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LIVE Georgia-Ungheria 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

14 Novembre 2026 ore 18:00
Georgia
0
Ungheria
0
Fine primo tempo
Arbitro: Ondrej Berka
    0'
    45'
    90'
    47'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:05

    3. Inizia il Primo tempo.18:01

    5. Tiro parato. Anzor Mekvabishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.18:02

    6. 3'

      Fuorigioco. Giorgi Mamardashvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Georges Mikautadze e' colto in fuorigioco.18:03

    7. 5'

      Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).18:05

    8. 5'

      Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05

    9. 5'

      Tiro respinto. Giorgi Tsitaishvili (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Giorgi Kvernadze.18:06

    11. 6'

      Fallo di mano di Roland Sallai (Ungheria).18:07

    12. 7'

      Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).18:08

    13. 7'

      Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:08

    14. 8'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).18:09

    15. 12'

      András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:13

    17. 12'

      Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).18:13

    18. 14'

      Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai.18:15

    19. 15'

      Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:16

    20. 15'

      Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).18:16

    21. 16'

      Tentativo fallito. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Milán Vitális in seguito a un calcio da fermo.18:17

    23. 18'

      Fallo di Willi Orbán (Ungheria).18:19

    24. 18'

      Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19

    25. 18'

      Willi Orbán (Ungheria) e' ammonito per fallo.18:19

    26. 21'

      Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22

    27. 21'

      Fallo di Lasha Dvali (Georgia).18:22

    29. 22'

      Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:23

    30. 22'

      Fallo di Giorgi Tsitaishvili (Georgia).18:23

    31. 25'

      Tiro respinto. Giorgi Tsitaishvili (Georgia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Nika Gagnidze.18:26

    32. 26'

      Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).18:26

    33. 26'

      Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:26

    35. 28'

      Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:28

    36. 28'

      Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:28

    37. 30'

      Tiro respinto. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area.18:31

    38. 30'

      Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Ungheria).18:31

    39. 33'

      Fuorigioco. Georges Mikautadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Kvernadze e' colto in fuorigioco.18:33

    41. 33'

      András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:34

    42. 33'

      Fallo di Giorgi Kvernadze (Georgia).18:34

    43. 34'

      Gara momentaneamente sospesa, András Schäfer (Ungheria) per infortunio.18:34

    44. 35'

      Gara riprende.18:36

    45. 36'

      Tiro parato. Zsolt Nagy (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roland Sallai con cross.18:37

    47. 40'

      Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Luka Lochoshvili (Georgia).18:40

    48. 42'

      Fuorigioco. Giorgi Tsitaishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Luka Lochoshvili e' colto in fuorigioco.18:43

    49. 43'

      Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).18:44

    50. 43'

      Nika Gagnidze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:44

    51. 45'+1'

      Tentativo fallito. Giorgi Kvernadze (Georgia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Giorgi Tsitaishvili in seguito a un contropiede.18:46

    53. 45'+2'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47

    54. 45'+2'

      Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48

    55. 45'+2'

      Fallo di Giorgi Kvernadze (Georgia).18:48

    56. 45'+3'

