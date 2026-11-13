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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Liechtenstein-Azerbaijan è valida per la giornata 5 del girone D2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Rheinpark Stadion di Vaduz (6.814 posti).
Arbitra Kristo Tohver, con gli assistenti Silver Koiv e Sander Saga; quarto ufficiale Joonas Jaanovits. Al VAR Marko Liiva, assistito da Juri Frischer.
Il Liechtenstein è 3° nel girone D2 con 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 0 gol fatti e 2 subiti.
L'Azerbaijan è 1° con 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 2 gol fatti e 1 subiti.
In casa il Liechtenstein ha fatto 0 punti in 1 partita (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Azerbaijan ne ha fatto 1 in 1 (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 2 partite del Liechtenstein in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Liechtenstein-Lituania 0-2 (N-P).
Le ultime 3 partite dell'Azerbaijan in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Lituania 1-0, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Lituania-Azerbaijan 1-1 (V-N-N).
I migliori marcatori dell'Azerbaijan in UEFA Nations League: Mahir Emreli e Abdulla Xaybulayev con 1 gol.
In panchina Konrad Fünfstück per il Liechtenstein e Aykhan Abbasov per l'Azerbaijan.
In UEFA Nations League Liechtenstein e Azerbaijan si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Liechtenstein, 0 vittorie dell'Azerbaijan e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Azerbaijan-Liechtenstein 0-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Azerbaijan-Liechtenstein 0-0 del 26 marzo 2020 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Liechtenstein
|Azerbaijan
|Partite giocate
|2
|3
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|0
|2
|Gol subiti
|2
|1
|Gol subiti per partita
|1.0
|0.3
|Possesso palla (%)
|26.5
|53.9
|Passaggi
|517
|1414
|Passaggi riusciti
|354
|1118
|Precisione nei passaggi (%)
|68.5
|79.1
|Tiri
|6
|38
|Tiri in porta
|0
|16
|Tiri in porta sul totale (%)
|0.0
|42.1
|Cross
|6
|49
|Cross riusciti
|0
|14
|Duelli vinti
|79
|156
|Duelli persi
|93
|166
|Calci d'angolo a favore
|0
|11
|Calci d'angolo contro
|15
|5
|Falli subiti
|21
|34
|Falli commessi
|31
|37
|Contrasti
|32
|62
|Contrasti vinti (%)
|62.5
|59.7
|Fuorigioco
|0
|4
|Ammonizioni
|4
|8
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Liechtenstein-Azerbaijan in diretta tv e streaming
Liechtenstein-Azerbaijan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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