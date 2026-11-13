Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Diretta Live di Serbia-Germania Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Serbia
0
Germania
0
Pre partita
Arbitro: Javier Alberola Rojas
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Serbia - Germania

    Serbia
    Germania
    TITOLARI SERBIA
    • (23) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
    • (6) STEFAN GUDELJ (D)
    • (2) KOSTA NEDELJKOVIC (D)
    • (15) SRDJAN BABIC (D)
    • (4) NIKOLA MILENKOVIC (D)
    • (11) LAZAR SAMARDZIC (C)
    • (21) PETAR SUKACEV (C)
    • (17) STEFAN DZODIC (C)
    • (20) MILINKOVIC-SAVIC (C)
    • (10) DUSAN TADIC (A)
    • (7) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
    PANCHINA SERBIA
    • (12) DRAGAN ROSIC (P)
    • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
    • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
    • (3) STEFAN BUKINAC (D)
    • (8) LUKA JOVIC (A)
    • (19) VLADIMIR LUCIC (C)
    • (18) MILJAN KRPIC (D)
    • (13) NIKOLA SIMIC (D)
    • (5) VANJA DRAGOJEVIC (C)
    • (14) ANDRIJA ZIVKOVIC (A)
    • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
    • (9) ALEKSANDAR MITROVIC (A)
    ALLENATORE SERBIA
    • Veljko Paunovic
    TITOLARI GERMANIA
    • (1) MARC TER STEGEN (P)
    • (4) JONATHAN TAH (D)
    • (18) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
    • (2) MALICK THIAW (D)
    • (13) PHILIPP TREU (D)
    • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
    • (19) DERRY SCHERHANT (C)
    • (17) FLORIAN WIRTZ (C)
    • (10) BRAJAN GRUDA (C)
    • (5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
    • (7) KAI HAVERTZ (A)
    PANCHINA GERMANIA
    • (12) JONAS URBIG (P)
    • (20) SAÏD EL MALA (C)
    • (22) LENNART KARL (C)
    • (23) YOUNES EBNOUTALIB (A)
    • (16) FINN JELTSCH (D)
    • (14) TOM BISCHOF (C)
    • (11) NATHANIEL BROWN (D)
    • (15) NICO SCHLOTTERBECK (D)
    • (3) RIDLE BAKU (D)
    • (8) FELIX NMECHA (C)
    • (21) ALEXANDER NÜBEL (P)
    • (9) NICLAS FÜLLKRUG (A)
    ALLENATORE GERMANIA
    • Jürgen Klopp
    PREPARTITA

    Serbia-Germania è valida per la giornata 5 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade (54.000 posti).

    Arbitra Javier Alberola Rojas, con gli assistenti Alfredo Rodríguez Moreno e Carlos Álvarez Fernández; quarto ufficiale Victor García Verdura. Al VAR Carlos del Cerro Grande, assistito da Javier Iglesias Villanueva.

    La Serbia è 4° nel girone A2 con 0 punti in 4 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 8 subiti.
    La Germania è con 5 punti in 4 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 2 subiti.
    In casa la Serbia ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Germania ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Le ultime 4 partite della Serbia in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Serbia 2-1, Germania-Serbia 2-0, Serbia-Olanda 1-2, Serbia-Grecia 1-2 (P-P-P-P).
    Le ultime 4 partite della Germania in UEFA Nations League (dalla più recente): Grecia-Germania 0-0, Germania-Serbia 2-0, Germania-Grecia 0-1, Olanda-Germania 1-1 (N-V-P-N).

    I migliori marcatori della Serbia in UEFA Nations League: Andrija Zivkovic, Luka Jovic e Mihajlo Cvetkovic con 1 gol.
    I migliori marcatori della Germania in UEFA Nations League: Felix Nmecha, Florian Wirtz e Tom Bischof con 1 gol.
    In panchina Veljko Paunovic per la Serbia e Jürgen Klopp per la Germania.

    In UEFA Nations League Serbia e Germania si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Serbia, 1 vittoria della Germania e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Germania-Serbia 2-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Germania-Serbia 1-1 del 20 marzo 2019 (amichevole).

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    SerbiaGermania
    Partite giocate44
    Vittorie01
    Pareggi02
    Sconfitte41
    Gol segnati33
    Gol subiti82
    Gol subiti per partita2.00.5
    Possesso palla (%)33.466.6
    Passaggi12812475
    Passaggi riusciti10012215
    Precisione nei passaggi (%)78.189.5
    Tiri3260
    Tiri in porta1519
    Tiri in porta sul totale (%)46.931.7
    Cross4184
    Cross riusciti1419
    Duelli vinti167195
    Duelli persi187199
    Calci d'angolo a favore1024
    Calci d'angolo contro2817
    Falli subiti3840
    Falli commessi4255
    Contrasti6666
    Contrasti vinti (%)56.162.1
    Fuorigioco94
    Ammonizioni105
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Serbia-Germania in diretta tv e streaming
    Serbia-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Serbia - Germania Live

    Enel

    ULTIME NOTIZIE

     SPORT TREND

    Global Summit

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio