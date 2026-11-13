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Diretta Live di Andorra-Gibilterra Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Andorra
0
Gibilterra
0
Pre partita
Arbitro: Robert Hennessy
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Andorra - Gibilterra

    Andorra
    Gibilterra
    TITOLARI ANDORRA
    • (12) IKER ÁLVAREZ (P)
    • (15) MOISÉS SAN NICOLÁS (D)
    • (5) MAX LLOVERA (D)
    • (23) BIEL BORRÀ (D)
    • (22) IAN OLIVERA (D)
    • (17) ARÓN RODRIGO (C)
    • (7) NIL LINARES (C)
    • (18) OT REMOLINS (C)
    • (16) ÉRIC IZQUIERDO (C)
    • (10) GUILLAUME LÓPEZ (A)
    • (11) BERTO ROSAS (A)
    PANCHINA ANDORRA
    • (21) MARC GARCÍA (C)
    • (13) ÁLEX RUÍZ (P)
    • (3) ÉRIC VALES (C)
    • (20) GERARD SOLÀ (A)
    • (19) JOEL GUILLÉN (D)
    • (9) CUCU (A)
    • (1) MARC DE CASTRO (P)
    • (8) HUGO FERREIRA (C)
    • (14) JORDI ALÁEZ (C)
    • (4) CHRISTIAN GARCÍA (D)
    • (6) KIKO POMARES (D)
    • (2) ÀLEX CORNELLÀ (D)
    ALLENATORE ANDORRA
    • Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue
    TITOLARI GIBILTERRA
    • (23) JAYLAN HANKINS (P)
    • (2) ETHAN JOLLEY (D)
    • (6) BERNARDO LOPES (D)
    • (3) JULIAN VALARINO (D)
    • (5) DAN BENT (D)
    • (8) KIAN RONAN (C)
    • (11) JAMES SCANLON (C)
    • (4) NICHOLAS POZO (C)
    • (7) CARLOS RICHARDS (C)
    • (9) DYLAN BORGE (A)
    • (10) TJAY DE BARR (A)
    PANCHINA GIBILTERRA
    • (14) JULIAN DEL RIO (C)
    • (1) BRADLEY BANDA (P)
    • (13) HARRY VICTOR (P)
    • (16) HAN STEVENS (C)
    • (12) LOUIE ANNESLEY (D)
    • (15) JESSE GÓMEZ (C)
    • (17) LIAM JESSOP (A)
    • (20) ETHAN BRITTO (D)
    • (21) JEREMY PERERA (C)
    • (22) LUKE SCHOFIELD (C)
    • (19) LEON MASON (A)
    • (18) JAYVAN GARRO (D)
    ALLENATORE GIBILTERRA
    • Scott Wiseman
    PREPARTITA

    Andorra-Gibilterra è valida per la giornata 5 del girone D1 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo Estadi de la FAF d'Encamp di Encamp (5.500 posti).

    Arbitra Robert Hennessy, con gli assistenti Dermot Broughton e Emmet Dynan; quarto ufficiale Damien MacGraith. Al VAR Kevin Clancy, assistito da John Beaton.

    L'Andorra è 3° nel girone D1 con 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 1 gol fatti e 3 subiti.
    Il Gibilterra è con 2 punti in 2 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 1 gol fatti e 1 subiti.
    In casa l'Andorra ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Gibilterra ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Le ultime 3 partite dell'Andorra in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Andorra 1-0, Gibilterra-Andorra 0-0, Andorra-Malta 1-2 (P-N-P).
    Le ultime 2 partite del Gibilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Gibilterra 1-1, Gibilterra-Andorra 0-0 (N-N).

    Il miglior marcatore dell'Andorra in UEFA Nations League: Guillaume López con 1 gol.
    Il miglior marcatore del Gibilterra in UEFA Nations League: James Scanlon con 1 gol.
    In panchina Jesús Luis Álvarez de Eulate Güergue per l'Andorra e Scott Wiseman per il Gibilterra.

    In UEFA Nations League Andorra e Gibilterra si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Andorra, 0 vittorie del Gibilterra e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Gibilterra-Andorra 0-0 del 27 settembre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Gibilterra-Andorra 1-0 del 4 settembre 2024 (amichevole).

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    AndorraGibilterra
    Partite giocate32
    Vittorie00
    Pareggi12
    Sconfitte20
    Gol segnati11
    Gol subiti31
    Gol subiti per partita1.00.5
    Possesso palla (%)47.440.8
    Passaggi1163664
    Passaggi riusciti919498
    Precisione nei passaggi (%)79.075.0
    Tiri2711
    Tiri in porta123
    Tiri in porta sul totale (%)44.427.3
    Cross3621
    Cross riusciti64
    Duelli vinti134102
    Duelli persi17384
    Calci d'angolo a favore125
    Calci d'angolo contro1212
    Falli subiti3938
    Falli commessi6423
    Contrasti4130
    Contrasti vinti (%)43.960.0
    Fuorigioco34
    Ammonizioni113
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Andorra-Gibilterra in diretta tv e streaming
    Andorra-Gibilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Andorra - Gibilterra Live

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