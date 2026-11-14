Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:57

PREPARTITA

Norvegia-Galles è valida per la giornata 5 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca sabato 14 novembre alle 18:00 allo stadio Ullevaal Stadion di Oslo (28.000 posti).

Arbitra Oleksiy Derevinskyi, con gli assistenti Oleksiy Myronov e Svitlana Hrushko; quarto ufficiale Dmytro Panchyshyn. Al VAR Jan Boterberg, assistito da Denys Shurman.

Il Norvegia è 4° nel girone A4 con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 6 gol fatti e 8 subiti.

Il Galles è 3° con 4 punti in 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 2 gol fatti e 5 subiti.

In casa il Norvegia ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Galles ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite del Norvegia in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Norvegia 2-1, Norvegia-Portogallo 1-2, Norvegia-Danimarca 3-2 (P-P-P-V).

Le ultime 4 partite del Galles in UEFA Nations League (dalla più recente): Galles-Danimarca 0-1, Galles-Norvegia 2-1, Danimarca-Galles 2-0, Portogallo-Galles 1-0 (P-V-P-P).

Il miglior marcatore del Norvegia in UEFA Nations League: Erling Haaland con 3 gol.

I migliori marcatori del Galles in UEFA Nations League: Daniel James e Neco Williams con 1 gol.

In panchina Ståle Solbakken per il Norvegia e Craig Bellamy per il Galles.

In UEFA Nations League Norvegia e Galles si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Norvegia, 1 vittoria del Galles e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Galles-Norvegia 2-1 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Galles-Norvegia 4-1 del 12 novembre 2011 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Norvegia Galles Partite giocate 4 4 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 3 3 Gol segnati 6 2 Gol subiti 8 5 Gol subiti per partita 2.0 1.2 Possesso palla (%) 50.4 45.8 Passaggi 1949 1832 Passaggi riusciti 1668 1569 Precisione nei passaggi (%) 85.6 85.6 Tiri 39 29 Tiri in porta 20 11 Tiri in porta sul totale (%) 51.3 37.9 Cross 55 62 Cross riusciti 14 11 Duelli vinti 167 137 Duelli persi 160 165 Calci d'angolo a favore 18 12 Calci d'angolo contro 19 18 Falli subiti 40 36 Falli commessi 36 49 Contrasti 50 47 Contrasti vinti (%) 54.0 68.1 Fuorigioco 3 9 Ammonizioni 4 9 Espulsioni 2 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Norvegia-Galles in diretta tv e streaming

Norvegia-Galles si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.