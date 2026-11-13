Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Bulgaria-Islanda è valida per la giornata 5 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Hristo Botev Stadium, Plovdiv di Plovdiv (22.000 posti).

Arbitra Florian Badstübner, con gli assistenti Christof Günsch e Philipp Hüwe; quarto ufficiale Robin Braun. Al VAR Sören Storks, assistito da Benjamin Cortus.

Il Bulgaria è 3° nel girone C4 con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 5 subiti.

L'Islanda è 1° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 1 subiti.

In casa il Bulgaria ha fatto 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Islanda ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Bulgaria in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Islanda-Bulgaria 3-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (V-P-N-P).

Le ultime 4 partite dell'Islanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Estonia-Islanda 0-0, Islanda-Bulgaria 3-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Islanda-Estonia 1-1 (N-V-V-N).

I migliori marcatori del Bulgaria in UEFA Nations League: Atanas Iliev, Asen Chandarov e Kristiyan Balov con 1 gol.

Il miglior marcatore dell'Islanda in UEFA Nations League: Orri Óskarsson con 3 gol.

In panchina Atanas Ribarski per il Bulgaria e Arnar Gunnlaugsson per l'Islanda.

In UEFA Nations League Bulgaria e Islanda si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Bulgaria, 1 vittoria dell'Islanda e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Islanda-Bulgaria 3-0 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Bulgaria-Islanda 3-2 del 7 settembre 2005.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Bulgaria Islanda Partite giocate 4 4 Vittorie 1 2 Pareggi 1 2 Sconfitte 2 0 Gol segnati 3 7 Gol subiti 5 1 Gol subiti per partita 1.2 0.2 Possesso palla (%) 47.8 53.9 Passaggi 1635 1957 Passaggi riusciti 1300 1620 Precisione nei passaggi (%) 79.5 82.8 Tiri 39 40 Tiri in porta 17 19 Tiri in porta sul totale (%) 43.6 47.5 Cross 65 85 Cross riusciti 15 21 Duelli vinti 223 202 Duelli persi 173 150 Calci d'angolo a favore 16 25 Calci d'angolo contro 24 9 Falli subiti 68 47 Falli commessi 49 46 Contrasti 74 68 Contrasti vinti (%) 66.2 60.3 Fuorigioco 5 8 Ammonizioni 12 8 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Bulgaria-Islanda in diretta tv e streaming

Bulgaria-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.