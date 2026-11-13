Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:00

PREPARTITA

Moldova-Kazakistan è valida per la giornata 5 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 18:00 allo stadio Stadionul Zimbru di Chisinau (10.500 posti).

Arbitra Andrea Colombo, con gli assistenti Daniele Bindoni e Giovanni Baccini; quarto ufficiale Kevin Bonacina. Al VAR Aleandro Di Paolo, assistito da Federico La Penna.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 95 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 13 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1 18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2 24-10-2026 Serie A Napoli-Roma 3-3 01-11-2026 Serie A Lazio-Cagliari 2-1 08-11-2026 Serie A Fiorentina-Juventus 2-2

Il Moldova è 2° nel girone C3 con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 9 subiti.

Il Kazakistan è 4° con 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 9 subiti.

In casa il Moldova ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Kazakistan ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Moldova in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Slovacchia 0-4, Kazakistan-Moldova 1-2, Moldova-Isole Faroe 1-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (P-V-N-P).

Le ultime 4 partite del Kazakistan in UEFA Nations League (dalla più recente): Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Moldova 1-2, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-P-P-N).

I migliori marcatori del Moldova in UEFA Nations League: Nicky Clescenco, Sergiu Perciun e Petru Popescu con 1 gol.

Il miglior marcatore del Kazakistan in UEFA Nations League: Nuraly Alip con 2 gol.

In panchina Lilian Popescu per il Moldova e John van 't Schip per il Kazakistan.

In UEFA Nations League Moldova e Kazakistan si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Moldova, 1 vittoria del Kazakistan e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Kazakistan-Moldova 1-2 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Kazakistan-Moldova 1-0 del 21 febbraio 2019 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita