Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

PREPARTITA

Austria-Irlanda è valida per la giornata 5 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz (19.080 posti).

Arbitra Irfan Peljto, con gli assistenti Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo; quarto ufficiale Milos Gigovic. Al VAR Ivan Bebek, assistito da Dario Bel.

L'Austria è 1° nel girone B3 con 9 punti in 5 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 5 subiti.

L'Irlanda è 3° con 6 punti in 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 4 subiti.

In casa l'Austria ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'Irlanda ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite dell'Austria in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Austria 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Austria-Kosovo 3-1, Austria-Israele 3-1 (N-N-V-V).

Le ultime 4 partite dell'Irlanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda-Israele 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Israele-Irlanda 0-3, Kosovo-Irlanda 1-0 (N-N-V-P).

Il miglior marcatore dell'Irlanda in UEFA Nations League: Troy Parrott con 4 gol.

In panchina Ralf Rangnick per l'Austria e Heimir Hallgrímsson per l'Irlanda.

In UEFA Nations League Austria e Irlanda si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Austria, 0 vittorie dell'Irlanda e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Irlanda-Austria 2-2 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Irlanda-Austria 1-1 del 11 giugno 2017.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Austria Irlanda Partite giocate 4 4 Vittorie 2 1 Pareggi 2 2 Sconfitte 0 1 Gol segnati 9 6 Gol subiti 5 4 Gol subiti per partita 1.2 1.0 Possesso palla (%) 56.5 43.9 Passaggi 2097 1622 Passaggi riusciti 1782 1281 Precisione nei passaggi (%) 85.0 79.0 Tiri 47 26 Tiri in porta 26 11 Tiri in porta sul totale (%) 55.3 42.3 Cross 82 48 Cross riusciti 19 13 Duelli vinti 201 207 Duelli persi 217 183 Calci d'angolo a favore 19 10 Calci d'angolo contro 9 11 Falli subiti 37 59 Falli commessi 68 54 Contrasti 88 49 Contrasti vinti (%) 64.8 59.2 Fuorigioco 9 2 Ammonizioni 6 7 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Austria-Irlanda in diretta tv e streaming

Austria-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.