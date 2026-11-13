Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Scozia-Macedonia è valida per la giornata 5 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Barclays Hampden di Glasgow (51.866 posti).

Arbitra Michal Ocenas, con gli assistenti Adam Jekkel e Tobias Pacak; quarto ufficiale Boris Marhefka. Al VAR Alan Kijas, assistito da Harald Lechner.

La Scozia è 3° nel girone B1 con 4 punti in 4 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 5 subiti.

La Macedonia è 4° con 0 punti in 4 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 0 gol fatti e 10 subiti.

In casa la Scozia ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Macedonia ne ha fatti 0 in 2 (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite della Scozia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Slovenia 1-2, Macedonia-Scozia 0-2, Scozia-Svizzera 0-3, Slovenia-Scozia 0-0 (P-V-P-N).

Le ultime 4 partite della Macedonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Svizzera-Macedonia 3-0, Macedonia-Scozia 0-2, Slovenia-Macedonia 2-0, Macedonia-Svizzera 0-3 (P-P-P-P).

I migliori marcatori della Scozia in UEFA Nations League: John McGinn, Ryan Christie e Kieron Bowie con 1 gol.

In panchina Sébastien Pocognoli per la Scozia e Goce Sedloski per la Macedonia.

In UEFA Nations League Scozia e Macedonia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Scozia, 0 vittorie della Macedonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Macedonia-Scozia 0-2 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Macedonia-Scozia 1-2 del 10 settembre 2013.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Scozia Macedonia Partite giocate 4 4 Vittorie 1 0 Pareggi 1 0 Sconfitte 2 4 Gol segnati 3 0 Gol subiti 5 10 Gol subiti per partita 1.2 2.5 Possesso palla (%) 46.5 47.1 Passaggi 1785 1727 Passaggi riusciti 1506 1408 Precisione nei passaggi (%) 84.4 81.5 Tiri 41 17 Tiri in porta 21 1 Tiri in porta sul totale (%) 51.2 5.9 Cross 82 50 Cross riusciti 20 12 Duelli vinti 199 156 Duelli persi 171 166 Calci d'angolo a favore 16 7 Calci d'angolo contro 16 28 Falli subiti 61 39 Falli commessi 56 52 Contrasti 46 62 Contrasti vinti (%) 73.9 62.9 Fuorigioco 4 5 Ammonizioni 5 12 Espulsioni 2 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Scozia-Macedonia in diretta tv e streaming

Scozia-Macedonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.