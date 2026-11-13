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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Bulgaria-Islanda è valida per la giornata 5 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Hristo Botev Stadium, Plovdiv di Plovdiv (22.000 posti).
Arbitra Florian Badstübner, con gli assistenti Christof Günsch e Philipp Hüwe; quarto ufficiale Robin Braun. Al VAR Sören Storks, assistito da Benjamin Cortus.
Il Bulgaria è 3° nel girone C4 con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 5 subiti.
L'Islanda è 1° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 1 subiti.
In casa il Bulgaria ha fatto 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Islanda ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Bulgaria in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Islanda-Bulgaria 3-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (V-P-N-P).
Le ultime 4 partite dell'Islanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Estonia-Islanda 0-0, Islanda-Bulgaria 3-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Islanda-Estonia 1-1 (N-V-V-N).
I migliori marcatori del Bulgaria in UEFA Nations League: Atanas Iliev, Asen Chandarov e Kristiyan Balov con 1 gol.
Il miglior marcatore dell'Islanda in UEFA Nations League: Orri Óskarsson con 3 gol.
In panchina Atanas Ribarski per il Bulgaria e Arnar Gunnlaugsson per l'Islanda.
In UEFA Nations League Bulgaria e Islanda si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Bulgaria, 1 vittoria dell'Islanda e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Islanda-Bulgaria 3-0 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Bulgaria-Islanda 3-2 del 7 settembre 2005.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Bulgaria
|Islanda
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|2
|0
|Gol segnati
|3
|7
|Gol subiti
|5
|1
|Gol subiti per partita
|1.2
|0.2
|Possesso palla (%)
|47.8
|53.9
|Passaggi
|1635
|1957
|Passaggi riusciti
|1300
|1620
|Precisione nei passaggi (%)
|79.5
|82.8
|Tiri
|39
|40
|Tiri in porta
|17
|19
|Tiri in porta sul totale (%)
|43.6
|47.5
|Cross
|65
|85
|Cross riusciti
|15
|21
|Duelli vinti
|223
|202
|Duelli persi
|173
|150
|Calci d'angolo a favore
|16
|25
|Calci d'angolo contro
|24
|9
|Falli subiti
|68
|47
|Falli commessi
|49
|46
|Contrasti
|74
|68
|Contrasti vinti (%)
|66.2
|60.3
|Fuorigioco
|5
|8
|Ammonizioni
|12
|8
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Bulgaria-Islanda in diretta tv e streaming
Bulgaria-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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