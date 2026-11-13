Risparmiare tempo ed energia
Arriva la bolletta unica per la gestione delle utenzeLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Lussemburgo-Estonia è valida per la giornata 5 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo Stade de Luxembourg di Luxembourg City (9.386 posti).
Arbitra Ishmael Barbara, con gli assistenti Luke Portelli e Duncan Spencer; quarto ufficiale Slobodan Petrovic. Al VAR Pawel Malec, assistito da Kornel Paszkiewicz.
Il Lussemburgo è 4° nel girone C4 con 3 punti in 4 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 2 gol fatti e 7 subiti.
L'Estonia è 2° con 6 punti in 4 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 2 gol fatti e 1 subiti.
In casa il Lussemburgo ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Estonia ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Lussemburgo in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Estonia-Lussemburgo 1-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (P-P-P-V).
Le ultime 4 partite dell'Estonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Estonia-Islanda 0-0, Estonia-Lussemburgo 1-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Islanda-Estonia 1-1 (N-V-N-N).
I migliori marcatori del Lussemburgo in UEFA Nations League: Vincent Thill e Leandro Barreiro con 1 gol.
I migliori marcatori dell'Estonia in UEFA Nations League: Rasmus Peetson e Maksim Paskotsi con 1 gol.
In panchina Jeff Strasser per il Lussemburgo e Jurgen Henn per l'Estonia.
In UEFA Nations League Lussemburgo e Estonia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Lussemburgo, 1 vittoria dell'Estonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Estonia-Lussemburgo 1-0 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Lussemburgo-Estonia 0-2 del 12 ottobre 2005.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Lussemburgo
|Estonia
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|0
|3
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|2
|2
|Gol subiti
|7
|1
|Gol subiti per partita
|1.8
|0.2
|Possesso palla (%)
|56.9
|41.4
|Passaggi
|2172
|1481
|Passaggi riusciti
|1903
|1166
|Precisione nei passaggi (%)
|87.6
|78.7
|Tiri
|35
|34
|Tiri in porta
|17
|19
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.6
|55.9
|Cross
|60
|61
|Cross riusciti
|13
|15
|Duelli vinti
|162
|156
|Duelli persi
|208
|212
|Calci d'angolo a favore
|14
|19
|Calci d'angolo contro
|18
|23
|Falli subiti
|51
|42
|Falli commessi
|55
|62
|Contrasti
|39
|52
|Contrasti vinti (%)
|64.1
|63.5
|Fuorigioco
|8
|8
|Ammonizioni
|11
|8
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Lussemburgo-Estonia in diretta tv e streaming
Lussemburgo-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
Arriva la bolletta unica per la gestione delle utenzeLEGGI
ULTIME NOTIZIE
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI