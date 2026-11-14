Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:05

PREPARTITA

Georgia-Ungheria è valida per la giornata 5 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca sabato 14 novembre alle 18:00 allo stadio Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi (27.223 posti).

Arbitra Ondrej Berka, con gli assistenti Matej Vlcek e Kamil Hájek; quarto ufficiale Ondrej Pechanec. Al VAR Sascha Stegemann, assistito da Miroslav Zelinka.

La Georgia è 4° nel girone B2 con 3 punti in 5 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 0 gol fatti e 2 subiti.

L'Ungheria è 2° con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 2 subiti.

In casa la Georgia ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Ungheria ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite della Georgia in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ungheria-Georgia 1-0, Georgia-Ucraina 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (N-P-N-P).

Le ultime 4 partite dell'Ungheria in UEFA Nations League (dalla più recente): Ucraina-Ungheria 1-2, Ungheria-Georgia 1-0, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (V-V-N-P).

I migliori marcatori dell'Ungheria in UEFA Nations League: Márk Csinger, Milos Kerkez e Milán Tóth con 1 gol.

In panchina Ramaz Svanadze per la Georgia e Marco Rossi per l'Ungheria.

In UEFA Nations League Georgia e Ungheria si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Georgia, 1 vittoria dell'Ungheria e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Ungheria-Georgia 1-0 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Georgia-Ungheria 3-1 del 1° settembre 2001.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Georgia Ungheria Partite giocate 4 4 Vittorie 0 2 Pareggi 2 1 Sconfitte 2 1 Gol segnati 0 3 Gol subiti 2 2 Gol subiti per partita 0.5 0.5 Possesso palla (%) 57.7 52.8 Passaggi 2112 1859 Passaggi riusciti 1846 1576 Precisione nei passaggi (%) 87.4 84.8 Tiri 29 44 Tiri in porta 14 15 Tiri in porta sul totale (%) 48.3 34.1 Cross 60 81 Cross riusciti 13 26 Duelli vinti 168 182 Duelli persi 204 182 Calci d'angolo a favore 21 18 Calci d'angolo contro 17 14 Falli subiti 51 60 Falli commessi 57 58 Contrasti 57 60 Contrasti vinti (%) 71.9 55.0 Fuorigioco 5 3 Ammonizioni 9 11 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Georgia-Ungheria in diretta tv e streaming

Georgia-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.