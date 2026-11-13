Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Andorra-Gibilterra è valida per la giornata 5 del girone D1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp (5.500 posti).

Arbitra Robert Hennessy, con gli assistenti Dermot Broughton e Emmet Dynan; quarto ufficiale Damien MacGraith. Al VAR Kevin Clancy, assistito da John Beaton.

L'Andorra è 3° nel girone D1 con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 1 gol fatti e 3 subiti.

Il Gibilterra è 2° con 2 punti in 2 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 1 gol fatti e 1 subiti.

In casa l'Andorra ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Gibilterra ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite dell'Andorra in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Andorra 1-0, Gibilterra-Andorra 0-0, Andorra-Malta 1-2 (P-N-P).

Le ultime 2 partite del Gibilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Gibilterra 1-1, Gibilterra-Andorra 0-0 (N-N).

Il miglior marcatore dell'Andorra in UEFA Nations League: Guillaume López con 1 gol.

Il miglior marcatore del Gibilterra in UEFA Nations League: James Scanlon con 1 gol.

In panchina Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue per l'Andorra e Scott Wiseman per il Gibilterra.

In UEFA Nations League Andorra e Gibilterra si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Andorra, 0 vittorie del Gibilterra e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Gibilterra-Andorra 0-0 del 27 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Gibilterra-Andorra 1-0 del 4 settembre 2024 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Andorra Gibilterra Partite giocate 3 2 Vittorie 0 0 Pareggi 1 2 Sconfitte 2 0 Gol segnati 1 1 Gol subiti 3 1 Gol subiti per partita 1.0 0.5 Possesso palla (%) 47.4 40.8 Passaggi 1163 664 Passaggi riusciti 919 498 Precisione nei passaggi (%) 79.0 75.0 Tiri 27 11 Tiri in porta 12 3 Tiri in porta sul totale (%) 44.4 27.3 Cross 36 21 Cross riusciti 6 4 Duelli vinti 134 102 Duelli persi 173 84 Calci d'angolo a favore 12 5 Calci d'angolo contro 12 12 Falli subiti 39 38 Falli commessi 64 23 Contrasti 41 30 Contrasti vinti (%) 43.9 60.0 Fuorigioco 3 4 Ammonizioni 11 3 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Andorra-Gibilterra in diretta tv e streaming

Andorra-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.