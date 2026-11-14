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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Inizia il Primo tempo.20:47
Karol Swiderski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:48
Fallo di Radu Dragusin (Romania).20:48
Radu Dragusin (Romania) e' ammonito per fallo.20:48
Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jakub Kiwior.20:49
Fallo di Florinel Coman (Romania).20:52
Marcel Regula (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:52
Fallo di mano di Kacper Potulski (Polonia).20:53
Fuorigioco. Tudor Baluta(Romania) prova il lancio lungo, ma Ianis Hagi e' colto in fuorigioco.20:55
Tiro respinto. Nicola Zalewski (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oskar Kubiak.20:56
Tiro respinto. Matty Cash (Polonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicola Zalewski.20:56
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).20:56
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fallo di Matty Cash (Polonia).20:59
Fallo di Andrei Coubis (Romania).21:03
Robert Lewandowski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Calcio d'angolo,Polonia. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).21:03
Florinel Coman (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:06
Fallo di Jakub Kiwior (Polonia).21:06
Tentativo fallito. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Alexandru Cicâldau in seguito a un calcio da fermo.21:07
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Matty Cash (Polonia).21:08
Tentativo fallito. Alexandru Cicâldau (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.21:08
Romania-Polonia è valida per la giornata 5 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio National Arena di Bucharest (55.611 posti).
Arbitra Sebastian Gishamer, con gli assistenti Roland Riedel e Santino Schreiner; quarto ufficiale Walter Altmann. Al VAR Manuel Schüttengruber, assistito da Josef Spurny.
La Romania è 4° nel girone B4 con 1 punto in 5 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 13 subiti.
La Polonia è 3° con 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 4 subiti.
In casa la Romania ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa la Polonia ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 4 partite della Romania in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Svezia 0-1, Polonia-Romania 6-0, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Svezia-Romania 2-1 (P-P-P-P).
Le ultime 4 partite della Polonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Polonia-Romania 6-0, Svezia-Polonia 3-1, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (P-V-P-N).
I migliori marcatori della Romania in UEFA Nations League: Alexandru Cicâldau, Dennis Man e Daniel Bîrligea con 1 gol.
Il miglior marcatore della Polonia in UEFA Nations League: Robert Lewandowski con 3 gol.
In panchina Gheorghe Hagi per la Romania e Jan Urban per la Polonia.
In UEFA Nations League Romania e Polonia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Romania, 1 vittoria della Polonia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Polonia-Romania 6-0 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Polonia-Romania 3-1 del 10 giugno 2017.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Romania
|Polonia
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|4
|2
|Gol segnati
|3
|7
|Gol subiti
|13
|4
|Gol subiti per partita
|3.2
|1.0
|Possesso palla (%)
|45.6
|54.9
|Passaggi
|1853
|2014
|Passaggi riusciti
|1564
|1749
|Precisione nei passaggi (%)
|84.4
|86.8
|Tiri
|29
|53
|Tiri in porta
|12
|24
|Tiri in porta sul totale (%)
|41.4
|45.3
|Cross
|60
|87
|Cross riusciti
|15
|18
|Duelli vinti
|148
|201
|Duelli persi
|195
|152
|Calci d'angolo a favore
|10
|22
|Calci d'angolo contro
|17
|10
|Falli subiti
|34
|45
|Falli commessi
|58
|43
|Contrasti
|54
|65
|Contrasti vinti (%)
|63.0
|63.1
|Fuorigioco
|8
|3
|Ammonizioni
|12
|11
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Romania-Polonia in diretta tv e streaming
Romania-Polonia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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