Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:06

PREPARTITA

Kosovo-Israele è valida per la giornata 5 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca sabato 14 novembre alle 15:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina (13.500 posti).

Arbitra Ivan Kruzliak, con gli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor; quarto ufficiale Peter Kralovic. Al VAR Andrew Dallas, assistito da Martin Dohál.

Il Kosovo è 2° nel girone B3 con 6 punti in 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 4 subiti.

L'Israele è 4° con 3 punti in 5 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 7 subiti.

In casa il Kosovo ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Israele ne ha fatti 2 in 3 (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Kosovo in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Austria 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Austria-Kosovo 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0 (N-N-P-V).

Le ultime 4 partite dell'Israele in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda-Israele 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Israele-Irlanda 0-3, Austria-Israele 3-1 (N-N-P-P).

I migliori marcatori del Kosovo in UEFA Nations League: Vedat Muriqi, Edon Zhegrova e Fisnik Asllani con 1 gol.

I migliori marcatori dell'Israele in UEFA Nations League: Dor Peretz e Sayed Abu Farhi con 1 gol.

In panchina Franco Foda per il Kosovo e Ran Ben Shimon per l'Israele.

In UEFA Nations League Kosovo e Israele si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Kosovo, 0 vittorie dell'Israele e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Israele-Kosovo 0-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Kosovo-Israele 1-0 del 12 novembre 2023.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Kosovo Israele Partite giocate 4 4 Vittorie 1 0 Pareggi 2 2 Sconfitte 1 2 Gol segnati 3 2 Gol subiti 4 7 Gol subiti per partita 1.0 1.8 Possesso palla (%) 49.0 50.6 Passaggi 1859 1977 Passaggi riusciti 1545 1703 Precisione nei passaggi (%) 83.1 86.1 Tiri 36 25 Tiri in porta 18 10 Tiri in porta sul totale (%) 50.0 40.0 Cross 82 45 Cross riusciti 13 7 Duelli vinti 211 157 Duelli persi 198 178 Calci d'angolo a favore 10 11 Calci d'angolo contro 14 16 Falli subiti 56 46 Falli commessi 40 43 Contrasti 72 43 Contrasti vinti (%) 68.1 55.8 Fuorigioco 4 6 Ammonizioni 3 6 Espulsioni 0 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Kosovo-Israele in diretta tv e streaming

Kosovo-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.