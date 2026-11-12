Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:48

Fuorigioco. Salih Özcan(Turchia) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.19:29

Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Merih Demiral e' colto in fuorigioco.19:16

Ismail Yüksek (Turchia) e' ammonito per fallo.19:08

Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:47

Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.18:36

Ozan Kabak (Turchia) e' ammonito per fallo.18:33

Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57