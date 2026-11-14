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LIVE Kosovo-Israele 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

14 Novembre 2026 ore 15:00
Kosovo
0
Israele
0
Secondo tempo
Arbitro: Ivan Kruzliak
    0'
    45'
    90'
    82'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:06

    3. Inizia il Primo tempo.15:01

    5. 2'

      Fallo di Liel Abada (Israele).15:02

    6. 2'

      Edon Zhegrova (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:02

    7. 2'

      Fallo di mano di Niv Yehoshua (Israele).15:02

    8. 3'

      Tentativo fallito. Kreshnik Hajrizi (Kosovo) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Vedat Muriqi in seguito a un calcio da fermo.15:03

    9. 3'

      Fallo di Idan Toklomati (Israele).15:03

    11. 3'

      Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:03

    12. 8'

      Tentativo fallito. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Leon Avdullahu.15:08

    13. 9'

      Fallo di mano di Vedat Muriqi (Kosovo).15:09

    14. 10'

      Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vedat Muriqi.15:10

    15. 10'

      Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:10

    17. 10'

      Fallo di Milot Rashica (Kosovo).15:10

    18. 13'

      Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Leon Avdullahu.15:13

    19. 13'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).15:13

    20. 14'

      Ethane Azoulay (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:14

    21. 14'

      Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).15:14

    23. 15'

      Fallo di Eli Dasa (Israele).15:15

    24. 15'

      Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:15

    25. 15'

      Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:15

    26. 15'

      Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).15:15

    27. 17'

      Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Milot Rashica con cross.15:17

    29. 17'

      Oscar Gloukh (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:17

    30. 17'

      Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).15:17

    31. 17'

      Tiro parato. Milot Rashica (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vedat Muriqi.15:17

    32. 17'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Daniel Peretz (Israele).15:17

    33. 18'

      Tentativo fallito. Lindrit Kamberi (Kosovo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Edon Zhegrova con cross da calcio d'angolo.15:18

    35. 18'

      Daniel Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:18

    36. 18'

      Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).15:18

    37. 20'

      Oscar Gloukh (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:20

    38. 20'

      Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).15:20

    39. 20'

      Veldin Hodza (Kosovo) e' ammonito per fallo.15:20

    41. 22'

      Niv Yehoshua (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:22

    42. 22'

      Fallo di Lindrit Kamberi (Kosovo).15:22

    43. 23'

      Eli Dasa (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:23

    44. 23'

      Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).15:23

    45. 25'

      Tiro parato. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Idan Toklomati.15:25

    47. 25'

      Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Amir Saipi (Kosovo).15:25

    48. 25'

      Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Veldin Hodza (Kosovo).15:25

    49. 26'

      Fallo di Dor Peretz (Israele).15:26

    50. 26'

      Amir Saipi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:26

    51. 26'

      Fallo di Eli Dasa (Israele).15:26

    53. 26'

      Milot Rashica (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:26

    54. 26'

      Eli Dasa (Israele) e' ammonito per fallo.15:26

    55. 28'

      Tiro respinto. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dion Gallapeni con suggerimento di testa.15:28

    56. 28'

      Tentativo fallito. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Milot Rashica.15:28

    57. 31'

      Tiro respinto. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area. Assist di Liel Abada.15:31

    59. 31'

      Tentativo fallito. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.15:31

    60. 34'

      Ethane Azoulay (Israele) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:34

    61. 34'

      Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).15:34

    62. 35'

      Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.15:35

    63. 37'

      Fallo di Idan Toklomati (Israele).15:37

    65. 37'

      Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:37

    66. 40'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Ethane Azoulay (Israele).15:40

    67. 41'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Niv Yehoshua (Israele).15:41

    68. 41'

      Lindrit Kamberi (Kosovo) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Veldin Hodza con cross da calcio d'angolo.15:41

    69. 44'

      Fallo di Idan Nachmias (Israele).15:44

    71. 44'

      Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:44

    72. 45'

      Fallo di Niv Yehoshua (Israele).15:45

    73. 45'

      Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:45

    74. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.15:45

    75. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Kosovo 0, Israele 0.15:46

