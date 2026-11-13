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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15
Slovenia-Svizzera è valida per la giornata 5 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Ljudski vrt di Maribor.
Arbitra Jasper Vergoote, con gli assistenti Michele Seeldraeyers e Martijn Tiesters; quarto ufficiale Kevin van Damme. Al VAR Bram van Driessche, assistito da Jonas Hansen.
La Slovenia è 2° nel girone B1 con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 3 subiti.
La Svizzera è 1° con 12 punti in 4 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 1 subiti.
In casa la Slovenia ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Svizzera ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite della Slovenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Slovenia 1-2, Svizzera-Slovenia 2-1, Slovenia-Macedonia 2-0, Slovenia-Scozia 0-0 (V-P-V-N).
Le ultime 4 partite della Svizzera in UEFA Nations League (dalla più recente): Svizzera-Macedonia 3-0, Svizzera-Slovenia 2-1, Scozia-Svizzera 0-3, Macedonia-Svizzera 0-3 (V-V-V-V).
Il miglior marcatore della Slovenia in UEFA Nations League: Aljosa Matko con 2 gol.
Il miglior marcatore della Svizzera in UEFA Nations League: Zeki Amdouni con 3 gol.
In panchina Bostjan Cesar per la Slovenia e Murat Yakin per la Svizzera.
In UEFA Nations League Slovenia e Svizzera si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Slovenia, 1 vittoria della Svizzera e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Svizzera-Slovenia 2-1 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Slovenia-Svizzera 0-0 del 13 ottobre 2025.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Slovenia
|Svizzera
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|5
|11
|Gol subiti
|3
|1
|Gol subiti per partita
|0.8
|0.2
|Possesso palla (%)
|41.6
|64.8
|Passaggi
|1634
|2376
|Passaggi riusciti
|1348
|2143
|Precisione nei passaggi (%)
|82.5
|90.2
|Tiri
|28
|60
|Tiri in porta
|12
|33
|Tiri in porta sul totale (%)
|42.9
|55.0
|Cross
|54
|67
|Cross riusciti
|16
|18
|Duelli vinti
|164
|153
|Duelli persi
|183
|152
|Calci d'angolo a favore
|18
|23
|Calci d'angolo contro
|12
|8
|Falli subiti
|44
|51
|Falli commessi
|54
|40
|Contrasti
|53
|47
|Contrasti vinti (%)
|60.4
|68.1
|Fuorigioco
|6
|5
|Ammonizioni
|13
|1
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Slovenia-Svizzera in diretta tv e streaming
Slovenia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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