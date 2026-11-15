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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Inizia il Primo tempo.20:45
Gol! Croazia 1, Repubblica Ceca 0. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dion Beljo.20:47
Tiro respinto. Petar Sucic (Croazia) un tiro di destro da fuori area.20:51
Tentativo fallito. Idris Hopi (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Vladimír Coufal con cross.20:54
Tiro respinto. Idris Hopi (Repubblica Ceca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Adam Hlozek.20:54
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:55
Fallo di Petar Sucic (Croazia).20:55
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Tomás Vlcek (Repubblica Ceca).21:00
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Lukás Cerv.21:02
Tiro respinto. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un tiro di destro da centro area. Assist di Christophe Kabongo.21:04
Fallo di Idris Hopi (Repubblica Ceca).21:05
Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tentativo fallito. Ivan Perisic (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Martin Baturina.21:06
Vladimír Coufal (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Petar Sucic (Croazia).21:09
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Mateo Kovacic (Croazia).21:09
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da David Zima (Repubblica Ceca).21:11
Tiro respinto. Duje Caleta-Car (Croazia) un colpo di testa da centro area. Assist di Luka Modric con cross.21:11
Fallo di Christophe Kabongo (Repubblica Ceca).21:16
Josip Stanisic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Tomás Vlcek (Repubblica Ceca).21:16
Martin Baturina (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Tentativo fallito. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luka Modric.21:19
Tiro respinto. Dion Beljo (Croazia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Petar Sucic.21:22
Fallo di Michal Sadílek (Repubblica Ceca).21:24
Mateo Kovacic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Alex Král (Repubblica Ceca).21:25
Tentativo fallito. Luka Vuskovic (Croazia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Luka Modric con cross da calcio d'angolo.21:25
Tiro parato. Dion Beljo (Croazia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Vuskovic.21:25
Tiro parato. Josko Gvardiol (Croazia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Vuskovic.21:25
Tentativo fallito. Duje Caleta-Car (Croazia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:25
Fallo di Adam Hlozek (Repubblica Ceca).21:26
Luka Vuskovic (Croazia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).21:28
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30
Primo tempo terminato, Croazia 1, Repubblica Ceca 0.21:30
Inizia il Secondo tempo Croazia 1, Repubblica Ceca 0.21:46
Calcio d'angolo,Croazia. Calcio d'angolo causato da Jirí Sláma (Repubblica Ceca).21:47
Fuorigioco. Luka Vuskovic(Croazia) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.21:48
Adam Hlozek (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Duje Caleta-Car (Croazia).21:49
Tentativo fallito. Petar Sucic (Croazia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dion Beljo in seguito a un contropiede.21:50
Idris Hopi (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:51
Fallo di Luka Vuskovic (Croazia).21:51
Tentativo fallito. Adam Hlozek (Repubblica Ceca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vladimír Coufal con cross in seguito a un calcio da fermo.21:52
Tentativo fallito. Idris Hopi (Repubblica Ceca) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adam Hlozek in seguito a un contropiede.21:57
Tiro parato. Martin Baturina (Croazia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:58
Tiro parato. Mateo Kovacic (Croazia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Petar Sucic.22:02
Lukás Cerv (Repubblica Ceca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Petar Sucic (Croazia).22:02
Croazia-Repubblica Ceca è valida per la giornata 6 del girone A3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Opus Arena di Osijek (13.005 posti).
Arbitra Luís Miguel Branco Godinho, con gli assistenti Pedro Manuel Dias Martins e Gonçalo Nuno Soares Vaz Freire; quarto ufficiale Miguel Bértolo Nogueira. Al VAR Tiago Bruno Lopes Martins, assistito da André Filipe Domingues da Silva Narciso.
La Croazia è 3° nel girone A3 con 6 punti in 6 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 6 gol fatti e 16 subiti.
La Repubblica Ceca è 4° con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 2 gol fatti e 13 subiti.
In casa la Croazia ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Repubblica Ceca ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Croazia in UEFA Nations League (dalla più recente): Inghilterra-Croazia 2-1, Croazia-Spagna 1-2, Croazia-Inghilterra 0-7, Spagna-Croazia 4-1, Repubblica Ceca-Croazia 1-2 (P-P-P-P-V).
Le ultime 5 partite della Repubblica Ceca in UEFA Nations League (dalla più recente): Repubblica Ceca-Spagna 0-2, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, Spagna-Repubblica Ceca 3-1, Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2, Repubblica Ceca-Croazia 1-2 (P-P-P-P-P).
I migliori marcatori della Repubblica Ceca in UEFA Nations League: Jirí Sláma e Adam Karabec con 1 gol.
In panchina Slaven Bilic per la Croazia e Santi Denia per la Repubblica Ceca.
In UEFA Nations League Croazia e Repubblica Ceca si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Croazia, 0 vittorie della Repubblica Ceca e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Repubblica Ceca-Croazia 1-2 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Repubblica Ceca-Croazia 0-0 del 9 ottobre 2025.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Croazia
|Repubblica Ceca
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|4
|5
|Gol segnati
|5
|2
|Gol subiti
|16
|12
|Gol subiti per partita
|3.2
|2.4
|Possesso palla (%)
|40.6
|34.7
|Passaggi
|2098
|1764
|Passaggi riusciti
|1788
|1447
|Precisione nei passaggi (%)
|85.2
|82.0
|Tiri
|40
|24
|Tiri in porta
|18
|6
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.0
|25.0
|Cross
|74
|38
|Cross riusciti
|22
|8
|Duelli vinti
|172
|171
|Duelli persi
|202
|183
|Calci d'angolo a favore
|19
|9
|Calci d'angolo contro
|25
|33
|Falli subiti
|40
|46
|Falli commessi
|50
|53
|Contrasti
|76
|63
|Contrasti vinti (%)
|60.5
|61.9
|Fuorigioco
|1
|10
|Ammonizioni
|8
|8
|Espulsioni
|1
|3
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Croazia-Repubblica Ceca in diretta tv e streaming
Croazia-Repubblica Ceca si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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