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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38
Inizia il Primo tempo.20:45
Fallo di Timofey Simanenka (Bielorussia).20:45
Filippo Fabbri (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45
Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).20:46
Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).20:47
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fuorigioco. Kirill Pechenin(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Max Ebong e' colto in fuorigioco.20:50
Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).20:51
Fuorigioco. Samuele Zannoni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Filippo Fabbri e' colto in fuorigioco.20:52
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Simone Giocondi (San Marino).20:52
Fallo di Nicola Nanni (San Marino).20:55
Vladislav Kalinin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55
Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vladislav Kalinin con cross.20:56
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).20:56
Gol! San Marino 0, Bielorussia 1. Kirill Gomanov (Bielorussia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valeri Gromyko con cross da calcio d'angolo.20:57
Gol! San Marino 0, Bielorussia 2. Artem Kontsevoy (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Timofey Simanenka.21:01
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).21:02
Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:03
Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Artem Kontsevoy.21:05
Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05
Enea Della Balda (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).21:07
Marco Pasolini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:07
Gara momentaneamente sospesa, Max Ebong (Bielorussia) per infortunio.21:07
Gara riprende.21:08
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).21:09
Fallo di Marco Pasolini (San Marino).21:10
Timofey Simanenka (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Edoardo Colombo (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Timofey Simanenka (Bielorussia).21:11
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Kirill Gomanov (Bielorussia).21:11
Tentativo fallito. Gabriel Capicchioni (San Marino) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Simone Giocondi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:12
Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Gabriel Capicchioni in seguito a un calcio da fermo.21:12
Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:13
Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Samuele Zannoni (San Marino).21:14
Tentativo fallito. Aleksandr Selyava (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:14
Fuorigioco. Kirill Pechenin(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Max Ebong e' colto in fuorigioco.21:16
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Artem Kontsevoy (Bielorussia).21:22
Fallo di Gabriel Capicchioni (San Marino).21:23
Zakhar Volkov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Gabriel Capicchioni (San Marino).21:24
Kirill Gomanov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Gabriel Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.21:24
Marco Pasolini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).21:27
Fuorigioco. Nicola Nanni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Gabriel Capicchioni e' colto in fuorigioco.21:29
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Primo tempo terminato, San Marino 0, Bielorussia 2.21:32
San Marino - Bielorussia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .
Dove vedere San Marino-Bielorussia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
San Marino-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.
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