Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Lussemburgo-Estonia è valida per la giornata 5 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo Stade de Luxembourg di Luxembourg City (9.386 posti).

Arbitra Ishmael Barbara, con gli assistenti Luke Portelli e Duncan Spencer; quarto ufficiale Slobodan Petrovic. Al VAR Pawel Malec, assistito da Kornel Paszkiewicz.

Il Lussemburgo è 4° nel girone C4 con 3 punti in 4 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 2 gol fatti e 7 subiti.

L'Estonia è 2° con 6 punti in 4 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 2 gol fatti e 1 subiti.

In casa il Lussemburgo ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Estonia ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Lussemburgo in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Estonia-Lussemburgo 1-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (P-P-P-V).

Le ultime 4 partite dell'Estonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Estonia-Islanda 0-0, Estonia-Lussemburgo 1-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Islanda-Estonia 1-1 (N-V-N-N).

I migliori marcatori del Lussemburgo in UEFA Nations League: Vincent Thill e Leandro Barreiro con 1 gol.

I migliori marcatori dell'Estonia in UEFA Nations League: Rasmus Peetson e Maksim Paskotsi con 1 gol.

In panchina Jeff Strasser per il Lussemburgo e Jurgen Henn per l'Estonia.

In UEFA Nations League Lussemburgo e Estonia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Lussemburgo, 1 vittoria dell'Estonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Estonia-Lussemburgo 1-0 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Lussemburgo-Estonia 0-2 del 12 ottobre 2005.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Lussemburgo Estonia Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 0 3 Sconfitte 3 0 Gol segnati 2 2 Gol subiti 7 1 Gol subiti per partita 1.8 0.2 Possesso palla (%) 56.9 41.4 Passaggi 2172 1481 Passaggi riusciti 1903 1166 Precisione nei passaggi (%) 87.6 78.7 Tiri 35 34 Tiri in porta 17 19 Tiri in porta sul totale (%) 48.6 55.9 Cross 60 61 Cross riusciti 13 15 Duelli vinti 162 156 Duelli persi 208 212 Calci d'angolo a favore 14 19 Calci d'angolo contro 18 23 Falli subiti 51 42 Falli commessi 55 62 Contrasti 39 52 Contrasti vinti (%) 64.1 63.5 Fuorigioco 8 8 Ammonizioni 11 8 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Lussemburgo-Estonia in diretta tv e streaming

Lussemburgo-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.