Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Belgio-Italia 3-1 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

15 Novembre 2026 ore 20:45
Belgio
3
Italia
1
Secondo tempo
Arbitro: Espen Eskås
  1. 11' 0-1 Francesco Pio Esposito
  2. 15' 1-1 Maxim De Cuyper
  3. 22' 2-1 Nathan Ngoy
  4. 26' 3-1 Jérémy Doku
0'
45'
90'
54'

Diretta-Live

  2. Benvenuti alla diretta scritta di Belgio-Italia, gara valida per la Giornata 6 del Gruppo 1 della Nations League 2026-2027. Si gioca al King Baudouin Stadium di Bruxelles.17:07

  3. Belgio che arriva dalla vittoria per 2-1 sulla Turchia, che ha rimesso in corsa la Nazionale di Mark van Bommel per la qualificazione. I gol di De Bruyne e De Ketealere hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Arda Güler a Göztepe e i Diavoli Rossi sono a -1 dalla coppia Italia-Francia. Non basta, però, un pareggio al Belgio: deve solo vincere questa sera per accedere ai quarti di finale.17:10

  5. L'Italia ha invece battuto, con un grande secondo tempo, la Francia a San Siro. 3-1 con le firme di Pio Esposito (doppietta) e Frattesi. Un successo che porta la Nazionale di Roberto Mancini, addirittura, al 1° posto del girone a +1 sul Belgio. Gli azzurri hanno gli stessi punti della Francia, ma sono avanti negli scontri diretti e, in caso di parità, avranno la priorità sui transalpini (1-1 all'andata e 3-1 al ritorno).17:13

  6. Ecco la classifica dopo 5 giornate: 1. Italia 10 punti, 2. Francia 10, 3. Belgio 9, 4. Turchia 0.17:14

  7. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Belgio si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Lavia, Tielemans - Diego Moreira, De Bruyne, Doku - De Ketelaere. Ct: Mark van Bommel. A disposizione: Vandevoordt, Penders - Theate, Sabbe, Seys - Vanaken, Raskin - Lukébakio, Trossard, Cuypers, Godts, R.Lukaku.19:53

  8. FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Barella, Fagioli, Tonali - Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Roberto Mancini. A disposizioni: Carnesecchi, Vicario - Palestra, Ahanor, Ghilardi - I.Doumbia, Romano, Dimarco - Vergara, Liberali, A.Cissè, Scamacca.19:38

  9. Un solo cambio per van Bommel rispetto alla vittoria contro la Turchia. A centrocampo torna Lavia, dopo la squalifica, che prende il posto di Raskin. In attacco, De Ketealere vince il ballottaggio con Lukaku e verrà supportato dal trio Moreira-De Bruyne-Dolu.19:55

  11. Sono tre i cambi fatti dal ct Mancini rispetto alla vittoria contro la Francia. Fuori gli infortunati Frattesi e Cambiaghi, sostituiti da Fagioli e Koleosho. In attacco c'è anche Pisilli, nell'inedita posizione di esterno alto. Fuori Sebastiano Esposito mandato in tribuna. Confermata, nella sua totalità, invece, la difesa. Partono della panchina Palestra, Dimarco e Cissè.19:47

  12. Sono 27 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Belgio e Italia. Bilancio che pende dalla parte degli azzurri con 17 vittorie oltre a 5 pareggi e 5 hurrà per i Diavoli Rossi. Il Belgio ha vinto l'ultima sfida, battendo l'Italia per 2-0 all'Olimpico proprio all'inizio di questa Nations League. Gli azzurri, invece, hanno vinto l'ultimo sfida in Belgio, nel novembre 2024, sempre in Nations. Finì 1-0 per la squadra, all'epoca, allenata da Luciano Spalletti: 1-0 targato Sandro Tonali.17:21

  13. Il direttore di gara sarà il sig. Espen Eskas. Il fischietto norvegese, classe '88, sarà coadiuvato dagli assistenti Engan e Rossland e dal quarto ufficiale, il sig. Sigurd Kringstad. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Christian Dingert (VAR) e Kristoffer Hagenes (AVAR).17:17

  14. COME SI QUALIFICA L'ITALIA AI QUARTI? La Nazionale azzurra avrà a disposizione due risultati su tre per qualificarsi ai quarti di finale. Una vittoria, o un pareggio, col Belgio basteranno per tenere dietro in classifica i Diavoli Rossi. In caso di sconfitta a Bruxelles, l'Italia dovrà sperare nel contemporaneo ko della Francia contro la Turchia per accedere ai quarti. C'è in palio anche il primo posto nel girone: con un successo sul Belgio, l'Italia sarà qualificata col primo posto. Con un pareggio, invece, dovrà sperare nel pareggio o nella sconfitta della Francia per rimanere davanti a tutti.17:15

