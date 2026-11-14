Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Svezia-Bosnia Erzegovina 2-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

14 Novembre 2026 ore 20:45
Svezia
2
Bosnia Erzegovina
0
Primo tempo
Arbitro: Simone Sozza
  1. 5' 1-0 Daniel Svensson
  2. 11' 2-0 Viktor Gyökeres (R)
0'
45'
90'
23'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

  3. Inizia il Primo tempo.20:45

  5. 3'

    Fallo di Viktor Gyökeres (Svezia).20:47

  6. 3'

    Armin Gigovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

  7. 5'

    Gol! Svezia 1, Bosnia-Erzegovina 0. Daniel Svensson (Svezia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Elanga con cross.20:49

  8. 6'

    Tiro parato. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.20:51

  9. 7'

    Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Viktor Johansson (Svezia).20:51

  11. 7'

    Tentativo fallito. Sead Kolasinac (Bosnia-Erzegovina) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Kerim Alajbegovic con cross da calcio d'angolo.20:52

  12. 9'

    Tiro parato. Anthony Elanga (Svezia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Hugo Larsson.20:54

  13. 9'

    Rigore concesso da Stjepan Radeljic (Bosnia-Erzegovina) per un fallo in area.20:54

  14. 9'

    Rigore per Svezia. Viktor Gyökeres e'stato atterrato in area di rigore.20:54

  15. 11'

    Gol! Svezia 2, Bosnia-Erzegovina 0. Viktor Gyökeres (Svezia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:55

  17. 15'

    Tiro respinto. Amar Dedic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Esmir Bajraktarevic.20:59

  18. 15'

    Tentativo fallito. Haris Tabakovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Esmir Bajraktarevic con cross.20:59

  19. 18'

    Gustaf Lagerbielke (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  20. 18'

    Fallo di Ermedin Demirovic (Bosnia-Erzegovina).21:02

  21. 21'

    Fallo di Daniel Svensson (Svezia).21:05

  23. 21'

    Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  24. 22'

    Tentativo fallito. Alexander Isak (Svezia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Viktor Johansson.21:06

  25. 22'

    Tentativo fallito. Anthony Elanga (Svezia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:06

  26. 23'

    Fuorigioco. Anthony Elanga(Svezia) prova il lancio lungo, ma Viktor Gyökeres e' colto in fuorigioco.21:07

  27. 23'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Alexander Isak (Svezia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:07

  29. 24'

    Decisione VAR: no gol Svezia 2-0 Bosnia-Erzegovina.21:08

Formazioni Svezia - Bosnia Erzegovina

Svezia
Bosnia Erzegovina
TITOLARI SVEZIA
  • (12) VIKTOR JOHANSSON (P)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (5) GABRIEL GUDMUNDSSON (D)
  • (2) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (8) DANIEL SVENSSON (D)
  • (11) ANTHONY ELANGA (C)
  • (20) HUGO LARSSON (C)
  • (18) YASIN AYARI (C)
  • (19) SEBASTIAN NANASI (C)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (17) VIKTOR GYÖKERES (A)
PANCHINA SVEZIA
  • (13) ALEXANDER BERNHARDSSON (A)
  • (22) ALIEU NJIE (A)
  • (7) ELLIOT STROUD (C)
  • (15) GENESIS ANTWI (D)
  • (23) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (1) JACOB WIDELL ZETTERSTRÖM (P)
  • (14) HJALMAR EKDAL (D)
  • (16) JESPER KARLSTRÖM (C)
  • (10) BENJAMIN NYGREN (A)
  • (21) DEJAN KULUSEVSKI (C)
  • (6) FELIX BEIJMO (D)
  • (4) ERIC SMITH (C)
ALLENATORE SVEZIA
  • Graham Potter
TITOLARI BOSNIA ERZEGOVINA
  • (22) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (5) SEAD KOLASINAC (D)
  • (18) NIKOLA KATIC (D)
  • (21) STJEPAN RADELJIC (D)
  • (19) KERIM ALAJBEGOVIC (C)
  • (13) IVAN BASIC (C)
  • (10) ERMEDIN DEMIROVIC (C)
  • (7) AMAR DEDIC (C)
  • (8) ARMIN GIGOVIC (C)
  • (23) HARIS TABAKOVIC (A)
  • (11) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
PANCHINA BOSNIA ERZEGOVINA
  • (2) NIHAD MUJAKIC (D)
  • (12) SALKO HAMZIC (P)
  • (3) ARJAN MALIC (D)
  • (16) ERMIN MAHMIC (C)
  • (9) SAMED BAZDAR (A)
  • (15) AMAR MEMIC (C)
  • (17) DZENIS BURNIC (C)
  • (6) BENJAMIN TAHIROVIC (C)
  • (14) IVAN SUNJIC (C)
  • (4) ZINEDIN SMAJLOVIC (D)
  • (1) MLADEN JURKAS (P)
  • (20) MATEJ DEKET (A)
ALLENATORE BOSNIA ERZEGOVINA
  • Sergej Barbarez
PREPARTITA

Svezia-Bosnia Erzegovina è valida per la giornata 5 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca sabato 14 novembre alle 20:45 allo stadio Strawberry Arena di Stockholm (54.329 posti).

Arbitra Simone Sozza, con gli assistenti Stefano Alassio e Davide Imperiale; quarto ufficiale Giovanni Ayroldi. Al VAR Valerio Marini, assistito da Rosario Abisso.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati80
Fuorigioco10
Rigori assegnati2
Ammonizioni14
Espulsioni1
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.0

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2
19-09-2026 Serie A Venezia-Lazio 0-2
25-10-2026 Serie A Genoa-Venezia 1-0
01-11-2026 Serie A Juventus-Napoli 2-0

La Svezia è 1° nel girone B4 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 9 gol fatti e 3 subiti.
Il Bosnia Erzegovina è con 8 punti in 5 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 5 subiti.
In casa la Svezia ha fatto 9 punti in 3 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Bosnia Erzegovina ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 4 partite della Svezia in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Svezia 0-1, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Svezia-Polonia 3-1, Svezia-Romania 2-1 (V-N-V-V).
Le ultime 4 partite del Bosnia Erzegovina in UEFA Nations League (dalla più recente): Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (V-N-V-N).

Il miglior marcatore della Svezia in UEFA Nations League: Viktor Gyökeres con 4 gol.
In panchina Graham Potter per la Svezia e Sergej Barbarez per il Bosnia Erzegovina.

In UEFA Nations League Svezia e Bosnia Erzegovina si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Svezia, 0 vittorie del Bosnia Erzegovina e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1 del 2 ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Svezia-Bosnia Erzegovina 4-2 del 29 maggio 2010 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

SveziaBosnia Erzegovina
Partite giocate44
Vittorie32
Pareggi12
Sconfitte00
Gol segnati76
Gol subiti33
Gol subiti per partita0.80.8
Possesso palla (%)52.447.2
Passaggi20711734
Passaggi riusciti17981451
Precisione nei passaggi (%)86.883.7
Tiri3525
Tiri in porta1611
Tiri in porta sul totale (%)45.744.0
Cross3853
Cross riusciti1412
Duelli vinti155155
Duelli persi153159
Calci d'angolo a favore1112
Calci d'angolo contro1315
Falli subiti4849
Falli commessi3646
Contrasti4342
Contrasti vinti (%)48.859.5
Fuorigioco45
Ammonizioni310
Espulsioni00

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Svezia-Bosnia Erzegovina in diretta tv e streaming
Svezia-Bosnia Erzegovina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Svezia - Bosnia Erzegovina Live

Enel

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio