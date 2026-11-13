Incontro terminato, Moldavia 2, Kazakistan 1.
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Incontro terminato, Moldavia 2, Kazakistan 1.
Secondo cartellino giallo per Maksim Samorodov (Kazakistan).19:51
Maksim Samorodov (Kazakistan) e' ammonito.19:51
Secondo tempo terminato, Moldavia 2, Kazakistan 1.19:51
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Islambek Kuat da calcio d'angolo.19:51
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Danila Forov (Moldavia).19:50
Petru Popescu (Moldavia) e' ammonito per fallo.19:49
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:49
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di mano di Danila Forov (Moldavia).19:48
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:47
Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:47
Fallo di Temirlan Erlanov (Kazakistan).19:47
Tentativo fallito. Aybol Abiken (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Galymzhan Kenzhebek.19:45
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:41
Yan Vorogovskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41
Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Vladislav Baboglo.19:40
Danila Forov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).19:39
Dumitru Celeadnic (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37
Fallo di Aybar Zhaksylykov (Kazakistan).19:37
Tiro parato. Aybar Zhaksylykov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yan Vorogovskiy.19:37
Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).19:36
Aybol Abiken (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).19:35
Sostituzione, Kazakistan. Aybar Zhaksylykov sostituisce Islam Chesnokov.19:34
Sostituzione, Kazakistan. Aybol Abiken sostituisce Dinmukhamed Karaman.19:34
Gol! Moldavia 2, Kazakistan 1. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Nichita Motpan con cross.19:33
Danila Forov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).19:33
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yan Vorogovskiy.19:31
Iurie Iovu (Moldavia) e' ammonito per fallo.19:30
Fallo di Iurie Iovu (Moldavia).19:30
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Fuorigioco. Yan Vorogovskiy(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Galymzhan Kenzhebek e' colto in fuorigioco.19:29
Sostituzione, Kazakistan. Galymzhan Kenzhebek sostituisce Zhasulan Amir.19:25
Sostituzione, Kazakistan. Islambek Kuat sostituisce Ramazan Orazov.19:25
Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Victor Bogaciuc.19:23
Gara riprende.19:22
Sostituzione, Moldavia. Victor Bogaciuc sostituisce Vadim Rata.19:22
Sostituzione, Moldavia. Danila Forov sostituisce Ioan-Calin Revenco.19:22
Gara momentaneamente sospesa, Ramazan Orazov (Kazakistan) per infortunio.19:22
Vadim Rata (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).19:21
Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioan-Calin Revenco.19:20
Tiro parato. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zhasulan Amir.19:19
Sostituzione, Moldavia. Alexandru Betivu sostituisce Nicky Clescenco.19:15
Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Vladimir Fratea.19:15
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).19:14
Tiro parato. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:14
Tiro respinto. Zhasulan Amir (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dinmukhamed Karaman.19:14
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).19:12
Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Vadim Rata.19:11
Gol! Moldavia 1, Kazakistan 1. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ramazan Orazov.19:08
Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.19:06
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).19:05
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).19:02
Inizia il Secondo tempo Moldavia 1, Kazakistan 0.19:02
Sostituzione, Kazakistan. Yan Vorogovskiy sostituisce Nauryzbek Zhagorov.19:02
Primo tempo terminato, Moldavia 1, Kazakistan 0.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:46
Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vladimir Fratea.18:45
Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).18:42
Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Gol! Moldavia 1, Kazakistan 0. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un contropiede.18:39
Tentativo fallito. Iurie Iovu (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea con cross da calcio d'angolo.18:39
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Stas Pokatilov (Kazakistan).18:38
Tiro parato. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:38
Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nicky Clescenco.18:38
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:37
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:37
Tiro respinto. Ramazan Orazov (Kazakistan) un colpo di testa da centro area. Assist di Maksim Samorodov con cross.18:35
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Iurie Iovu (Moldavia).18:35
Vladislav Baboglo (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).18:31
Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea in seguito a un calcio da fermo.18:30
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).18:30
Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sergiu Perciun.18:29
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Vadim Rata (Moldavia).18:20
Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Zhasulan Amir.18:20
Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).18:20
Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Fuorigioco. Petru Popescu(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Sergiu Perciun e' colto in fuorigioco.18:16
Fuorigioco. Ramazan Orazov(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Maksim Samorodov e' colto in fuorigioco.18:14
Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:12
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:12
Fuorigioco. Vladislav Baboglo(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Ioan-Calin Revenco e' colto in fuorigioco.18:11
Nicky Clescenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09
Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).18:09
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09
Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).18:09
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).18:07
Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ramazan Orazov.18:05
Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:05
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:05
Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Iurie Iovu.18:05
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Alibek Kasym (Kazakistan).18:04
Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ioan-Calin Revenco in seguito a un calcio da fermo.18:04
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:03
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:03
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02
Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:02
Inizia il Primo tempo.18:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:00
Moldova-Kazakistan è valida per la giornata 5 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 18:00 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau (10.500 posti).
Arbitra Andrea Colombo, con gli assistenti Daniele Bindoni e Giovanni Baccini; quarto ufficiale Kevin Bonacina. Al VAR Aleandro Di Paolo, assistito da Federico La Penna.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|95
|Fuorigioco
|15
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|13
|Espulsioni
|2
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.9
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie B
|Mantova-Empoli 3-1
|05-09-2026
|Serie A
|Roma-Atalanta 2-1
|20-09-2026
|Serie B
|Verona-Vicenza 2-1
|18-10-2026
|Serie B
|Sampdoria-Arezzo 1-2
|24-10-2026
|Serie A
|Napoli-Roma 3-3
|01-11-2026
|Serie A
|Lazio-Cagliari 2-1
|08-11-2026
|Serie A
|Fiorentina-Juventus 2-2
Il Moldova è 2° nel girone C3 con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 9 subiti.
Il Kazakistan è 4° con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 9 subiti.
In casa il Moldova ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Kazakistan ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Moldova in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Slovacchia 0-4, Kazakistan-Moldova 1-2, Moldova-Isole Faroe 1-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (P-V-N-P).
Le ultime 4 partite del Kazakistan in UEFA Nations League (dalla più recente): Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Moldova 1-2, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-P-P-N).
I migliori marcatori del Moldova in UEFA Nations League: Nicky Clescenco, Sergiu Perciun e Petru Popescu con 1 gol.
Il miglior marcatore del Kazakistan in UEFA Nations League: Nuraly Alip con 2 gol.
In panchina Lilian Popescu per il Moldova e John van 't Schip per il Kazakistan.
In UEFA Nations League Moldova e Kazakistan si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Moldova, 1 vittoria del Kazakistan e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Kazakistan-Moldova 1-2 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Kazakistan-Moldova 1-0 del 21 febbraio 2019 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Moldova
|Kazakistan
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|3
|5
|Gol subiti
|8
|7
|Gol subiti per partita
|2.0
|1.8
|Possesso palla (%)
|45.8
|54.0
|Passaggi
|1682
|1919
|Passaggi riusciti
|1421
|1604
|Precisione nei passaggi (%)
|84.5
|83.6
|Tiri
|49
|40
|Tiri in porta
|18
|12
|Tiri in porta sul totale (%)
|36.7
|30.0
|Cross
|80
|87
|Cross riusciti
|23
|20
|Duelli vinti
|188
|213
|Duelli persi
|190
|179
|Calci d'angolo a favore
|22
|22
|Calci d'angolo contro
|23
|27
|Falli subiti
|34
|35
|Falli commessi
|49
|46
|Contrasti
|62
|76
|Contrasti vinti (%)
|58.1
|65.8
|Fuorigioco
|5
|4
|Ammonizioni
|3
|7
|Espulsioni
|0
|1
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