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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Inizia il Primo tempo.20:46
Tiro parato. Christoph Baumgartner (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:48
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).20:48
Kevin Danso (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Jack Moylan (Irlanda).20:50
Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Philipp Lienhart (Austria).20:51
Tentativo fallito. Christoph Lang (Austria) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicolas Seiwald.20:52
Gara momentaneamente sospesa, (Austria).20:52
Gara riprende.20:53
Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54
Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).20:54
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).20:55
Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Tiro respinto. Christoph Baumgartner (Austria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michael Gregoritsch.20:58
Adam Idah (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Stefan Posch (Austria).21:01
Fallo di mano di Nathan Collins (Irlanda).21:01
Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Christoph Lang (Austria).21:04
Fallo di Adam Idah (Irlanda).21:05
Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tiro parato. Stefan Posch (Austria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Christoph Baumgartner.21:07
Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato.21:09
Austria-Irlanda è valida per la giornata 5 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz (19.080 posti).
Arbitra Irfan Peljto, con gli assistenti Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo; quarto ufficiale Milos Gigovic. Al VAR Ivan Bebek, assistito da Dario Bel.
L'Austria è 1° nel girone B3 con 9 punti in 5 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 5 subiti.
L'Irlanda è 3° con 6 punti in 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 4 subiti.
In casa l'Austria ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'Irlanda ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite dell'Austria in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Austria 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Austria-Kosovo 3-1, Austria-Israele 3-1 (N-N-V-V).
Le ultime 4 partite dell'Irlanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda-Israele 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Israele-Irlanda 0-3, Kosovo-Irlanda 1-0 (N-N-V-P).
Il miglior marcatore dell'Irlanda in UEFA Nations League: Troy Parrott con 4 gol.
In panchina Ralf Rangnick per l'Austria e Heimir Hallgrímsson per l'Irlanda.
In UEFA Nations League Austria e Irlanda si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Austria, 0 vittorie dell'Irlanda e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Irlanda-Austria 2-2 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Irlanda-Austria 1-1 del 11 giugno 2017.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Austria
|Irlanda
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|0
|1
|Gol segnati
|9
|6
|Gol subiti
|5
|4
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.0
|Possesso palla (%)
|56.5
|43.9
|Passaggi
|2097
|1622
|Passaggi riusciti
|1782
|1281
|Precisione nei passaggi (%)
|85.0
|79.0
|Tiri
|47
|26
|Tiri in porta
|26
|11
|Tiri in porta sul totale (%)
|55.3
|42.3
|Cross
|82
|48
|Cross riusciti
|19
|13
|Duelli vinti
|201
|207
|Duelli persi
|217
|183
|Calci d'angolo a favore
|19
|10
|Calci d'angolo contro
|9
|11
|Falli subiti
|37
|59
|Falli commessi
|68
|54
|Contrasti
|88
|49
|Contrasti vinti (%)
|64.8
|59.2
|Fuorigioco
|9
|2
|Ammonizioni
|6
|7
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Austria-Irlanda in diretta tv e streaming
Austria-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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