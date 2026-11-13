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Diretta Live di Scozia-Macedonia Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Scozia
0
Macedonia
0
Pre partita
Arbitro: Michal Ocenas
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Scozia - Macedonia

    Scozia
    Macedonia
    TITOLARI SCOZIA
    • (1) ANGUS GUNN (P)
    • (18) LUKE GRAHAM (D)
    • (6) KIERAN TIERNEY (D)
    • (5) RYAN PORTEOUS (D)
    • (3) ANDY ROBERTSON (C)
    • (17) BEN GANNON-DOAK (C)
    • (8) BILLY GILMOUR (C)
    • (19) LEWIS FERGUSON (C)
    • (7) JOHN MCGINN (A)
    • (4) SCOTT MCTOMINAY (A)
    • (10) CHÉ ADAMS (A)
    PANCHINA SCOZIA
    • (16) FINDLAY CURTIS (A)
    • (21) SCOTT BAIN (P)
    • (23) KRISTI MONTGOMERY (C)
    • (2) AARON HICKEY (D)
    • (20) KIERON BOWIE (A)
    • (15) JOSH MCPAKE (A)
    • (22) NATHAN PATTERSON (D)
    • (14) JAMES PENRICE (D)
    • (13) JACK HENDRY (D)
    • (9) OLIVER MCBURNIE (A)
    • (12) LIAM KELLY (P)
    • (11) RYAN CHRISTIE (C)
    ALLENATORE SCOZIA
    • Sébastien Pocognoli
    TITOLARI MACEDONIA
    • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
    • (8) EZGJAN ALIOSKI (D)
    • (6) VISAR MUSLIU (D)
    • (2) BOJAN ILIEVSKI (D)
    • (4) MARIO MLADENOVSKI (D)
    • (15) MATEJ GASHTAROV (C)
    • (10) ENIS BARDHI (C)
    • (7) ELJIF ELMAS (C)
    • (14) LJUPCHO DORIEV (A)
    • (9) ELMIN RASTODER (A)
    • (11) DARKO CHURLINOV (A)
    PANCHINA MACEDONIA
    • (18) AGON ELEZI (C)
    • (13) ANES MELIQI (D)
    • (17) AZER OMERAGIKJ (A)
    • (5) IMRAN FETAI (D)
    • (22) HRISTIJAN MALESKI (A)
    • (20) LUKA STANKOVSKI (C)
    • (21) STEFAN DESPOTOVSKI (D)
    • (19) MARKO GJORGJIEVSKI (A)
    • (1) DAVOR TALESKI (P)
    • (3) SEBASTIÁN HERRERA (D)
    • (16) BOBAN NIKOLOV (C)
    • (12) DAMJAN SHISHKOVSKI (P)
    ALLENATORE MACEDONIA
    • Goce Sedloski
    PREPARTITA

    Scozia-Macedonia è valida per la giornata 5 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow (51.866 posti).

    Arbitra Michal Ocenas, con gli assistenti Adam Jekkel e Tobias Pacak; quarto ufficiale Boris Marhefka. Al VAR Alan Kijas, assistito da Harald Lechner.

    La Scozia è 3° nel girone B1 con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 5 subiti.
    La Macedonia è con 0 punti in 4 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 0 gol fatti e 10 subiti.
    In casa la Scozia ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Macedonia ne ha fatti 0 in 2 (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
    Le ultime 4 partite della Scozia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Slovenia 1-2, Macedonia-Scozia 0-2, Scozia-Svizzera 0-3, Slovenia-Scozia 0-0 (P-V-P-N).
    Le ultime 4 partite della Macedonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Svizzera-Macedonia 3-0, Macedonia-Scozia 0-2, Slovenia-Macedonia 2-0, Macedonia-Svizzera 0-3 (P-P-P-P).

    I migliori marcatori della Scozia in UEFA Nations League: John McGinn, Ryan Christie e Kieron Bowie con 1 gol.
    In panchina Sébastien Pocognoli per la Scozia e Goce Sedloski per la Macedonia.

    In UEFA Nations League Scozia e Macedonia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Scozia, 0 vittorie della Macedonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Macedonia-Scozia 0-2 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Macedonia-Scozia 1-2 del 10 settembre 2013.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    ScoziaMacedonia
    Partite giocate44
    Vittorie10
    Pareggi10
    Sconfitte24
    Gol segnati30
    Gol subiti510
    Gol subiti per partita1.22.5
    Possesso palla (%)46.547.1
    Passaggi17851727
    Passaggi riusciti15061408
    Precisione nei passaggi (%)84.481.5
    Tiri4117
    Tiri in porta211
    Tiri in porta sul totale (%)51.25.9
    Cross8250
    Cross riusciti2012
    Duelli vinti199156
    Duelli persi171166
    Calci d'angolo a favore167
    Calci d'angolo contro1628
    Falli subiti6139
    Falli commessi5652
    Contrasti4662
    Contrasti vinti (%)73.962.9
    Fuorigioco45
    Ammonizioni512
    Espulsioni20

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Scozia-Macedonia in diretta tv e streaming
    Scozia-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Scozia - Macedonia Live

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