    77. Inizia il Secondo tempo Kosovo 0, Israele 0.16:01

    78. 47'

      Idan Toklomati (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:03

    79. 47'

      Fallo di Lindrit Kamberi (Kosovo).16:03

    80. 51'

      Tiro parato. Liel Abada (Israele) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Oscar Gloukh.16:06

    81. 51'

      Tiro respinto. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area.16:07

    83. 51'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).16:07

    84. 58'

      Tentativo fallito. Mërgim Vojvoda (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:13

    85. 58'

      Tiro parato. Veldin Hodza (Kosovo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Mërgim Vojvoda.16:14

    86. 59'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Idan Nachmias (Israele).16:14

    87. 60'

      Tentativo fallito. Vedat Muriqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Edon Zhegrova con cross da calcio d'angolo.16:15

    89. 61'

      Idan Toklomati (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:17

    90. 61'

      Fallo di Kreshnik Hajrizi (Kosovo).16:17

    91. 62'

      Sostituzione, Israele. Omri Gandelman sostituisce Idan Toklomati.16:17

    92. 62'

      Sostituzione, Israele. Ilay Feingold sostituisce Eli Dasa.16:18

    93. 62'

      Fallo di Ilay Feingold (Israele).16:18

    95. 62'

      Ilir Krasniqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:18

    96. 62'

      Ilay Feingold (Israele) e' ammonito per fallo.16:18

    97. 65'

      Niv Yehoshua (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:21

    98. 65'

      Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).16:21

    99. 66'

      Fallo di Veldin Hodza (Kosovo).16:22

    101. 66'

      Ethane Azoulay (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:22

    102. 66'

      Secondo cartellino giallo per Veldin Hodza (Kosovo) per fallo.16:22

    103. 68'

      Sostituzione, Kosovo. Baton Zabërgja sostituisce Milot Rashica.16:23

    104. 68'

      Sostituzione, Kosovo. Fisnik Asllani sostituisce Vedat Muriqi.16:23

    105. 69'

      Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:25

    107. 69'

      Fallo di Ilir Krasniqi (Kosovo).16:25

    108. 70'

      Sostituzione, Israele. Dor Turgeman sostituisce Ethane Azoulay.16:25

    109. 70'

      Fallo di Raz Shlomo (Israele).16:26

    110. 70'

      Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:26

    111. 73'

      Tentativo fallito. Edon Zhegrova (Kosovo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mërgim Vojvoda.16:29

    113. 74'

      Fallo di Omri Gandelman (Israele).16:30

    114. 74'

      Baton Zabërgja (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:30

    115. 74'

      Omri Gandelman (Israele) e' ammonito per fallo.16:30

    116. 76'

      Sostituzione, Israele. Yarden Shua sostituisce Idan Nachmias.16:32

    117. 80'

      Fuorigioco. Yarden Shua(Israele) prova il lancio lungo, ma Oscar Gloukh e' colto in fuorigioco.16:36

    119. 81'

      Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Liel Abada (Israele).16:37

    120. 82'

      Sostituzione, Kosovo. Dion Kacuri sostituisce Edon Zhegrova.16:38

    121. 83'

