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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:13
Inizia il Primo tempo.15:00
Gol! Cipro 0, Montenegro 1. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Krstovic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Milutin Osmajic15:05
Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stevan Jovetic.15:08
Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Marcus Edwards.15:09
Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).15:10
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:10
Fallo di Jonathan Dresaj (Montenegro).15:12
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:12
Jonathan Dresaj (Montenegro) e' ammonito per fallo.15:12
Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:14
Fallo di Konstantinos Laifis (Cipro).15:14
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Leonidas Konomis (Cipro).15:15
Tiro respinto. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da centro area.15:16
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).15:16
Tentativo fallito. Igor Vujacic (Montenegro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic con cross da calcio d'angolo.15:17
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:18
Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).15:18
Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Milutin Osmajic.15:18
Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:18
Fallo di Marcus Edwards (Cipro).15:18
Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Kostakis Artymatas (Cipro).15:19
Fallo di Stevan Jovetic (Montenegro).15:20
Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:20
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marcus Edwards.15:24
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Stefan Loncar (Montenegro).15:24
Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kostakis Artymatas.15:26
Igor Vujacic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:27
Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).15:27
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:28
Fallo di Stavros Georgiou (Cipro).15:28
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Jankovic in seguito a un calcio da fermo.15:29
Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).15:30
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:30
Gara momentaneamente sospesa, (Cipro).15:30
Gara riprende.15:31
Fuorigioco. Marcus Edwards(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.15:33
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Slobodan Rubezic (Montenegro).15:34
Tiro parato. Konstantinos Laifis (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Grigoris Kastanos.15:36
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).15:36
Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).15:38
Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:38
Vasilije Adzic (Montenegro) e' ammonito per fallo.15:39
Gara momentaneamente sospesa, Vasilije Adzic (Montenegro) per infortunio.15:39
Gara riprende.15:40
Sostituzione, Montenegro. Milan Vukotic sostituisce Vasilije Adzic per infortunio.15:42
Fallo di Stevan Jovetic (Montenegro).15:43
Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:43
Stavros Georgiou (Cipro) cade ma ha simulato.15:44
Stavros Georgiou (Cipro) e' ammonito.15:44
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:45
Fuorigioco. Marko Jankovic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.15:47
Primo tempo terminato, Cipro 0, Montenegro 1.15:47
Sostituzione, Montenegro. Sead Haksabanovic sostituisce Stevan Jovetic.16:03
Inizia il Secondo tempo Cipro 0, Montenegro 1.16:03
Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Marcus Edwards.16:05
Rigore concesso da Igor Vujacic (Montenegro) per un fallo in area.16:08
Rigore per Cipro. Marcus Edwards e'stato atterrato in area di rigore.16:08
Decisione VAR: rigore Cipro.16:09
Gol! Cipro 1, Montenegro 1. Ioannis Pittas (Cipro) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.16:10
Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:12
Fallo di Giorgos Malekkides (Cipro).16:12
Fuorigioco. Stavros Georgiou(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.16:12
Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).16:13
Stavros Georgiou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13
Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).16:13
Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13
Milan Vukotic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:14
Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).16:14
Fallo di Jonathan Dresaj (Montenegro).16:14
Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:14
Tiro respinto. Stavros Georgiou (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ioannis Pittas con suggerimento di testa.16:15
Gol! Cipro 1, Montenegro 2. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nikola Krstovic.16:16
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Stefan Loncar (Montenegro).16:18
Sostituzione, Montenegro. Milos Brnovic sostituisce Jonathan Dresaj.16:18
Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).16:19
Konstantinos Laifis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:19
Tiro parato. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcus Edwards.16:20
Tiro parato. Marko Jankovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Milan Vukotic.16:22
Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).16:22
Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:22
Gol! Cipro 1, Montenegro 3. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Jankovic in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic16:25
Sostituzione, Cipro. Iasonas Pikis sostituisce Ioannis Pittas.16:26
Sostituzione, Cipro. Morgan Brown sostituisce Kostakis Artymatas.16:26
Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).16:27
Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27
Marko Jankovic (Montenegro) e' ammonito.16:28
Konstantinos Laifis (Cipro) e' ammonito.16:28
Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:29
Fallo di Konstantinos Laifis (Cipro).16:29
Fallo di Milos Brnovic (Montenegro).16:31
Stavros Georgiou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:31
Milos Brnovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.16:31
Tiro respinto. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Edwards.16:32
Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Marko Jankovic (Montenegro).16:32
Tentativo fallito. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Charalampos Charalampous con cross da calcio d'angolo.16:33
Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Risto Radunovic con cross.16:34
Sead Haksabanovic (Montenegro) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Marko Jankovic in seguito a un contropiede.16:35
Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Marcus Edwards.16:36
Sostituzione, Cipro. Marinos Tzionis sostituisce Charalampos Charalampous.16:36
Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).16:36
Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:36
Igor Vujacic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:37
Fallo di Stavros Georgiou (Cipro).16:37
Cipro-Montenegro è valida per la giornata 6 del girone C2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 15:00 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi (10.700 posti).
Arbitra Sander van der Eijk, con gli assistenti Rens Bluemink e Stefan de Groot; quarto ufficiale Ingmar Oostrom. Al VAR Pol van Boekel, assistito da Edwin van de Graaf.
Il Cipro è 2° nel girone C2 con 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.
Il Montenegro è 1° con 16 punti in 6 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 6 subiti.
In casa il Cipro ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Montenegro ne ha fatti 9 in 3 (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Cipro in UEFA Nations League (dalla più recente): Armenia-Cipro 1-1, Cipro-Lettonia 2-1, Cipro-Armenia 2-0, Lettonia-Cipro 0-0, Montenegro-Cipro 2-1 (N-V-V-N-P).
Le ultime 5 partite del Montenegro in UEFA Nations League (dalla più recente): Montenegro-Lettonia 2-1, Montenegro-Armenia 0-0, Lettonia-Montenegro 1-2, Armenia-Montenegro 2-3, Montenegro-Cipro 2-1 (V-N-V-V-V).
Il miglior marcatore del Cipro in UEFA Nations League: Marcus Edwards con 2 gol.
Il miglior marcatore del Montenegro in UEFA Nations League: Nikola Krstovic con 3 gol.
In panchina Apostolos Mantzios per il Cipro e Mirko Vucinic per il Montenegro.
In UEFA Nations League Cipro e Montenegro si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Cipro, 3 vittorie del Montenegro e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Montenegro-Cipro 2-1 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Cipro-Montenegro 0-0 del 23 marzo 2018 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Cipro
|Montenegro
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|6
|9
|Gol subiti
|4
|5
|Gol subiti per partita
|0.8
|1.0
|Possesso palla (%)
|45.5
|54.5
|Passaggi
|2009
|2423
|Passaggi riusciti
|1683
|2098
|Precisione nei passaggi (%)
|83.8
|86.6
|Tiri
|48
|62
|Tiri in porta
|22
|26
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.8
|41.9
|Cross
|96
|126
|Cross riusciti
|25
|33
|Duelli vinti
|223
|200
|Duelli persi
|199
|204
|Calci d'angolo a favore
|24
|29
|Calci d'angolo contro
|37
|16
|Falli subiti
|54
|46
|Falli commessi
|45
|54
|Contrasti
|73
|63
|Contrasti vinti (%)
|58.9
|65.1
|Fuorigioco
|8
|3
|Ammonizioni
|11
|9
|Espulsioni
|1
|2
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Cipro-Montenegro in diretta tv e streaming
Cipro-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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