      Primo tempo terminato, Georgia 0, Ungheria 0.18:49

    Formazioni Georgia - Ungheria

    Georgia
    Ungheria
    TITOLARI GEORGIA
    • (1) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
    • (2) OTAR KAKABADZE (D)
    • (4) LUKA LOCHOSHVILI (D)
    • (5) SABA GOGLICHIDZE (D)
    • (3) LASHA DVALI (D)
    • (10) GIORGI CHAKVETADZE (C)
    • (17) GIORGI KVERNADZE (C)
    • (19) GIORGI TSITAISHVILI (C)
    • (20) NIKA GAGNIDZE (C)
    • (14) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
    • (22) GEORGES MIKAUTADZE (A)
    PANCHINA GEORGIA
    • (9) GIORGI GULIASHVILI (A)
    • (18) IRAKLI YEGOIAN (C)
    • (8) NODAR LOMINADZE (C)
    • (12) GIORGI MAISURADZE (D)
    • (13) NODAR KALICHAVA (P)
    • (15) SABA SAZONOV (D)
    • (6) GIORGI MOISTSRAPISHVILI (C)
    • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
    • (7) ZURIKO DAVITASHVILI (A)
    • (23) LUKA GUGESHASHVILI (P)
    • (21) JIMMY TABIDZE (D)
    • (11) BUDU ZIVZIVADZE (A)
    ALLENATORE GEORGIA
    • Ramaz Svanadze
    TITOLARI UNGHERIA
    • (1) BALÁZS TÓTH (P)
    • (2) ATTILA OSVÁTH (D)
    • (6) WILLI ORBÁN (D)
    • (3) MÁRK CSINGER (D)
    • (11) MILOS KERKEZ (D)
    • (18) ZSOLT NAGY (C)
    • (20) ROLAND SALLAI (C)
    • (10) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
    • (13) ANDRÁS SCHÄFER (C)
    • (8) MILÁN VITÁLIS (C)
    • (19) BARNABÁS VARGA (A)
    PANCHINA UNGHERIA
    • (21) RAJMUND TÓTH (C)
    • (5) ÁKOS MARKGRÁF (D)
    • (23) GÁBOR JUREK (A)
    • (7) MILÁN PETO (C)
    • (22) ÁRMIN PÉCSI (P)
    • (15) ÁRON CSONGVAI (C)
    • (9) ÁKOS SZENDREI (A)
    • (14) BENDEGÚZ BOLLA (D)
    • (12) BENCE GUNDEL-TAKÁCS (P)
    • (16) JOZEF URBLÍK (C)
    • (4) ATTILA SZALAI (D)
    • (17) CALLUM STYLES (D)
    ALLENATORE UNGHERIA
    • Marco Rossi
    PREPARTITA

    Georgia-Ungheria è valida per la giornata 5 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca sabato 14 novembre alle 18:00 allo stadio Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi (27.223 posti).

    Arbitra Ondrej Berka, con gli assistenti Matej Vlcek e Kamil Hájek; quarto ufficiale Ondrej Pechanec. Al VAR Sascha Stegemann, assistito da Miroslav Zelinka.

    La Georgia è 4° nel girone B2 con 3 punti in 5 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 0 gol fatti e 2 subiti.
    L'Ungheria è con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 2 subiti.
    In casa la Georgia ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Ungheria ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Le ultime 4 partite della Georgia in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ungheria-Georgia 1-0, Georgia-Ucraina 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (N-P-N-P).
    Le ultime 4 partite dell'Ungheria in UEFA Nations League (dalla più recente): Ucraina-Ungheria 1-2, Ungheria-Georgia 1-0, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (V-V-N-P).

    I migliori marcatori dell'Ungheria in UEFA Nations League: Márk Csinger, Milos Kerkez e Milán Tóth con 1 gol.
    In panchina Ramaz Svanadze per la Georgia e Marco Rossi per l'Ungheria.

    In UEFA Nations League Georgia e Ungheria si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Georgia, 1 vittoria dell'Ungheria e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Ungheria-Georgia 1-0 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Georgia-Ungheria 3-1 del 1° settembre 2001.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    GeorgiaUngheria
    Partite giocate44
    Vittorie02
    Pareggi21
    Sconfitte21
    Gol segnati03
    Gol subiti22
    Gol subiti per partita0.50.5
    Possesso palla (%)57.752.8
    Passaggi21121859
    Passaggi riusciti18461576
    Precisione nei passaggi (%)87.484.8
    Tiri2944
    Tiri in porta1415
    Tiri in porta sul totale (%)48.334.1
    Cross6081
    Cross riusciti1326
    Duelli vinti168182
    Duelli persi204182
    Calci d'angolo a favore2118
    Calci d'angolo contro1714
    Falli subiti5160
    Falli commessi5758
    Contrasti5760
    Contrasti vinti (%)71.955.0
    Fuorigioco53
    Ammonizioni911
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Georgia-Ungheria in diretta tv e streaming
    Georgia-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Georgia - Ungheria Live

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