      Fallo di Leon Avdullahu (Kosovo).16:39

    Formazioni Kosovo - Israele

    Kosovo
    Israele
    TITOLARI KOSOVO
    • (16) AMIR SAIPI (P)
    • (3) KRESHNIK HAJRIZI (D)
    • (15) MËRGIM VOJVODA (D)
    • (13) DION GALLAPENI (D)
    • (2) LINDRIT KAMBERI (D)
    • (4) ILIR KRASNIQI (D)
    • (7) MILOT RASHICA (C)
    • (23) LEON AVDULLAHU (C)
    • (10) EDON ZHEGROVA (C)
    • (20) VELDIN HODZA (C)
    • (18) VEDAT MURIQI (A)
    PANCHINA KOSOVO
    • (17) BLEON KURTULUS (D)
    • (21) LINDON EMËRLLAHU (C)
    • (11) FISNIK ASLLANI (A)
    • (19) DION KACURI (C)
    • (9) ALBION RRAHMANI (A)
    • (5) RON RAÇI (D)
    • (14) BATON ZABËRGJA (A)
    • (22) MILOT AVDYLI (C)
    • (8) BETIM FAZLIJI (C)
    • (6) ELVIS REXHBEÇAJ (C)
    • (1) ARIJANET MURIC (P)
    • (12) VISAR BEKAJ (P)
    ALLENATORE KOSOVO
    • Franco Foda
    TITOLARI ISRAELE
    • (1) DANIEL PERETZ (P)
    • (2) ELI DASA (D)
    • (4) RAZ SHLOMO (D)
    • (13) NIKITA STOINOV (D)
    • (5) IDAN NACHMIAS (D)
    • (20) LIEL ABADA (D)
    • (8) DOR PERETZ (C)
    • (17) NIV YEHOSHUA (C)
    • (19) ETHANE AZOULAY (C)
    • (11) OSCAR GLOUKH (C)
    • (21) IDAN TOKLOMATI (A)
    PANCHINA ISRAELE
    • (12) NOAM SZTEJFMAN (D)
    • (15) ZAHI AHMED (A)
    • (22) ILAY FEINGOLD (D)
    • (10) YARIN LEVI (C)
    • (3) ROY REVIVO (D)
    • (14) GUY MIZRAHI (D)
    • (9) DOR TURGEMAN (A)
    • (6) OMRI GANDELMAN (C)
    • (18) OMRI GLAZER (P)
    • (16) GABI KANICHOWSKY (C)
    • (7) YARDEN SHUA (A)
    • (23) ASSAF TZUR (P)
    ALLENATORE ISRAELE
    • Ran Ben Shimon
    PREPARTITA

    Kosovo-Israele è valida per la giornata 5 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca sabato 14 novembre alle 15:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina (13.500 posti).

    Arbitra Ivan Kruzliak, con gli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor; quarto ufficiale Peter Kralovic. Al VAR Andrew Dallas, assistito da Martin Dohál.

    Il Kosovo è 2° nel girone B3 con 6 punti in 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 3 gol fatti e 4 subiti.
    L'Israele è con 3 punti in 5 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 2 gol fatti e 7 subiti.
    In casa il Kosovo ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Israele ne ha fatti 2 in 3 (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
    Le ultime 4 partite del Kosovo in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Austria 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Austria-Kosovo 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0 (N-N-P-V).
    Le ultime 4 partite dell'Israele in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda-Israele 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Israele-Irlanda 0-3, Austria-Israele 3-1 (N-N-P-P).

    I migliori marcatori del Kosovo in UEFA Nations League: Vedat Muriqi, Edon Zhegrova e Fisnik Asllani con 1 gol.
    I migliori marcatori dell'Israele in UEFA Nations League: Dor Peretz e Sayed Abu Farhi con 1 gol.
    In panchina Franco Foda per il Kosovo e Ran Ben Shimon per l'Israele.

    In UEFA Nations League Kosovo e Israele si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Kosovo, 0 vittorie dell'Israele e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Israele-Kosovo 0-0 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Kosovo-Israele 1-0 del 12 novembre 2023.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    KosovoIsraele
    Partite giocate44
    Vittorie10
    Pareggi22
    Sconfitte12
    Gol segnati32
    Gol subiti47
    Gol subiti per partita1.01.8
    Possesso palla (%)49.050.6
    Passaggi18591977
    Passaggi riusciti15451703
    Precisione nei passaggi (%)83.186.1
    Tiri3625
    Tiri in porta1810
    Tiri in porta sul totale (%)50.040.0
    Cross8245
    Cross riusciti137
    Duelli vinti211157
    Duelli persi198178
    Calci d'angolo a favore1011
    Calci d'angolo contro1416
    Falli subiti5646
    Falli commessi4043
    Contrasti7243
    Contrasti vinti (%)68.155.8
    Fuorigioco46
    Ammonizioni36
    Espulsioni01

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Kosovo-Israele in diretta tv e streaming
    Kosovo-Israele si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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