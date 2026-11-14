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LIVE Norvegia-Galles 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

14 Novembre 2026 ore 18:00
Norvegia
0
Galles
0
Fine primo tempo
Arbitro: Oleksiy Derevinskyi
    0'
    45'
    90'
    46'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57

    3. Inizia il Primo tempo.18:01

    5. 2'

      Tentativo fallito. Harry Wilson (Galles) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brennan Johnson con cross.18:02

    6. 4'

      Antonio Nusa (Norvegia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:04

    7. 4'

      Fallo di Joe Rodon (Galles).18:04

    8. 6'

      Tiro respinto. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.18:06

    9. 6'

      Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Ethan Ampadu (Galles).18:06

    11. 7'

      Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Norvegia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Julian Ryerson con cross da calcio d'angolo.18:07

    12. 14'

      Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Ben Davies (Galles).18:14

    13. 15'

      Tentativo fallito. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Martin Ødegaard con cross da calcio d'angolo.18:15

    14. 16'

      David Møller Wolfe (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16

    15. 16'

      Fallo di Ethan Ampadu (Galles).18:16

    17. 16'

      Ethan Ampadu (Galles) e' ammonito per fallo.18:16

    18. 18'

      Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Harry Wilson con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.18:18

    19. 19'

      Tentativo fallito. Thelo Aasgaard (Norvegia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martin Ødegaard con cross.18:19

    20. 20'

      Brennan Johnson (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

    21. 20'

      Fallo di Julian Ryerson (Norvegia).18:20

    23. 22'

      Tentativo fallito. Daniel James (Galles) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Harry Wilson.18:22

    24. 24'

      Fallo di Antonio Nusa (Norvegia).18:24

    25. 24'

      Ethan Ampadu (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24

    26. 25'

      Fallo di Oscar Bobb (Norvegia).18:25

    27. 25'

      Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:25

    29. 27'

      Tiro respinto. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Thelo Aasgaard.18:27

    30. 29'

      Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Martin Ødegaard.18:29

    31. 31'

      Tiro respinto. Thelo Aasgaard (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Erling Haaland.18:31

    32. 31'

      Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).18:31

    33. 31'

      Fuorigioco. Oscar Bobb(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Julian Ryerson e' colto in fuorigioco.18:31

    35. 35'

      Gara momentaneamente sospesa, Daniel James (Galles) per infortunio.18:35

    36. 35'

      Gara riprende.18:35

    37. 38'

      Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Ethan Ampadu (Galles).18:38

    38. 40'

      Fallo di Lewis Koumas (Galles).18:40

    39. 40'

      Martin Ødegaard (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:40

    41. 42'

      Fallo di Jay Dasilva (Galles).18:42

    42. 42'

      Oscar Bobb (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

    43. 43'

      Tiro parato. Daniel James (Galles) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Wilson.18:43

    44. 45'

      Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Joe Rodon (Galles).18:45

    45. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

    47. 45'+1'

      Liam Cullen (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

    48. 45'+1'

      Fallo di Erling Haaland (Norvegia).18:46

    49. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Norvegia 0, Galles 0.18:47

