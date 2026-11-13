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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Serbia-Germania è valida per la giornata 5 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade (54.000 posti).
Arbitra Javier Alberola Rojas, con gli assistenti Alfredo Rodríguez Moreno e Carlos Álvarez Fernández; quarto ufficiale Victor García Verdura. Al VAR Carlos del Cerro Grande, assistito da Javier Iglesias Villanueva.
La Serbia è 4° nel girone A2 con 0 punti in 4 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 8 subiti.
La Germania è 3° con 5 punti in 4 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 2 subiti.
In casa la Serbia ha fatto 0 punti in 2 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Germania ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite della Serbia in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Serbia 2-1, Germania-Serbia 2-0, Serbia-Olanda 1-2, Serbia-Grecia 1-2 (P-P-P-P).
Le ultime 4 partite della Germania in UEFA Nations League (dalla più recente): Grecia-Germania 0-0, Germania-Serbia 2-0, Germania-Grecia 0-1, Olanda-Germania 1-1 (N-V-P-N).
I migliori marcatori della Serbia in UEFA Nations League: Andrija Zivkovic, Luka Jovic e Mihajlo Cvetkovic con 1 gol.
I migliori marcatori della Germania in UEFA Nations League: Felix Nmecha, Florian Wirtz e Tom Bischof con 1 gol.
In panchina Veljko Paunovic per la Serbia e Jürgen Klopp per la Germania.
In UEFA Nations League Serbia e Germania si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Serbia, 1 vittoria della Germania e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Germania-Serbia 2-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Germania-Serbia 1-1 del 20 marzo 2019 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Serbia
|Germania
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|0
|2
|Sconfitte
|4
|1
|Gol segnati
|3
|3
|Gol subiti
|8
|2
|Gol subiti per partita
|2.0
|0.5
|Possesso palla (%)
|33.4
|66.6
|Passaggi
|1281
|2475
|Passaggi riusciti
|1001
|2215
|Precisione nei passaggi (%)
|78.1
|89.5
|Tiri
|32
|60
|Tiri in porta
|15
|19
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.9
|31.7
|Cross
|41
|84
|Cross riusciti
|14
|19
|Duelli vinti
|167
|195
|Duelli persi
|187
|199
|Calci d'angolo a favore
|10
|24
|Calci d'angolo contro
|28
|17
|Falli subiti
|38
|40
|Falli commessi
|42
|55
|Contrasti
|66
|66
|Contrasti vinti (%)
|56.1
|62.1
|Fuorigioco
|9
|4
|Ammonizioni
|10
|5
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Serbia-Germania in diretta tv e streaming
Serbia-Germania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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