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LIVE Cipro-Montenegro 1-3 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

15 Novembre 2026 ore 15:00
Cipro
1
Montenegro
3
Secondo tempo
Arbitro: Sander van der Eijk
  1. 5' 0-1 Milutin Osmajic
  2. 52' 1-1 Ioannis Pittas (R)
  3. 58' 1-2 Milan Vukotic
  4. 67' 1-3 Nikola Krstovic
0'
45'
90'
79'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:13

  3. Inizia il Primo tempo.15:00

  5. 5'

    Gol! Cipro 0, Montenegro 1. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikola Krstovic con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Milutin Osmajic15:05

  6. 8'

    Tentativo fallito. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stevan Jovetic.15:08

  7. 9'

    Tiro respinto. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Marcus Edwards.15:09

  8. 10'

    Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).15:10

  9. 10'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:10

  11. 12'

    Fallo di Jonathan Dresaj (Montenegro).15:12

  12. 12'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:12

  13. 12'

    Jonathan Dresaj (Montenegro) e' ammonito per fallo.15:12

  14. 14'

    Milutin Osmajic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.15:14

  15. 14'

    Fallo di Konstantinos Laifis (Cipro).15:14

  17. 15'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Leonidas Konomis (Cipro).15:15

  18. 16'

    Tiro respinto. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di destro da centro area.15:16

  19. 16'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Konstantinos Laifis (Cipro).15:16

  20. 17'

    Tentativo fallito. Igor Vujacic (Montenegro) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Jankovic con cross da calcio d'angolo.15:17

  21. 18'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:18

  23. 18'

    Fallo di Grigoris Kastanos (Cipro).15:18

  24. 18'

    Tiro parato. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Milutin Osmajic.15:18

  25. 18'

    Stevan Jovetic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.15:18

  26. 18'

    Fallo di Marcus Edwards (Cipro).15:18

  27. 19'

    Calcio d'angolo,Montenegro. Calcio d'angolo causato da Kostakis Artymatas (Cipro).15:19

  29. 20'

    Fallo di Stevan Jovetic (Montenegro).15:20

  30. 20'

    Grigoris Kastanos (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:20

  31. 24'

    Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Marcus Edwards.15:24

  32. 24'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Stefan Loncar (Montenegro).15:24

  33. 26'

    Tentativo fallito. Marcus Edwards (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kostakis Artymatas.15:26

  35. 27'

    Igor Vujacic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:27

  36. 27'

    Fallo di Ioannis Pittas (Cipro).15:27

  37. 28'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:28

  38. 28'

    Fallo di Stavros Georgiou (Cipro).15:28

  39. 29'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Montenegro) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Jankovic in seguito a un calcio da fermo.15:29

  41. 30'

    Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).15:30

  42. 30'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:30

  43. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, (Cipro).15:30

  44. 31'

    Gara riprende.15:31

  45. 33'

    Fuorigioco. Marcus Edwards(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.15:33

  47. 34'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Slobodan Rubezic (Montenegro).15:34

  48. 36'

    Tiro parato. Konstantinos Laifis (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Grigoris Kastanos.15:36

  49. 36'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Danijel Petkovic (Montenegro).15:36

  50. 39'

    Fallo di Vasilije Adzic (Montenegro).15:38

  51. 39'

    Ioannis Pittas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:38

  53. 39'

    Vasilije Adzic (Montenegro) e' ammonito per fallo.15:39

  54. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Vasilije Adzic (Montenegro) per infortunio.15:39

  55. 40'

    Gara riprende.15:40

  56. 42'

    Sostituzione, Montenegro. Milan Vukotic sostituisce Vasilije Adzic per infortunio.15:42

  57. 43'

    Fallo di Stevan Jovetic (Montenegro).15:43

  59. 43'

    Marcus Edwards (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:43

  60. 44'

    Stavros Georgiou (Cipro) cade ma ha simulato.15:44

  61. 44'

    Stavros Georgiou (Cipro) e' ammonito.15:44

  62. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.15:45

  63. 45'+2'

    Fuorigioco. Marko Jankovic(Montenegro) prova il lancio lungo, ma Milutin Osmajic e' colto in fuorigioco.15:47

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Cipro 0, Montenegro 1.15:47

  66. 45'

    Sostituzione, Montenegro. Sead Haksabanovic sostituisce Stevan Jovetic.16:03

  67. Inizia il Secondo tempo Cipro 0, Montenegro 1.16:03

  68. 47'

    Tentativo fallito. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Marcus Edwards.16:05

  69. 50'

    Rigore concesso da Igor Vujacic (Montenegro) per un fallo in area.16:08

  71. 50'

    Rigore per Cipro. Marcus Edwards e'stato atterrato in area di rigore.16:08

  72. 51'

    Decisione VAR: rigore Cipro.16:09

  73. 52'

    Gol! Cipro 1, Montenegro 1. Ioannis Pittas (Cipro) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.16:10

  74. 54'

    Slobodan Rubezic (Montenegro) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:12

  75. 54'

    Fallo di Giorgos Malekkides (Cipro).16:12

  77. 54'

    Fuorigioco. Stavros Georgiou(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.16:12

  78. 55'

    Fallo di Milutin Osmajic (Montenegro).16:13

  79. 55'

    Stavros Georgiou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13

  80. 55'

    Fallo di Stefan Loncar (Montenegro).16:13

  81. 55'

    Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13

  83. 56'

    Milan Vukotic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:14

  84. 56'

    Fallo di Andreas Shikkis (Cipro).16:14

  85. 57'

    Fallo di Jonathan Dresaj (Montenegro).16:14

  86. 57'

    Charalampos Charalampous (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:14

  87. 57'

    Tiro respinto. Stavros Georgiou (Cipro) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ioannis Pittas con suggerimento di testa.16:15

  89. 58'

    Gol! Cipro 1, Montenegro 2. Milan Vukotic (Montenegro) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nikola Krstovic.16:16

  90. 60'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Stefan Loncar (Montenegro).16:18

  91. 60'

    Sostituzione, Montenegro. Milos Brnovic sostituisce Jonathan Dresaj.16:18

  92. 61'

    Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).16:19

  93. 61'

    Konstantinos Laifis (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:19

  95. 62'

    Tiro parato. Grigoris Kastanos (Cipro) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marcus Edwards.16:20

  96. 64'

    Tiro parato. Marko Jankovic (Montenegro) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Milan Vukotic.16:22

  97. 64'

    Fallo di Nikola Krstovic (Montenegro).16:22

  98. 64'

    Fabiano Ribeiro de Freitas (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:22

  99. 67'

    Gol! Cipro 1, Montenegro 3. Nikola Krstovic (Montenegro) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marko Jankovic in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic16:25

  101. 68'

    Sostituzione, Cipro. Iasonas Pikis sostituisce Ioannis Pittas.16:26

  102. 68'

    Sostituzione, Cipro. Morgan Brown sostituisce Kostakis Artymatas.16:26

  103. 70'

    Fallo di Marko Jankovic (Montenegro).16:27

  104. 70'

    Giorgos Malekkides (Cipro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27

  105. 70'

    Marko Jankovic (Montenegro) e' ammonito.16:28

  107. 70'

    Konstantinos Laifis (Cipro) e' ammonito.16:28

  108. 72'

    Marko Jankovic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:29

  109. 72'

    Fallo di Konstantinos Laifis (Cipro).16:29

  110. 73'

    Fallo di Milos Brnovic (Montenegro).16:31

  111. 73'

    Stavros Georgiou (Cipro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:31

  113. 74'

    Milos Brnovic (Montenegro) e' ammonito per fallo.16:31

  114. 74'

    Tiro respinto. Charalampos Charalampous (Cipro) un tiro di destro da fuori area. Assist di Marcus Edwards.16:32

  115. 74'

    Calcio d'angolo,Cipro. Calcio d'angolo causato da Marko Jankovic (Montenegro).16:32

  116. 75'

    Tentativo fallito. Giorgos Malekkides (Cipro) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Charalampos Charalampous con cross da calcio d'angolo.16:33

  117. 76'

    Tentativo fallito. Milutin Osmajic (Montenegro) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Risto Radunovic con cross.16:34

  119. 77'

    Sead Haksabanovic (Montenegro) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Marko Jankovic in seguito a un contropiede.16:35

  120. 78'

    Sostituzione, Cipro. Ioannis Kosti sostituisce Marcus Edwards.16:36

  121. 78'

    Sostituzione, Cipro. Marinos Tzionis sostituisce Charalampos Charalampous.16:36

  122. 78'

    Fallo di Slobodan Rubezic (Montenegro).16:36

  123. 78'

    Ioannis Kosti (Cipro) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:36

  125. 80'

    Igor Vujacic (Montenegro) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:37

  126. 80'

