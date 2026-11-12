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Turchia-Belgio: 1-2 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

12 Novembre 2026 ore 18:00
Turchia
1
Belgio
2
Partita finita
Arbitro: Sandro Schärer
  1. 20' 1-0 Arda Güler
  2. 27' 1-1 Kevin De Bruyne
  3. 30' 1-2 Charles De Ketelaere
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Turchia 1, Belgio 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Turchia 1, Belgio 2.19:52

  3. 90'+4'

    Fallo di mano di Hugo Cuypers (Belgio).19:52

  4. 90'+3'

    Sostituzione, Belgio. Hans Vanaken sostituisce Nicolas Raskin.19:50

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yunus Akgün.19:50

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:48

  7. 89'

    Tiro parato. Hugo Cuypers (Belgio) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa. Assist di Leandro Trossard.19:46

  9. 83'

    Tiro parato. Yunus Akgün (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Salih Özcan.19:41

  10. 82'

    Tiro parato. Deniz Gül (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zeki Çelik.19:40

  11. 82'

    Merih Demiral (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39

  12. 82'

    Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).19:39

  13. 80'

    Sostituzione, Turchia. Can Uzun sostituisce Baris Alper Yilmaz.19:37

  15. 79'

    Sostituzione, Belgio. Hugo Cuypers sostituisce Charles De Ketelaere.19:37

  16. 79'

    Sostituzione, Belgio. Mika Godts sostituisce Jérémy Doku.19:37

  17. 79'

    Yunus Akgün (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:37

  18. 79'

    Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).19:37

  19. 76'

    Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:34

  21. 75'

    Tentativo fallito. Timothy Castagne (Belgio) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dodi Lukébakio.19:33

  22. 74'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Hakan Çalhanoglu (Turchia).19:32

  23. 73'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Leandro Trossard (Belgio).19:31

  24. 73'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30

  25. 73'

    Fallo di Youri Tielemans (Belgio).19:30

  27. 72'

    Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:30

  28. 72'

    Fallo di Dodi Lukébakio (Belgio).19:30

  29. 72'

    Fuorigioco. Salih Özcan(Turchia) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:29

  30. 70'

    Fallo di Deniz Gül (Turchia).19:28

  31. 70'

    Nathan Ngoy (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  33. 70'

    Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Ismail Yüksek.19:27

  34. 70'

    Sostituzione, Turchia. Zeki Çelik sostituisce Oguz Aydin.19:27

  35. 69'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:27

  36. 69'

    Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27

  37. 69'

    Sostituzione, Belgio. Leandro Trossard sostituisce Kevin De Bruyne.19:26

  39. 68'

    Sostituzione, Belgio. Dodi Lukébakio sostituisce Diego Moreira.19:26

  40. 67'

    Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek in seguito a un calcio da fermo.19:24

  41. 66'

    Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ismail Yüksek.19:24

  42. 65'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  43. 65'

    Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).19:23

  45. 64'

    Fallo di Oguz Aydin (Turchia).19:22

  46. 64'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  47. 62'

    Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  48. 62'

    Fallo di Youri Tielemans (Belgio).19:20

  49. 62'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ferdi Kadioglu (Turchia).19:19

  51. 60'

    Tiro parato. Baris Alper Yilmaz (Turchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.19:18

  52. 59'

    Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Turchia).19:17

  53. 59'

    Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:17

  54. 58'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.19:16

  55. 58'

    Sostituzione, Turchia. Deniz Gül sostituisce Enes Ünal.19:15

  57. 58'

    Sostituzione, Turchia. Hakan Çalhanoglu sostituisce Orkun Kökçü.19:15

  58. 57'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  59. 57'

    Fallo di Maxim De Cuyper (Belgio).19:15

  60. 54'

    Fallo di Oguz Aydin (Turchia).19:12

  61. 54'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  63. 53'

    Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enes Ünal.19:11

  64. 52'

    Oguz Aydin (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  65. 52'

    Fallo di Jérémy Doku (Belgio).19:10

  66. 52'

    Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxim De Cuyper.19:09

  67. 50'

    Ismail Yüksek (Turchia) e' ammonito per fallo.19:08

  69. 50'

    Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:08

  70. 50'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

  71. 49'

    Tiro respinto. Diego Moreira (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevin De Bruyne.19:07

  72. 49'

    Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Diego Moreira.19:07

  73. 49'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  75. 49'

    Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).19:06

  76. 47'

    Tiro parato. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:05

  77. 46'

