L'Italia, nel primo tempo, aveva fatto fatica anche con la Francia, ma aveva subito reagito. Qui a Bruxelles, oggi, gli azzurri sono calati a picco dopo il primo gol subito. Servirà una grande reazione nella ripresa per provare, quanto meno, a riaccendere la partita. Il Belgio non è così perfetto in fase difensiva e l'Italia ha le armi per essere pericolosa. Ma, per ora, Fagioli non si è acceso e Pisilli e Koleosho sono troppo avulsi dal gioco, con Pio Esposito che predica nel deserto.21:38

In questo primo tempo abbiamo sofferto tanto. Nonostante l'Italia sia passata in vantaggio col solito Pio Esposito (10 gol in 15 presenze con gli azzurri), è arrivata poi la reazione del Belgio che ha dominato. Donnarumma ha provato ad arginare i Diavoli Rossi (decisivo su Ngoy, Mechele e De Bruyne, che colpisce il palo sulla deviazione del portiere), ma non può far nulla sugli altri tentativi. A segno De Cuyper, Ngoy - che si riscatta subito - e Doku, con un'azione personale fantastica. Avanti meritatamente il Belgio.21:37

Belgio che prova a sfruttare sempre la catena di sinistra con De Cuyper e Doku. Kayode sta facendo fatica e non viene aiutato21:27

Il direttore di gara sarà il sig. Espen Eskas. Il fischietto norvegese, classe '88, sarà coadiuvato dagli assistenti Engan e Rossland e dal quarto ufficiale, il sig. Sigurd Kringstad. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Christian Dingert (VAR) e Kristoffer Hagenes (AVAR).17:17

Sono 27 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Belgio e Italia. Bilancio che pende dalla parte degli azzurri con 17 vittorie oltre a 5 pareggi e 5 hurrà per i Diavoli Rossi. Il Belgio ha vinto l'ultima sfida, battendo l'Italia per 2-0 all'Olimpico proprio all'inizio di questa Nations League. Gli azzurri, invece, hanno vinto l'ultimo sfida in Belgio, nel novembre 2024, sempre in Nations. Finì 1-0 per la squadra, all'epoca, allenata da Luciano Spalletti: 1-0 targato Sandro Tonali.17:21

Sono tre i cambi fatti dal ct Mancini rispetto alla vittoria contro la Francia. Fuori gli infortunati Frattesi e Cambiaghi, sostituiti da Fagioli e Koleosho. In attacco c'è anche Pisilli, nell'inedita posizione di esterno alto. Fuori Sebastiano Esposito mandato in tribuna. Confermata, nella sua totalità, invece, la difesa. Partono della panchina Palestra, Dimarco e Cissè.19:47

L'Italia ha invece battuto, con un grande secondo tempo, la Francia a San Siro. 3-1 con le firme di Pio Esposito (doppietta) e Frattesi. Un successo che porta la Nazionale di Roberto Mancini, addirittura, al 1° posto del girone a +1 sul Belgio. Gli azzurri hanno gli stessi punti della Francia, ma sono avanti negli scontri diretti e, in caso di parità, avranno la priorità sui transalpini (1-1 all'andata e 3-1 al ritorno).17:13

Belgio che arriva dalla vittoria per 2-1 sulla Turchia, che ha rimesso in corsa la Nazionale di Mark van Bommel per la qualificazione. I gol di De Bruyne e De Ketealere hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Arda Güler a Göztepe e i Diavoli Rossi sono a -1 dalla coppia Italia-Francia. Non basta, però, un pareggio al Belgio: deve solo vincere questa sera per accedere ai quarti di finale.17:10

PREPARTITA

Belgio-Italia è valida per la giornata 6 del girone A1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio King Baudouin Stadium di Brussels (50.122 posti).

Arbitra Espen Eskås, con gli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland; quarto ufficiale Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR Christian Dingert, assistito da Kristoffer Hagenes.

Il Belgio è 2° nel girone A1 con 12 punti in 6 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 11 gol fatti e 7 subiti.

L'Italia è 3° con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 12 gol fatti e 9 subiti.

In casa il Belgio ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Italia ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite del Belgio in UEFA Nations League (dalla più recente): Turchia-Belgio 1-2, Francia-Belgio 4-1, Belgio-Turchia 3-0, Belgio-Francia 0-1, Italia-Belgio 0-2 (V-P-V-P-V).

Le ultime 5 partite dell'Italia in UEFA Nations League (dalla più recente): Italia-Francia 3-1, Italia-Turchia 3-1, Francia-Italia 1-1, Turchia-Italia 1-4, Italia-Belgio 0-2 (V-V-N-V-P).

Il miglior marcatore del Belgio in UEFA Nations League: Kevin De Bruyne con 3 gol.

Il miglior marcatore dell'Italia in UEFA Nations League: Francesco Pio Esposito con 4 gol.

In panchina Mark van Bommel per il Belgio e Roberto Mancini per l'Italia.

In UEFA Nations League Belgio e Italia si sono affrontate 4 volte: 1 vittoria del Belgio, 2 vittorie dell'Italia e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Italia-Belgio 0-2 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Belgio-Italia 1-2 del 2 luglio 2021 (Europei).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Belgio Italia Partite giocate 5 5 Vittorie 3 3 Pareggi 0 1 Sconfitte 2 1 Gol segnati 8 11 Gol subiti 6 6 Gol subiti per partita 1.2 1.2 Possesso palla (%) 42.8 43.5 Passaggi 2162 2244 Passaggi riusciti 1839 1937 Precisione nei passaggi (%) 85.1 86.3 Tiri 53 54 Tiri in porta 28 27 Tiri in porta sul totale (%) 52.8 50.0 Cross 53 66 Cross riusciti 10 28 Duelli vinti 211 213 Duelli persi 238 188 Calci d'angolo a favore 17 17 Calci d'angolo contro 26 32 Falli subiti 46 56 Falli commessi 57 64 Contrasti 83 80 Contrasti vinti (%) 53.0 55.0 Fuorigioco 1 12 Ammonizioni 14 11 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Belgio-Italia in diretta tv e streaming

Belgio-Italia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.