Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56

PREPARTITA

Bielorussia-Albania è valida per la giornata 6 del girone C1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca domenica 15 novembre alle 18:00 allo stadio Illovszky Rudolf Stadion di Budapest (5.054 posti).

Arbitra Igor Pajac, con gli assistenti Bojan Zobenica e Ivan Mihalj; quarto ufficiale Patrik Pavlesic. Al VAR Mario Zebec, assistito da Fran Jovic.

Il Bielorussia è 2° nel girone C1 con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 4 subiti.

L'Albania è 1° con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 3 subiti.

In casa il Bielorussia ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Albania ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite del Bielorussia in UEFA Nations League (dalla più recente): San Marino-Bielorussia 0-2, Bielorussia-Finlandia 1-0, Bielorussia-San Marino 4-0, Finlandia-Bielorussia 0-0, Albania-Bielorussia 2-0 (V-V-V-N-P).

Le ultime 5 partite dell'Albania in UEFA Nations League (dalla più recente): Albania-Finlandia 2-0, Albania-San Marino 2-1, Finlandia-Albania 2-1, San Marino-Albania 0-3, Albania-Bielorussia 2-0 (V-V-P-V-V).

Il miglior marcatore del Bielorussia in UEFA Nations League: Artem Kontsevoy con 3 gol.

I migliori marcatori dell'Albania in UEFA Nations League: Rey Manaj e Kristjan Asllani con 3 gol.

In panchina Viktor Goncharenko per il Bielorussia e Rolando Maran per l'Albania.

In UEFA Nations League Bielorussia e Albania si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Bielorussia, 3 vittorie dell'Albania e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Albania-Bielorussia 2-0 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Bielorussia-Albania 0-0 del 15 novembre 2013 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Bielorussia Albania Partite giocate 5 5 Vittorie 3 4 Pareggi 1 0 Sconfitte 1 1 Gol segnati 7 10 Gol subiti 2 3 Gol subiti per partita 0.4 0.6 Possesso palla (%) 46.4 58.1 Passaggi 2024 2603 Passaggi riusciti 1601 2282 Precisione nei passaggi (%) 79.1 87.7 Tiri 43 72 Tiri in porta 19 29 Tiri in porta sul totale (%) 44.2 40.3 Cross 85 121 Cross riusciti 21 32 Duelli vinti 248 234 Duelli persi 260 208 Calci d'angolo a favore 17 32 Calci d'angolo contro 24 15 Falli subiti 67 78 Falli commessi 92 60 Contrasti 82 66 Contrasti vinti (%) 56.1 63.6 Fuorigioco 7 8 Ammonizioni 13 9 Espulsioni 1 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Bielorussia-Albania in diretta tv e streaming

Bielorussia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.