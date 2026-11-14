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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Inizia il Primo tempo.20:45
Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).20:47
Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Gol! Svezia 1, Bosnia-Erzegovina 0. Daniel Svensson (Svezia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Elanga con cross.20:49
Tiro parato. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.20:51
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).20:51
Tentativo fallito. Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Kerim Alajbegovic con cross da calcio d'angolo.20:52
Tiro parato. Anthony Elanga (Svezia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hugo Larsson.20:54
Rigore concesso da Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina) per un fallo in area.20:54
Rigore per Svezia. Viktor Gyökeres e'stato atterrato in area di rigore.20:54
Gol! Svezia 2, Bosnia-Erzegovina 0. Viktor Gyökeres (Svezia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:55
Tiro respinto. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Esmir Bajraktarevic.20:59
Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.20:59
Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:02
Fallo di Daniel Svensson (Svezia).21:05
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tentativo fallito. Alexander Isak (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Viktor Johansson.21:06
Tentativo fallito. Anthony Elanga (Svezia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:06
Fuorigioco. Anthony Elanga(Svezia) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.21:07
GOL CANCELLATO DAL VAR: Alexander Isak (Svezia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:07
Decisione VAR: no gol Svezia 2-0 Bosnia-Erzegovina.21:08
Svezia-Bosnia Erzegovina è valida per la giornata 5 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm (54.329 posti).
Arbitra Simone Sozza, con gli assistenti Stefano Alassio e Davide Imperiale; quarto ufficiale Giovanni Ayroldi. Al VAR Valerio Marini, assistito da Rosario Abisso.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|80
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|14
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Inter-Napoli 3-2
|19-09-2026
|Serie A
|Venezia-Lazio 0-2
|25-10-2026
|Serie A
|Genoa-Venezia 1-0
|01-11-2026
|Serie A
|Juventus-Napoli 2-0
La Svezia è 1° nel girone B4 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 3 subiti.
Il Bosnia Erzegovina è 2° con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 5 subiti.
In casa la Svezia ha fatto 9 punti in 3 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Bosnia Erzegovina ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite della Svezia in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Svezia 0-1, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Svezia-Polonia 3-1, Svezia-Romania 2-1 (V-N-V-V).
Le ultime 4 partite del Bosnia Erzegovina in UEFA Nations League (dalla più recente): Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (V-N-V-N).
Il miglior marcatore della Svezia in UEFA Nations League: Viktor Gyökeres con 4 gol.
In panchina Graham Potter per la Svezia e Sergej Barbarez per il Bosnia Erzegovina.
In UEFA Nations League Svezia e Bosnia Erzegovina si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Svezia, 0 vittorie del Bosnia Erzegovina e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Svezia-Bosnia Erzegovina 4-2 del 29 maggio 2010 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Svezia
|Bosnia Erzegovina
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|0
|0
|Gol segnati
|7
|6
|Gol subiti
|3
|3
|Gol subiti per partita
|0.8
|0.8
|Possesso palla (%)
|52.4
|47.2
|Passaggi
|2071
|1734
|Passaggi riusciti
|1798
|1451
|Precisione nei passaggi (%)
|86.8
|83.7
|Tiri
|35
|25
|Tiri in porta
|16
|11
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.7
|44.0
|Cross
|38
|53
|Cross riusciti
|14
|12
|Duelli vinti
|155
|155
|Duelli persi
|153
|159
|Calci d'angolo a favore
|11
|12
|Calci d'angolo contro
|13
|15
|Falli subiti
|48
|49
|Falli commessi
|36
|46
|Contrasti
|43
|42
|Contrasti vinti (%)
|48.8
|59.5
|Fuorigioco
|4
|5
|Ammonizioni
|3
|10
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Svezia-Bosnia Erzegovina in diretta tv e streaming
Svezia-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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