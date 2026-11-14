Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Romania-Polonia è valida per la giornata 5 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest (55.611 posti).

Arbitra Sebastian Gishamer, con gli assistenti Roland Riedel e Santino Schreiner; quarto ufficiale Walter Altmann. Al VAR Manuel Schüttengruber, assistito da Josef Spurny.

La Romania è 4° nel girone B4 con 1 punto in 5 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 13 subiti.

La Polonia è 3° con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 4 subiti.

In casa la Romania ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa la Polonia ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 4 partite della Romania in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Svezia 0-1, Polonia-Romania 6-0, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Svezia-Romania 2-1 (P-P-P-P).

Le ultime 4 partite della Polonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Polonia-Romania 6-0, Svezia-Polonia 3-1, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (P-V-P-N).

I migliori marcatori della Romania in UEFA Nations League: Alexandru Cicâldau, Dennis Man e Daniel Bîrligea con 1 gol.

Il miglior marcatore della Polonia in UEFA Nations League: Robert Lewandowski con 3 gol.

In panchina Gheorghe Hagi per la Romania e Jan Urban per la Polonia.

In UEFA Nations League Romania e Polonia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Romania, 1 vittoria della Polonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Polonia-Romania 6-0 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Polonia-Romania 3-1 del 10 giugno 2017.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Romania Polonia Partite giocate 4 4 Vittorie 0 1 Pareggi 0 1 Sconfitte 4 2 Gol segnati 3 7 Gol subiti 13 4 Gol subiti per partita 3.2 1.0 Possesso palla (%) 45.6 54.9 Passaggi 1853 2014 Passaggi riusciti 1564 1749 Precisione nei passaggi (%) 84.4 86.8 Tiri 29 53 Tiri in porta 12 24 Tiri in porta sul totale (%) 41.4 45.3 Cross 60 87 Cross riusciti 15 18 Duelli vinti 148 201 Duelli persi 195 152 Calci d'angolo a favore 10 22 Calci d'angolo contro 17 10 Falli subiti 34 45 Falli commessi 58 43 Contrasti 54 65 Contrasti vinti (%) 63.0 63.1 Fuorigioco 8 3 Ammonizioni 12 11 Espulsioni 1 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Romania-Polonia in diretta tv e streaming

Romania-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.