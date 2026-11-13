Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Diretta Live di Slovacchia-Isole Faroe Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Slovacchia
0
Isole Faroe
0
Pre partita
Arbitro: Mohammed Al Emara
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Slovacchia - Isole Faroe

    Slovacchia
    Isole Faroe
    TITOLARI SLOVACCHIA
    • (1) DOMINIK GREIF (P)
    • (14) MILAN SKRINIAR (D)
    • (16) DÁVID HANCKO (D)
    • (4) MARTIN VALJENT (D)
    • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
    • (8) ONDREJ DUDA (C)
    • (10) ALBERT RUSNÁK (C)
    • (22) LUDOVIT REIS (C)
    • (17) LUKÁS HARASLÍN (A)
    • (20) ERIK PREKOP (A)
    • (15) DAVID STRELEC (A)
    PANCHINA SLOVACCHIA
    • (6) PETER POKORNY (C)
    • (3) TOBIÁS PALISCÁK (D)
    • (7) NINO MARCELLI (C)
    • (13) MÁRIO SAUER (C)
    • (18) ADRIÁN KAPRÁLIK (A)
    • (19) TOMÁS RIGO (C)
    • (23) JAKUB SUROVCÍK (P)
    • (2) IVAN MESÍK (D)
    • (11) TOMÁS BOBCEK (A)
    • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
    • (21) MATÚS BERO (C)
    • (12) MAREK RODÁK (P)
    ALLENATORE SLOVACCHIA
    • Vladimír Weiss
    TITOLARI ISOLE FAROE
    • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
    • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
    • (15) ODMAR FÆRØ (D)
    • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
    • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (C)
    • (22) JÁKUP ANDREASEN (C)
    • (21) GÉZA TURI (C)
    • (2) JÓANNES DANIELSEN (C)
    • (11) PETUR KNUDSEN (A)
    • (9) ÁKI SAMUELSEN (A)
    • (20) HANUS SØRENSEN (A)
    PANCHINA ISOLE FAROE
    • (18) ARON BENJAMINSEN (A)
    • (13) MATTIAS HELLISDAL (C)
    • (12) ARI PETERSEN (P)
    • (4) SAMUEL CHUKWUDI (D)
    • (8) ÁSI DAM (C)
    • (14) POUL KALLSBERG (A)
    • (6) ARNBJØRN SVENSSON (D)
    • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
    • (19) JANN BENJAMINSEN (D)
    • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
    • (7) JÓANNES BJARTALÍD (A)
    • (10) MEINHARD OLSEN (C)
    ALLENATORE ISOLE FAROE
    • Eydun Klakstein
    PREPARTITA

    Slovacchia-Isole Faroe è valida per la giornata 5 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice (5.836 posti).

    Arbitra Mohammed Al Emara, con gli assistenti Turkka Valjakka e Mika Lamppu; quarto ufficiale Peiman Simani. Al VAR Gianluca Aureliano, assistito da Michael Fabbri.

    La Slovacchia è 1° nel girone C3 con 10 punti in 4 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 2 subiti.
    L'Isole Faroe è con 4 punti in 4 partite (0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 5 subiti.
    In casa la Slovacchia ha fatto 6 punti in 2 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Isole Faroe ne ha fatti 2 in 2 (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Le ultime 4 partite della Slovacchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Slovacchia 0-4, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (V-N-V-V).
    Le ultime 4 partite dell'Isole Faroe in UEFA Nations League (dalla più recente): Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Moldova-Isole Faroe 1-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-N-N-N).

    Il miglior marcatore della Slovacchia in UEFA Nations League: Dávid Hancko con 2 gol.
    In panchina Vladimír Weiss per la Slovacchia e Eydun Klakstein per l'Isole Faroe.

    In UEFA Nations League Slovacchia e Isole Faroe si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Slovacchia, 0 vittorie dell'Isole Faroe e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Isole Faroe-Slovacchia 1-1 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Slovacchia-Isole Faroe 3-0 del 23 ottobre 1996.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    SlovacchiaIsole Faroe
    Partite giocate44
    Vittorie30
    Pareggi14
    Sconfitte00
    Gol segnati95
    Gol subiti25
    Gol subiti per partita0.51.2
    Possesso palla (%)65.335.0
    Passaggi24961214
    Passaggi riusciti2238882
    Precisione nei passaggi (%)89.772.7
    Tiri4536
    Tiri in porta2116
    Tiri in porta sul totale (%)46.744.4
    Cross7064
    Cross riusciti1918
    Duelli vinti204174
    Duelli persi165245
    Calci d'angolo a favore2819
    Calci d'angolo contro1427
    Falli subiti5636
    Falli commessi3242
    Contrasti5349
    Contrasti vinti (%)52.867.3
    Fuorigioco104
    Ammonizioni45
    Espulsioni01

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Slovacchia-Isole Faroe in diretta tv e streaming
    Slovacchia-Isole Faroe si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Slovacchia - Isole Faroe Live

    Enel

    ULTIME NOTIZIE

     SPORT TREND

    Global Summit

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio