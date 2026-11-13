Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Serbia-Germania è valida per la giornata 5 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade (54.000 posti).

Arbitra Javier Alberola Rojas, con gli assistenti Alfredo Rodríguez Moreno e Carlos Álvarez Fernández; quarto ufficiale Victor García Verdura. Al VAR Carlos del Cerro Grande, assistito da Javier Iglesias Villanueva.

La Serbia è 4° nel girone A2 con 0 punti in 4 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 8 subiti.

La Germania è 3° con 5 punti in 4 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 2 subiti.

In casa la Serbia ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Germania ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite della Serbia in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Serbia 2-1, Germania-Serbia 2-0, Serbia-Olanda 1-2, Serbia-Grecia 1-2 (P-P-P-P).

Le ultime 4 partite della Germania in UEFA Nations League (dalla più recente): Grecia-Germania 0-0, Germania-Serbia 2-0, Germania-Grecia 0-1, Olanda-Germania 1-1 (N-V-P-N).

I migliori marcatori della Serbia in UEFA Nations League: Andrija Zivkovic, Luka Jovic e Mihajlo Cvetkovic con 1 gol.

I migliori marcatori della Germania in UEFA Nations League: Felix Nmecha, Florian Wirtz e Tom Bischof con 1 gol.

In panchina Veljko Paunovic per la Serbia e Jürgen Klopp per la Germania.

In UEFA Nations League Serbia e Germania si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Serbia, 1 vittoria della Germania e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Germania-Serbia 2-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Germania-Serbia 1-1 del 20 marzo 2019 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Serbia Germania Partite giocate 4 4 Vittorie 0 1 Pareggi 0 2 Sconfitte 4 1 Gol segnati 3 3 Gol subiti 8 2 Gol subiti per partita 2.0 0.5 Possesso palla (%) 33.4 66.6 Passaggi 1281 2475 Passaggi riusciti 1001 2215 Precisione nei passaggi (%) 78.1 89.5 Tiri 32 60 Tiri in porta 15 19 Tiri in porta sul totale (%) 46.9 31.7 Cross 41 84 Cross riusciti 14 19 Duelli vinti 167 195 Duelli persi 187 199 Calci d'angolo a favore 10 24 Calci d'angolo contro 28 17 Falli subiti 38 40 Falli commessi 42 55 Contrasti 66 66 Contrasti vinti (%) 56.1 62.1 Fuorigioco 9 4 Ammonizioni 10 5 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Serbia-Germania in diretta tv e streaming

Serbia-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.