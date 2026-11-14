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LIVE Portogallo-Danimarca 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

14 Novembre 2026 ore 20:45
Portogallo
0
Danimarca
0
Primo tempo
Arbitro: Rade Obrenovic
    0'
    45'
    90'
    22'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

    3. Inizia il Primo tempo.20:46

    5. Fallo di Rúben Neves (Portogallo).20:47

    6. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

    7. 2'

      Fallo di Vitinha (Portogallo).20:47

    8. 2'

      Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:47

    9. 4'

      Fuorigioco. Vitinha(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Rúben Neves e' colto in fuorigioco.20:50

    11. 6'

      Tiro respinto. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gustav Isaksen.20:52

    12. 6'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Rúben Neves (Portogallo).20:52

    13. 7'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Diogo Dalot (Portogallo).20:52

    14. 8'

      Tentativo fallito. Morten Hjulmand (Danimarca) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:53

    15. 9'

      Tiro respinto. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mikkel Damsgaard con suggerimento di testa.20:54

    17. 9'

      Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).20:54

    18. 9'

      Alberto Costa (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:55

    19. 9'

      Fallo di Morten Hjulmand (Danimarca).20:55

    20. 10'

      Fallo di Vitinha (Portogallo).20:55

    21. 10'

      Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55

    23. 11'

      Tiro parato. Vitinha (Portogallo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:57

    24. 13'

      Tiro respinto. Mohamed Daramy (Danimarca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:58

    25. 13'

      Fallo di Rúben Dias (Portogallo).20:59

    26. 13'

      Mikkel Damsgaard (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

    27. 15'

      Fallo di João Félix (Portogallo).21:00

    29. 15'

      Alexander Bah (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:00

    30. 19'

      Tiro parato. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Fernandes.21:05

    31. 20'

      Fallo di Rúben Dias (Portogallo).21:05

    32. 20'

      Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

    33. 23'

      Gonçalo Ramos (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

    35. 23'

      Fallo di Oliver Provstgaard (Danimarca).21:08

    Formazioni Portogallo - Danimarca

    Portogallo
    Danimarca
    TITOLARI PORTOGALLO
    • (1) DIOGO COSTA (P)
    • (20) ALBERTO COSTA (D)
    • (13) RENATO VEIGA (D)
    • (3) RÚBEN DIAS (D)
    • (2) DIOGO DALOT (D)
    • (8) BRUNO FERNANDES (C)
    • (23) VITINHA (C)
    • (11) JOÃO FÉLIX (C)
    • (17) PEDRO NETO (C)
    • (21) RÚBEN NEVES (C)
    • (9) GONÇALO RAMOS (A)
    PANCHINA PORTOGALLO
    • (16) TRINCÃO (A)
    • (10) BERNARDO SILVA (C)
    • (18) FÁBIO SILVA (A)
    • (7) CARLOS FORBS (A)
    • (22) SAMUEL SOARES (P)
    • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
    • (5) FLÁVIO NAZINHO (D)
    • (15) JOÃO NEVES (C)
    • (6) JOÃO PALHINHA (C)
    • (12) RUI SILVA (P)
    • (14) GEOVANY QUENDA (A)
    • (19) RODRIGO MORA (C)
    ALLENATORE PORTOGALLO
    • Jorge Fernando Pinheiro de Jesus
    TITOLARI DANIMARCA
    • (16) MADS HERMANSEN (P)
    • (2) JOACHIM ANDERSEN (D)
    • (3) OLIVER PROVSTGAARD (D)
    • (18) ALEXANDER BAH (D)
    • (5) JOAKIM MÆHLE (D)
    • (14) MIKKEL DAMSGAARD (C)
    • (8) GUSTAV ISAKSEN (C)
    • (21) MORTEN HJULMAND (C)
    • (19) MOHAMED DARAMY (C)
    • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
    • (9) RASMUS HØJLUND (A)
    PANCHINA DANIMARCA
    • (7) MATHIAS JENSEN (C)
    • (12) VICTOR FROHOLDT (C)
    • (10) WILLIAM OSULA (A)
    • (22) FILIP JÖRGENSEN (P)
    • (1) ANDREAS JUNGDAL (P)
    • (20) MADS BIDSTRUP (C)
    • (15) VICTOR BAK JENSEN (D)
    • (4) RASMUS NICOLAISEN (D)
    • (17) JESPER LINDSTRØM (C)
    • (13) RASMUS KRISTENSEN (D)
    • (11) ANDREAS SKOV OLSEN (C)
    • (6) VICTOR NELSSON (D)
    ALLENATORE DANIMARCA
    • Brian Riemer
    PREPARTITA

    Portogallo-Danimarca è valida per la giornata 5 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga (30.286 posti).

    Arbitra Rade Obrenovic, con gli assistenti Jure Praprotnik e Grega Kordez; quarto ufficiale David Smajc. Al VAR Matej Jug, assistito da Alen Borosak.

    Il Portogallo è 1° nel girone A4 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 4 subiti.
    La Danimarca è con 7 punti in 5 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.
    In casa il Portogallo ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Danimarca ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
    Le ultime 4 partite del Portogallo in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Norvegia 2-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Norvegia-Portogallo 1-2, Portogallo-Galles 1-0 (V-V-V-V).
    Le ultime 4 partite della Danimarca in UEFA Nations League (dalla più recente): Galles-Danimarca 0-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Danimarca-Galles 2-0, Norvegia-Danimarca 3-2 (V-P-V-P).

    I migliori marcatori del Portogallo in UEFA Nations League: João Félix e Gonçalo Ramos con 3 gol.
    Il miglior marcatore della Danimarca in UEFA Nations League: Rasmus Højlund con 3 gol.
    In panchina Jorge Fernando Pinheiro de Jesus per il Portogallo e Brian Riemer per la Danimarca.

    In UEFA Nations League Portogallo e Danimarca si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Portogallo, 1 vittoria della Danimarca e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Danimarca-Portogallo 2-4 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Portogallo-Danimarca 1-0 del 8 ottobre 2015.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    PortogalloDanimarca
    Partite giocate44
    Vittorie42
    Pareggi00
    Sconfitte02
    Gol segnati97
    Gol subiti47
    Gol subiti per partita1.01.8
    Possesso palla (%)51.152.7
    Passaggi19322071
    Passaggi riusciti16651813
    Precisione nei passaggi (%)86.287.5
    Tiri5443
    Tiri in porta2618
    Tiri in porta sul totale (%)48.141.9
    Cross5769
    Cross riusciti2023
    Duelli vinti150181
    Duelli persi167143
    Calci d'angolo a favore2517
    Calci d'angolo contro1718
    Falli subiti3052
    Falli commessi4435
    Contrasti4757
    Contrasti vinti (%)55.371.9
    Fuorigioco812
    Ammonizioni96
    Espulsioni10

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Portogallo-Danimarca in diretta tv e streaming
    Portogallo-Danimarca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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