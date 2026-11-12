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LIVE Repubblica Ceca-Spagna 0-1 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

12 Novembre 2026 ore 20:45
Repubblica Ceca
0
Spagna
1
Fine primo tempo
Arbitro: Nikola Dabanovic
  1. 39' 0-1 Álex Baena (R)
0'
45'
90'
46'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38

  3. Inizia il Primo tempo.20:46

  5. 5'

    Fallo di Ryan Naderi (Repubblica Ceca).20:51

  6. 5'

    Martín Zubimendi (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  7. 6'

    Fuorigioco. Lukás Provod(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma David Jurásek e' colto in fuorigioco.20:52

  8. 7'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da David Zima (Repubblica Ceca).20:53

  9. 8'

    Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.20:54

  11. 11'

    Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57

  12. 11'

    Fallo di Pedro Porro (Spagna).20:57

  13. 11'

    Pedro Porro (Spagna) e' ammonito per fallo.20:57

  14. 12'

    Tentativo fallito. David Zima (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukás Ambros con cross in seguito a un calcio da fermo.20:58

  15. 17'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro.21:03

  17. 18'

    Fuorigioco. Ladislav Krejcí(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Lukás Provod e' colto in fuorigioco.21:04

  18. 19'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:05

  19. 19'

    Tentativo fallito. Marc Cucurella (Spagna) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:05

  20. 22'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da David Jurásek (Repubblica Ceca).21:08

  21. 22'

    Tiro parato. Dean Huijsen (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álex Baena con cross.21:08

  23. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, (Spagna).21:09

  24. 23'

    Gara riprende.21:09

  25. 23'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Alex Král (Repubblica Ceca).21:09

  26. 24'

    Fallo di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).21:10

  27. 24'

    Pedro Porro (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  29. 29'

    Fuorigioco. Pedro Porro(Spagna) prova il lancio lungo, ma Fermín López e' colto in fuorigioco.21:14

  30. 31'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:17

  31. 32'

    Tentativo fallito. Dean Huijsen (Spagna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Baena con cross da calcio d'angolo.21:18

  32. 32'

    Pau Cubarsí (Spagna) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Marc Cucurella da calcio d'angolo.21:18

  33. 34'

    Tiro respinto. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Fermín López.21:19

  35. 34'

    Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da David Zima (Repubblica Ceca).21:20

  36. 36'

    Rigore concesso da Lukás Ambros (Repubblica Ceca) per un fallo di mano in area.21:21

  37. 36'

    Decisione VAR: rigore Spagna.21:21

  38. 39'

    Gol! Repubblica Ceca 0, Spagna 1. Álex Baena (Spagna) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:25

  39. 42'

    Fabián Ruiz (Spagna) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Fermín López.21:27

  41. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31

  42. 45'+1'

    Fallo di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).21:32

  43. 45'+1'

    Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  44. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Spagna 1.21:32

Formazioni Repubblica Ceca - Spagna

Repubblica Ceca
Spagna
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (1) MATEJ KOVÁR (P)
  • (5) VLADIMÍR COUFAL (D)
  • (7) LADISLAV KREJCÍ (D)
  • (6) DAVID ZIMA (D)
  • (14) DAVID JURÁSEK (D)
  • (21) ALEX KRÁL (C)
  • (13) LUKÁS AMBROS (C)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (10) ADAM HLOZEK (C)
  • (17) LUKÁS PROVOD (C)
  • (9) RYAN NADERI (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (8) IDRIS HOPI (A)
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (4) ADAM GABRIEL (D)
  • (19) DAVID KOZEL (C)
  • (11) CHRISTOPHE KABONGO (A)
  • (18) MARTIN SUBERT (C)
  • (20) KRYSTOF DANEK (C)
  • (23) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (16) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (3) TOMÁS VLCEK (D)
  • (15) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (22) TOMÁS SOUCEK (C)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Santi Denia
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (4) DEAN HUIJSEN (D)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (15) ÁLEX BAENA (C)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (11) YÉREMY PINO (C)
  • (9) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (14) JACOBO RAMÓN (D)
  • (2) MARC PUBILL (D)
  • (10) VÍCTOR MUÑOZ (A)
  • (21) ROBERTO FERNÁNDEZ (A)
  • (16) PABLO BARRIOS (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (3) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
  • (19) JORGE DE FRUTOS (A)
  • (17) MARC ROCA (C)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
PREPARTITA

Repubblica Ceca - Spagna è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .

Dove vedere Repubblica Ceca-Spagna di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.

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