Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Liechtenstein-Azerbaijan è valida per la giornata 5 del girone D2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Rheinpark Stadion di Vaduz (6.814 posti).

Arbitra Kristo Tohver, con gli assistenti Silver Koiv e Sander Saga; quarto ufficiale Joonas Jaanovits. Al VAR Marko Liiva, assistito da Juri Frischer.

Il Liechtenstein è 3° nel girone D2 con 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 0 gol fatti e 2 subiti.

L'Azerbaijan è 1° con 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 2 gol fatti e 1 subiti.

In casa il Liechtenstein ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Azerbaijan ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 2 partite del Liechtenstein in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Liechtenstein-Lituania 0-2 (N-P).

Le ultime 3 partite dell'Azerbaijan in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Lituania 1-0, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Lituania-Azerbaijan 1-1 (V-N-N).

I migliori marcatori dell'Azerbaijan in UEFA Nations League: Mahir Emreli e Abdulla Xaybulayev con 1 gol.

In panchina Konrad Fünfstück per il Liechtenstein e Aykhan Abbasov per l'Azerbaijan.

In UEFA Nations League Liechtenstein e Azerbaijan si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Liechtenstein, 0 vittorie dell'Azerbaijan e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Azerbaijan-Liechtenstein 0-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Azerbaijan-Liechtenstein 0-0 del 26 marzo 2020 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Liechtenstein Azerbaijan Partite giocate 2 3 Vittorie 0 1 Pareggi 1 2 Sconfitte 1 0 Gol segnati 0 2 Gol subiti 2 1 Gol subiti per partita 1.0 0.3 Possesso palla (%) 26.5 53.9 Passaggi 517 1414 Passaggi riusciti 354 1118 Precisione nei passaggi (%) 68.5 79.1 Tiri 6 38 Tiri in porta 0 16 Tiri in porta sul totale (%) 0.0 42.1 Cross 6 49 Cross riusciti 0 14 Duelli vinti 79 156 Duelli persi 93 166 Calci d'angolo a favore 0 11 Calci d'angolo contro 15 5 Falli subiti 21 34 Falli commessi 31 37 Contrasti 32 62 Contrasti vinti (%) 62.5 59.7 Fuorigioco 0 4 Ammonizioni 4 8 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Liechtenstein-Azerbaijan in diretta tv e streaming

Liechtenstein-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.