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LIVE Austria-Irlanda 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

14 Novembre 2026 ore 20:45
Austria
0
Irlanda
0
Primo tempo
Arbitro: Irfan Peljto
    0'
    45'
    90'
    22'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

    3. Inizia il Primo tempo.20:46

    5. 3'

      Tiro parato. Christoph Baumgartner (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:48

    6. 3'

      Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Caoimhín Kelleher (Irlanda).20:48

    7. 5'

      Kevin Danso (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

    8. 5'

      Fallo di Jack Moylan (Irlanda).20:50

    9. 6'

      Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

    11. 6'

      Fallo di Philipp Lienhart (Austria).20:51

    12. 7'

      Tentativo fallito. Christoph Lang (Austria) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Nicolas Seiwald.20:52

    13. 7'

      Gara momentaneamente sospesa, (Austria).20:52

    14. 8'

      Gara riprende.20:53

    15. 9'

      Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:54

    17. 9'

      Fallo di Christoph Baumgartner (Austria).20:54

    18. 9'

      Fallo di Finn Azaz (Irlanda).20:55

    19. 9'

      Christoph Baumgartner (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

    20. 12'

      Tiro respinto. Christoph Baumgartner (Austria) un tiro di destro da fuori area. Assist di Michael Gregoritsch.20:58

    21. 15'

      Adam Idah (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

    23. 15'

      Fallo di Stefan Posch (Austria).21:01

    24. 16'

      Fallo di mano di Nathan Collins (Irlanda).21:01

    25. 18'

      Dara O'Shea (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

    26. 18'

      Fallo di Christoph Lang (Austria).21:04

    27. 19'

      Fallo di Adam Idah (Irlanda).21:05

    29. 19'

      Stefan Posch (Austria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

    30. 22'

      Tiro parato. Stefan Posch (Austria) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Christoph Baumgartner.21:07

    31. 23'

      Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area parato.21:09

    Formazioni Austria - Irlanda

    Austria
    Irlanda
    TITOLARI AUSTRIA
    • (1) ALEXANDER SCHLAGER (P)
    • (3) KEVIN DANSO (D)
    • (16) PHILLIPP MWENE (D)
    • (5) STEFAN POSCH (D)
    • (15) PHILIPP LIENHART (D)
    • (20) KONRAD LAIMER (C)
    • (18) ROMANO SCHMID (C)
    • (7) CHRISTOPH LANG (C)
    • (10) CHRISTOPH BAUMGARTNER (C)
    • (6) NICOLAS SEIWALD (C)
    • (11) MICHAEL GREGORITSCH (A)
    PANCHINA AUSTRIA
    • (12) FLORIAN WIEGELE (P)
    • (22) LUCA WEINHANDL (C)
    • (19) RAUL FLORUCZ (A)
    • (4) YANIK SPALT (D)
    • (13) LUKAS JUNGWIRTH (P)
    • (17) YUSUF DEMIR (A)
    • (14) FELIX BACHER (D)
    • (23) MICHAEL SVOBODA (D)
    • (2) DAVID AFFENGRUBER (D)
    • (8) JUNIOR ADAMU (A)
    • (9) SASA KALAJDZIC (A)
    • (21) SASCHA HORVATH (C)
    ALLENATORE AUSTRIA
    • Ralf Rangnick
    TITOLARI IRLANDA
    • (1) CAOIMHÍN KELLEHER (P)
    • (4) DARA O'SHEA (D)
    • (3) LIAM SCALES (D)
    • (22) NATHAN COLLINS (D)
    • (18) RYAN MANNING (C)
    • (6) JAYSON MOLUMBY (C)
    • (17) JACK MOYLAN (C)
    • (11) FINN AZAZ (C)
    • (2) JAMES ABANKWAH (C)
    • (10) ADAM IDAH (A)
    • (7) TROY PARROTT (A)
    PANCHINA IRLANDA
    • (8) JASON KNIGHT (C)
    • (13) ROCCO VATA (A)
    • (21) BOSUN LAWAL (D)
    • (5) JAKE O'BRIEN (D)
    • (19) HARVEY VALE (C)
    • (9) THOMAS CANNON (A)
    • (12) LIAM KITCHING (D)
    • (15) JOHN EGAN (D)
    • (23) MARK TRAVERS (P)
    • (20) CHIEDOZIE OGBENE (A)
    • (14) CONOR COVENTRY (C)
    • (16) MAX O'LEARY (P)
    ALLENATORE IRLANDA
    • Heimir Hallgrímsson
    PREPARTITA

    Austria-Irlanda è valida per la giornata 5 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz (19.080 posti).

    Arbitra Irfan Peljto, con gli assistenti Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo; quarto ufficiale Milos Gigovic. Al VAR Ivan Bebek, assistito da Dario Bel.

    L'Austria è 1° nel girone B3 con 9 punti in 5 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 5 subiti.
    L'Irlanda è con 6 punti in 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 4 subiti.
    In casa l'Austria ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa l'Irlanda ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
    Le ultime 4 partite dell'Austria in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Austria 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Austria-Kosovo 3-1, Austria-Israele 3-1 (N-N-V-V).
    Le ultime 4 partite dell'Irlanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda-Israele 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Israele-Irlanda 0-3, Kosovo-Irlanda 1-0 (N-N-V-P).

    Il miglior marcatore dell'Irlanda in UEFA Nations League: Troy Parrott con 4 gol.
    In panchina Ralf Rangnick per l'Austria e Heimir Hallgrímsson per l'Irlanda.

    In UEFA Nations League Austria e Irlanda si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Austria, 0 vittorie dell'Irlanda e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Irlanda-Austria 2-2 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Irlanda-Austria 1-1 del 11 giugno 2017.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    AustriaIrlanda
    Partite giocate44
    Vittorie21
    Pareggi22
    Sconfitte01
    Gol segnati96
    Gol subiti54
    Gol subiti per partita1.21.0
    Possesso palla (%)56.543.9
    Passaggi20971622
    Passaggi riusciti17821281
    Precisione nei passaggi (%)85.079.0
    Tiri4726
    Tiri in porta2611
    Tiri in porta sul totale (%)55.342.3
    Cross8248
    Cross riusciti1913
    Duelli vinti201207
    Duelli persi217183
    Calci d'angolo a favore1910
    Calci d'angolo contro911
    Falli subiti3759
    Falli commessi6854
    Contrasti8849
    Contrasti vinti (%)64.859.2
    Fuorigioco92
    Ammonizioni67
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Austria-Irlanda in diretta tv e streaming
    Austria-Irlanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Austria - Irlanda Live

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