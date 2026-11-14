Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

PREPARTITA

Svezia-Bosnia Erzegovina è valida per la giornata 5 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm (54.329 posti).

Arbitra Simone Sozza, con gli assistenti Stefano Alassio e Davide Imperiale; quarto ufficiale Giovanni Ayroldi. Al VAR Valerio Marini, assistito da Rosario Abisso.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 80 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 14 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2 19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2 25-10-2026 Serie A Genoa-Venezia 1-0 01-11-2026 Serie A Juventus-Napoli 2-0

La Svezia è 1° nel girone B4 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 3 subiti.

Il Bosnia Erzegovina è 2° con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 5 subiti.

In casa la Svezia ha fatto 9 punti in 3 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Bosnia Erzegovina ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 4 partite della Svezia in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Svezia 0-1, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Svezia-Polonia 3-1, Svezia-Romania 2-1 (V-N-V-V).

Le ultime 4 partite del Bosnia Erzegovina in UEFA Nations League (dalla più recente): Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (V-N-V-N).

Il miglior marcatore della Svezia in UEFA Nations League: Viktor Gyökeres con 4 gol.

In panchina Graham Potter per la Svezia e Sergej Barbarez per il Bosnia Erzegovina.

In UEFA Nations League Svezia e Bosnia Erzegovina si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Svezia, 0 vittorie del Bosnia Erzegovina e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Svezia-Bosnia Erzegovina 4-2 del 29 maggio 2010 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Svezia Bosnia Erzegovina Partite giocate 4 4 Vittorie 3 2 Pareggi 1 2 Sconfitte 0 0 Gol segnati 7 6 Gol subiti 3 3 Gol subiti per partita 0.8 0.8 Possesso palla (%) 52.4 47.2 Passaggi 2071 1734 Passaggi riusciti 1798 1451 Precisione nei passaggi (%) 86.8 83.7 Tiri 35 25 Tiri in porta 16 11 Tiri in porta sul totale (%) 45.7 44.0 Cross 38 53 Cross riusciti 14 12 Duelli vinti 155 155 Duelli persi 153 159 Calci d'angolo a favore 11 12 Calci d'angolo contro 13 15 Falli subiti 48 49 Falli commessi 36 46 Contrasti 43 42 Contrasti vinti (%) 48.8 59.5 Fuorigioco 4 5 Ammonizioni 3 10 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Svezia-Bosnia Erzegovina in diretta tv e streaming

Svezia-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.