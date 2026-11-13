Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Olanda-Grecia è valida per la giornata 5 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam (53.320 posti).

Arbitra Rohit Saggi, con gli assistenti Anders Dale e Ole Andreas Haukåsen; quarto ufficiale Stian Røvig Sletner. Al VAR Guillermo Cuadra Fernández, assistito da Valentín Pizarro Gómez.

L'Olanda è 1° nel girone A2 con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 5 subiti.

Il Grecia è 2° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 3 subiti.

In casa l'Olanda ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Grecia ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite dell'Olanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Serbia 2-1, Grecia-Olanda 2-2, Serbia-Olanda 1-2, Olanda-Germania 1-1 (V-N-V-N).

Le ultime 4 partite del Grecia in UEFA Nations League (dalla più recente): Grecia-Germania 0-0, Grecia-Olanda 2-2, Germania-Grecia 0-1, Serbia-Grecia 1-2 (N-N-V-V).

Il miglior marcatore dell'Olanda in UEFA Nations League: Mexx Meerdink con 2 gol.

In panchina Xavier Hernández Creus per l'Olanda e Ivan Jovanovic per il Grecia.

In UEFA Nations League Olanda e Grecia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Olanda, 0 vittorie del Grecia e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Grecia-Olanda 2-2 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Grecia-Olanda 0-1 del 16 ottobre 2023.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Olanda Grecia Partite giocate 4 4 Vittorie 2 2 Pareggi 2 2 Sconfitte 0 0 Gol segnati 7 5 Gol subiti 5 3 Gol subiti per partita 1.2 0.8 Possesso palla (%) 64.0 36.0 Passaggi 2277 1327 Passaggi riusciti 2008 1055 Precisione nei passaggi (%) 88.2 79.5 Tiri 57 37 Tiri in porta 30 16 Tiri in porta sul totale (%) 52.6 43.2 Cross 90 56 Cross riusciti 31 16 Duelli vinti 191 193 Duelli persi 152 208 Calci d'angolo a favore 30 16 Calci d'angolo contro 14 21 Falli subiti 40 45 Falli commessi 42 32 Contrasti 57 74 Contrasti vinti (%) 63.2 55.4 Fuorigioco 10 7 Ammonizioni 5 10 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Olanda-Grecia in diretta tv e streaming

Olanda-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.