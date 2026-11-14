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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Inizia il Primo tempo.20:46
Fallo di Rúben Neves (Portogallo).20:47
Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Vitinha (Portogallo).20:47
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:47
Fuorigioco. Vitinha(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Rúben Neves e' colto in fuorigioco.20:50
Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gustav Isaksen.20:52
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Rúben Neves (Portogallo).20:52
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Diogo Dalot (Portogallo).20:52
Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:53
Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mikkel Damsgaard con suggerimento di testa.20:54
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).20:54
Alberto Costa (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55
Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).20:55
Fallo di Vitinha (Portogallo).20:55
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55
Tiro parato. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:57
Tiro respinto. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:58
Fallo di Rúben Dias (Portogallo).20:59
Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di João Félix (Portogallo).21:00
Alexander Bah (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:00
Tiro parato. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Fernandes.21:05
Fallo di Rúben Dias (Portogallo).21:05
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Gonçalo Ramos (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Fallo di Oliver Provstgaard (Danimarca).21:08
Portogallo-Danimarca è valida per la giornata 5 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga (30.286 posti).
Arbitra Rade Obrenovic, con gli assistenti Jure Praprotnik e Grega Kordez; quarto ufficiale David Smajc. Al VAR Matej Jug, assistito da Alen Borosak.
Il Portogallo è 1° nel girone A4 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 4 subiti.
La Danimarca è 2° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.
In casa il Portogallo ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Danimarca ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite del Portogallo in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Norvegia 2-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Norvegia-Portogallo 1-2, Portogallo-Galles 1-0 (V-V-V-V).
Le ultime 4 partite della Danimarca in UEFA Nations League (dalla più recente): Galles-Danimarca 0-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Danimarca-Galles 2-0, Norvegia-Danimarca 3-2 (V-P-V-P).
I migliori marcatori del Portogallo in UEFA Nations League: João Félix e Gonçalo Ramos con 3 gol.
Il miglior marcatore della Danimarca in UEFA Nations League: Rasmus Højlund con 3 gol.
In panchina Jorge Fernando Pinheiro de Jesus per il Portogallo e Brian Riemer per la Danimarca.
In UEFA Nations League Portogallo e Danimarca si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Portogallo, 1 vittoria della Danimarca e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Danimarca-Portogallo 2-4 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Portogallo-Danimarca 1-0 del 8 ottobre 2015.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Portogallo
|Danimarca
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|4
|2
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|9
|7
|Gol subiti
|4
|7
|Gol subiti per partita
|1.0
|1.8
|Possesso palla (%)
|51.1
|52.7
|Passaggi
|1932
|2071
|Passaggi riusciti
|1665
|1813
|Precisione nei passaggi (%)
|86.2
|87.5
|Tiri
|54
|43
|Tiri in porta
|26
|18
|Tiri in porta sul totale (%)
|48.1
|41.9
|Cross
|57
|69
|Cross riusciti
|20
|23
|Duelli vinti
|150
|181
|Duelli persi
|167
|143
|Calci d'angolo a favore
|25
|17
|Calci d'angolo contro
|17
|18
|Falli subiti
|30
|52
|Falli commessi
|44
|35
|Contrasti
|47
|57
|Contrasti vinti (%)
|55.3
|71.9
|Fuorigioco
|8
|12
|Ammonizioni
|9
|6
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Portogallo-Danimarca in diretta tv e streaming
Portogallo-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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