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LIVE Romania-Polonia 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

14 Novembre 2026 ore 20:45
Romania
0
Polonia
0
Primo tempo
Arbitro: Sebastian Gishamer
    0'
    45'
    90'
    21'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

    3. Inizia il Primo tempo.20:47

    5. 2'

      Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48

    6. 2'

      Fallo di Radu Dragusin (Romania).20:48

    7. 2'

      Radu Dragusin (Romania) e' ammonito per fallo.20:48

    8. 3'

      Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jakub Kiwior.20:49

    9. 5'

      Fallo di Florinel Coman (Romania).20:52

    11. 5'

      Marcel Regula (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52

    12. 7'

      Fallo di mano di Kacper Potulski (Polonia).20:53

    13. 8'

      Fuorigioco. Tudor Baluta(Romania) prova il lancio lungo, ma Ianis Hagi e' colto in fuorigioco.20:55

    14. 10'

      Tiro respinto. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oskar Kubiak.20:56

    15. 10'

      Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicola Zalewski.20:56

    17. 10'

      Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).20:56

    18. 12'

      Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

    19. 12'

      Fallo di Matty Cash (Polonia).20:59

    20. 16'

      Fallo di Andrei Coubis (Romania).21:03

    21. 16'

      Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

    23. 17'

      Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).21:03

    24. 19'

      Florinel Coman (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06

    25. 19'

      Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:06

    26. 20'

      Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alexandru Cicâldau in seguito a un calcio da fermo.21:07

    27. 21'

      Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

    29. 21'

      Fallo di Matty Cash (Polonia).21:08

    30. 22'

      Tentativo fallito. Alexandru Cicâldau (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:08

    Formazioni Romania - Polonia

    Romania
    Polonia
    TITOLARI ROMANIA
    • (12) OTTÓ HINDRICH (P)
    • (15) LISAV EISSAT (D)
    • (4) ANDREI COUBIS (D)
    • (2) ANDREI RATIU (D)
    • (3) RADU DRAGUSIN (D)
    • (10) IANIS HAGI (C)
    • (6) TUDOR BALUTA (C)
    • (8) ALEXANDRU CICÂLDAU (C)
    • (22) VLAD DRAGOMIR (C)
    • (7) FLORINEL COMAN (A)
    • (20) DENNIS MAN (A)
    PANCHINA ROMANIA
    • (14) IANIS STOICA (A)
    • (23) TONY STRATA (D)
    • (9) DANIEL BÎRLIGEA (A)
    • (13) MATEI ILIE (D)
    • (19) MÁRIUS CORBU (C)
    • (18) CATALIN CÎRJAN (C)
    • (1) STEFAN TÂRNOVANU (P)
    • (21) OLIMPIU MORUTAN (A)
    • (17) VLADIMIR SCRECIU (C)
    • (16) LAURENTIU POPESCU (P)
    • (5) VIRGIL GHITA (D)
    • (11) NICUSOR BANCU (D)
    ALLENATORE ROMANIA
    • Gheorghe Hagi
    TITOLARI POLONIA
    • (1) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
    • (5) OSKAR KUBIAK (D)
    • (2) MATTY CASH (D)
    • (14) JAKUB KIWIOR (D)
    • (23) KACPER POTULSKI (D)
    • (20) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
    • (16) WIKTOR NOWAK (C)
    • (18) MARCEL REGULA (C)
    • (21) NICOLA ZALEWSKI (C)
    • (11) KAROL SWIDERSKI (A)
    • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
    PANCHINA POLONIA
    • (19) LUKASZ POREBA (C)
    • (6) BARTOSZ MAZUREK (C)
    • (22) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
    • (10) ARKADIUSZ PYRKA (D)
    • (8) KACPER URBANSKI (C)
    • (3) KAMIL PIATKOWSKI (D)
    • (17) MICHAL SKÓRAS (A)
    • (7) ADRIAN BENEDYCZAK (A)
    • (13) MATEUSZ ZUKOWSKI (A)
    • (12) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
    • (15) TYMOTEUSZ PUCHACZ (D)
    • (4) TOMASZ KEDZIORA (D)
    ALLENATORE POLONIA
    • Jan Urban
    PREPARTITA

    Romania-Polonia è valida per la giornata 5 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest (55.611 posti).

    Arbitra Sebastian Gishamer, con gli assistenti Roland Riedel e Santino Schreiner; quarto ufficiale Walter Altmann. Al VAR Manuel Schüttengruber, assistito da Josef Spurny.

    La Romania è 4° nel girone B4 con 1 punto in 5 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 13 subiti.
    La Polonia è con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 4 subiti.
    In casa la Romania ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa la Polonia ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
    Le ultime 4 partite della Romania in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Svezia 0-1, Polonia-Romania 6-0, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Svezia-Romania 2-1 (P-P-P-P).
    Le ultime 4 partite della Polonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Polonia-Romania 6-0, Svezia-Polonia 3-1, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (P-V-P-N).

    I migliori marcatori della Romania in UEFA Nations League: Alexandru Cicâldau, Dennis Man e Daniel Bîrligea con 1 gol.
    Il miglior marcatore della Polonia in UEFA Nations League: Robert Lewandowski con 3 gol.
    In panchina Gheorghe Hagi per la Romania e Jan Urban per la Polonia.

    In UEFA Nations League Romania e Polonia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Romania, 1 vittoria della Polonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Polonia-Romania 6-0 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Polonia-Romania 3-1 del 10 giugno 2017.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    RomaniaPolonia
    Partite giocate44
    Vittorie01
    Pareggi01
    Sconfitte42
    Gol segnati37
    Gol subiti134
    Gol subiti per partita3.21.0
    Possesso palla (%)45.654.9
    Passaggi18532014
    Passaggi riusciti15641749
    Precisione nei passaggi (%)84.486.8
    Tiri2953
    Tiri in porta1224
    Tiri in porta sul totale (%)41.445.3
    Cross6087
    Cross riusciti1518
    Duelli vinti148201
    Duelli persi195152
    Calci d'angolo a favore1022
    Calci d'angolo contro1710
    Falli subiti3445
    Falli commessi5843
    Contrasti5465
    Contrasti vinti (%)63.063.1
    Fuorigioco83
    Ammonizioni1211
    Espulsioni10

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Romania-Polonia in diretta tv e streaming
    Romania-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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