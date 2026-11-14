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Arriva la bolletta unica per la gestione delle utenzeLEGGI
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:06
Inizia il Primo tempo.15:01
Fallo di Liel Abada (Israele).15:02
Edon Zhegrova (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:02
Fallo di mano di Niv Yehoshua (Israele).15:02
Tentativo fallito. Kreshnik Hajrizi (Kosovo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Vedat Muriqi in seguito a un calcio da fermo.15:03
Fallo di Idan Toklomati (Israele).15:03
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:03
Tentativo fallito. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leon Avdullahu.15:08
Fallo di mano di Vedat Muriqi (Kosovo).15:09
Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vedat Muriqi.15:10
Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:10
Fallo di Milot Rashica (Kosovo).15:10
Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leon Avdullahu.15:13
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).15:13
Ethane Azoulay (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:14
Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).15:14
Fallo di Eli Dasa (Israele).15:15
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:15
Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:15
Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).15:15
Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Milot Rashica con cross.15:17
Oscar Gloukh (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:17
Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).15:17
Tiro parato. Milot Rashica (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vedat Muriqi.15:17
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Daniel Peretz (Israele).15:17
Tentativo fallito. Lindrit Kamberi (Kosovo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Edon Zhegrova con cross da calcio d'angolo.15:18
Daniel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:18
Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).15:18
Oscar Gloukh (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:20
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).15:20
Veldin Hodza (Kosovo) e' ammonito per fallo.15:20
Niv Yehoshua (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:22
Fallo di Lindrit Kamberi (Kosovo).15:22
Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:23
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).15:23
Tiro parato. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Idan Toklomati.15:25
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Amir Saipi (Kosovo).15:25
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Veldin Hodza (Kosovo).15:25
Fallo di Dor Peretz (Israele).15:26
Amir Saipi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:26
Fallo di Eli Dasa (Israele).15:26
Milot Rashica (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:26
Eli Dasa (Israele) e' ammonito per fallo.15:26
Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dion Gallapeni con suggerimento di testa.15:28
Tentativo fallito. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Milot Rashica.15:28
Tiro respinto. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Liel Abada.15:31
Tentativo fallito. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.15:31
Ethane Azoulay (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:34
Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).15:34
Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.15:35
Fallo di Idan Toklomati (Israele).15:37
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:37
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Ethane Azoulay (Israele).15:40
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Niv Yehoshua (Israele).15:41
Lindrit Kamberi (Kosovo) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Veldin Hodza con cross da calcio d'angolo.15:41
Fallo di Idan Nachmias (Israele).15:44
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:44
Fallo di Niv Yehoshua (Israele).15:45
Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.15:45
Primo tempo terminato, Kosovo 0, Israele 0.15:46
Inizia il Secondo tempo Kosovo 0, Israele 0.16:01
Idan Toklomati (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:03
Fallo di Lindrit Kamberi (Kosovo).16:03
Tiro parato. Liel Abada (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Oscar Gloukh.16:06
Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area.16:07
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).16:07
Tentativo fallito. Mërgim Vojvoda (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:13
Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mërgim Vojvoda.16:14
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Israele).16:14
Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Edon Zhegrova con cross da calcio d'angolo.16:15
Idan Toklomati (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17
Fallo di Kreshnik Hajrizi (Kosovo).16:17
Sostituzione, Israele. Omri Gandelman sostituisce Idan Toklomati.16:17
Sostituzione, Israele. Ilay Feingold sostituisce Eli Dasa.16:18
Fallo di Ilay Feingold (Israele).16:18
Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:18
Ilay Feingold (Israele) e' ammonito per fallo.16:18
Niv Yehoshua (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:21
Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).16:21
Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).16:22
Ethane Azoulay (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:22
Secondo cartellino giallo per Veldin Hodza (Kosovo) per fallo.16:22
Sostituzione, Kosovo. Baton Zabërgja sostituisce Milot Rashica.16:23
Sostituzione, Kosovo. Fisnik Asllani sostituisce Vedat Muriqi.16:23
Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:25
Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).16:25
Sostituzione, Israele. Dor Turgeman sostituisce Ethane Azoulay.16:25
Fallo di Raz Shlomo (Israele).16:26
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:26
Tentativo fallito. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mërgim Vojvoda.16:29
Fallo di Omri Gandelman (Israele).16:30
Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30
Omri Gandelman (Israele) e' ammonito per fallo.16:30
Sostituzione, Israele. Yarden Shua sostituisce Idan Nachmias.16:32
Fuorigioco. Yarden Shua(Israele) prova il lancio lungo, ma Oscar Gloukh e' colto in fuorigioco.16:36
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Liel Abada (Israele).16:37
Sostituzione, Kosovo. Dion Kacuri sostituisce Edon Zhegrova.16:38
Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).16:39
Kosovo-Israele è valida per la giornata 5 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 15:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina (13.500 posti).
Arbitra Ivan Kruzliak, con gli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor; quarto ufficiale Peter Kralovic. Al VAR Andrew Dallas, assistito da Martin Dohál.
Il Kosovo è 2° nel girone B3 con 6 punti in 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 4 subiti.
L'Israele è 4° con 3 punti in 5 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 7 subiti.
In casa il Kosovo ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Israele ne ha fatti 2 in 3 (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Kosovo in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Austria 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Austria-Kosovo 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0 (N-N-P-V).
Le ultime 4 partite dell'Israele in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda-Israele 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Israele-Irlanda 0-3, Austria-Israele 3-1 (N-N-P-P).
I migliori marcatori del Kosovo in UEFA Nations League: Vedat Muriqi, Edon Zhegrova e Fisnik Asllani con 1 gol.
I migliori marcatori dell'Israele in UEFA Nations League: Dor Peretz e Sayed Abu Farhi con 1 gol.
In panchina Franco Foda per il Kosovo e Ran Ben Shimon per l'Israele.
In UEFA Nations League Kosovo e Israele si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Kosovo, 0 vittorie dell'Israele e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Israele-Kosovo 0-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Kosovo-Israele 1-0 del 12 novembre 2023.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Kosovo
|Israele
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|3
|2
|Gol subiti
|4
|7
|Gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Possesso palla (%)
|49.0
|50.6
|Passaggi
|1859
|1977
|Passaggi riusciti
|1545
|1703
|Precisione nei passaggi (%)
|83.1
|86.1
|Tiri
|36
|25
|Tiri in porta
|18
|10
|Tiri in porta sul totale (%)
|50.0
|40.0
|Cross
|82
|45
|Cross riusciti
|13
|7
|Duelli vinti
|211
|157
|Duelli persi
|198
|178
|Calci d'angolo a favore
|10
|11
|Calci d'angolo contro
|14
|16
|Falli subiti
|56
|46
|Falli commessi
|40
|43
|Contrasti
|72
|43
|Contrasti vinti (%)
|68.1
|55.8
|Fuorigioco
|4
|6
|Ammonizioni
|3
|6
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Kosovo-Israele in diretta tv e streaming
Kosovo-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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