Haksabanovic.20:57
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).20:57
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).20:58
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).21:00
Tentativo fallito. Roberts Uldrikis (Lettonia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Raivis Jurkovskis.21:01
Fallo di Oskars Vientiess (Lettonia).21:01
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).21:02
Gara momentaneamente sospesa, Dennis Cirkin (Lettonia) per infortunio.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Andrija Bulatovic (Montenegro) per infortunio.21:02
Gara riprende.21:03
Nikola Krstovic (Montenegro) e' ammonito.21:05
Fallo di Eduards Daskevics (Lettonia).21:07
Ognjen Gasevic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).21:08
Nikola Krstovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Sead Haksabanovic (Montenegro).21:09
Roberts Uldrikis (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Igor Vujacic (Montenegro).21:13
Fuorigioco. Roberts Uldrikis(Lettonia) prova il lancio lungo, ma Eduards Daskevics e' colto in fuorigioco.21:14
Tentativo fallito. Roberts Uldrikis (Lettonia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.21:18
Tentativo fallito. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Roberts Uldrikis.21:19
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Balsa Popovic (Montenegro).21:19
Fallo di Stefan Savic (Montenegro).21:21
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Stefan Savic (Montenegro) e' ammonito per fallo.21:21
Tentativo fallito. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:22
Tiro parato. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Deniss Melniks.21:23
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Stefan Savic (Montenegro).21:23
Stefan Savic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Roberts Uldrikis (Lettonia).21:24
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Raivis Jurkovskis (Lettonia).21:25
Tiro respinto. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Igor Vujacic.21:29
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Deniss Melniks (Lettonia).21:29
Tiro respinto. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Roberts Uldrikis.21:31
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ognjen Gasevic (Montenegro).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Primo tempo terminato, Montenegro 0, Lettonia 0.21:32
Montenegro - Lettonia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .
Dove vedere Montenegro-Lettonia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Montenegro-Lettonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.
Arriva la bolletta unica per la gestione delle utenzeLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI