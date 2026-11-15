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Benvenuti alla diretta scritta di Belgio-Italia, gara valida per la Giornata 6 del Gruppo 1 della Nations League 2026-2027. Si gioca al King Baudouin Stadium di Bruxelles.17:07
Belgio che arriva dalla vittoria per 2-1 sulla Turchia, che ha rimesso in corsa la Nazionale di Mark van Bommel per la qualificazione. I gol di De Bruyne e De Ketealere hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Arda Güler a Göztepe e i Diavoli Rossi sono a -1 dalla coppia Italia-Francia. Non basta, però, un pareggio al Belgio: deve solo vincere questa sera per accedere ai quarti di finale.17:10
L'Italia ha invece battuto, con un grande secondo tempo, la Francia a San Siro. 3-1 con le firme di Pio Esposito (doppietta) e Frattesi. Un successo che porta la Nazionale di Roberto Mancini, addirittura, al 1° posto del girone a +1 sul Belgio. Gli azzurri hanno gli stessi punti della Francia, ma sono avanti negli scontri diretti e, in caso di parità, avranno la priorità sui transalpini (1-1 all'andata e 3-1 al ritorno).17:13
Ecco la classifica dopo 5 giornate: 1. Italia 10 punti, 2. Francia 10, 3. Belgio 9, 4. Turchia 0.17:14
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Belgio si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Lammens - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Lavia, Tielemans - Diego Moreira, De Bruyne, Doku - De Ketelaere. Ct: Mark van Bommel. A disposizione: Vandevoordt, Penders - Theate, Sabbe, Seys - Vanaken, Raskin - Lukébakio, Trossard, Cuypers, Godts, R.Lukaku.19:53
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Italia scende in campo con un 4-3-3 in cui figurano: Donnarumma - Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori - Barella, Fagioli, Tonali - Pisilli, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Roberto Mancini. A disposizioni: Carnesecchi, Vicario - Palestra, Ahanor, Ghilardi - I.Doumbia, Romano, Dimarco - Vergara, Liberali, A.Cissè, Scamacca.19:38
Un solo cambio per van Bommel rispetto alla vittoria contro la Turchia. A centrocampo torna Lavia, dopo la squalifica, che prende il posto di Raskin. In attacco, De Ketealere vince il ballottaggio con Lukaku e verrà supportato dal trio Moreira-De Bruyne-Dolu.19:55
Sono tre i cambi fatti dal ct Mancini rispetto alla vittoria contro la Francia. Fuori gli infortunati Frattesi e Cambiaghi, sostituiti da Fagioli e Koleosho. In attacco c'è anche Pisilli, nell'inedita posizione di esterno alto. Fuori Sebastiano Esposito mandato in tribuna. Confermata, nella sua totalità, invece, la difesa. Partono della panchina Palestra, Dimarco e Cissè.19:47
Sono 27 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Belgio e Italia. Bilancio che pende dalla parte degli azzurri con 17 vittorie oltre a 5 pareggi e 5 hurrà per i Diavoli Rossi. Il Belgio ha vinto l'ultima sfida, battendo l'Italia per 2-0 all'Olimpico proprio all'inizio di questa Nations League. Gli azzurri, invece, hanno vinto l'ultimo sfida in Belgio, nel novembre 2024, sempre in Nations. Finì 1-0 per la squadra, all'epoca, allenata da Luciano Spalletti: 1-0 targato Sandro Tonali.17:21
Il direttore di gara sarà il sig. Espen Eskas. Il fischietto norvegese, classe '88, sarà coadiuvato dagli assistenti Engan e Rossland e dal quarto ufficiale, il sig. Sigurd Kringstad. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci sono Christian Dingert (VAR) e Kristoffer Hagenes (AVAR).17:17
COME SI QUALIFICA L'ITALIA AI QUARTI? La Nazionale azzurra avrà a disposizione due risultati su tre per qualificarsi ai quarti di finale. Una vittoria, o un pareggio, col Belgio basteranno per tenere dietro in classifica i Diavoli Rossi. In caso di sconfitta a Bruxelles, l'Italia dovrà sperare nel contemporaneo ko della Francia contro la Turchia per accedere ai quarti. C'è in palio anche il primo posto nel girone: con un successo sul Belgio, l'Italia sarà qualificata col primo posto. Con un pareggio, invece, dovrà sperare nel pareggio o nella sconfitta della Francia per rimanere davanti a tutti.17:15
Squadre in campo. Si parte con gli inni nazionali e si parte con il "Canto degli Italiani" di Goffredo Mameli e Michele Novaro20:42
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:47
Subito un dribbling di Doku che, però, non trova De Ketelaere in area con la sua verticalizzazione20:48
Ecco l'Italia con Koleosho che controlla in area, ma viene triplicato e non riesce a trovare il varco per la conclusione20:49
Fatica nel giro palla il Belgio. Sono diversi i palloni calciati in fallo laterale. Buona pressione dell'Italia fino ad adesso20:53
DOPPIO OCCASIONE ITALIA!!! Prima Fagioli col piazzato da dentro l'area, poi il tentativo di tap-in di Pisilli, ma Lammes ci mette una pezza due volte e manda in angolo20:54
Risponde il Belgio, ma il sinistro di Diego Moreira colpisce in pieno Tielemans dentro l'area20:56
OCCASIONISSIMA!!! Super chance anche per il Belgio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da De Bruyne. Ngoy non riesce a trovare il gol, grande parata di Donnarumma20:58
GOL! Belgio-ITALIA 0-1. Rete di Francesco Pio Esposito. Occasione Belgio, poi ripartenza veloce degli azzurri con Kayode: assist per Pio Esposito che la tocca quanto basta per superare con un particolare pallonetto Lammes. Vantaggio Italia.
Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito20:59
10 gol in 15 presenze in Nazionale per Pio Esposito20:59
ANCORA ITALIA!!! Occhio a Koleosho che sta per rubare palla a Castagne in area di rigore, ma commette fallo sull'ex difensore dell'Atalanta21:00
GOL! BELGIO-Italia 1-1. Rete di Maxim De Cuyper. Pareggio immediato dei padroni di casa. Tiro di De Bruyne deviato, c'è Castagne che recupera e crossa in mezzo: De Ketelaere cicca il pallone, ma diventa un assist per De Cuyper che non può sbagliare davanti a Donnarumma.21:03
4° gol di De Cuyper in Nazionale21:04
Tielemans cerca lo spiovente per Moreira in area, capisce tutto Donnarumma che recupera in uscita21:06
GOL! BELGIO-Italia 2-1. Rete di Nathan Ngoy. Ancora a segno il Belgio sugli sviluppi del corner: Mechele va di testa, respinge Donnarumma con un piede, ma c'è Ngoy che questa volta non sbaglia da due passi.21:10
1° gol in Nazionale per Ngoy21:10
GOL! BELGIO-Italia 3-1. Rete di Jérémy Doku. Scambio De Bruyne-Diego Moreira, palla per De Ketealere che lascia a Doku che penetra l'area di rigore saltando tre giocatori azzurri. Il giocatore del Manchester City deposita poi in rete battendo Donnarumma.21:13
8° gol in Nazionale per Doku21:15
Primo tempo pazzesco: 3 gol in 26 minuti. Sempre 0-0 dall'altra parte tra Francia e Turchia a Bordeaux21:15
Si agganciano De Ketealere e Bastoni, va giù l'attacante dell'Atalanta, ma per l'arbitro è suo il fallo. Fischi del pubblico di casa21:17
51% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco...21:18
De Bruyne rischia il giallo con un tackle pericoloso su Pisilli. Ci stava l'ammonizione21:19
Koleosho trova un corridoio per Barella: perfetto l'inserimento, meno il passaggio dentro chiuso da Lavia21:20
OCCHIO A DE BRUYNE!!! Scambio Doku-De Bruyne, il trequartista del Napoli prende il fondo, ma poi esagera e perde il rimpallo con Donnarumma. Belgio sempre pericoloso quando arriva nei pressi della nostra area di rigore21:22
ANCORA BELGIO!!! Doku arriva ai 25 metri, prova la conclusione, ma Donnarumma risponde presente. Ora l'Italia fa fatica21:23
Lavia prova a sfondare per vie centrali. Lo blocca Barella, ma fallosamente. Punizione per il Belgio21:25
Belgio che prova a sfruttare sempre la catena di sinistra con De Cuyper e Doku. Kayode sta facendo fatica e non viene aiutato21:27
Poi De Bruyne allarga per Castagne a destra: cross in mezzo, ma non ci arriva nessuno in area. Che brivido21:27
Giro di testa Lavia sul calcio di punizione di De Bruyne, ma palla altissima sopra la traversa21:28
DE BRUYNE COLPISCE IL PALO!!! Bastoni e Tonali si addormentano, arriva De Bruyne che ruba palla e calcia all'altezza del dischetto, ma si supera Donnarumma che respinge sul palo.21:30
CHE BRIVIDO!!! Ancora Belgio con Diego Moreira che crossa da sinistra, sfiora soltanto questa volta Donnarumma, ma non c'è nessuno dei padroni di casa a depositare in rete21:31
REAZIONE ITALIA!!! Tonali crossa da destra, arriva Pisilli che va di testa mandando non tanto lontano al palo alla destra di Lammens21:31
Due minuti di recupero...21:32
Contropiede Belgio con il solito Doku. Tonali si gioca il fallo tattico e si prende il giallo21:33
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Belgio avanti 3-1 sull'Italia. Azzurri in vantaggio con Pio Esposito, poi ribaltano tutto De Cuyper, Ngoy e Doku.21:34
In questo primo tempo abbiamo sofferto tanto. Nonostante l'Italia sia passata in vantaggio col solito Pio Esposito (10 gol in 15 presenze con gli azzurri), è arrivata poi la reazione del Belgio che ha dominato. Donnarumma ha provato ad arginare i Diavoli Rossi (decisivo su Ngoy, Mechele e De Bruyne, che colpisce il palo sulla deviazione del portiere), ma non può far nulla sugli altri tentativi. A segno De Cuyper, Ngoy - che si riscatta subito - e Doku, con un'azione personale fantastica. Avanti meritatamente il Belgio.21:37
L'Italia, nel primo tempo, aveva fatto fatica anche con la Francia, ma aveva subito reagito. Qui a Bruxelles, oggi, gli azzurri sono calati a picco dopo il primo gol subito. Servirà una grande reazione nella ripresa per provare, quanto meno, a riaccendere la partita. Il Belgio non è così perfetto in fase difensiva e l'Italia ha le armi per essere pericolosa. Ma, per ora, Fagioli non si è acceso e Pisilli e Koleosho sono troppo avulsi dal gioco, con Pio Esposito che predica nel deserto.21:38
I risultati di serata: Francia-Turchia 0-0, Croazia-Cechia 1-0, Spagna-Inghilterra 0-121:39
In questo momento la classifica del nostro girone dice: 1. Belgio 12 punti, 2. Francia 11, 3. Italia 10, 4. Turchia 1.21:39
SI RIPARTE A BRUXELLES!!!21:50
Dimarco entra al posto di Pisilli e si sistema a sinistra. Koleosho va a destra21:51
Dentro anche Issa Doumbia al posto di Fagioli per dare più muscoli a centrocampo21:51
SUBITO ITALIA!!! Koelosho alza la testa, si inserisce Doumbia che prova la conclusione, deviata poi in angolo21:51
Ancora Italia da destra, palla per Pio Esposito che controllare bene, ma viene poi triplicato e perde il pallone21:53
Dall'altra parte, la Francia passa in vantaggio sulla Turchia. 1-0 con gol di Rabiot e la Francia passerebbe in testa al girone21:54
Tonali entra in area, serve in mezzo Dimarco, ma il suo sinistro viene ribattuto21:54
CONTROPIEDE BELGIO!!! De Ketelaere per Diego Moreira che guida la transizione, palla per Doku che fa un dribbling di troppo e non riesce a calciare sull'opposizione di Tonali. Era pronto a calciare davanti a Donnarumma21:55
Ancora Doku in velocità. Scalvini lo ferma fallosamente in campo aperto e si prende il giallo21:56
Dall'altra parte, pareggio immediato della Turchia in Francia. 1-1 con la rete di Arda Güler. Risale in testa il Belgio.21:57
OCCHIO A DE BRUYNE!!! Altra occasione per i padroni di casa. sinistro da fuori area del trequartista del Napoli, palla non lontana dal palo alla sinistra di Donnarumma21:57
ANCORA BELGIO!!! Sugli sviliuppi del corner, palla che arriva a De Ketelaere che tocca la traversa col suo colpo di testa22:02
Lunghissimo check VAR a Bordeaux: annullato il gol di Arda Güler e si resta sull'1-0 Francia22:01
Belgio-Italia è valida per la giornata 6 del girone A1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio King Baudouin Stadium di Brussels (50.122 posti).
Arbitra Espen Eskås, con gli assistenti Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland; quarto ufficiale Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR Christian Dingert, assistito da Kristoffer Hagenes.
Il Belgio è 2° nel girone A1 con 12 punti in 6 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 11 gol fatti e 7 subiti.
L'Italia è 3° con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 12 gol fatti e 9 subiti.
In casa il Belgio ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Italia ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Belgio in UEFA Nations League (dalla più recente): Turchia-Belgio 1-2, Francia-Belgio 4-1, Belgio-Turchia 3-0, Belgio-Francia 0-1, Italia-Belgio 0-2 (V-P-V-P-V).
Le ultime 5 partite dell'Italia in UEFA Nations League (dalla più recente): Italia-Francia 3-1, Italia-Turchia 3-1, Francia-Italia 1-1, Turchia-Italia 1-4, Italia-Belgio 0-2 (V-V-N-V-P).
Il miglior marcatore del Belgio in UEFA Nations League: Kevin De Bruyne con 3 gol.
Il miglior marcatore dell'Italia in UEFA Nations League: Francesco Pio Esposito con 4 gol.
In panchina Mark van Bommel per il Belgio e Roberto Mancini per l'Italia.
In UEFA Nations League Belgio e Italia si sono affrontate 4 volte: 1 vittoria del Belgio, 2 vittorie dell'Italia e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Italia-Belgio 0-2 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Belgio-Italia 1-2 del 2 luglio 2021 (Europei).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Belgio
|Italia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|0
|1
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|8
|11
|Gol subiti
|6
|6
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.2
|Possesso palla (%)
|42.8
|43.5
|Passaggi
|2162
|2244
|Passaggi riusciti
|1839
|1937
|Precisione nei passaggi (%)
|85.1
|86.3
|Tiri
|53
|54
|Tiri in porta
|28
|27
|Tiri in porta sul totale (%)
|52.8
|50.0
|Cross
|53
|66
|Cross riusciti
|10
|28
|Duelli vinti
|211
|213
|Duelli persi
|238
|188
|Calci d'angolo a favore
|17
|17
|Calci d'angolo contro
|26
|32
|Falli subiti
|46
|56
|Falli commessi
|57
|64
|Contrasti
|83
|80
|Contrasti vinti (%)
|53.0
|55.0
|Fuorigioco
|1
|12
|Ammonizioni
|14
|11
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Belgio-Italia in diretta tv e streaming
Belgio-Italia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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