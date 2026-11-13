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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Andorra-Gibilterra è valida per la giornata 5 del girone D1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp (5.500 posti).
Arbitra Robert Hennessy, con gli assistenti Dermot Broughton e Emmet Dynan; quarto ufficiale Damien MacGraith. Al VAR Kevin Clancy, assistito da John Beaton.
L'Andorra è 3° nel girone D1 con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 1 gol fatti e 3 subiti.
Il Gibilterra è 2° con 2 punti in 2 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 1 gol fatti e 1 subiti.
In casa l'Andorra ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Gibilterra ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite dell'Andorra in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Andorra 1-0, Gibilterra-Andorra 0-0, Andorra-Malta 1-2 (P-N-P).
Le ultime 2 partite del Gibilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Gibilterra 1-1, Gibilterra-Andorra 0-0 (N-N).
Il miglior marcatore dell'Andorra in UEFA Nations League: Guillaume López con 1 gol.
Il miglior marcatore del Gibilterra in UEFA Nations League: James Scanlon con 1 gol.
In panchina Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue per l'Andorra e Scott Wiseman per il Gibilterra.
In UEFA Nations League Andorra e Gibilterra si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Andorra, 0 vittorie del Gibilterra e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Gibilterra-Andorra 0-0 del 27 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Gibilterra-Andorra 1-0 del 4 settembre 2024 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Andorra
|Gibilterra
|Partite giocate
|3
|2
|Vittorie
|0
|0
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|2
|0
|Gol segnati
|1
|1
|Gol subiti
|3
|1
|Gol subiti per partita
|1.0
|0.5
|Possesso palla (%)
|47.4
|40.8
|Passaggi
|1163
|664
|Passaggi riusciti
|919
|498
|Precisione nei passaggi (%)
|79.0
|75.0
|Tiri
|27
|11
|Tiri in porta
|12
|3
|Tiri in porta sul totale (%)
|44.4
|27.3
|Cross
|36
|21
|Cross riusciti
|6
|4
|Duelli vinti
|134
|102
|Duelli persi
|173
|84
|Calci d'angolo a favore
|12
|5
|Calci d'angolo contro
|12
|12
|Falli subiti
|39
|38
|Falli commessi
|64
|23
|Contrasti
|41
|30
|Contrasti vinti (%)
|43.9
|60.0
|Fuorigioco
|3
|4
|Ammonizioni
|11
|3
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Andorra-Gibilterra in diretta tv e streaming
Andorra-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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