Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Slovacchia-Isole Faroe è valida per la giornata 5 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice (5.836 posti).

Arbitra Mohammed Al Emara, con gli assistenti Turkka Valjakka e Mika Lamppu; quarto ufficiale Peiman Simani. Al VAR Gianluca Aureliano, assistito da Michael Fabbri.

La Slovacchia è 1° nel girone C3 con 10 punti in 4 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 2 subiti.

L'Isole Faroe è 3° con 4 punti in 4 partite (0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 5 subiti.

In casa la Slovacchia ha fatto 6 punti in 2 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Isole Faroe ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite della Slovacchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Slovacchia 0-4, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (V-N-V-V).

Le ultime 4 partite dell'Isole Faroe in UEFA Nations League (dalla più recente): Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Moldova-Isole Faroe 1-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-N-N-N).

Il miglior marcatore della Slovacchia in UEFA Nations League: Dávid Hancko con 2 gol.

In panchina Vladimír Weiss per la Slovacchia e Eydun Klakstein per l'Isole Faroe.

In UEFA Nations League Slovacchia e Isole Faroe si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Slovacchia, 0 vittorie dell'Isole Faroe e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Isole Faroe-Slovacchia 1-1 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Slovacchia-Isole Faroe 3-0 del 23 ottobre 1996.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Slovacchia Isole Faroe Partite giocate 4 4 Vittorie 3 0 Pareggi 1 4 Sconfitte 0 0 Gol segnati 9 5 Gol subiti 2 5 Gol subiti per partita 0.5 1.2 Possesso palla (%) 65.3 35.0 Passaggi 2496 1214 Passaggi riusciti 2238 882 Precisione nei passaggi (%) 89.7 72.7 Tiri 45 36 Tiri in porta 21 16 Tiri in porta sul totale (%) 46.7 44.4 Cross 70 64 Cross riusciti 19 18 Duelli vinti 204 174 Duelli persi 165 245 Calci d'angolo a favore 28 19 Calci d'angolo contro 14 27 Falli subiti 56 36 Falli commessi 32 42 Contrasti 53 49 Contrasti vinti (%) 52.8 67.3 Fuorigioco 10 4 Ammonizioni 4 5 Espulsioni 0 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Slovacchia-Isole Faroe in diretta tv e streaming

Slovacchia-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.