Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Portogallo-Danimarca è valida per la giornata 5 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga (30.286 posti).

Arbitra Rade Obrenovic, con gli assistenti Jure Praprotnik e Grega Kordez; quarto ufficiale David Smajc. Al VAR Matej Jug, assistito da Alen Borosak.

Il Portogallo è 1° nel girone A4 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 4 subiti.

La Danimarca è 2° con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.

In casa il Portogallo ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Danimarca ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite del Portogallo in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Norvegia 2-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Norvegia-Portogallo 1-2, Portogallo-Galles 1-0 (V-V-V-V).

Le ultime 4 partite della Danimarca in UEFA Nations League (dalla più recente): Galles-Danimarca 0-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Danimarca-Galles 2-0, Norvegia-Danimarca 3-2 (V-P-V-P).

I migliori marcatori del Portogallo in UEFA Nations League: João Félix e Gonçalo Ramos con 3 gol.

Il miglior marcatore della Danimarca in UEFA Nations League: Rasmus Højlund con 3 gol.

In panchina Jorge Fernando Pinheiro de Jesus per il Portogallo e Brian Riemer per la Danimarca.

In UEFA Nations League Portogallo e Danimarca si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Portogallo, 1 vittoria della Danimarca e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Danimarca-Portogallo 2-4 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Portogallo-Danimarca 1-0 del 8 ottobre 2015.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Portogallo Danimarca Partite giocate 4 4 Vittorie 4 2 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 2 Gol segnati 9 7 Gol subiti 4 7 Gol subiti per partita 1.0 1.8 Possesso palla (%) 51.1 52.7 Passaggi 1932 2071 Passaggi riusciti 1665 1813 Precisione nei passaggi (%) 86.2 87.5 Tiri 54 43 Tiri in porta 26 18 Tiri in porta sul totale (%) 48.1 41.9 Cross 57 69 Cross riusciti 20 23 Duelli vinti 150 181 Duelli persi 167 143 Calci d'angolo a favore 25 17 Calci d'angolo contro 17 18 Falli subiti 30 52 Falli commessi 44 35 Contrasti 47 57 Contrasti vinti (%) 55.3 71.9 Fuorigioco 8 12 Ammonizioni 9 6 Espulsioni 1 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Portogallo-Danimarca in diretta tv e streaming

Portogallo-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.