Incontro terminato, Turchia 1, Belgio 2.
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Incontro terminato, Turchia 1, Belgio 2.
Secondo tempo terminato, Turchia 1, Belgio 2.19:52
Fallo di mano di Hugo Cuypers (Belgio).19:52
Sostituzione, Belgio. Hans Vanaken sostituisce Nicolas Raskin.19:50
Tiro parato. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yunus Akgün.19:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:48
Tiro parato. Hugo Cuypers (Belgio) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa. Assist di Leandro Trossard.19:46
Tiro parato. Yunus Akgün (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Salih Özcan.19:41
Tiro parato. Deniz Gül (Turchia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zeki Çelik.19:40
Merih Demiral (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).19:39
Sostituzione, Turchia. Can Uzun sostituisce Baris Alper Yilmaz.19:37
Sostituzione, Belgio. Hugo Cuypers sostituisce Charles De Ketelaere.19:37
Sostituzione, Belgio. Mika Godts sostituisce Jérémy Doku.19:37
Yunus Akgün (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:37
Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).19:37
Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:34
Tentativo fallito. Timothy Castagne (Belgio) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dodi Lukébakio.19:33
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Hakan Çalhanoglu (Turchia).19:32
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Leandro Trossard (Belgio).19:31
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Fallo di Youri Tielemans (Belgio).19:30
Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:30
Fallo di Dodi Lukébakio (Belgio).19:30
Fuorigioco. Salih Özcan(Turchia) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:29
Fallo di Deniz Gül (Turchia).19:28
Nathan Ngoy (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Sostituzione, Turchia. Salih Özcan sostituisce Ismail Yüksek.19:27
Sostituzione, Turchia. Zeki Çelik sostituisce Oguz Aydin.19:27
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:27
Youri Tielemans (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Sostituzione, Belgio. Leandro Trossard sostituisce Kevin De Bruyne.19:26
Sostituzione, Belgio. Dodi Lukébakio sostituisce Diego Moreira.19:26
Tentativo fallito. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ismail Yüksek in seguito a un calcio da fermo.19:24
Tiro respinto. Hakan Çalhanoglu (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ismail Yüksek.19:24
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fallo di Charles De Ketelaere (Belgio).19:23
Fallo di Oguz Aydin (Turchia).19:22
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Hakan Çalhanoglu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Youri Tielemans (Belgio).19:20
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ferdi Kadioglu (Turchia).19:19
Tiro parato. Baris Alper Yilmaz (Turchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.19:18
Calcio d'angolo,Belgio. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Turchia).19:17
Tiro parato. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:17
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.19:16
Sostituzione, Turchia. Deniz Gül sostituisce Enes Ünal.19:15
Sostituzione, Turchia. Hakan Çalhanoglu sostituisce Orkun Kökçü.19:15
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Fallo di Maxim De Cuyper (Belgio).19:15
Fallo di Oguz Aydin (Turchia).19:12
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Tiro parato. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Enes Ünal.19:11
Oguz Aydin (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Jérémy Doku (Belgio).19:10
Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maxim De Cuyper.19:09
Ismail Yüksek (Turchia) e' ammonito per fallo.19:08
Fallo di Ismail Yüksek (Turchia).19:08
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Tiro respinto. Diego Moreira (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevin De Bruyne.19:07
Tiro respinto. Jérémy Doku (Belgio) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Diego Moreira.19:07
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).19:06
Tiro parato. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.19:05
Fallo di Oguz Aydin (Turchia).19:04
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Inizia il Secondo tempo Turchia 1, Belgio 2.19:03
Primo tempo terminato, Turchia 1, Belgio 2.18:47
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47
Fallo di Oguz Aydin (Turchia).18:42
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:42
Enes Ünal (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Fallo di Nathan Ngoy (Belgio).18:41
Tentativo fallito. Diego Moreira (Belgio) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Maxim De Cuyper.18:39
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.18:36
Ozan Kabak (Turchia) e' ammonito per fallo.18:33
Fallo di Ozan Kabak (Turchia).18:33
Charles De Ketelaere (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:33
Gol! Turchia 1, Belgio 2. Charles De Ketelaere (Belgio) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxim De Cuyper.
Guarda la scheda del giocatore Charles De Ketelaere18:32
Tiro parato. Diego Moreira (Belgio) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maxim De Cuyper.18:32
Gol! Turchia 1, Belgio 1. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Jérémy Doku.
Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne18:28
Tentativo fallito. Kevin De Bruyne (Belgio) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:28
Tiro respinto. Orkun Kökçü (Turchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Enes Ünal.18:27
Gol! Turchia 1, Belgio 0. Arda Güler (Turchia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di sinistro sotto la traversa in alto a sinistra.18:21
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20
Fallo di Nicolas Raskin (Belgio).18:20
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Fallo di Youri Tielemans (Belgio).18:20
Fallo di Yunus Akgün (Turchia).18:18
Maxim De Cuyper (Belgio) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:18
Fallo di Merih Demiral (Turchia).18:14
Diego Moreira (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:14
Fallo di Oguz Aydin (Turchia).18:11
Jérémy Doku (Belgio) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Charles De Ketelaere (Belgio).18:08
Oguz Aydin (Turchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:07
Fallo di Maxim De Cuyper (Belgio).18:07
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).18:05
Diego Moreira (Belgio) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:05
Inizia il Primo tempo.18:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57
Turchia - Belgio è valevole per la competizione UEFA Nations League.
La partita è in programma il giorno 12 novembre alle ore 18:00 allo stadio .
Dove vedere Turchia-Belgio di UEFA Nations League 2026/2027, in diretta tv e streaming
Turchia-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 12 novembre.
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