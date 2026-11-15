Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Croazia-Repubblica Ceca 1-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

15 Novembre 2026 ore 20:45
Croazia
1
Repubblica Ceca
0
Secondo tempo
Arbitro: Luís Miguel Branco Godinho
  1. 2' 1-0 Ivan Perisic
0'
45'
90'
61'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  3. Inizia il Primo tempo.20:45

  5. 2'

    Gol! Croazia 1, Repubblica Ceca 0. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dion Beljo.20:47

  6. 6'

    Tiro respinto. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da fuori area.20:51

  7. 9'

    Tentativo fallito. Idris Hopi (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Vladimír Coufal con cross.20:54

  8. 9'

    Tiro respinto. Idris Hopi (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Adam Hlozek.20:54

  9. 11'

    Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55

  11. 11'

    Fallo di Petar Sucic (Croazia).20:55

  12. 15'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tomás Vlcek (Repubblica Ceca).21:00

  13. 17'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukás Cerv.21:02

  14. 20'

    Tiro respinto. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Christophe Kabongo.21:04

  15. 20'

    Fallo di Idris Hopi (Repubblica Ceca).21:05

  17. 20'

    Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  18. 21'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Martin Baturina.21:06

  19. 24'

    Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  20. 24'

    Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:09

  21. 25'

    Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  23. 25'

    Fallo di Mateo Kovacic (Croazia).21:09

  24. 26'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da David Zima (Repubblica Ceca).21:11

  25. 26'

    Tiro respinto. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da centro area. Assist di Luka Modric con cross.21:11

  26. 31'

    Fallo di Christophe Kabongo (Repubblica Ceca).21:16

  27. 31'

    Josip Stanisic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  29. 32'

    Fallo di Tomás Vlcek (Repubblica Ceca).21:16

  30. 32'

    Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  31. 34'

    Tentativo fallito. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luka Modric.21:19

  32. 37'

    Tiro respinto. Dion Beljo (Croazia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Petar Sucic.21:22

  33. 39'

    Fallo di Michal Sadílek (Repubblica Ceca).21:24

  35. 39'

    Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  36. 40'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Alex Král (Repubblica Ceca).21:25

  37. 40'

    Tentativo fallito. Luka Vuskovic (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.21:25

  38. 40'

    Tiro parato. Dion Beljo (Croazia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Vuskovic.21:25

  39. 40'

    Tiro parato. Josko Gvardiol (Croazia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Vuskovic.21:25

  41. 40'

    Tentativo fallito. Duje Caleta-Car (Croazia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:25

  42. 41'

    Fallo di Adam Hlozek (Repubblica Ceca).21:26

  43. 41'

    Luka Vuskovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26

  44. 44'

    Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  45. 44'

    Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).21:28

  47. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30

  48. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Croazia 1, Repubblica Ceca 0.21:30

  49. Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Repubblica Ceca 0.21:46

  50. 47'

    Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:47

  51. 48'

    Fuorigioco. Luka Vuskovic(Croazia) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.21:48

  53. 49'

    Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  54. 49'

    Fallo di Duje Caleta-Car (Croazia).21:49

  55. 50'

    Tentativo fallito. Petar Sucic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dion Beljo in seguito a un contropiede.21:50

  56. 51'

    Idris Hopi (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51

  57. 51'

    Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).21:51

  59. 52'

    Tentativo fallito. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimír Coufal con cross in seguito a un calcio da fermo.21:52

  60. 56'

    Tentativo fallito. Idris Hopi (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adam Hlozek in seguito a un contropiede.21:57

  61. 58'

    Tiro parato. Martin Baturina (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:58

  62. 61'

    Tiro parato. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petar Sucic.22:02

  63. 62'

    Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  65. 62'

    Fallo di Petar Sucic (Croazia).22:02

Formazioni Croazia - Repubblica Ceca

Croazia
Repubblica Ceca
TITOLARI CROAZIA
  • (1) DOMINIK LIVAKOVIC (P)
  • (3) LUKA VUSKOVIC (D)
  • (4) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (2) JOSIP STANISIC (D)
  • (5) DUJE CALETA-CAR (D)
  • (14) IVAN PERISIC (C)
  • (17) PETAR SUCIC (C)
  • (16) MARTIN BATURINA (C)
  • (8) MATEO KOVACIC (C)
  • (10) LUKA MODRIC (C)
  • (9) DION BELJO (A)
PANCHINA CROAZIA
  • (7) LOVRO MAJER (C)
  • (23) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (15) MARIO PASALIC (C)
  • (12) IVOR PANDUR (P)
  • (22) JOSIP MISIC (C)
  • (13) IVAN SMOLCIC (D)
  • (6) NIKO GALESIC (D)
  • (20) IGOR MATANOVIC (A)
  • (11) ANTE BUDIMIR (A)
  • (19) MARCO PASALIC (A)
  • (18) SIMUN HRGOVIC (D)
  • (21) MARIN SOTICEK (C)
ALLENATORE CROAZIA
  • Slaven Bilic
TITOLARI REPUBBLICA CECA
  • (23) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (5) VLADIMÍR COUFAL (D)
  • (6) DAVID ZIMA (D)
  • (15) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (3) TOMÁS VLCEK (D)
  • (7) IDRIS HOPI (C)
  • (11) CHRISTOPHE KABONGO (C)
  • (12) LUKÁS CERV (C)
  • (21) ALEX KRÁL (C)
  • (8) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (10) ADAM HLOZEK (A)
PANCHINA REPUBBLICA CECA
  • (16) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (1) MATEJ KOVÁR (P)
  • (22) TOMÁS SOUCEK (C)
  • (2) FILIP PREBSL (D)
  • (20) KRYSTOF DANEK (C)
  • (18) MATEJ JURÁSEK (C)
  • (14) DAVID JURÁSEK (D)
  • (19) DAVID KOZEL (C)
  • (4) ADAM GABRIEL (D)
  • (13) LUKÁS AMBROS (C)
  • (9) RYAN NADERI (A)
ALLENATORE REPUBBLICA CECA
  • Santi Denia
PREPARTITA

Croazia-Repubblica Ceca è valida per la giornata 6 del girone A3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Opus Arena di Osijek (13.005 posti).

Arbitra Luís Miguel Branco Godinho, con gli assistenti Pedro Manuel Dias Martins e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire; quarto ufficiale Miguel Bértolo Nogueira. Al VAR Tiago Bruno Lopes Martins, assistito da André Filipe Domingues da Silva Narciso.

La Croazia è 3° nel girone A3 con 6 punti in 6 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 6 gol fatti e 16 subiti.
La Repubblica Ceca è con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 2 gol fatti e 13 subiti.
In casa la Croazia ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Repubblica Ceca ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Croazia in UEFA Nations League (dalla più recente): Inghilterra-Croazia 2-1, Croazia-Spagna 1-2, Croazia-Inghilterra 0-7, Spagna-Croazia 4-1, Repubblica Ceca-Croazia 1-2 (P-P-P-P-V).
Le ultime 5 partite della Repubblica Ceca in UEFA Nations League (dalla più recente): Repubblica Ceca-Spagna 0-2, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, Spagna-Repubblica Ceca 3-1, Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2, Repubblica Ceca-Croazia 1-2 (P-P-P-P-P).

I migliori marcatori della Repubblica Ceca in UEFA Nations League: Jirí Sláma e Adam Karabec con 1 gol.
In panchina Slaven Bilic per la Croazia e Santi Denia per la Repubblica Ceca.

In UEFA Nations League Croazia e Repubblica Ceca si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Croazia, 0 vittorie della Repubblica Ceca e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Repubblica Ceca-Croazia 1-2 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Repubblica Ceca-Croazia 0-0 del 9 ottobre 2025.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

CroaziaRepubblica Ceca
Partite giocate55
Vittorie10
Pareggi00
Sconfitte45
Gol segnati52
Gol subiti1612
Gol subiti per partita3.22.4
Possesso palla (%)40.634.7
Passaggi20981764
Passaggi riusciti17881447
Precisione nei passaggi (%)85.282.0
Tiri4024
Tiri in porta186
Tiri in porta sul totale (%)45.025.0
Cross7438
Cross riusciti228
Duelli vinti172171
Duelli persi202183
Calci d'angolo a favore199
Calci d'angolo contro2533
Falli subiti4046
Falli commessi5053
Contrasti7663
Contrasti vinti (%)60.561.9
Fuorigioco110
Ammonizioni88
Espulsioni13

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Croazia-Repubblica Ceca in diretta tv e streaming
Croazia-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Croazia - Repubblica Ceca Live

Enel

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio