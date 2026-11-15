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LIVE Bielorussia-Albania 0-2 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

15 Novembre 2026 ore 18:00
Bielorussia
0
Albania
2
Secondo tempo
Arbitro: Igor Pajac
  1. 28' 0-1 Rey Manaj
  2. 57' 0-2 Elseid Hysaj
0'
45'
90'
71'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56

  3. Inizia il Primo tempo.18:02

  5. Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Roman Begunov (Bielorussia).18:02

  6. 2'

    Tiro respinto. Qazim Laçi (Albania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.18:03

  7. 2'

    Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Kristjan Asllani.18:03

  8. 3'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04

  9. 3'

    Fallo di Ardian Ismajli (Albania).18:04

  11. 5'

    Fallo di Artem Shumanskiy (Bielorussia).18:06

  12. 5'

    Berat Djimsiti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  13. 7'

    Tiro respinto. Artem Kontsevoy (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Anton Lukashov.18:08

  14. 8'

    Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roman Begunov con cross.18:09

  15. 10'

    Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).18:11

  17. 10'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11

  18. 11'

    Fallo di Max Ebong (Bielorussia).18:12

  19. 11'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12

  20. 11'

    Fuorigioco. Ardian Ismajli(Albania) prova il lancio lungo, ma Rey Manaj e' colto in fuorigioco.18:12

  21. 13'

    Fallo di Artem Kontsevoy (Bielorussia).18:14

  23. 13'

    Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

  24. 13'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).18:14

  25. 13'

    Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14

  26. 15'

    Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).18:16

  27. 15'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:16

  29. 17'

    Kristjan Asllani (Albania) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stavros Pilios.18:18

  30. 19'

    Tiro respinto. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Juljan Shehu.18:20

  31. 20'

    Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).18:21

  32. 20'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:21

  33. 21'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da German Barkovskiy (Bielorussia).18:22

  35. 24'

    Fallo di Artem Shumanskiy (Bielorussia).18:25

  36. 24'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:25

  37. 28'

    Gol! Bielorussia 0, Albania 1. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.18:29

  38. 30'

    Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).18:32

  39. 30'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:32

  41. 31'

    Roman Begunov (Bielorussia) e' ammonito.18:32

  42. 32'

    Tentativo fallito. Stavros Pilios (Albania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:33

  43. 35'

    Tentativo fallito. Anton Lukashov (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Max Ebong.18:36

  44. 36'

    Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).18:37

  45. 36'

    Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:37

  47. 36'

    German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito.18:38

  48. 38'

    Tiro respinto. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Arbër Hoxha.18:39

  49. 38'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Roman Begunov (Bielorussia).18:39

  50. 38'

    Tiro respinto. Mario Mitaj (Albania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Qazim Laçi.18:39

  51. 40'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).18:41

  53. 41'

    Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  54. 41'

    Fallo di Rey Manaj (Albania).18:42

  55. 41'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42

  56. 41'

    Fallo di Ardian Ismajli (Albania).18:42

  57. 41'

    Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.18:43

  59. 44'

    Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Qazim Laçi.18:45

  60. 44'

    Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stavros Pilios.18:45

  61. 45'

    Tiro respinto. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Artem Shumanskiy.18:46

  62. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47

  63. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Bielorussia 0, Albania 1.18:48

  65. Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, Albania 1.19:03

  66. 47'

    Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:04

  67. 48'

    Anton Lukashov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  68. 48'

    Fallo di Arbër Hoxha (Albania).19:05

  69. 49'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06

  71. 49'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).19:06

  72. 49'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07

  73. 49'

    Fallo di Mario Mitaj (Albania).19:07

  74. 51'

    German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  75. 51'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).19:09

  77. 53'

    Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:10

  78. 53'

    Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11

  79. 53'

    Fallo di Juljan Shehu (Albania).19:11

  80. 54'

    Fuorigioco. Kirill Pechenin(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.19:12

  81. 55'

    Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).19:12

  83. 57'

    Gol! Bielorussia 0, Albania 2. Elseid Hysaj (Albania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rey Manaj.19:14

  84. 59'

    Fallo di Zakhar Volkov (Bielorussia).19:17

  85. 59'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  86. 60'

    Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).19:17

  87. 60'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  89. 62'

    Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).19:19

  90. 62'

    Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  91. 62'

    Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce German Barkovskiy.19:20

  92. 62'

    Sostituzione, Bielorussia. Valeri Gromyko sostituisce Roman Begunov.19:20

  93. 62'

    Sostituzione, Bielorussia. Anton Kovalev sostituisce Artem Shumanskiy.19:20

  95. 63'

    Fuorigioco. Qazim Laçi(Albania) prova il lancio lungo, ma Rey Manaj e' colto in fuorigioco.19:21

  96. 63'

    Decisione VAR: nessun rigore Albania.19:21

  97. 66'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  98. 67'

    Fallo di Zakhar Volkov (Bielorussia).19:24

  99. 67'

    Tiro parato. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Artem Kontsevoy.19:25

  101. 71'

    Fallo di Zakhar Volkov (Bielorussia).19:28

  102. 71'

    Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  103. 71'

    Zakhar Volkov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:28

  104. 72'

    Tentativo fallito. Kirill Pechenin (Bielorussia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anton Kovalev con cross.19:29

Formazioni Bielorussia - Albania

Bielorussia
Albania
TITOLARI BIELORUSSIA
  • (21) FEDOR LAPOUKHOV (P)
  • (6) ROMAN BEGUNOV (D)
  • (13) KIRILL GOMANOV (D)
  • (20) ZAKHAR VOLKOV (D)
  • (8) ALEKSANDR SELYAVA (C)
  • (2) KIRILL PECHENIN (C)
  • (9) MAX EBONG (C)
  • (4) ANTON LUKASHOV (C)
  • (22) ARTEM KONTSEVOY (A)
  • (11) GERMAN BARKOVSKIY (A)
  • (7) ARTEM SHUMANSKIY (A)
PANCHINA BIELORUSSIA
  • (23) TROFIM MELNICHENKO (A)
  • (5) TIMOFEY SIMANENKA (A)
  • (3) IVAN TIKHOMIROV (D)
  • (17) KAREN VARDANYAN (A)
  • (15) VALERI BOCHEROV (C)
  • (14) KIRILL ZINOVICH (C)
  • (12) ANDREY KUDRAVETS (P)
  • (18) VLADISLAV MOROZOV (A)
  • (16) ANTON KOVALEV (C)
  • (1) PAVEL PAVLYUCHENKO (P)
  • (19) GLEB SHEVCHENKO (D)
  • (10) VALERI GROMYKO (C)
ALLENATORE BIELORUSSIA
  • Viktor Goncharenko
TITOLARI ALBANIA
  • (1) ETRIT BERISHA (P)
  • (6) BERAT DJIMSITI (D)
  • (18) ARDIAN ISMAJLI (D)
  • (3) MARIO MITAJ (D)
  • (4) ELSEID HYSAJ (C)
  • (8) KRISTJAN ASLLANI (C)
  • (2) STAVROS PILIOS (C)
  • (16) JULJAN SHEHU (C)
  • (7) REY MANAJ (A)
  • (14) QAZIM LAÇI (A)
  • (21) ARBËR HOXHA (A)
PANCHINA ALBANIA
  • (10) FETA FETAI (C)
  • (22) LUIS HASA (C)
  • (9) CRISTIAN SHPENDI (A)
  • (20) YSNI ISMAILI (D)
  • (15) KLISMAN CAKE (D)
  • (19) MIRLIND DAKU (A)
  • (23) MARIO DAJSINANI (P)
  • (12) ALEN SHERRI (P)
  • (17) TAULANT SEFERI (A)
  • (11) MYRTO UZUNI (A)
  • (13) NASER ALIJI (D)
  • (5) ARLIND AJETI (D)
ALLENATORE ALBANIA
  • Rolando Maran
PREPARTITA

Bielorussia-Albania è valida per la giornata 6 del girone C1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 18:00 allo stadio Illovszky Rudolf Stadion di Budapest (5.054 posti).

Arbitra Igor Pajac, con gli assistenti Bojan Zobenica e Ivan Mihalj; quarto ufficiale Patrik Pavlesic. Al VAR Mario Zebec, assistito da Fran Jovic.

Il Bielorussia è 2° nel girone C1 con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 4 subiti.
L'Albania è con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 3 subiti.
In casa il Bielorussia ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Albania ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Bielorussia in UEFA Nations League (dalla più recente): San Marino-Bielorussia 0-2, Bielorussia-Finlandia 1-0, Bielorussia-San Marino 4-0, Finlandia-Bielorussia 0-0, Albania-Bielorussia 2-0 (V-V-V-N-P).
Le ultime 5 partite dell'Albania in UEFA Nations League (dalla più recente): Albania-Finlandia 2-0, Albania-San Marino 2-1, Finlandia-Albania 2-1, San Marino-Albania 0-3, Albania-Bielorussia 2-0 (V-V-P-V-V).

Il miglior marcatore del Bielorussia in UEFA Nations League: Artem Kontsevoy con 3 gol.
I migliori marcatori dell'Albania in UEFA Nations League: Rey Manaj e Kristjan Asllani con 3 gol.
In panchina Viktor Goncharenko per il Bielorussia e Rolando Maran per l'Albania.

In UEFA Nations League Bielorussia e Albania si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Bielorussia, 3 vittorie dell'Albania e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Albania-Bielorussia 2-0 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Bielorussia-Albania 0-0 del 15 novembre 2013 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

BielorussiaAlbania
Partite giocate55
Vittorie34
Pareggi10
Sconfitte11
Gol segnati710
Gol subiti23
Gol subiti per partita0.40.6
Possesso palla (%)46.458.1
Passaggi20242603
Passaggi riusciti16012282
Precisione nei passaggi (%)79.187.7
Tiri4372
Tiri in porta1929
Tiri in porta sul totale (%)44.240.3
Cross85121
Cross riusciti2132
Duelli vinti248234
Duelli persi260208
Calci d'angolo a favore1732
Calci d'angolo contro2415
Falli subiti6778
Falli commessi9260
Contrasti8266
Contrasti vinti (%)56.163.6
Fuorigioco78
Ammonizioni139
Espulsioni11

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Bielorussia-Albania in diretta tv e streaming
Bielorussia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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