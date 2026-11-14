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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42
Inizia il Primo tempo.20:47
Tentativo fallito. Roman Yaremchuk (Ucraina) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vitalii Mykolenko con cross.20:54
Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).20:56
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Vitalii Mykolenko (Ucraina).21:00
Fallo di mano di Isaac Price (Irlanda del Nord).21:02
Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:02
Fallo di Terry Devlin (Irlanda del Nord).21:04
Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Gara momentaneamente sospesa, Illia Zabarnyi (Ucraina) per infortunio.21:08
Gara riprende.21:09
Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.21:09
Irlanda del Nord-Ucraina è valida per la giornata 5 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast (18.000 posti).
Arbitra François Letexier, con gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto ufficiale Jeremy Stinat. Al VAR Robert Schröder, assistito da Eric Wattellier.
L'Irlanda del Nord è 2° nel girone B2 con 9 punti in 5 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 4 gol fatti e 0 subiti.
L'Ucraina è 3° con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 5 subiti.
In casa l'Irlanda del Nord ha fatto 3 punti in 3 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Ucraina ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 4 partite dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (N-V-N-V).
Le ultime 4 partite dell'Ucraina in UEFA Nations League (dalla più recente): Ucraina-Ungheria 1-2, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Georgia-Ucraina 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (P-P-N-V).
Il miglior marcatore dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League: Ciaron Brown con 2 gol.
I migliori marcatori dell'Ucraina in UEFA Nations League: Roman Yaremchuk e Danylo Sikan con 1 gol.
In panchina Michael O'Neill per l'Irlanda del Nord e Andrea Maldera per l'Ucraina.
In UEFA Nations League Irlanda del Nord e Ucraina si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria dell'Irlanda del Nord, 0 vittorie dell'Ucraina e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Ucraina-Irlanda del Nord 0-3 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Ucraina-Irlanda del Nord 1-0 del 3 giugno 2021 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Irlanda del Nord
|Ucraina
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|4
|2
|Gol subiti
|0
|5
|Gol subiti per partita
|0.0
|1.2
|Possesso palla (%)
|34.9
|54.6
|Passaggi
|1269
|2125
|Passaggi riusciti
|983
|1849
|Precisione nei passaggi (%)
|77.5
|87.0
|Tiri
|35
|29
|Tiri in porta
|16
|9
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.7
|31.0
|Cross
|52
|59
|Cross riusciti
|12
|14
|Duelli vinti
|216
|157
|Duelli persi
|150
|187
|Calci d'angolo a favore
|13
|14
|Calci d'angolo contro
|22
|13
|Falli subiti
|55
|40
|Falli commessi
|42
|58
|Contrasti
|65
|57
|Contrasti vinti (%)
|66.2
|66.7
|Fuorigioco
|9
|6
|Ammonizioni
|8
|12
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Irlanda del Nord-Ucraina in diretta tv e streaming
Irlanda del Nord-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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