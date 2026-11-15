Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Croazia-Repubblica Ceca è valida per la giornata 6 del girone A3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Opus Arena di Osijek (13.005 posti).

Arbitra Luís Miguel Branco Godinho, con gli assistenti Pedro Manuel Dias Martins e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire; quarto ufficiale Miguel Bértolo Nogueira. Al VAR Tiago Bruno Lopes Martins, assistito da André Filipe Domingues da Silva Narciso.

La Croazia è 3° nel girone A3 con 6 punti in 6 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 6 gol fatti e 16 subiti.

La Repubblica Ceca è 4° con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 2 gol fatti e 13 subiti.

In casa la Croazia ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Repubblica Ceca ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Croazia in UEFA Nations League (dalla più recente): Inghilterra-Croazia 2-1, Croazia-Spagna 1-2, Croazia-Inghilterra 0-7, Spagna-Croazia 4-1, Repubblica Ceca-Croazia 1-2 (P-P-P-P-V).

Le ultime 5 partite della Repubblica Ceca in UEFA Nations League (dalla più recente): Repubblica Ceca-Spagna 0-2, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, Spagna-Repubblica Ceca 3-1, Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2, Repubblica Ceca-Croazia 1-2 (P-P-P-P-P).

I migliori marcatori della Repubblica Ceca in UEFA Nations League: Jirí Sláma e Adam Karabec con 1 gol.

In panchina Slaven Bilic per la Croazia e Santi Denia per la Repubblica Ceca.

In UEFA Nations League Croazia e Repubblica Ceca si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Croazia, 0 vittorie della Repubblica Ceca e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Repubblica Ceca-Croazia 1-2 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Repubblica Ceca-Croazia 0-0 del 9 ottobre 2025.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Croazia Repubblica Ceca Partite giocate 5 5 Vittorie 1 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 4 5 Gol segnati 5 2 Gol subiti 16 12 Gol subiti per partita 3.2 2.4 Possesso palla (%) 40.6 34.7 Passaggi 2098 1764 Passaggi riusciti 1788 1447 Precisione nei passaggi (%) 85.2 82.0 Tiri 40 24 Tiri in porta 18 6 Tiri in porta sul totale (%) 45.0 25.0 Cross 74 38 Cross riusciti 22 8 Duelli vinti 172 171 Duelli persi 202 183 Calci d'angolo a favore 19 9 Calci d'angolo contro 25 33 Falli subiti 40 46 Falli commessi 50 53 Contrasti 76 63 Contrasti vinti (%) 60.5 61.9 Fuorigioco 1 10 Ammonizioni 8 8 Espulsioni 1 3

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Croazia-Repubblica Ceca in diretta tv e streaming

Croazia-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.