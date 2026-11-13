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Diretta Live di Slovenia-Svizzera Uefa Nations League 2026-27. La cronaca della partita

13 Novembre 2026 ore 20:45
Slovenia
0
Svizzera
0
Pre partita
Arbitro: Jasper Vergoote
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

    Formazioni Slovenia - Svizzera

    Slovenia
    Svizzera
    TITOLARI SLOVENIA
    • (1) JAN OBLAK (P)
    • (5) SRDJAN KUZMIC (D)
    • (6) JAKA BIJOL (D)
    • (4) ZAN ZALETEL (D)
    • (21) VANJA DRKUSIC (D)
    • (10) MARK ZABUKOVNIK (C)
    • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
    • (15) DANIJEL STURM (C)
    • (2) ZAN KARNICNIK (C)
    • (20) ALJOSA MATKO (A)
    • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
    PANCHINA SLOVENIA
    • (17) RELJA OBRIC (D)
    • (12) MATEVZ VIDOVSEK (P)
    • (13) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
    • (14) TJAS BEGIC (A)
    • (23) DAVID BREKALO (D)
    • (16) IGOR VEKIC (P)
    • (19) TOMI HORVAT (C)
    • (11) ZAN CELAR (A)
    • (3) JOST URBANCIC (D)
    • (8) SANDI LOVRIC (C)
    • (7) BENJAMIN VERBIC (C)
    • (9) ANDRAZ SPORAR (A)
    ALLENATORE SLOVENIA
    • Bostjan Cesar
    TITOLARI SVIZZERA
    • (1) GREGOR KOBEL (P)
    • (2) SASCHA BRITSCHGI (D)
    • (16) ZACHARY ATHEKAME (D)
    • (4) NICO ELVEDI (D)
    • (5) MANUEL AKANJI (D)
    • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
    • (6) DENIS ZAKARIA (C)
    • (8) REMO FREULER (C)
    • (7) BREEL EMBOLO (A)
    • (22) FABIAN RIEDER (A)
    • (11) DAN NDOYE (A)
    PANCHINA SVIZZERA
    • (19) CEDRIC ITTEN (A)
    • (15) DJIBRIL SOW (C)
    • (18) ERAY CÖMERT (D)
    • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
    • (9) SAMUEL BALLET (A)
    • (17) ISAAC SCHMIDT (D)
    • (10) ZEKI AMDOUNI (A)
    • (3) ADRIAN BAJRAMI (D)
    • (14) ARDON JASHARI (C)
    • (23) ALVYN SANCHES (C)
    • (21) MARVIN KELLER (P)
    • (12) YVON MVOGO (P)
    ALLENATORE SVIZZERA
    • Murat Yakin
    PREPARTITA

    Slovenia-Svizzera è valida per la giornata 5 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Ljudski vrt di Maribor.

    Arbitra Jasper Vergoote, con gli assistenti Michele Seeldraeyers e Martijn Tiesters; quarto ufficiale Kevin van Damme. Al VAR Bram van Driessche, assistito da Jonas Hansen.

    La Slovenia è 2° nel girone B1 con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 3 subiti.
    La Svizzera è con 12 punti in 4 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 1 subiti.
    In casa la Slovenia ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Svizzera ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
    Le ultime 4 partite della Slovenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Slovenia 1-2, Svizzera-Slovenia 2-1, Slovenia-Macedonia 2-0, Slovenia-Scozia 0-0 (V-P-V-N).
    Le ultime 4 partite della Svizzera in UEFA Nations League (dalla più recente): Svizzera-Macedonia 3-0, Svizzera-Slovenia 2-1, Scozia-Svizzera 0-3, Macedonia-Svizzera 0-3 (V-V-V-V).

    Il miglior marcatore della Slovenia in UEFA Nations League: Aljosa Matko con 2 gol.
    Il miglior marcatore della Svizzera in UEFA Nations League: Zeki Amdouni con 3 gol.
    In panchina Bostjan Cesar per la Slovenia e Murat Yakin per la Svizzera.

    In UEFA Nations League Slovenia e Svizzera si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Slovenia, 1 vittoria della Svizzera e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Svizzera-Slovenia 2-1 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Slovenia-Svizzera 0-0 del 13 ottobre 2025.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    SloveniaSvizzera
    Partite giocate44
    Vittorie24
    Pareggi10
    Sconfitte10
    Gol segnati511
    Gol subiti31
    Gol subiti per partita0.80.2
    Possesso palla (%)41.664.8
    Passaggi16342376
    Passaggi riusciti13482143
    Precisione nei passaggi (%)82.590.2
    Tiri2860
    Tiri in porta1233
    Tiri in porta sul totale (%)42.955.0
    Cross5467
    Cross riusciti1618
    Duelli vinti164153
    Duelli persi183152
    Calci d'angolo a favore1823
    Calci d'angolo contro128
    Falli subiti4451
    Falli commessi5440
    Contrasti5347
    Contrasti vinti (%)60.468.1
    Fuorigioco65
    Ammonizioni131
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Slovenia-Svizzera in diretta tv e streaming
    Slovenia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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