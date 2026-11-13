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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Slovacchia-Isole Faroe è valida per la giornata 5 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice (5.836 posti).
Arbitra Mohammed Al Emara, con gli assistenti Turkka Valjakka e Mika Lamppu; quarto ufficiale Peiman Simani. Al VAR Gianluca Aureliano, assistito da Michael Fabbri.
La Slovacchia è 1° nel girone C3 con 10 punti in 4 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 2 subiti.
L'Isole Faroe è 3° con 4 punti in 4 partite (0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 5 subiti.
In casa la Slovacchia ha fatto 6 punti in 2 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Isole Faroe ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite della Slovacchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Slovacchia 0-4, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (V-N-V-V).
Le ultime 4 partite dell'Isole Faroe in UEFA Nations League (dalla più recente): Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Moldova-Isole Faroe 1-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-N-N-N).
Il miglior marcatore della Slovacchia in UEFA Nations League: Dávid Hancko con 2 gol.
In panchina Vladimír Weiss per la Slovacchia e Eydun Klakstein per l'Isole Faroe.
In UEFA Nations League Slovacchia e Isole Faroe si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Slovacchia, 0 vittorie dell'Isole Faroe e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Isole Faroe-Slovacchia 1-1 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Slovacchia-Isole Faroe 3-0 del 23 ottobre 1996.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Slovacchia
|Isole Faroe
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|0
|Pareggi
|1
|4
|Sconfitte
|0
|0
|Gol segnati
|9
|5
|Gol subiti
|2
|5
|Gol subiti per partita
|0.5
|1.2
|Possesso palla (%)
|65.3
|35.0
|Passaggi
|2496
|1214
|Passaggi riusciti
|2238
|882
|Precisione nei passaggi (%)
|89.7
|72.7
|Tiri
|45
|36
|Tiri in porta
|21
|16
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.7
|44.4
|Cross
|70
|64
|Cross riusciti
|19
|18
|Duelli vinti
|204
|174
|Duelli persi
|165
|245
|Calci d'angolo a favore
|28
|19
|Calci d'angolo contro
|14
|27
|Falli subiti
|56
|36
|Falli commessi
|32
|42
|Contrasti
|53
|49
|Contrasti vinti (%)
|52.8
|67.3
|Fuorigioco
|10
|4
|Ammonizioni
|4
|5
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Slovacchia-Isole Faroe in diretta tv e streaming
Slovacchia-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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