    Formazioni Norvegia - Galles

    Norvegia
    Galles
    TITOLARI NORVEGIA
    • (13) EGIL SELVIK (P)
    • (3) KRISTOFFER AJER (D)
    • (14) JULIAN RYERSON (D)
    • (5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
    • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
    • (10) MARTIN ØDEGAARD (C)
    • (20) ANTONIO NUSA (C)
    • (8) SANDER BERGE (C)
    • (22) OSCAR BOBB (C)
    • (19) THELO AASGAARD (C)
    • (9) ERLING HAALAND (A)
    PANCHINA NORVEGIA
    • (2) ODIN BJØRTUFT (D)
    • (23) EIVIND HELLAND (D)
    • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
    • (4) LEO ØSTIGÅRD (D)
    • (16) MARCUS PEDERSEN (D)
    • (12) SANDER TANGVIK (P)
    • (1) ØRJAN NYLAND (P)
    • (15) HUGO VETLESEN (C)
    • (18) FELIX MYHRE (C)
    • (11) ERIK BOTHEIM (A)
    • (6) PATRICK BERG (C)
    • (7) ALEXANDER SØRLOTH (A)
    ALLENATORE NORVEGIA
    • Ståle Solbakken
    TITOLARI GALLES
    • (1) KARL DARLOW (P)
    • (4) BEN DAVIES (D)
    • (15) JAY DASILVA (D)
    • (6) JOE RODON (D)
    • (3) NECO WILLIAMS (D)
    • (5) ETHAN AMPADU (C)
    • (20) DANIEL JAMES (C)
    • (10) LIAM CULLEN (C)
    • (11) BRENNAN JOHNSON (C)
    • (8) HARRY WILSON (A)
    • (9) LEWIS KOUMAS (A)
    PANCHINA GALLES
    • (16) JAYDEN LIENOU (D)
    • (23) KAI ANDREWS (C)
    • (21) JOSEPH DUNCAN (P)
    • (19) CIAN ASHFORD (A)
    • (17) RUBIN COLWILL (C)
    • (2) CHRIS MEPHAM (D)
    • (18) MARK HARRIS (A)
    • (13) AARON COLLINS (A)
    • (14) CONNOR ROBERTS (D)
    • (22) JOSH SHEEHAN (C)
    • (7) DAVID BROOKS (C)
    • (12) DANNY WARD (P)
    ALLENATORE GALLES
    • Craig Bellamy
    PREPARTITA

    Norvegia-Galles è valida per la giornata 5 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca sabato 14 novembre alle 18:00 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo (28.000 posti).

    Arbitra Oleksiy Derevinskyi, con gli assistenti Oleksiy Myronov e Svitlana Hrushko; quarto ufficiale Dmytro Panchyshyn. Al VAR Jan Boterberg, assistito da Denys Shurman.

    Il Norvegia è 4° nel girone A4 con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 8 subiti.
    Il Galles è con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 2 gol fatti e 5 subiti.
    In casa il Norvegia ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Galles ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
    Le ultime 4 partite del Norvegia in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Norvegia 2-1, Norvegia-Portogallo 1-2, Norvegia-Danimarca 3-2 (P-P-P-V).
    Le ultime 4 partite del Galles in UEFA Nations League (dalla più recente): Galles-Danimarca 0-1, Galles-Norvegia 2-1, Danimarca-Galles 2-0, Portogallo-Galles 1-0 (P-V-P-P).

    Il miglior marcatore del Norvegia in UEFA Nations League: Erling Haaland con 3 gol.
    I migliori marcatori del Galles in UEFA Nations League: Daniel James e Neco Williams con 1 gol.
    In panchina Ståle Solbakken per il Norvegia e Craig Bellamy per il Galles.

    In UEFA Nations League Norvegia e Galles si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Norvegia, 1 vittoria del Galles e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Galles-Norvegia 2-1 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Galles-Norvegia 4-1 del 12 novembre 2011 (amichevole).

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    NorvegiaGalles
    Partite giocate44
    Vittorie11
    Pareggi00
    Sconfitte33
    Gol segnati62
    Gol subiti85
    Gol subiti per partita2.01.2
    Possesso palla (%)50.445.8
    Passaggi19491832
    Passaggi riusciti16681569
    Precisione nei passaggi (%)85.685.6
    Tiri3929
    Tiri in porta2011
    Tiri in porta sul totale (%)51.337.9
    Cross5562
    Cross riusciti1411
    Duelli vinti167137
    Duelli persi160165
    Calci d'angolo a favore1812
    Calci d'angolo contro1918
    Falli subiti4036
    Falli commessi3649
    Contrasti5047
    Contrasti vinti (%)54.068.1
    Fuorigioco39
    Ammonizioni49
    Espulsioni20

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Norvegia-Galles in diretta tv e streaming
    Norvegia-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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