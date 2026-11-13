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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Scozia-Macedonia è valida per la giornata 5 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow (51.866 posti).
Arbitra Michal Ocenas, con gli assistenti Adam Jekkel e Tobias Pacak; quarto ufficiale Boris Marhefka. Al VAR Alan Kijas, assistito da Harald Lechner.
La Scozia è 3° nel girone B1 con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 5 subiti.
La Macedonia è 4° con 0 punti in 4 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 0 gol fatti e 10 subiti.
In casa la Scozia ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Macedonia ne ha fatti 0 in 2 (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite della Scozia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Slovenia 1-2, Macedonia-Scozia 0-2, Scozia-Svizzera 0-3, Slovenia-Scozia 0-0 (P-V-P-N).
Le ultime 4 partite della Macedonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Svizzera-Macedonia 3-0, Macedonia-Scozia 0-2, Slovenia-Macedonia 2-0, Macedonia-Svizzera 0-3 (P-P-P-P).
I migliori marcatori della Scozia in UEFA Nations League: John McGinn, Ryan Christie e Kieron Bowie con 1 gol.
In panchina Sébastien Pocognoli per la Scozia e Goce Sedloski per la Macedonia.
In UEFA Nations League Scozia e Macedonia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Scozia, 0 vittorie della Macedonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Macedonia-Scozia 0-2 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Macedonia-Scozia 1-2 del 10 settembre 2013.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Scozia
|Macedonia
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|2
|4
|Gol segnati
|3
|0
|Gol subiti
|5
|10
|Gol subiti per partita
|1.2
|2.5
|Possesso palla (%)
|46.5
|47.1
|Passaggi
|1785
|1727
|Passaggi riusciti
|1506
|1408
|Precisione nei passaggi (%)
|84.4
|81.5
|Tiri
|41
|17
|Tiri in porta
|21
|1
|Tiri in porta sul totale (%)
|51.2
|5.9
|Cross
|82
|50
|Cross riusciti
|20
|12
|Duelli vinti
|199
|156
|Duelli persi
|171
|166
|Calci d'angolo a favore
|16
|7
|Calci d'angolo contro
|16
|28
|Falli subiti
|61
|39
|Falli commessi
|56
|52
|Contrasti
|46
|62
|Contrasti vinti (%)
|73.9
|62.9
|Fuorigioco
|4
|5
|Ammonizioni
|5
|12
|Espulsioni
|2
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Scozia-Macedonia in diretta tv e streaming
Scozia-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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