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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Olanda-Grecia è valida per la giornata 5 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam (53.320 posti).
Arbitra Rohit Saggi, con gli assistenti Anders Dale e Ole Andreas Haukåsen; quarto ufficiale Stian Røvig Sletner. Al VAR Guillermo Cuadra Fernández, assistito da Valentín Pizarro Gómez.
L'Olanda è 1° nel girone A2 con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 7 gol fatti e 5 subiti.
Il Grecia è 2° con 8 punti in 4 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 3 subiti.
In casa l'Olanda ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Grecia ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite dell'Olanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Serbia 2-1, Grecia-Olanda 2-2, Serbia-Olanda 1-2, Olanda-Germania 1-1 (V-N-V-N).
Le ultime 4 partite del Grecia in UEFA Nations League (dalla più recente): Grecia-Germania 0-0, Grecia-Olanda 2-2, Germania-Grecia 0-1, Serbia-Grecia 1-2 (N-N-V-V).
Il miglior marcatore dell'Olanda in UEFA Nations League: Mexx Meerdink con 2 gol.
In panchina Xavier Hernández Creus per l'Olanda e Ivan Jovanovic per il Grecia.
In UEFA Nations League Olanda e Grecia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Olanda, 0 vittorie del Grecia e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Grecia-Olanda 2-2 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Grecia-Olanda 0-1 del 16 ottobre 2023.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Olanda
|Grecia
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|2
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|0
|0
|Gol segnati
|7
|5
|Gol subiti
|5
|3
|Gol subiti per partita
|1.2
|0.8
|Possesso palla (%)
|64.0
|36.0
|Passaggi
|2277
|1327
|Passaggi riusciti
|2008
|1055
|Precisione nei passaggi (%)
|88.2
|79.5
|Tiri
|57
|37
|Tiri in porta
|30
|16
|Tiri in porta sul totale (%)
|52.6
|43.2
|Cross
|90
|56
|Cross riusciti
|31
|16
|Duelli vinti
|191
|193
|Duelli persi
|152
|208
|Calci d'angolo a favore
|30
|16
|Calci d'angolo contro
|14
|21
|Falli subiti
|40
|45
|Falli commessi
|42
|32
|Contrasti
|57
|74
|Contrasti vinti (%)
|63.2
|55.4
|Fuorigioco
|10
|7
|Ammonizioni
|5
|10
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Olanda-Grecia in diretta tv e streaming
Olanda-Grecia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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