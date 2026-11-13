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Moldova-Kazakistan: 2-1 - Uefa Nations League 2026-27. Risultato finale e commento alla partita

13 Novembre 2026 ore 18:00
Moldova
2
Kazakistan
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 39' 1-0 Petru Popescu
  2. 51' 1-1 Islam Chesnokov
  3. 77' 2-1 Petru Popescu
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Moldavia 2, Kazakistan 1.

  1. 90'+4'

    Secondo cartellino giallo per Maksim Samorodov (Kazakistan).19:51

  3. 90'+4'

    Maksim Samorodov (Kazakistan) e' ammonito.19:51

  4. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Moldavia 2, Kazakistan 1.19:51

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Islambek Kuat da calcio d'angolo.19:51

  6. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Danila Forov (Moldavia).19:50

  7. 90'+3'

    Petru Popescu (Moldavia) e' ammonito per fallo.19:49

  9. 90'+3'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:49

  10. 90'+3'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  11. 90'+1'

    Fallo di mano di Danila Forov (Moldavia).19:48

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:47

  13. 90'

    Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:47

  15. 90'

    Fallo di Temirlan Erlanov (Kazakistan).19:47

  16. 88'

    Tentativo fallito. Aybol Abiken (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Galymzhan Kenzhebek.19:45

  17. 84'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).19:41

  18. 84'

    Yan Vorogovskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:41

  19. 83'

    Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Vladislav Baboglo.19:40

  21. 83'

    Danila Forov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:39

  22. 83'

    Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).19:39

  23. 81'

    Dumitru Celeadnic (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:37

  24. 81'

    Fallo di Aybar Zhaksylykov (Kazakistan).19:37

  25. 81'

    Tiro parato. Aybar Zhaksylykov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yan Vorogovskiy.19:37

  27. 79'

    Fallo di Victor Bogaciuc (Moldavia).19:36

  28. 79'

    Aybol Abiken (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:36

  29. 79'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  30. 79'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).19:35

  31. 78'

    Sostituzione, Kazakistan. Aybar Zhaksylykov sostituisce Islam Chesnokov.19:34

  33. 78'

    Sostituzione, Kazakistan. Aybol Abiken sostituisce Dinmukhamed Karaman.19:34

  34. 77'

    Gol! Moldavia 2, Kazakistan 1. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Nichita Motpan con cross.19:33

  35. 76'

    Danila Forov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  36. 76'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).19:33

  37. 75'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yan Vorogovskiy.19:31

  39. 73'

    Iurie Iovu (Moldavia) e' ammonito per fallo.19:30

  40. 73'

    Fallo di Iurie Iovu (Moldavia).19:30

  41. 73'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

  42. 72'

    Fuorigioco. Yan Vorogovskiy(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Galymzhan Kenzhebek e' colto in fuorigioco.19:29

  43. 69'

    Sostituzione, Kazakistan. Galymzhan Kenzhebek sostituisce Zhasulan Amir.19:25

  45. 69'

    Sostituzione, Kazakistan. Islambek Kuat sostituisce Ramazan Orazov.19:25

  46. 66'

    Tiro parato. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Victor Bogaciuc.19:23

  47. 66'

    Gara riprende.19:22

  48. 66'

    Sostituzione, Moldavia. Victor Bogaciuc sostituisce Vadim Rata.19:22

  49. 65'

    Sostituzione, Moldavia. Danila Forov sostituisce Ioan-Calin Revenco.19:22

  51. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Ramazan Orazov (Kazakistan) per infortunio.19:22

  52. 64'

    Vadim Rata (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  53. 64'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).19:21

  54. 63'

    Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ioan-Calin Revenco.19:20

  55. 62'

    Tiro parato. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zhasulan Amir.19:19

  57. 58'

    Sostituzione, Moldavia. Alexandru Betivu sostituisce Nicky Clescenco.19:15

  58. 58'

    Sostituzione, Moldavia. Nichita Motpan sostituisce Vladimir Fratea.19:15

  59. 57'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  60. 57'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).19:14

  61. 57'

    Tiro parato. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:14

  63. 57'

    Tiro respinto. Zhasulan Amir (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dinmukhamed Karaman.19:14

