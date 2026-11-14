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LIVE Irlanda del Nord-Ucraina 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

14 Novembre 2026 ore 20:45
Irlanda del Nord
0
Ucraina
0
Primo tempo
Arbitro: François Letexier
    0'
    45'
    90'
    22'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

    3. Inizia il Primo tempo.20:47

    5. 8'

      Tentativo fallito. Roman Yaremchuk (Ucraina) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vitalii Mykolenko con cross.20:54

    6. 10'

      Shea Charles (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56

    7. 10'

      Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).20:56

    8. 14'

      Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Vitalii Mykolenko (Ucraina).21:00

    9. 15'

      Fallo di mano di Isaac Price (Irlanda del Nord).21:02

    11. 16'

      Isaac Price (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    12. 16'

      Fallo di Oleh Ocheretko (Ucraina).21:02

    13. 18'

      Fallo di Terry Devlin (Irlanda del Nord).21:04

    14. 18'

      Vitalii Mykolenko (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

    15. 22'

      Gara momentaneamente sospesa, Illia Zabarnyi (Ucraina) per infortunio.21:08

    17. 23'

      Gara riprende.21:09

    18. 23'

      Tiro respinto. Isaac Price (Irlanda del Nord) un tiro di destro da fuori area.21:09

    Formazioni Irlanda del Nord - Ucraina

    Irlanda del Nord
    Ucraina
    TITOLARI IRLANDA DEL NORD
    • (1) PIERCE CHARLES (P)
    • (15) RUAIRI MCCONVILLE (D)
    • (4) TOM ATCHESON (D)
    • (2) TERRY DEVLIN (D)
    • (22) CIARON BROWN (D)
    • (3) JUSTIN DEVENNY (D)
    • (19) SHEA CHARLES (C)
    • (14) ISAAC PRICE (C)
    • (5) TRAI HUME (C)
    • (7) ETHAN GALBRAITH (C)
    • (10) JAMIE DONLEY (A)
    PANCHINA IRLANDA DEL NORD
    • (13) BRAIDEN GRAHAM (A)
    • (8) CALLUM MARSHALL (A)
    • (16) PATRICK KELLY (C)
    • (20) BRODIE SPENCER (D)
    • (9) KIERAN MORRISON (C)
    • (21) JOSH MAGENNIS (A)
    • (18) MICHAEL FORBES (D)
    • (23) DERMOT MEE (P)
    • (11) PAUL SMYTH (A)
    • (6) JORDAN THOMPSON (C)
    • (12) CONOR HAZARD (P)
    • (17) PADDY MCNAIR (D)
    ALLENATORE IRLANDA DEL NORD
    • Michael O'Neill
    TITOLARI UCRAINA
    • (12) ANATOLIY TRUBIN (P)
    • (3) EDUARD SARAPII (D)
    • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
    • (16) VITALII MYKOLENKO (D)
    • (13) ILLIA ZABARNYI (D)
    • (6) YEHOR YARMOLIUK (C)
    • (18) OLEH OCHERETKO (C)
    • (7) OLEKSII KASHCHUK (C)
    • (8) HEORHIY SUDAKOV (C)
    • (9) ROMAN YAREMCHUK (A)
    • (14) DANYLO SIKAN (A)
    PANCHINA UCRAINA
    • (23) DMYTRO RIZNYK (P)
    • (17) VLADYSLAV VANAT (A)
    • (19) YEHOR NAZARYNA (C)
    • (11) ARTEM DOVBYK (A)
    • (2) BORYS KRUSHYNSKYI (D)
    • (15) IVAN VARFOLOMEEV (C)
    • (5) ILLIA KRUPSKYI (D)
    • (1) HEORHII YERMAKOV (P)
    • (10) OLEKSANDR ANDRIIEVSKYI (C)
    • (4) TARAS MYKHAVKO (D)
    • (20) HENNADII SYNCHUK (C)
    • (21) IHOR KRASNOPIR (A)
    ALLENATORE UCRAINA
    • Andrea Maldera
    PREPARTITA

    Irlanda del Nord-Ucraina è valida per la giornata 5 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Clearer Twist National Stadium at Windsor Park di Belfast (18.000 posti).

    Arbitra François Letexier, con gli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto ufficiale Jeremy Stinat. Al VAR Robert Schröder, assistito da Eric Wattellier.

    L'Irlanda del Nord è 2° nel girone B2 con 9 punti in 5 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 4 gol fatti e 0 subiti.
    L'Ucraina è con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 5 subiti.
    In casa l'Irlanda del Nord ha fatto 3 punti in 3 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Ucraina ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Le ultime 4 partite dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (N-V-N-V).
    Le ultime 4 partite dell'Ucraina in UEFA Nations League (dalla più recente): Ucraina-Ungheria 1-2, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Georgia-Ucraina 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (P-P-N-V).

    Il miglior marcatore dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League: Ciaron Brown con 2 gol.
    I migliori marcatori dell'Ucraina in UEFA Nations League: Roman Yaremchuk e Danylo Sikan con 1 gol.
    In panchina Michael O'Neill per l'Irlanda del Nord e Andrea Maldera per l'Ucraina.

    In UEFA Nations League Irlanda del Nord e Ucraina si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria dell'Irlanda del Nord, 0 vittorie dell'Ucraina e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Ucraina-Irlanda del Nord 0-3 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Ucraina-Irlanda del Nord 1-0 del 3 giugno 2021 (amichevole).

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    Irlanda del NordUcraina
    Partite giocate44
    Vittorie21
    Pareggi21
    Sconfitte02
    Gol segnati42
    Gol subiti05
    Gol subiti per partita0.01.2
    Possesso palla (%)34.954.6
    Passaggi12692125
    Passaggi riusciti9831849
    Precisione nei passaggi (%)77.587.0
    Tiri3529
    Tiri in porta169
    Tiri in porta sul totale (%)45.731.0
    Cross5259
    Cross riusciti1214
    Duelli vinti216157
    Duelli persi150187
    Calci d'angolo a favore1314
    Calci d'angolo contro2213
    Falli subiti5540
    Falli commessi4258
    Contrasti6557
    Contrasti vinti (%)66.266.7
    Fuorigioco96
    Ammonizioni812
    Espulsioni01

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Irlanda del Nord-Ucraina in diretta tv e streaming
    Irlanda del Nord-Ucraina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Irlanda del Nord - Ucraina Live

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