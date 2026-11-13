Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:15

PREPARTITA

Slovenia-Svizzera è valida per la giornata 5 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca venerdì 13 novembre alle 20:45 allo stadio Ljudski vrt di Maribor.

Arbitra Jasper Vergoote, con gli assistenti Michele Seeldraeyers e Martijn Tiesters; quarto ufficiale Kevin van Damme. Al VAR Bram van Driessche, assistito da Jonas Hansen.

La Slovenia è 2° nel girone B1 con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 3 subiti.

La Svizzera è 1° con 12 punti in 4 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 1 subiti.

In casa la Slovenia ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Svizzera ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite della Slovenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Slovenia 1-2, Svizzera-Slovenia 2-1, Slovenia-Macedonia 2-0, Slovenia-Scozia 0-0 (V-P-V-N).

Le ultime 4 partite della Svizzera in UEFA Nations League (dalla più recente): Svizzera-Macedonia 3-0, Svizzera-Slovenia 2-1, Scozia-Svizzera 0-3, Macedonia-Svizzera 0-3 (V-V-V-V).

Il miglior marcatore della Slovenia in UEFA Nations League: Aljosa Matko con 2 gol.

Il miglior marcatore della Svizzera in UEFA Nations League: Zeki Amdouni con 3 gol.

In panchina Bostjan Cesar per la Slovenia e Murat Yakin per la Svizzera.

In UEFA Nations League Slovenia e Svizzera si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Slovenia, 1 vittoria della Svizzera e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Svizzera-Slovenia 2-1 del 3 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Slovenia-Svizzera 0-0 del 13 ottobre 2025.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Slovenia Svizzera Partite giocate 4 4 Vittorie 2 4 Pareggi 1 0 Sconfitte 1 0 Gol segnati 5 11 Gol subiti 3 1 Gol subiti per partita 0.8 0.2 Possesso palla (%) 41.6 64.8 Passaggi 1634 2376 Passaggi riusciti 1348 2143 Precisione nei passaggi (%) 82.5 90.2 Tiri 28 60 Tiri in porta 12 33 Tiri in porta sul totale (%) 42.9 55.0 Cross 54 67 Cross riusciti 16 18 Duelli vinti 164 153 Duelli persi 183 152 Calci d'angolo a favore 18 23 Calci d'angolo contro 12 8 Falli subiti 44 51 Falli commessi 54 40 Contrasti 53 47 Contrasti vinti (%) 60.4 68.1 Fuorigioco 6 5 Ammonizioni 13 1 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Slovenia-Svizzera in diretta tv e streaming

Slovenia-Svizzera si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.