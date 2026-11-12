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LIVE San Marino-Bielorussia 0-2 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

12 Novembre 2026 ore 20:45
San Marino
0
Bielorussia
2
Fine primo tempo
Arbitro: Goga Kikacheishvili
  1. 12' 0-1 Kirill Gomanov
  2. 17' 0-2 Artem Kontsevoy
0'
45'
90'
47'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:38

  3. Inizia il Primo tempo.20:45

  5. Fallo di Timofey Simanenka (Bielorussia).20:45

  6. Filippo Fabbri (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:45

  7. 2'

    Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  8. 2'

    Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).20:46

  9. 3'

    Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).20:47

  11. 3'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  12. 6'

    Fuorigioco. Kirill Pechenin(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Max Ebong e' colto in fuorigioco.20:50

  13. 7'

    Calcio d'angolo,San Marino. Calcio d'angolo causato da Vladislav Kalinin (Bielorussia).20:51

  14. 8'

    Fuorigioco. Samuele Zannoni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Filippo Fabbri e' colto in fuorigioco.20:52

  15. 8'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Simone Giocondi (San Marino).20:52

  17. 11'

    Fallo di Nicola Nanni (San Marino).20:55

  18. 11'

    Vladislav Kalinin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:55

  19. 12'

    Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vladislav Kalinin con cross.20:56

  20. 12'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).20:56

  21. 12'

    Gol! San Marino 0, Bielorussia 1. Kirill Gomanov (Bielorussia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Valeri Gromyko con cross da calcio d'angolo.20:57

  23. 17'

    Gol! San Marino 0, Bielorussia 2. Artem Kontsevoy (Bielorussia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Timofey Simanenka.21:01

  24. 18'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  25. 18'

    Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).21:02

  26. 19'

    Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:03

  27. 21'

    Tiro respinto. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Artem Kontsevoy.21:05

  29. 21'

    Tiro parato. Max Ebong (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05

  30. 22'

    Enea Della Balda (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  31. 22'

    Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).21:07

  32. 23'

    Marco Pasolini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  33. 23'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).21:07

  35. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Max Ebong (Bielorussia) per infortunio.21:07

  36. 24'

    Gara riprende.21:08

  37. 25'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  38. 25'

    Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).21:09

  39. 26'

    Fallo di Marco Pasolini (San Marino).21:10

  41. 26'

    Timofey Simanenka (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  42. 27'

    Edoardo Colombo (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  43. 27'

    Fallo di Timofey Simanenka (Bielorussia).21:11

  44. 27'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  45. 27'

    Fallo di Kirill Gomanov (Bielorussia).21:11

  47. 28'

    Tentativo fallito. Gabriel Capicchioni (San Marino) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Simone Giocondi con cross in seguito a un calcio da fermo.21:12

  48. 28'

    Tentativo fallito. Nicola Nanni (San Marino) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Gabriel Capicchioni in seguito a un calcio da fermo.21:12

  49. 29'

    Fallo di Filippo Fabbri (San Marino).21:13

  50. 29'

    Valeri Gromyko (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

  51. 29'

    Calcio d'angolo,Bielorussia. Calcio d'angolo causato da Samuele Zannoni (San Marino).21:14

  53. 30'

    Tentativo fallito. Aleksandr Selyava (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.21:14

  54. 31'

    Fuorigioco. Kirill Pechenin(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma Max Ebong e' colto in fuorigioco.21:16

  55. 38'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  56. 38'

    Fallo di Artem Kontsevoy (Bielorussia).21:22

  57. 39'

    Fallo di Gabriel Capicchioni (San Marino).21:23

  59. 39'

    Zakhar Volkov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  60. 40'

    Fallo di Gabriel Capicchioni (San Marino).21:24

  61. 40'

    Kirill Gomanov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  62. 40'

    Gabriel Capicchioni (San Marino) e' ammonito per fallo.21:24

  63. 43'

    Marco Pasolini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  65. 43'

    Fallo di Valeri Bocherov (Bielorussia).21:27

  66. 45'

    Fuorigioco. Nicola Nanni(San Marino) prova il lancio lungo, ma Gabriel Capicchioni e' colto in fuorigioco.21:29

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30

  68. 45'+2'

    Primo tempo terminato, San Marino 0, Bielorussia 2.21:32

Formazioni San Marino - Bielorussia

San Marino
Bielorussia
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (3) SIMONE GIOCONDI (D)
  • (2) GIACOMO BENVENUTI (D)
  • (15) MARCO PASOLINI (D)
  • (4) FILIPPO FABBRI (D)
  • (18) ENEA DELLA BALDA (C)
  • (8) LORENZO CAPICCHIONI (C)
  • (10) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (21) LORENZO LAZZARI (C)
  • (9) NICOLA NANNI (A)
  • (7) GABRIEL CAPICCHIONI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (11) ANDREA CONTADINI (C)
  • (13) PIETRO AMICI (P)
  • (6) DANTE ROSSI (D)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
  • (5) TOMMASO BENVENUTI (D)
  • (19) SAMUEL PANCOTTI (A)
  • (14) FAUSTO SALICIONI (A)
  • (23) MIRCO DE ANGELIS (P)
  • (16) CRISTIAN MELONI (C)
  • (17) ALESSANDRO GOLINUCCI (C)
  • (20) PIETRO MARINUCCI (D)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (21) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (2) KIRILL PECHENIN (D)
  • (13) KIRILL GOMANOV (D)
  • (20) ZAKHAR VOLKOV (D)
  • (5) VLADISLAV KALININ (D)
  • (10) VALERI GROMYKO (C)
  • (9) MAX EBONG (C)
  • (22) ARTEM KONTSEVOY (C)
  • (8) ALEKSANDR SELYAVA (C)
  • (15) VALERI BOCHEROV (C)
  • (11) TIMOFEY SIMANENKA (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (18) VLADISLAV MOROZOV (A)
  • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
  • (3) IVAN TIKHOMIROV (D)
  • (4) ANTON LUKASHOV (D)
  • (17) KAREN VARDANYAN (A)
  • (14) KIRILL ZINOVICH (C)
  • (12) ANDREY KUDRAVETS (P)
  • (16) ANTON KOVALEV (C)
  • (7) ALEKSANDR SVIREPA (C)
  • (1) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
  • (19) GLEB SHEVCHENKO (D)
  • (6) ROMAN BEGUNOV (D)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Viktor Goncharenko
PREPARTITA

San Marino - Bielorussia è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio .

Dove vedere San Marino-Bielorussia di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
San Marino-Bielorussia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 novembre.

San Marino - Bielorussia Live

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