Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

PREPARTITA

Irlanda del Nord-Ucraina è valida per la giornata 5 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast (18.000 posti).

Arbitra François Letexier, con gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto ufficiale Jeremy Stinat. Al VAR Robert Schröder, assistito da Eric Wattellier.

L'Irlanda del Nord è 2° nel girone B2 con 9 punti in 5 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 4 gol fatti e 0 subiti.

L'Ucraina è 3° con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 5 subiti.

In casa l'Irlanda del Nord ha fatto 3 punti in 3 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Ucraina ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 4 partite dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (N-V-N-V).

Le ultime 4 partite dell'Ucraina in UEFA Nations League (dalla più recente): Ucraina-Ungheria 1-2, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Georgia-Ucraina 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (P-P-N-V).

Il miglior marcatore dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League: Ciaron Brown con 2 gol.

I migliori marcatori dell'Ucraina in UEFA Nations League: Roman Yaremchuk e Danylo Sikan con 1 gol.

In panchina Michael O'Neill per l'Irlanda del Nord e Andrea Maldera per l'Ucraina.

In UEFA Nations League Irlanda del Nord e Ucraina si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria dell'Irlanda del Nord, 0 vittorie dell'Ucraina e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Ucraina-Irlanda del Nord 0-3 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Ucraina-Irlanda del Nord 1-0 del 3 giugno 2021 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Irlanda del Nord Ucraina Partite giocate 4 4 Vittorie 2 1 Pareggi 2 1 Sconfitte 0 2 Gol segnati 4 2 Gol subiti 0 5 Gol subiti per partita 0.0 1.2 Possesso palla (%) 34.9 54.6 Passaggi 1269 2125 Passaggi riusciti 983 1849 Precisione nei passaggi (%) 77.5 87.0 Tiri 35 29 Tiri in porta 16 9 Tiri in porta sul totale (%) 45.7 31.0 Cross 52 59 Cross riusciti 12 14 Duelli vinti 216 157 Duelli persi 150 187 Calci d'angolo a favore 13 14 Calci d'angolo contro 22 13 Falli subiti 55 40 Falli commessi 42 58 Contrasti 65 57 Contrasti vinti (%) 66.2 66.7 Fuorigioco 9 6 Ammonizioni 8 12 Espulsioni 0 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Irlanda del Nord-Ucraina in diretta tv e streaming

Irlanda del Nord-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.