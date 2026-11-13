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Diretta Live di Liechtenstein-Azerbaijan Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Liechtenstein
0
Azerbaijan
0
Pre partita
Arbitro: Kristo Tohver
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Liechtenstein - Azerbaijan

    Liechtenstein
    Azerbaijan
    TITOLARI LIECHTENSTEIN
    • (1) BENJAMIN BÜCHEL (P)
    • (23) JENS HOFER (D)
    • (14) LIVIO MEIER (D)
    • (5) SEVERIN SCHLEGEL (D)
    • (10) MARCEL BÜCHEL (C)
    • (3) MAXIMILIAN GÖPPEL (C)
    • (8) ARON SELE (C)
    • (20) ALESSIO HASLER (C)
    • (19) EMANUEL ZÜND (C)
    • (11) ALESSANDRO LO RUSSO (A)
    • (7) FABIO LUQUE-NOTARO (A)
    PANCHINA LIECHTENSTEIN
    • (16) BRUNO POITNER (C)
    • (13) YONAS ABIDI (D)
    • (22) FLORIAN ALLGÄUER (C)
    • (21) TIM-TIADO ÖHRI (P)
    • (17) LIAM KRANZ (C)
    • (15) ANDRIN NETZER (D)
    • (2) NIKLAS BECK (D)
    • (18) MANUEL MIKUS (D)
    • (9) FERHAT SAGLAM (A)
    • (12) JUSTIN OSPELT (P)
    • (6) ANDREAS MALIN (D)
    • (4) PHILIPP OSPELT (C)
    ALLENATORE LIECHTENSTEIN
    • Konrad Fünfstück
    TITOLARI AZERBAIJAN
    • (1) EMIL BALAYEV (P)
    • (15) BADAVI HÜSEYNOV (D)
    • (21) QISMAT ALIYEV (D)
    • (4) RAHIL MAMMADOV (D)
    • (2) RAHMAN DASDAMIROV (D)
    • (18) ORUC MAMMADOV (C)
    • (3) RÜFAT ABBASOV (C)
    • (6) ABDULLA XAYBULAYEV (C)
    • (7) TORAL BAYRAMOV (C)
    • (20) ALEKSEY ISAYEV (C)
    • (10) MAHIR EMRELI (A)
    PANCHINA AZERBAIJAN
    • (19) RÜFAT ABDULLAZADA (C)
    • (23) AYDIN BAYRAMOV (P)
    • (17) TELLUR MÜTALLIMOV (D)
    • (12) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
    • (9) MUSA QURBANLI (A)
    • (16) EMIL MUSTAFAYEV (C)
    • (14) ELVIN BADALOV (D)
    • (22) AGADADAS SALYANSKIY (A)
    • (11) XAYAL ALIYEV (C)
    • (13) ESQIN AHMADOV (D)
    • (8) EMIN MAHMUDOV (C)
    ALLENATORE AZERBAIJAN
    • Aykhan Abbasov
    PREPARTITA

    Liechtenstein-Azerbaijan è valida per la giornata 5 del girone D2 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Rheinpark Stadion di Vaduz (6.814 posti).

    Arbitra Kristo Tohver, con gli assistenti Silver Koiv e Sander Saga; quarto ufficiale Joonas Jaanovits. Al VAR Marko Liiva, assistito da Juri Frischer.

    Il Liechtenstein è 3° nel girone D2 con 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 0 gol fatti e 2 subiti.
    L'Azerbaijan è con 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 2 gol fatti e 1 subiti.
    In casa il Liechtenstein ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Azerbaijan ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Le ultime 2 partite del Liechtenstein in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Liechtenstein-Lituania 0-2 (N-P).
    Le ultime 3 partite dell'Azerbaijan in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Lituania 1-0, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Lituania-Azerbaijan 1-1 (V-N-N).

    I migliori marcatori dell'Azerbaijan in UEFA Nations League: Mahir Emreli e Abdulla Xaybulayev con 1 gol.
    In panchina Konrad Fünfstück per il Liechtenstein e Aykhan Abbasov per l'Azerbaijan.

    In UEFA Nations League Liechtenstein e Azerbaijan si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Liechtenstein, 0 vittorie dell'Azerbaijan e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Azerbaijan-Liechtenstein 0-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Azerbaijan-Liechtenstein 0-0 del 26 marzo 2020 (amichevole).

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    LiechtensteinAzerbaijan
    Partite giocate23
    Vittorie01
    Pareggi12
    Sconfitte10
    Gol segnati02
    Gol subiti21
    Gol subiti per partita1.00.3
    Possesso palla (%)26.553.9
    Passaggi5171414
    Passaggi riusciti3541118
    Precisione nei passaggi (%)68.579.1
    Tiri638
    Tiri in porta016
    Tiri in porta sul totale (%)0.042.1
    Cross649
    Cross riusciti014
    Duelli vinti79156
    Duelli persi93166
    Calci d'angolo a favore011
    Calci d'angolo contro155
    Falli subiti2134
    Falli commessi3137
    Contrasti3262
    Contrasti vinti (%)62.559.7
    Fuorigioco04
    Ammonizioni48
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Liechtenstein-Azerbaijan in diretta tv e streaming
    Liechtenstein-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Liechtenstein - Azerbaijan Live

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