    Fallo di Oguz Aydin (Turchia).19:04

  78. 46'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  79. Inizia il Secondo tempo Turchia 1, Belgio 2.19:03

  81. 45'

    Primo tempo terminato, Turchia 1, Belgio 2.18:47

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47

  83. 41'

    Fallo di Oguz Aydin (Turchia).18:42

  84. 41'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:42

  85. 40'

    Enes Ünal (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  87. 40'

    Fallo di Nathan Ngoy (Belgio).18:41

  88. 37'

    Tentativo fallito. Diego Moreira (Belgio) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper.18:39

  89. 34'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.18:36

  90. 32'

    Ozan Kabak (Turchia) e' ammonito per fallo.18:33

  91. 32'

    Fallo di Ozan Kabak (Turchia).18:33

  93. 32'

    Charles De Ketelaere (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:33

  94. 30'

    Gol! Turchia 1, Belgio 2. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxim De Cuyper.

    Guarda la scheda del giocatore Charles De Ketelaere18:32

  95. 30'

    Tiro parato. Diego Moreira (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxim De Cuyper.18:32

  96. 27'

    Gol! Turchia 1, Belgio 1. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Jérémy Doku.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne18:28

  97. 26'

    Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:28

  99. 26'

    Tiro respinto. Orkun Kökçü (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Enes Ünal.18:27

  100. 20'

    Gol! Turchia 1, Belgio 0. Arda Güler (Turchia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.18:21

  101. 19'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20

  102. 19'

    Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).18:20

  103. 18'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

  105. 18'

    Fallo di Youri Tielemans (Belgio).18:20

  106. 17'

    Fallo di Yunus Akgün (Turchia).18:18

  107. 17'

    Maxim De Cuyper (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:18

  108. 13'

    Fallo di Merih Demiral (Turchia).18:14

  109. 13'

    Diego Moreira (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:14

  111. 10'

    Fallo di Oguz Aydin (Turchia).18:11

  112. 10'

    Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11

  113. 6'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Charles De Ketelaere (Belgio).18:08

  114. 6'

    Oguz Aydin (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:07

  115. 6'

    Fallo di Maxim De Cuyper (Belgio).18:07

  117. 4'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).18:05

  118. 4'

    Diego Moreira (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:05

  119. Inizia il Primo tempo.18:02

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57

Formazioni Turchia - Belgio

Turchia
Belgio
TITOLARI TURCHIA
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (18) OGUZ AYDIN (D)
  • (20) FERDI KADIOGLU (D)
  • (3) MERIH DEMIRAL (D)
  • (15) OZAN KABAK (D)
  • (8) ARDA GÜLER (C)
  • (21) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (6) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (16) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (17) YUNUS AKGÜN (C)
  • (9) ENES ÜNAL (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (12) ERSIN DESTANOGLU (P)
  • (22) MUSTAFA ESKIHELLAÇ (D)
  • (4) EMIRHAN TOPÇU (D)
  • (13) EREN ELMALI (D)
  • (14) AHMETCAN KAPLAN (D)
  • (23) BERKE ÖZER (P)
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (2) ZEKI ÇELIK (D)
  • (10) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
  • (11) CAN UZUN (C)
  • (19) DENIZ GÜL (A)
  • (7) ILHAN FAKILI (A)
ALLENATORE TURCHIA
  • Sergen Yalçin
TITOLARI BELGIO
  • (1) SENNE LAMMENS (P)
  • (4) BRANDON MECHELE (D)
  • (21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
  • (5) MAXIM DE CUYPER (D)
  • (15) NATHAN NGOY (D)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (23) NICOLAS RASKIN (C)
  • (7) KEVIN DE BRUYNE (C)
  • (19) DIEGO MOREIRA (A)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (A)
PANCHINA BELGIO
  • (6) MANDELA KEITA (C)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (13) MIKE PENDERS (P)
  • (18) JOAQUIN SEYS (D)
  • (16) JOSUE KONGOLO (D)
  • (22) MIKA GODTS (A)
  • (2) KYRIANI SABBE (D)
  • (12) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
  • (9) HUGO CUYPERS (A)
  • (14) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (10) LEANDRO TROSSARD (A)
ALLENATORE BELGIO
  • Mark van Bommel
PREPARTITA

Turchia - Belgio è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 18:00 allo stadio .

Dove vedere Turchia-Belgio di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Turchia-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 novembre. Turchia - Belgio Live

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