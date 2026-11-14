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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:05
Inizia il Primo tempo.18:01
Tiro parato. Anzor Mekvabishvili (Georgia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.18:02
Fuorigioco. Giorgi Mamardashvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Georges Mikautadze e' colto in fuorigioco.18:03
Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).18:05
Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05
Tiro respinto. Giorgi Tsitaishvili (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Giorgi Kvernadze.18:06
Fallo di mano di Roland Sallai (Ungheria).18:07
Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).18:08
Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:08
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).18:09
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:13
Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).18:13
Tiro parato. Roland Sallai (Ungheria) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominik Szoboszlai.18:15
Zsolt Nagy (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:16
Fallo di Otar Kakabadze (Georgia).18:16
Tentativo fallito. András Schäfer (Ungheria) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Milán Vitális in seguito a un calcio da fermo.18:17
Fallo di Willi Orbán (Ungheria).18:19
Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:19
Willi Orbán (Ungheria) e' ammonito per fallo.18:19
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:22
Fallo di Lasha Dvali (Georgia).18:22
Milos Kerkez (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:23
Fallo di Giorgi Tsitaishvili (Georgia).18:23
Tiro respinto. Giorgi Tsitaishvili (Georgia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Nika Gagnidze.18:26
Fallo di Zsolt Nagy (Ungheria).18:26
Otar Kakabadze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:26
Fallo di András Schäfer (Ungheria).18:28
Anzor Mekvabishvili (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:28
Tiro respinto. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di sinistro da centro area.18:31
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Roland Sallai (Ungheria).18:31
Fuorigioco. Georges Mikautadze(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Kvernadze e' colto in fuorigioco.18:33
András Schäfer (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:34
Fallo di Giorgi Kvernadze (Georgia).18:34
Gara momentaneamente sospesa, András Schäfer (Ungheria) per infortunio.18:34
Gara riprende.18:36
Tiro parato. Zsolt Nagy (Ungheria) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Roland Sallai con cross.18:37
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Luka Lochoshvili (Georgia).18:40
Fuorigioco. Giorgi Tsitaishvili(Georgia) prova il lancio lungo, ma Luka Lochoshvili e' colto in fuorigioco.18:43
Fallo di Barnabás Varga (Ungheria).18:44
Nika Gagnidze (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:44
Tentativo fallito. Giorgi Kvernadze (Georgia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Giorgi Tsitaishvili in seguito a un contropiede.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.18:47
Roland Sallai (Ungheria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:48
Fallo di Giorgi Kvernadze (Georgia).18:48
Primo tempo terminato, Georgia 0, Ungheria 0.18:49
Georgia-Ungheria è valida per la giornata 5 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 18:00 allo stadio Mikheil Meskhi Stadioni di Tbilisi (27.223 posti).
Arbitra Ondrej Berka, con gli assistenti Matej Vlcek e Kamil Hájek; quarto ufficiale Ondrej Pechanec. Al VAR Sascha Stegemann, assistito da Miroslav Zelinka.
La Georgia è 4° nel girone B2 con 3 punti in 5 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 0 gol fatti e 2 subiti.
L'Ungheria è 2° con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 2 subiti.
In casa la Georgia ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Ungheria ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite della Georgia in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ungheria-Georgia 1-0, Georgia-Ucraina 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (N-P-N-P).
Le ultime 4 partite dell'Ungheria in UEFA Nations League (dalla più recente): Ucraina-Ungheria 1-2, Ungheria-Georgia 1-0, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (V-V-N-P).
I migliori marcatori dell'Ungheria in UEFA Nations League: Márk Csinger, Milos Kerkez e Milán Tóth con 1 gol.
In panchina Ramaz Svanadze per la Georgia e Marco Rossi per l'Ungheria.
In UEFA Nations League Georgia e Ungheria si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Georgia, 1 vittoria dell'Ungheria e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Ungheria-Georgia 1-0 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Georgia-Ungheria 3-1 del 1° settembre 2001.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Georgia
|Ungheria
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|0
|3
|Gol subiti
|2
|2
|Gol subiti per partita
|0.5
|0.5
|Possesso palla (%)
|57.7
|52.8
|Passaggi
|2112
|1859
|Passaggi riusciti
|1846
|1576
|Precisione nei passaggi (%)
|87.4
|84.8
|Tiri
|29
|44
|Tiri in porta
|14
|15
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.3
|34.1
|Cross
|60
|81
|Cross riusciti
|13
|26
|Duelli vinti
|168
|182
|Duelli persi
|204
|182
|Calci d'angolo a favore
|21
|18
|Calci d'angolo contro
|17
|14
|Falli subiti
|51
|60
|Falli commessi
|57
|58
|Contrasti
|57
|60
|Contrasti vinti (%)
|71.9
|55.0
|Fuorigioco
|5
|3
|Ammonizioni
|9
|11
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Georgia-Ungheria in diretta tv e streaming
Georgia-Ungheria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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