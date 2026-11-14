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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57
Inizia il Primo tempo.18:01
Tentativo fallito. Harry Wilson (Galles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brennan Johnson con cross.18:02
Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:04
Fallo di Joe Rodon (Galles).18:04
Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:06
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Ethan Ampadu (Galles).18:06
Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Norvegia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Julian Ryerson con cross da calcio d'angolo.18:07
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Ben Davies (Galles).18:14
Tentativo fallito. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Martin Ødegaard con cross da calcio d'angolo.18:15
David Møller Wolfe (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16
Fallo di Ethan Ampadu (Galles).18:16
Ethan Ampadu (Galles) e' ammonito per fallo.18:16
Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harry Wilson con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.18:18
Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Norvegia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martin Ødegaard con cross.18:19
Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).18:20
Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Harry Wilson.18:22
Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).18:24
Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24
Fallo di Oscar Bobb (Norvegia).18:25
Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:25
Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thelo Aasgaard.18:27
Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martin Ødegaard.18:29
Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Erling Haaland.18:31
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).18:31
Fuorigioco. Oscar Bobb(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Julian Ryerson e' colto in fuorigioco.18:31
Gara momentaneamente sospesa, Daniel James (Galles) per infortunio.18:35
Gara riprende.18:35
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Ethan Ampadu (Galles).18:38
Fallo di Lewis Koumas (Galles).18:40
Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40
Fallo di Jay Dasilva (Galles).18:42
Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Tiro parato. Daniel James (Galles) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Wilson.18:43
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).18:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46
Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Erling Haaland (Norvegia).18:46
Primo tempo terminato, Norvegia 0, Galles 0.18:47
Norvegia-Galles è valida per la giornata 5 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 18:00 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo (28.000 posti).
Arbitra Oleksiy Derevinskyi, con gli assistenti Oleksiy Myronov e Svitlana Hrushko; quarto ufficiale Dmytro Panchyshyn. Al VAR Jan Boterberg, assistito da Denys Shurman.
Il Norvegia è 4° nel girone A4 con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 8 subiti.
Il Galles è 3° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 2 gol fatti e 5 subiti.
In casa il Norvegia ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Galles ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite del Norvegia in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Norvegia 2-1, Norvegia-Portogallo 1-2, Norvegia-Danimarca 3-2 (P-P-P-V).
Le ultime 4 partite del Galles in UEFA Nations League (dalla più recente): Galles-Danimarca 0-1, Galles-Norvegia 2-1, Danimarca-Galles 2-0, Portogallo-Galles 1-0 (P-V-P-P).
Il miglior marcatore del Norvegia in UEFA Nations League: Erling Haaland con 3 gol.
I migliori marcatori del Galles in UEFA Nations League: Daniel James e Neco Williams con 1 gol.
In panchina Ståle Solbakken per il Norvegia e Craig Bellamy per il Galles.
In UEFA Nations League Norvegia e Galles si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Norvegia, 1 vittoria del Galles e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Galles-Norvegia 2-1 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Galles-Norvegia 4-1 del 12 novembre 2011 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Norvegia
|Galles
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|6
|2
|Gol subiti
|8
|5
|Gol subiti per partita
|2.0
|1.2
|Possesso palla (%)
|50.4
|45.8
|Passaggi
|1949
|1832
|Passaggi riusciti
|1668
|1569
|Precisione nei passaggi (%)
|85.6
|85.6
|Tiri
|39
|29
|Tiri in porta
|20
|11
|Tiri in porta sul totale (%)
|51.3
|37.9
|Cross
|55
|62
|Cross riusciti
|14
|11
|Duelli vinti
|167
|137
|Duelli persi
|160
|165
|Calci d'angolo a favore
|18
|12
|Calci d'angolo contro
|19
|18
|Falli subiti
|40
|36
|Falli commessi
|36
|49
|Contrasti
|50
|47
|Contrasti vinti (%)
|54.0
|68.1
|Fuorigioco
|3
|9
|Ammonizioni
|4
|9
|Espulsioni
|2
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Norvegia-Galles in diretta tv e streaming
Norvegia-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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