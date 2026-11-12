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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38
Inizia il Primo tempo.20:46
Fallo di Ryan Naderi (Repubblica Ceca).20:51
Martín Zubimendi (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fuorigioco. Lukás Provod(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma David Jurásek e' colto in fuorigioco.20:52
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da David Zima (Repubblica Ceca).20:53
Fuorigioco. Álex Baena(Spagna) prova il lancio lungo, ma Marc Cucurella e' colto in fuorigioco.20:54
Lukás Provod (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:57
Fallo di Pedro Porro (Spagna).20:57
Pedro Porro (Spagna) e' ammonito per fallo.20:57
Tentativo fallito. David Zima (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukás Ambros con cross in seguito a un calcio da fermo.20:58
Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro.21:03
Fuorigioco. Ladislav Krejcí(Repubblica Ceca) prova il lancio lungo, ma Lukás Provod e' colto in fuorigioco.21:04
Tentativo fallito. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:05
Tentativo fallito. Marc Cucurella (Spagna) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:05
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da David Jurásek (Repubblica Ceca).21:08
Tiro parato. Dean Huijsen (Spagna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Álex Baena con cross.21:08
Gara momentaneamente sospesa, (Spagna).21:09
Gara riprende.21:09
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Alex Král (Repubblica Ceca).21:09
Fallo di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).21:10
Pedro Porro (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fuorigioco. Pedro Porro(Spagna) prova il lancio lungo, ma Fermín López e' colto in fuorigioco.21:14
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da Ladislav Krejcí (Repubblica Ceca).21:17
Tentativo fallito. Dean Huijsen (Spagna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Baena con cross da calcio d'angolo.21:18
Pau Cubarsí (Spagna) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Marc Cucurella da calcio d'angolo.21:18
Tiro respinto. Ferran Torres (Spagna) un tiro di destro da centro area. Assist di Fermín López.21:19
Calcio d'angolo,Spagna. Calcio d'angolo causato da David Zima (Repubblica Ceca).21:20
Rigore concesso da Lukás Ambros (Repubblica Ceca) per un fallo di mano in area.21:21
Decisione VAR: rigore Spagna.21:21
Gol! Repubblica Ceca 0, Spagna 1. Álex Baena (Spagna) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:25
Fabián Ruiz (Spagna) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Fermín López.21:27
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fallo di Lukás Ambros (Repubblica Ceca).21:32
Fermín López (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Primo tempo terminato, Repubblica Ceca 0, Spagna 1.21:32
Repubblica Ceca - Spagna è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .
Dove vedere Repubblica Ceca-Spagna di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.
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