    Fallo di Stavros Georgiou (Cipro).16:37

Formazioni Cipro - Montenegro

Cipro
Montenegro
TITOLARI CIPRO
  • (1) FABIANO RIBEIRO DE FREITAS (P)
  • (6) ANDREAS SHIKKIS (D)
  • (15) LEONIDAS KONOMIS (D)
  • (14) GIORGOS MALEKKIDES (D)
  • (19) KONSTANTINOS LAIFIS (D)
  • (23) MARCUS EDWARDS (C)
  • (20) GRIGORIS KASTANOS (C)
  • (18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)
  • (17) STAVROS GEORGIOU (C)
  • (5) CHARALAMPOS CHARALAMPOUS (C)
  • (9) IOANNIS PITTAS (A)
PANCHINA CIPRO
  • (12) JOËL MALL (P)
  • (7) ZANOS SAVVA (A)
  • (4) EVAGORAS ANTONIOU (D)
  • (22) ANTREAS PARASKEVAS (P)
  • (10) LOIZOS LOIZOU (A)
  • (21) MARINOS TZIONIS (A)
  • (11) IASONAS PIKIS (A)
  • (3) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (13) IOANNIS KOSTI (C)
  • (16) MORGAN BROWN (C)
  • (8) CHARALAMBOS KYRIAKOU (C)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
ALLENATORE CIPRO
  • Apostolos Mantzios
TITOLARI MONTENEGRO
  • (12) DANIJEL PETKOVIC (P)
  • (3) RISTO RADUNOVIC (D)
  • (5) IGOR VUJACIC (D)
  • (6) SLOBODAN RUBEZIC (D)
  • (21) JONATHAN DRESAJ (D)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (15) STEFAN LONCAR (C)
  • (17) VASILIJE ADZIC (C)
  • (10) STEVAN JOVETIC (A)
  • (9) NIKOLA KRSTOVIC (A)
  • (20) MILUTIN OSMAJIC (A)
PANCHINA MONTENEGRO
  • (2) BODIN TOMASEVIC (D)
  • (19) ALEKSA MARAS (A)
  • (7) VIKTOR DJUKANOVIC (A)
  • (22) DUSAN VUKOVIC (A)
  • (13) IGOR NIKIC (P)
  • (4) ANDREJ DJURIC (D)
  • (11) MILAN VUKOTIC (C)
  • (14) MILOS BRNOVIC (C)
  • (23) ALEKSA LATKOVIC (C)
  • (1) BALSA POPOVIC (P)
  • (16) OGNJEN GASEVIC (D)
  • (18) SEAD HAKSABANOVIC (C)
ALLENATORE MONTENEGRO
  • Mirko Vucinic
PREPARTITA

Cipro-Montenegro è valida per la giornata 6 del girone C2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 15:00 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi (10.700 posti).

Arbitra Sander van der Eijk, con gli assistenti Rens Bluemink e Stefan de Groot; quarto ufficiale Ingmar Oostrom. Al VAR Pol van Boekel, assistito da Edwin van de Graaf.

Il Cipro è 2° nel girone C2 con 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 7 subiti.
Il Montenegro è con 16 punti in 6 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 6 subiti.
In casa il Cipro ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Montenegro ne ha fatti 9 in 3 (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Cipro in UEFA Nations League (dalla più recente): Armenia-Cipro 1-1, Cipro-Lettonia 2-1, Cipro-Armenia 2-0, Lettonia-Cipro 0-0, Montenegro-Cipro 2-1 (N-V-V-N-P).
Le ultime 5 partite del Montenegro in UEFA Nations League (dalla più recente): Montenegro-Lettonia 2-1, Montenegro-Armenia 0-0, Lettonia-Montenegro 1-2, Armenia-Montenegro 2-3, Montenegro-Cipro 2-1 (V-N-V-V-V).

Il miglior marcatore del Cipro in UEFA Nations League: Marcus Edwards con 2 gol.
Il miglior marcatore del Montenegro in UEFA Nations League: Nikola Krstovic con 3 gol.
In panchina Apostolos Mantzios per il Cipro e Mirko Vucinic per il Montenegro.

In UEFA Nations League Cipro e Montenegro si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Cipro, 3 vittorie del Montenegro e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Montenegro-Cipro 2-1 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Cipro-Montenegro 0-0 del 23 marzo 2018 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

CiproMontenegro
Partite giocate55
Vittorie24
Pareggi21
Sconfitte10
Gol segnati69
Gol subiti45
Gol subiti per partita0.81.0
Possesso palla (%)45.554.5
Passaggi20092423
Passaggi riusciti16832098
Precisione nei passaggi (%)83.886.6
Tiri4862
Tiri in porta2226
Tiri in porta sul totale (%)45.841.9
Cross96126
Cross riusciti2533
Duelli vinti223200
Duelli persi199204
Calci d'angolo a favore2429
Calci d'angolo contro3716
Falli subiti5446
Falli commessi4554
Contrasti7363
Contrasti vinti (%)58.965.1
Fuorigioco83
Ammonizioni119
Espulsioni12

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Cipro-Montenegro in diretta tv e streaming
Cipro-Montenegro si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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