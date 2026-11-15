Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:13

PREPARTITA

Cipro-Montenegro è valida per la giornata 6 del girone C2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca domenica 15 novembre alle 15:00 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi (10.700 posti).

Arbitra Sander van der Eijk, con gli assistenti Rens Bluemink e Stefan de Groot; quarto ufficiale Ingmar Oostrom. Al VAR Pol van Boekel, assistito da Edwin van de Graaf.

Il Cipro è 2° nel girone C2 con 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.

Il Montenegro è 1° con 16 punti in 6 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 6 subiti.

In casa il Cipro ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Montenegro ne ha fatti 9 in 3 (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Cipro in UEFA Nations League (dalla più recente): Armenia-Cipro 1-1, Cipro-Lettonia 2-1, Cipro-Armenia 2-0, Lettonia-Cipro 0-0, Montenegro-Cipro 2-1 (N-V-V-N-P).

Le ultime 5 partite del Montenegro in UEFA Nations League (dalla più recente): Montenegro-Lettonia 2-1, Montenegro-Armenia 0-0, Lettonia-Montenegro 1-2, Armenia-Montenegro 2-3, Montenegro-Cipro 2-1 (V-N-V-V-V).

Il miglior marcatore del Cipro in UEFA Nations League: Marcus Edwards con 2 gol.

Il miglior marcatore del Montenegro in UEFA Nations League: Nikola Krstovic con 3 gol.

In panchina Apostolos Mantzios per il Cipro e Mirko Vucinic per il Montenegro.

In UEFA Nations League Cipro e Montenegro si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Cipro, 3 vittorie del Montenegro e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Montenegro-Cipro 2-1 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Cipro-Montenegro 0-0 del 23 marzo 2018 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Cipro Montenegro Partite giocate 5 5 Vittorie 2 4 Pareggi 2 1 Sconfitte 1 0 Gol segnati 6 9 Gol subiti 4 5 Gol subiti per partita 0.8 1.0 Possesso palla (%) 45.5 54.5 Passaggi 2009 2423 Passaggi riusciti 1683 2098 Precisione nei passaggi (%) 83.8 86.6 Tiri 48 62 Tiri in porta 22 26 Tiri in porta sul totale (%) 45.8 41.9 Cross 96 126 Cross riusciti 25 33 Duelli vinti 223 200 Duelli persi 199 204 Calci d'angolo a favore 24 29 Calci d'angolo contro 37 16 Falli subiti 54 46 Falli commessi 45 54 Contrasti 73 63 Contrasti vinti (%) 58.9 65.1 Fuorigioco 8 3 Ammonizioni 11 9 Espulsioni 1 2

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Cipro-Montenegro in diretta tv e streaming

Cipro-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.