  15. Squadre in campo. Si parte con gli inni nazionali e si parte con il "Canto degli Italiani" di Goffredo Mameli e Michele Novaro20:42

  17. 1'

    SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:47

  18. 2'

    Subito un dribbling di Doku che, però, non trova De Ketelaere in area con la sua verticalizzazione20:48

  19. 3'

    Ecco l'Italia con Koleosho che controlla in area, ma viene triplicato e non riesce a trovare il varco per la conclusione20:49

  20. 5'

    Fatica nel giro palla il Belgio. Sono diversi i palloni calciati in fallo laterale. Buona pressione dell'Italia fino ad adesso20:53

  21. 7'

    DOPPIO OCCASIONE ITALIA!!! Prima Fagioli col piazzato da dentro l'area, poi il tentativo di tap-in di Pisilli, ma Lammes ci mette una pezza due volte e manda in angolo20:54

  23. 9'

    Risponde il Belgio, ma il sinistro di Diego Moreira colpisce in pieno Tielemans dentro l'area20:56

  24. 11'

    OCCASIONISSIMA!!! Super chance anche per il Belgio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da De Bruyne. Ngoy non riesce a trovare il gol, grande parata di Donnarumma20:58

  25. 12'

    GOL! Belgio-ITALIA 0-1. Rete di Francesco Pio Esposito. Occasione Belgio, poi ripartenza veloce degli azzurri con Kayode: assist per Pio Esposito che la tocca quanto basta per superare con un particolare pallonetto Lammes. Vantaggio Italia.

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito20:59

  26. 12'

    10 gol in 15 presenze in Nazionale per Pio Esposito20:59

  27. 13'

    ANCORA ITALIA!!! Occhio a Koleosho che sta per rubare palla a Castagne in area di rigore, ma commette fallo sull'ex difensore dell'Atalanta21:00

  29. 15'

    GOL! BELGIO-Italia 1-1. Rete di Maxim De Cuyper. Pareggio immediato dei padroni di casa. Tiro di De Bruyne deviato, c'è Castagne che recupera e crossa in mezzo: De Ketelaere cicca il pallone, ma diventa un assist per De Cuyper che non può sbagliare davanti a Donnarumma.21:03

  30. 16'

    4° gol di De Cuyper in Nazionale21:04

  31. 19'

    Tielemans cerca lo spiovente per Moreira in area, capisce tutto Donnarumma che recupera in uscita21:06

  32. 22'

    GOL! BELGIO-Italia 2-1. Rete di Nathan Ngoy. Ancora a segno il Belgio sugli sviluppi del corner: Mechele va di testa, respinge Donnarumma con un piede, ma c'è Ngoy che questa volta non sbaglia da due passi.21:10

  33. 23'

    1° gol in Nazionale per Ngoy21:10

  35. 26'

    GOL! BELGIO-Italia 3-1. Rete di Jérémy Doku. Scambio De Bruyne-Diego Moreira, palla per De Ketealere che lascia a Doku che penetra l'area di rigore saltando tre giocatori azzurri. Il giocatore del Manchester City deposita poi in rete battendo Donnarumma.21:13

  36. 27'

    8° gol in Nazionale per Doku21:15

  37. 28'

    Primo tempo pazzesco: 3 gol in 26 minuti. Sempre 0-0 dall'altra parte tra Francia e Turchia a Bordeaux21:15

  38. 29'

    Si agganciano De Ketealere e Bastoni, va giù l'attacante dell'Atalanta, ma per l'arbitro è suo il fallo. Fischi del pubblico di casa21:17

  39. 30'

    51% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco...21:18

  41. 32'

    De Bruyne rischia il giallo con un tackle pericoloso su Pisilli. Ci stava l'ammonizione21:19

  42. 33'

    Koleosho trova un corridoio per Barella: perfetto l'inserimento, meno il passaggio dentro chiuso da Lavia21:20

  43. 35'

    OCCHIO A DE BRUYNE!!! Scambio Doku-De Bruyne, il trequartista del Napoli prende il fondo, ma poi esagera e perde il rimpallo con Donnarumma. Belgio sempre pericoloso quando arriva nei pressi della nostra area di rigore21:22

  44. 37'

    ANCORA BELGIO!!! Doku arriva ai 25 metri, prova la conclusione, ma Donnarumma risponde presente. Ora l'Italia fa fatica21:23

  45. 38'

    Lavia prova a sfondare per vie centrali. Lo blocca Barella, ma fallosamente. Punizione per il Belgio21:25

  47. 40'

    Belgio che prova a sfruttare sempre la catena di sinistra con De Cuyper e Doku. Kayode sta facendo fatica e non viene aiutato21:27

  48. 41'

    Poi De Bruyne allarga per Castagne a destra: cross in mezzo, ma non ci arriva nessuno in area. Che brivido21:27

  49. 42'

    Giro di testa Lavia sul calcio di punizione di De Bruyne, ma palla altissima sopra la traversa21:28

  50. 44'

    DE BRUYNE COLPISCE IL PALO!!! Bastoni e Tonali si addormentano, arriva De Bruyne che ruba palla e calcia all'altezza del dischetto, ma si supera Donnarumma che respinge sul palo.21:30

  51. 45'

    CHE BRIVIDO!!! Ancora Belgio con Diego Moreira che crossa da sinistra, sfiora soltanto questa volta Donnarumma, ma non c'è nessuno dei padroni di casa a depositare in rete21:31

  53. 45'

    REAZIONE ITALIA!!! Tonali crossa da destra, arriva Pisilli che va di testa mandando non tanto lontano al palo alla destra di Lammens21:31

  54. 45'+1'

    Due minuti di recupero...21:32

  55. 45'+1'

    Contropiede Belgio con il solito Doku. Tonali si gioca il fallo tattico e si prende il giallo21:33

  56. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Belgio avanti 3-1 sull'Italia. Azzurri in vantaggio con Pio Esposito, poi ribaltano tutto De Cuyper, Ngoy e Doku.21:34

  57. In questo primo tempo abbiamo sofferto tanto. Nonostante l'Italia sia passata in vantaggio col solito Pio Esposito (10 gol in 15 presenze con gli azzurri), è arrivata poi la reazione del Belgio che ha dominato. Donnarumma ha provato ad arginare i Diavoli Rossi (decisivo su Ngoy, Mechele e De Bruyne, che colpisce il palo sulla deviazione del portiere), ma non può far nulla sugli altri tentativi. A segno De Cuyper, Ngoy - che si riscatta subito - e Doku, con un'azione personale fantastica. Avanti meritatamente il Belgio.21:37

  59. L'Italia, nel primo tempo, aveva fatto fatica anche con la Francia, ma aveva subito reagito. Qui a Bruxelles, oggi, gli azzurri sono calati a picco dopo il primo gol subito. Servirà una grande reazione nella ripresa per provare, quanto meno, a riaccendere la partita. Il Belgio non è così perfetto in fase difensiva e l'Italia ha le armi per essere pericolosa. Ma, per ora, Fagioli non si è acceso e Pisilli e Koleosho sono troppo avulsi dal gioco, con Pio Esposito che predica nel deserto.21:38

  60. I risultati di serata: Francia-Turchia 0-0, Croazia-Cechia 1-0, Spagna-Inghilterra 0-121:39

  61. In questo momento la classifica del nostro girone dice: 1. Belgio 12 punti, 2. Francia 11, 3. Italia 10, 4. Turchia 1.21:39

  62. 46'

    SI RIPARTE A BRUXELLES!!!21:50

  63. 47'

    Dimarco entra al posto di Pisilli e si sistema a sinistra. Koleosho va a destra21:51

  65. 47'

    Dentro anche Issa Doumbia al posto di Fagioli per dare più muscoli a centrocampo21:51

  66. 47'

    SUBITO ITALIA!!! Koelosho alza la testa, si inserisce Doumbia che prova la conclusione, deviata poi in angolo21:51

  67. 48'

    Ancora Italia da destra, palla per Pio Esposito che controllare bene, ma viene poi triplicato e perde il pallone21:53

  68. 49'

    Dall'altra parte, la Francia passa in vantaggio sulla Turchia. 1-0 con gol di Rabiot e la Francia passerebbe in testa al girone21:54

  69. 50'

    Tonali entra in area, serve in mezzo Dimarco, ma il suo sinistro viene ribattuto21:54

  71. 50'

    CONTROPIEDE BELGIO!!! De Ketelaere per Diego Moreira che guida la transizione, palla per Doku che fa un dribbling di troppo e non riesce a calciare sull'opposizione di Tonali. Era pronto a calciare davanti a Donnarumma21:55

  72. 51'

    Ancora Doku in velocità. Scalvini lo ferma fallosamente in campo aperto e si prende il giallo21:56

  73. 52'

    Dall'altra parte, pareggio immediato della Turchia in Francia. 1-1 con la rete di Arda Güler. Risale in testa il Belgio.21:57

  74. 52'

    OCCHIO A DE BRUYNE!!! Altra occasione per i padroni di casa. sinistro da fuori area del trequartista del Napoli, palla non lontana dal palo alla sinistra di Donnarumma21:57

  75. 54'

    ANCORA BELGIO!!! Sugli sviliuppi del corner, palla che arriva a De Ketelaere che tocca la traversa col suo colpo di testa22:02

  77. 55'

    Lunghissimo check VAR a Bordeaux: annullato il gol di Arda Güler e si resta sull'1-0 Francia22:01

Formazioni Belgio - Italia

Belgio
Italia
TITOLARI BELGIO
  • (1) SENNE LAMMENS (P)
  • (4) BRANDON MECHELE (D)
  • (21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
  • (15) NATHAN NGOY (D)
  • (5) MAXIM DE CUYPER (D)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
  • (6) ROMÉO LAVIA (C)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (C)
  • (7) KEVIN DE BRUYNE (C)
  • (19) DIEGO MOREIRA (C)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA BELGIO
  • (23) NICOLAS RASKIN (C)
  • (22) MIKA GODTS (A)
  • (18) JOAQUIN SEYS (D)
  • (13) MIKE PENDERS (P)
  • (2) KYRIANI SABBE (D)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (12) MAARTEN VANDEVOORDT (P)
  • (16) HUGO CUYPERS (A)
  • (14) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (10) LEANDRO TROSSARD (A)
  • (9) ROMELU LUKAKU (A)
ALLENATORE BELGIO
  • Mark van Bommel
TITOLARI ITALIA
  • (1) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (2) MICHAEL KAYODE (D)
  • (3) GIORGIO SCALVINI (D)
  • (5) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (6) ALESSANDRO BASTONI (D)
  • (18) NICOLÒ BARELLA (C)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (10) NICOLÒ FAGIOLI (C)
  • (23) LUCA KOLEOSHO (A)
  • (9) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
  • (16) NICCOLÒ PISILLI (A)
PANCHINA ITALIA
  • (12) MARCO CARNESECCHI (P)
  • (20) GIANLUCA SCAMACCA (A)
  • (13) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (22) DANIELE GHILARDI (D)
  • (21) ANTONIO VERGARA (C)
  • (19) MATTIA LIBERALI (C)
  • (7) ALPHADJO CISSE (C)
  • (4) HONEST AHANOR (D)
  • (11) FEDERICO DIMARCO (D)
  • (14) MARCO PALESTRA (D)
  • (17) ALESSANDRO ROMANO (C)
  • (15) ISSA DOUMBIA (C)
ALLENATORE ITALIA
  • Roberto Mancini
PREPARTITA

Belgio-Italia è valida per la giornata 6 del girone A1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio King Baudouin Stadium di Brussels (50.122 posti).

Arbitra Espen Eskås, con gli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland; quarto ufficiale Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR Christian Dingert, assistito da Kristoffer Hagenes.

Il Belgio è 2° nel girone A1 con 12 punti in 6 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 11 gol fatti e 7 subiti.
L'Italia è con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 12 gol fatti e 9 subiti.
In casa il Belgio ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Italia ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Belgio in UEFA Nations League (dalla più recente): Turchia-Belgio 1-2, Francia-Belgio 4-1, Belgio-Turchia 3-0, Belgio-Francia 0-1, Italia-Belgio 0-2 (V-P-V-P-V).
Le ultime 5 partite dell'Italia in UEFA Nations League (dalla più recente): Italia-Francia 3-1, Italia-Turchia 3-1, Francia-Italia 1-1, Turchia-Italia 1-4, Italia-Belgio 0-2 (V-V-N-V-P).

Il miglior marcatore del Belgio in UEFA Nations League: Kevin De Bruyne con 3 gol.
Il miglior marcatore dell'Italia in UEFA Nations League: Francesco Pio Esposito con 4 gol.
In panchina Mark van Bommel per il Belgio e Roberto Mancini per l'Italia.

In UEFA Nations League Belgio e Italia si sono affrontate 4 volte: 1 vittoria del Belgio, 2 vittorie dell'Italia e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Italia-Belgio 0-2 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Belgio-Italia 1-2 del 2 luglio 2021 (Europei).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

BelgioItalia
Partite giocate55
Vittorie33
Pareggi01
Sconfitte21
Gol segnati811
Gol subiti66
Gol subiti per partita1.21.2
Possesso palla (%)42.843.5
Passaggi21622244
Passaggi riusciti18391937
Precisione nei passaggi (%)85.186.3
Tiri5354
Tiri in porta2827
Tiri in porta sul totale (%)52.850.0
Cross5366
Cross riusciti1028
Duelli vinti211213
Duelli persi238188
Calci d'angolo a favore1717
Calci d'angolo contro2632
Falli subiti4656
Falli commessi5764
Contrasti8380
Contrasti vinti (%)53.055.0
Fuorigioco112
Ammonizioni1411
Espulsioni00

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Belgio-Italia in diretta tv e streaming
Belgio-Italia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Belgio - Italia Live

Enel

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio