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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56
Inizia il Primo tempo.18:02
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Roman Begunov (Bielorussia).18:02
Tiro respinto. Qazim Laçi (Albania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.18:03
Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Kristjan Asllani.18:03
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:04
Fallo di Ardian Ismajli (Albania).18:04
Fallo di Artem Shumanskiy (Bielorussia).18:06
Berat Djimsiti (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Tiro respinto. Artem Kontsevoy (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Anton Lukashov.18:08
Tentativo fallito. German Barkovskiy (Bielorussia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roman Begunov con cross.18:09
Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).18:11
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:11
Fallo di Max Ebong (Bielorussia).18:12
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12
Fuorigioco. Ardian Ismajli(Albania) prova il lancio lungo, ma Rey Manaj e' colto in fuorigioco.18:12
Fallo di Artem Kontsevoy (Bielorussia).18:14
Kristjan Asllani (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).18:14
Ardian Ismajli (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:14
Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).18:16
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:16
Kristjan Asllani (Albania) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Stavros Pilios.18:18
Tiro respinto. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Juljan Shehu.18:20
Fallo di Anton Lukashov (Bielorussia).18:21
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:21
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da German Barkovskiy (Bielorussia).18:22
Fallo di Artem Shumanskiy (Bielorussia).18:25
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:25
Gol! Bielorussia 0, Albania 1. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.18:29
Fallo di Roman Begunov (Bielorussia).18:32
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:32
Roman Begunov (Bielorussia) e' ammonito.18:32
Tentativo fallito. Stavros Pilios (Albania) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:33
Tentativo fallito. Anton Lukashov (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Max Ebong.18:36
Fallo di German Barkovskiy (Bielorussia).18:37
Juljan Shehu (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:37
German Barkovskiy (Bielorussia) e' ammonito.18:38
Tiro respinto. Kristjan Asllani (Albania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Arbër Hoxha.18:39
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Roman Begunov (Bielorussia).18:39
Tiro respinto. Mario Mitaj (Albania) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Qazim Laçi.18:39
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).18:41
Fedor Lapoukhov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di Rey Manaj (Albania).18:42
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:42
Fallo di Ardian Ismajli (Albania).18:42
Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.18:43
Tiro parato. Rey Manaj (Albania) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Qazim Laçi.18:45
Tentativo fallito. Arbër Hoxha (Albania) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Stavros Pilios.18:45
Tiro respinto. German Barkovskiy (Bielorussia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Artem Shumanskiy.18:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47
Primo tempo terminato, Bielorussia 0, Albania 1.18:48
Inizia il Secondo tempo Bielorussia 0, Albania 1.19:03
Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:04
Anton Lukashov (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Arbër Hoxha (Albania).19:05
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:06
Fallo di Mario Mitaj (Albania).19:06
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07
Fallo di Mario Mitaj (Albania).19:07
German Barkovskiy (Bielorussia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Fallo di Juljan Shehu (Albania).19:09
Tentativo fallito. Artem Shumanskiy (Bielorussia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:10
Kirill Pechenin (Bielorussia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:11
Fallo di Juljan Shehu (Albania).19:11
Fuorigioco. Kirill Pechenin(Bielorussia) prova il lancio lungo, ma German Barkovskiy e' colto in fuorigioco.19:12
Calcio d'angolo,Albania. Calcio d'angolo causato da Zakhar Volkov (Bielorussia).19:12
Gol! Bielorussia 0, Albania 2. Elseid Hysaj (Albania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rey Manaj.19:14
Fallo di Zakhar Volkov (Bielorussia).19:17
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).19:17
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Fallo di Aleksandr Selyava (Bielorussia).19:19
Arbër Hoxha (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Sostituzione, Bielorussia. Trofim Melnichenko sostituisce German Barkovskiy.19:20
Sostituzione, Bielorussia. Valeri Gromyko sostituisce Roman Begunov.19:20
Sostituzione, Bielorussia. Anton Kovalev sostituisce Artem Shumanskiy.19:20
Fuorigioco. Qazim Laçi(Albania) prova il lancio lungo, ma Rey Manaj e' colto in fuorigioco.19:21
Decisione VAR: nessun rigore Albania.19:21
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Zakhar Volkov (Bielorussia).19:24
Tiro parato. Valeri Gromyko (Bielorussia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Artem Kontsevoy.19:25
Fallo di Zakhar Volkov (Bielorussia).19:28
Rey Manaj (Albania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Zakhar Volkov (Bielorussia) e' ammonito per fallo.19:28
Tentativo fallito. Kirill Pechenin (Bielorussia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Anton Kovalev con cross.19:29
Bielorussia-Albania è valida per la giornata 6 del girone C1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 18:00 allo stadio Illovszky Rudolf Stadion di Budapest (5.054 posti).
Arbitra Igor Pajac, con gli assistenti Bojan Zobenica e Ivan Mihalj; quarto ufficiale Patrik Pavlesic. Al VAR Mario Zebec, assistito da Fran Jovic.
Il Bielorussia è 2° nel girone C1 con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 4 subiti.
L'Albania è 1° con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 3 subiti.
In casa il Bielorussia ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Albania ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Bielorussia in UEFA Nations League (dalla più recente): San Marino-Bielorussia 0-2, Bielorussia-Finlandia 1-0, Bielorussia-San Marino 4-0, Finlandia-Bielorussia 0-0, Albania-Bielorussia 2-0 (V-V-V-N-P).
Le ultime 5 partite dell'Albania in UEFA Nations League (dalla più recente): Albania-Finlandia 2-0, Albania-San Marino 2-1, Finlandia-Albania 2-1, San Marino-Albania 0-3, Albania-Bielorussia 2-0 (V-V-P-V-V).
Il miglior marcatore del Bielorussia in UEFA Nations League: Artem Kontsevoy con 3 gol.
I migliori marcatori dell'Albania in UEFA Nations League: Rey Manaj e Kristjan Asllani con 3 gol.
In panchina Viktor Goncharenko per il Bielorussia e Rolando Maran per l'Albania.
In UEFA Nations League Bielorussia e Albania si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Bielorussia, 3 vittorie dell'Albania e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Albania-Bielorussia 2-0 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Bielorussia-Albania 0-0 del 15 novembre 2013 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Bielorussia
|Albania
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|4
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|1
|1
|Gol segnati
|7
|10
|Gol subiti
|2
|3
|Gol subiti per partita
|0.4
|0.6
|Possesso palla (%)
|46.4
|58.1
|Passaggi
|2024
|2603
|Passaggi riusciti
|1601
|2282
|Precisione nei passaggi (%)
|79.1
|87.7
|Tiri
|43
|72
|Tiri in porta
|19
|29
|Tiri in porta sul totale (%)
|44.2
|40.3
|Cross
|85
|121
|Cross riusciti
|21
|32
|Duelli vinti
|248
|234
|Duelli persi
|260
|208
|Calci d'angolo a favore
|17
|32
|Calci d'angolo contro
|24
|15
|Falli subiti
|67
|78
|Falli commessi
|92
|60
|Contrasti
|82
|66
|Contrasti vinti (%)
|56.1
|63.6
|Fuorigioco
|7
|8
|Ammonizioni
|13
|9
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Bielorussia-Albania in diretta tv e streaming
Bielorussia-Albania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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