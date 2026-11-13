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Diretta Live di Lussemburgo-Estonia Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Lussemburgo
0
Estonia
0
Pre partita
Arbitro: Ishmael Barbara
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Lussemburgo - Estonia

    Lussemburgo
    Estonia
    TITOLARI LUSSEMBURGO
    • (1) ANTHONY MORIS (P)
    • (18) LAURENT JANS (D)
    • (22) TIM HALL (D)
    • (4) FLORIAN BOHNERT (D)
    • (5) VAHID SELIMOVIC (D)
    • (17) HAMZA KADAMANI (C)
    • (6) TOMÁS CRUZ (C)
    • (11) VINCENT THILL (C)
    • (19) MATHIAS OLESEN (C)
    • (21) SÉBASTIEN THILL (A)
    • (7) AIMAN DARDARI (A)
    PANCHINA LUSSEMBURGO
    • (23) LUCAS FOX (P)
    • (15) OMAR NATAMI (A)
    • (10) TIMOTHÉ RUPIL (C)
    • (2) ELDIN DZOGOVIC (D)
    • (16) MIGUEL GONÇALVES (C)
    • (13) FARID IKENE (C)
    • (3) ENES MAHMUTOVIC (D)
    • (9) JAYSON VIDEIRA (A)
    • (12) TIAGO PEREIRA CARDOSO (P)
    • (20) PATRICK MACEDO (A)
    • (8) ENZO DOS SANTOS (C)
    • (14) ERIC VEIGA (D)
    ALLENATORE LUSSEMBURGO
    • Jeff Strasser
    TITOLARI ESTONIA
    • (1) KARL HEIN (P)
    • (18) KAROL METS (D)
    • (6) RASMUS PEETSON (D)
    • (16) ERKO TÕUGJAS (D)
    • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
    • (19) MICHAEL SCHJØNNING-LARSEN (D)
    • (14) PATRIK KRISTAL (C)
    • (4) MATTIAS KÄIT (C)
    • (5) ROCCO SHEIN (C)
    • (10) KEVOR PALUMETS (C)
    • (7) MATTIAS MÄNNILAAN (A)
    PANCHINA ESTONIA
    • (8) MARTEN-CHRIS PAALBERG (A)
    • (15) MAKSIMILIAN SKVORTSOV (C)
    • (9) KAREL MUSTMAA (A)
    • (2) MIHHAIL KOLOBOV (D)
    • (20) TANEL TAMMIK (D)
    • (21) VLADISLAV KREIDA (C)
    • (11) MIHKEL AINSALU (C)
    • (17) MARTIN MILLER (C)
    • (22) KARL VALLNER (P)
    • (13) JOSEPH SALISTE (D)
    • (23) FRANK LIIVAK (C)
    • (12) MATVEI IGONEN (P)
    ALLENATORE ESTONIA
    • Jurgen Henn
    PREPARTITA

    Lussemburgo-Estonia è valida per la giornata 5 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo Stade de Luxembourg di Luxembourg City (9.386 posti).

    Arbitra Ishmael Barbara, con gli assistenti Luke Portelli e Duncan Spencer; quarto ufficiale Slobodan Petrovic. Al VAR Pawel Malec, assistito da Kornel Paszkiewicz.

    Il Lussemburgo è 4° nel girone C4 con 3 punti in 4 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte), con 2 gol fatti e 7 subiti.
    L'Estonia è con 6 punti in 4 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 2 gol fatti e 1 subiti.
    In casa il Lussemburgo ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa l'Estonia ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Le ultime 4 partite del Lussemburgo in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Estonia-Lussemburgo 1-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (P-P-P-V).
    Le ultime 4 partite dell'Estonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Estonia-Islanda 0-0, Estonia-Lussemburgo 1-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Islanda-Estonia 1-1 (N-V-N-N).

    I migliori marcatori del Lussemburgo in UEFA Nations League: Vincent Thill e Leandro Barreiro con 1 gol.
    I migliori marcatori dell'Estonia in UEFA Nations League: Rasmus Peetson e Maksim Paskotsi con 1 gol.
    In panchina Jeff Strasser per il Lussemburgo e Jurgen Henn per l'Estonia.

    In UEFA Nations League Lussemburgo e Estonia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Lussemburgo, 1 vittoria dell'Estonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Estonia-Lussemburgo 1-0 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Lussemburgo-Estonia 0-2 del 12 ottobre 2005.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    LussemburgoEstonia
    Partite giocate44
    Vittorie11
    Pareggi03
    Sconfitte30
    Gol segnati22
    Gol subiti71
    Gol subiti per partita1.80.2
    Possesso palla (%)56.941.4
    Passaggi21721481
    Passaggi riusciti19031166
    Precisione nei passaggi (%)87.678.7
    Tiri3534
    Tiri in porta1719
    Tiri in porta sul totale (%)48.655.9
    Cross6061
    Cross riusciti1315
    Duelli vinti162156
    Duelli persi208212
    Calci d'angolo a favore1419
    Calci d'angolo contro1823
    Falli subiti5142
    Falli commessi5562
    Contrasti3952
    Contrasti vinti (%)64.163.5
    Fuorigioco88
    Ammonizioni118
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Lussemburgo-Estonia in diretta tv e streaming
    Lussemburgo-Estonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Lussemburgo - Estonia Live

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