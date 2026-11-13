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Diretta Live di Olanda-Grecia Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Olanda
0
Grecia
0
Pre partita
Arbitro: Rohit Saggi
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Olanda - Grecia

    Olanda
    Grecia
    TITOLARI OLANDA
    • (1) BART VERBRUGGEN (P)
    • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
    • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
    • (6) JAN PAUL VAN HECKE (D)
    • (12) JURRIËN TIMBER (D)
    • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
    • (8) JOEY VEERMAN (C)
    • (21) FRENKIE DE JONG (C)
    • (11) CODY GAKPO (A)
    • (18) DONYELL MALEN (A)
    • (10) CRYSENCIO SUMMERVILLE (A)
    PANCHINA OLANDA
    • (5) QUINTEN TIMBER (C)
    • (4) GJIVAI ZECHIËL (C)
    • (19) RUBEN VAN BOMMEL (A)
    • (9) MEXX MEERDINK (A)
    • (13) ROBIN ROEFS (P)
    • (20) TEUN KOOPMEINERS (C)
    • (7) JUSTIN KLUIVERT (A)
    • (3) IAN MAATSEN (D)
    • (23) MARK FLEKKEN (P)
    • (17) NOA LANG (A)
    • (2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
    • (16) GUUS TIL (C)
    ALLENATORE OLANDA
    • Xavier Hernández Creus
    TITOLARI GRECIA
    • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
    • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
    • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
    • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
    • (15) LAZAROS ROTA (D)
    • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
    • (23) ALEXANDROS KYZIRIDIS (C)
    • (16) THANASIS ANDROUTSOS (C)
    • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
    • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
    • (8) FOTIS IOANNIDIS (A)
    PANCHINA GRECIA
    • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
    • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
    • (18) ANDREWS TETTEH (A)
    • (20) ILIAS KOUTSOUPIAS (C)
    • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
    • (11) TASOS BAKASETAS (C)
    • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
    • (17) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
    • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
    • (22) DIMITRIOS GIANNOULIS (D)
    • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
    ALLENATORE GRECIA
    • Ivan Jovanovic
    PREPARTITA

    Olanda-Grecia è valida per la giornata 5 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam (53.320 posti).

    Arbitra Rohit Saggi, con gli assistenti Anders Dale e Ole Andreas Haukåsen; quarto ufficiale Stian Røvig Sletner. Al VAR Guillermo Cuadra Fernández, assistito da Valentín Pizarro Gómez.

    L'Olanda è 1° nel girone A2 con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 5 subiti.
    Il Grecia è con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 3 subiti.
    In casa l'Olanda ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Grecia ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Le ultime 4 partite dell'Olanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Serbia 2-1, Grecia-Olanda 2-2, Serbia-Olanda 1-2, Olanda-Germania 1-1 (V-N-V-N).
    Le ultime 4 partite del Grecia in UEFA Nations League (dalla più recente): Grecia-Germania 0-0, Grecia-Olanda 2-2, Germania-Grecia 0-1, Serbia-Grecia 1-2 (N-N-V-V).

    Il miglior marcatore dell'Olanda in UEFA Nations League: Mexx Meerdink con 2 gol.
    In panchina Xavier Hernández Creus per l'Olanda e Ivan Jovanovic per il Grecia.

    In UEFA Nations League Olanda e Grecia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Olanda, 0 vittorie del Grecia e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Grecia-Olanda 2-2 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Grecia-Olanda 0-1 del 16 ottobre 2023.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    OlandaGrecia
    Partite giocate44
    Vittorie22
    Pareggi22
    Sconfitte00
    Gol segnati75
    Gol subiti53
    Gol subiti per partita1.20.8
    Possesso palla (%)64.036.0
    Passaggi22771327
    Passaggi riusciti20081055
    Precisione nei passaggi (%)88.279.5
    Tiri5737
    Tiri in porta3016
    Tiri in porta sul totale (%)52.643.2
    Cross9056
    Cross riusciti3116
    Duelli vinti191193
    Duelli persi152208
    Calci d'angolo a favore3016
    Calci d'angolo contro1421
    Falli subiti4045
    Falli commessi4232
    Contrasti5774
    Contrasti vinti (%)63.255.4
    Fuorigioco107
    Ammonizioni510
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Olanda-Grecia in diretta tv e streaming
    Olanda-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Olanda - Grecia Live

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