  64. 55'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  65. 55'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).19:12

  66. 54'

    Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Vadim Rata.19:11

  67. 51'

    Gol! Moldavia 1, Kazakistan 1. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ramazan Orazov.19:08

  69. 50'

    Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oleg Reabciuk con cross.19:06

  70. 49'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).19:05

  71. 49'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  72. 46'

    Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  73. 46'

    Fallo di Nuraly Alip (Kazakistan).19:02

  75. Inizia il Secondo tempo Moldavia 1, Kazakistan 0.19:02

  76. 45'

    Sostituzione, Kazakistan. Yan Vorogovskiy sostituisce Nauryzbek Zhagorov.19:02

  77. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Moldavia 1, Kazakistan 0.18:46

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.18:46

  79. 45'

    Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vladimir Fratea.18:45

  81. 42'

    Fallo di Sergiu Perciun (Moldavia).18:42

  82. 42'

    Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  83. 39'

    Gol! Moldavia 1, Kazakistan 0. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un contropiede.18:39

  84. 39'

    Tentativo fallito. Iurie Iovu (Moldavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea con cross da calcio d'angolo.18:39

  85. 38'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Stas Pokatilov (Kazakistan).18:38

  87. 38'

    Tiro parato. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:38

  88. 37'

    Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Nicky Clescenco.18:38

  89. 37'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:37

  90. 37'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:37

  91. 35'

    Tiro respinto. Ramazan Orazov (Kazakistan) un colpo di testa da centro area. Assist di Maksim Samorodov con cross.18:35

  93. 34'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Iurie Iovu (Moldavia).18:35

  94. 31'

    Vladislav Baboglo (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

  95. 31'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).18:31

  96. 30'

    Tentativo fallito. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Vladimir Fratea in seguito a un calcio da fermo.18:30

  97. 30'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:30

  99. 30'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).18:30

  100. 29'

    Tentativo fallito. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sergiu Perciun.18:29

  101. 20'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Vadim Rata (Moldavia).18:20

  102. 20'

    Tiro respinto. Maksim Samorodov (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Zhasulan Amir.18:20

  103. 19'

    Fallo di Oleg Reabciuk (Moldavia).18:20

  105. 19'

    Aleksandr Mrynskiy (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

  106. 16'

    Fuorigioco. Petru Popescu(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Sergiu Perciun e' colto in fuorigioco.18:16

  107. 14'

    Fuorigioco. Ramazan Orazov(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Maksim Samorodov e' colto in fuorigioco.18:14

  108. 12'

    Vladimir Fratea (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:12

  109. 12'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:12

  111. 11'

    Fuorigioco. Vladislav Baboglo(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Ioan-Calin Revenco e' colto in fuorigioco.18:11

  112. 9'

    Nicky Clescenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09

  113. 9'

    Fallo di Alibek Kasym (Kazakistan).18:09

  114. 9'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:09

  115. 9'

    Fallo di Maksim Samorodov (Kazakistan).18:09

  117. 7'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  118. 7'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).18:07

  119. 5'

    Tentativo fallito. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ramazan Orazov.18:05

  120. 5'

    Oleg Reabciuk (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:05

  121. 5'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:05

  123. 5'

    Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Iurie Iovu.18:05

  124. 4'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Alibek Kasym (Kazakistan).18:04

  125. 4'

    Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Ioan-Calin Revenco in seguito a un calcio da fermo.18:04

  126. 3'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:03

  127. 3'

    Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:03

  129. Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:02

  130. Fallo di Ramazan Orazov (Kazakistan).18:02

  131. Inizia il Primo tempo.18:01

  132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:00

Formazioni Moldova - Kazakistan

Moldova
Kazakistan
TITOLARI MOLDOVA
  • (12) DUMITRU CELEADNIC (P)
  • (2) OLEG REABCIUK (D)
  • (4) VLADISLAV BABOGLO (D)
  • (21) IOAN-CALIN REVENCO (D)
  • (6) MIHAIL GHERASIMENCOV (D)
  • (18) IURIE IOVU (D)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (9) SERGIU PERCIUN (C)
  • (10) VLADIMIR FRATEA (C)
  • (15) PETRU POPESCU (A)
  • (20) NICKY CLESCENCO (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (13) ALEXANDRU BETIVU (A)
  • (17) OVIDIU DAVID (C)
  • (5) STEPHAN NEGRU (D)
  • (16) DANILA FOROV (A)
  • (7) NICHITA MOTPAN (C)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (14) DENIS MARANDICI (D)
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (8) VICTOR BOGACIUC (C)
  • (23) ANDRII KOZHUKHAR (P)
  • (11) VICTOR STÎNA (C)
  • (1) EMIL TÎMBUR (P)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Lilian Popescu
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (1) STAS POKATILOV (P)
  • (13) ALEKSANDR MRYNSKIY (D)
  • (23) TEMIRLAN ERLANOV (D)
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (D)
  • (6) ALIBEK KASYM (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (15) ZHASULAN AMIR (C)
  • (20) RAMAZAN ORAZOV (C)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (17) ISLAM CHESNOKOV (A)
  • (10) MAKSIM SAMORODOV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (12) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (4) ARSEN ASHIRBEK (C)
  • (21) AZAMAT TUYAKBAYEV (C)
  • (7) GALYMZHAN KENZHEBEK (C)
  • (2) ADILBEK ZHUMAKHANOV (D)
  • (19) AYBAR ZHAKSYLYKOV (A)
  • (9) BAUYRZHAN ISLAMKHAN (C)
  • (8) AYBOL ABIKEN (C)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (D)
  • (22) ERKIN TAPALOV (D)
  • (16) ALEKSANDR ZARUTSKIY (P)
  • (5) ISLAMBEK KUAT (C)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • John van 't Schip
PREPARTITA

Moldova-Kazakistan è valida per la giornata 5 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 18:00 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau (10.500 posti).

Arbitra Andrea Colombo, con gli assistenti Daniele Bindoni e Giovanni Baccini; quarto ufficiale Kevin Bonacina. Al VAR Aleandro Di Paolo, assistito da Federico La Penna.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati95
Fuorigioco15
Rigori assegnati0
Ammonizioni13
Espulsioni2
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.9

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1
05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1
20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1
18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2
24-10-2026 Serie A Napoli-Roma 3-3
01-11-2026 Serie A Lazio-Cagliari 2-1
08-11-2026 Serie A Fiorentina-Juventus 2-2

Il Moldova è 2° nel girone C3 con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 9 subiti.
Il Kazakistan è con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 9 subiti.
In casa il Moldova ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Kazakistan ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Moldova in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Slovacchia 0-4, Kazakistan-Moldova 1-2, Moldova-Isole Faroe 1-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (P-V-N-P).
Le ultime 4 partite del Kazakistan in UEFA Nations League (dalla più recente): Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Moldova 1-2, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-P-P-N).

I migliori marcatori del Moldova in UEFA Nations League: Nicky Clescenco, Sergiu Perciun e Petru Popescu con 1 gol.
Il miglior marcatore del Kazakistan in UEFA Nations League: Nuraly Alip con 2 gol.
In panchina Lilian Popescu per il Moldova e John van 't Schip per il Kazakistan.

In UEFA Nations League Moldova e Kazakistan si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Moldova, 1 vittoria del Kazakistan e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Kazakistan-Moldova 1-2 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Kazakistan-Moldova 1-0 del 21 febbraio 2019 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

MoldovaKazakistan
Partite giocate44
Vittorie10
Pareggi12
Sconfitte22
Gol segnati35
Gol subiti87
Gol subiti per partita2.01.8
Possesso palla (%)45.854.0
Passaggi16821919
Passaggi riusciti14211604
Precisione nei passaggi (%)84.583.6
Tiri4940
Tiri in porta1812
Tiri in porta sul totale (%)36.730.0
Cross8087
Cross riusciti2320
Duelli vinti188213
Duelli persi190179
Calci d'angolo a favore2222
Calci d'angolo contro2327
Falli subiti3435
Falli commessi4946
Contrasti6276
Contrasti vinti (%)58.165.8
Fuorigioco54
Ammonizioni37
Espulsioni01

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