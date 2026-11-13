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Diretta Live di Bulgaria-Islanda Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Bulgaria
0
Islanda
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Pre partita
Arbitro: Florian Badstübner
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Bulgaria - Islanda

    Bulgaria
    Islanda
    TITOLARI BULGARIA
    • (1) DANIEL NAUMOV (P)
    • (13) STEFAN VELKOV (D)
    • (3) EMIL TSENOV (D)
    • (6) HRISTIYAN PETROV (D)
    • (22) YOAN STOYANOV (D)
    • (20) LUKAS PETKOV (C)
    • (7) KRISTIYAN BALOV (C)
    • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
    • (4) ILIA GRUEV (C)
    • (11) GEORGI RUSEV (C)
    • (9) ATANAS ILIEV (A)
    PANCHINA BULGARIA
    • (16) MARTIN PETKOV (C)
    • (19) IVAN TURITSOV (D)
    • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
    • (10) ASEN CHANDAROV (C)
    • (17) SVETOSLAV KOVACHEV (A)
    • (12) ALEKS BOZHEV (P)
    • (23) PLAMEN ANDREEV (P)
    • (5) IVAN PANKOV (C)
    • (2) ROSEN BOZHINOV (D)
    • (14) TEODOR IVANOV (D)
    • (21) DIMITAR VELKOVSKI (D)
    • (15) GEORGI LAZAROV (A)
    ALLENATORE BULGARIA
    • Atanas Ribarski
    TITOLARI ISLANDA
    • (12) HÁKON VALDIMARSSON (P)
    • (4) VICTOR PÁLSSON (D)
    • (3) DANÍEL GRÉTARSSON (D)
    • (2) LOGI TÓMASSON (D)
    • (16) STEFÁN THÓRDARSON (D)
    • (15) KRISTALL INGASON (C)
    • (7) HÁKON HARALDSSON (C)
    • (8) ÍSAK JÓHANNESSON (C)
    • (9) ORRI ÓSKARSSON (A)
    • (19) MIKAEL ELLERTSSON (A)
    • (22) ANDRI GUDJOHNSEN (A)
    PANCHINA ISLANDA
    • (20) KRISTIAN HLYNSSON (C)
    • (17) ARON GUNNARSSON (C)
    • (6) THÓRIR HELGASON (C)
    • (14) BRYNJÓLFUR WILLUMSSON (A)
    • (5) ÍSAK THORVALDSSON (A)
    • (21) ARNÓR SIGURDSSON (C)
    • (18) MIKAEL ANDERSON (C)
    • (13) ANTON EINARSSON (P)
    • (11) JÓN DAGUR THORSTEINSSON (A)
    • (23) HÖRDUR MAGNÚSSON (D)
    • (1) RÚNAR RÚNARSSON (P)
    • (10) GYLFI SIGURDSSON (C)
    ALLENATORE ISLANDA
    • Arnar Gunnlaugsson
    PREPARTITA

    Bulgaria-Islanda è valida per la giornata 5 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Hristo Botev Stadium, Plovdiv di Plovdiv (22.000 posti).

    Arbitra Florian Badstübner, con gli assistenti Christof Günsch e Philipp Hüwe; quarto ufficiale Robin Braun. Al VAR Sören Storks, assistito da Benjamin Cortus.

    Il Bulgaria è 3° nel girone C4 con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 5 subiti.
    L'Islanda è con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 1 subiti.
    In casa il Bulgaria ha fatto 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Islanda ne ha fatti 4 in 2 (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Le ultime 4 partite del Bulgaria in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Islanda-Bulgaria 3-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (V-P-N-P).
    Le ultime 4 partite dell'Islanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Estonia-Islanda 0-0, Islanda-Bulgaria 3-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Islanda-Estonia 1-1 (N-V-V-N).

    I migliori marcatori del Bulgaria in UEFA Nations League: Atanas Iliev, Asen Chandarov e Kristiyan Balov con 1 gol.
    Il miglior marcatore dell'Islanda in UEFA Nations League: Orri Óskarsson con 3 gol.
    In panchina Atanas Ribarski per il Bulgaria e Arnar Gunnlaugsson per l'Islanda.

    In UEFA Nations League Bulgaria e Islanda si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Bulgaria, 1 vittoria dell'Islanda e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Islanda-Bulgaria 3-0 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Bulgaria-Islanda 3-2 del 7 settembre 2005.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    BulgariaIslanda
    Partite giocate44
    Vittorie12
    Pareggi12
    Sconfitte20
    Gol segnati37
    Gol subiti51
    Gol subiti per partita1.20.2
    Possesso palla (%)47.853.9
    Passaggi16351957
    Passaggi riusciti13001620
    Precisione nei passaggi (%)79.582.8
    Tiri3940
    Tiri in porta1719
    Tiri in porta sul totale (%)43.647.5
    Cross6585
    Cross riusciti1521
    Duelli vinti223202
    Duelli persi173150
    Calci d'angolo a favore1625
    Calci d'angolo contro249
    Falli subiti6847
    Falli commessi4946
    Contrasti7468
    Contrasti vinti (%)66.260.3
    Fuorigioco58
    Ammonizioni128
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Bulgaria-Islanda in diretta tv e streaming
    Bulgaria-Islanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Bulgaria - Islanda Live

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