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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56
Inizia il Primo tempo.18:01
Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).18:03
Onni Valakari (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:06
Fallo di Cristian Meloni (San Marino).18:06
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:06
Tiro respinto. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joel Pohjanpalo.18:07
Gol! Finlandia 1, San Marino 0. Adrian Svanbäck (Finlandia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Onni Valakari con passaggio filtrante.18:08
Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Naatan Skyttä.18:10
Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).18:12
Santeri Väänänen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:12
Lorenzo Lazzari (San Marino) e' ammonito per fallo.18:12
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:14
Fallo di Topi Keskinen (Finlandia).18:14
Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).18:16
Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:16
Gol! Finlandia 2, San Marino 0. Leo Walta (Finlandia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.18:17
Gol! Finlandia 3, San Marino 0. Adrian Svanbäck (Finlandia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joel Pohjanpalo con passaggio filtrante.18:21
Rigore per San Marino. Lorenzo Lazzari e'stato atterrato in area di rigore.18:22
Rigore concesso da Santeri Väänänen (Finlandia) per un fallo in area.18:22
Decisione VAR: rigore San Marino.18:22
Gol! Finlandia 3, San Marino 1. Nicola Nanni (San Marino) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.18:26
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).18:27
Giacomo Benvenuti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28
Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).18:28
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29
Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).18:29
Tentativo fallito. Lorenzo Lazzari (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:31
Fallo di Marco Pasolini (San Marino).18:32
Ville Koski (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32
Marco Pasolini (San Marino) e' ammonito per fallo.18:32
Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33
Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).18:33
Fallo di Cristian Meloni (San Marino).18:35
Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:35
Cristian Meloni (San Marino) e' ammonito per fallo.18:35
Gol! Finlandia 4, San Marino 1. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.
Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo18:36
Fuorigioco. Edoardo Colombo(San Marino) prova il lancio lungo, ma Lorenzo Lazzari e' colto in fuorigioco.18:37
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).18:39
Tiro respinto. Naatan Skyttä (Finlandia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Joel Pohjanpalo.18:39
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Nicolas Giacopetti (San Marino).18:40
Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:41
Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).18:41
Fallo di Alessandro Tosi (San Marino).18:42
Naatan Skyttä (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:42
Gol! Finlandia 5, San Marino 1. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leo Walta con cross in seguito a un calcio da fermo.
Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo18:43
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46
Primo tempo terminato, Finlandia 5, San Marino 1.18:47
Sostituzione, San Marino. Enea Della Balda sostituisce Cristian Meloni.19:01
Inizia il Secondo tempo Finlandia 5, San Marino 1.19:02
Sostituzione, Finlandia. Fredrik Jensen sostituisce Ville Koski.19:01
Sostituzione, Finlandia. Ryan Mahuta sostituisce Topi Keskinen.19:01
Sostituzione, Finlandia. Roman Eremenko sostituisce Leo Walta.19:01
Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).19:03
Robert Ivanov (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:04
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Onni Valakari (Finlandia).19:07
Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).19:09
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).19:09
Fallo di Alessandro Tosi (San Marino).19:10
Naatan Skyttä (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Alessandro Tosi (San Marino) e' ammonito per fallo.19:10
Gara momentaneamente sospesa, Naatan Skyttä (Finlandia) per infortunio.19:12
Gara riprende.19:12
Sostituzione, Finlandia. Daniel Håkans sostituisce Naatan Skyttä per infortunio.19:13
Tentativo fallito. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:14
Marco Pasolini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).19:16
Ryan Mahuta (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:16
Sostituzione, San Marino. Tommaso Benvenuti sostituisce Marco Pasolini.19:17
Sostituzione, San Marino. Samuel Pancotti sostituisce Samuele Zannoni.19:18
Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).19:18
Robert Ivanov (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Tentativo fallito. Roman Eremenko (Finlandia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Adrian Svanbäck.19:20
Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:21
Tentativo fallito. Roman Eremenko (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daniel Håkans.19:22
Tiro parato. Onni Valakari (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Roman Eremenko.19:26
Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).19:26
Gol! Finlandia 6, San Marino 1. Daniel Håkans (Finlandia) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Santeri Väänänen.19:27
Sostituzione, San Marino. Alessandro Golinucci sostituisce Lorenzo Capicchioni.19:27
Tiro respinto. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da fuori area.19:28
Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29
Fallo di Fredrik Jensen (Finlandia).19:29
Finlandia-San Marino è valida per la giornata 6 del girone C1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 18:00 allo stadio Bolt Arena di Helsinki (10.770 posti).
Arbitra Georgi Kabakov, con gli assistenti Martin Margaritov e Martin Venev; quarto ufficiale Volen Chinkov. Al VAR Nikola Popov, assistito da Dimitar Dimitrov.
La Finlandia è 3° nel girone C1 con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 15 gol fatti e 5 subiti.
Il San Marino è 4° con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 2 gol fatti e 24 subiti.
In casa la Finlandia ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il San Marino ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Finlandia in UEFA Nations League (dalla più recente): Albania-Finlandia 2-0, Bielorussia-Finlandia 1-0, Finlandia-Albania 2-1, Finlandia-Bielorussia 0-0, San Marino-Finlandia 0-7 (P-P-V-N-V).
Le ultime 5 partite del San Marino in UEFA Nations League (dalla più recente): San Marino-Bielorussia 0-2, Albania-San Marino 2-1, Bielorussia-San Marino 4-0, San Marino-Albania 0-3, San Marino-Finlandia 0-7 (P-P-P-P-P).
Il miglior marcatore della Finlandia in UEFA Nations League: Leo Walta con 4 gol.
Il miglior marcatore del San Marino in UEFA Nations League: Lorenzo Lazzari con 1 gol.
In panchina Jacob Friis per la Finlandia e Roberto Cevoli per il San Marino.
In UEFA Nations League Finlandia e San Marino si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Finlandia, 0 vittorie del San Marino e 0 pareggi. L'ultimo precedente: San Marino-Finlandia 0-7 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: San Marino-Finlandia 1-2 del 20 novembre 2023.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Finlandia
|San Marino
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|2
|5
|Gol segnati
|9
|1
|Gol subiti
|4
|18
|Gol subiti per partita
|0.8
|3.6
|Possesso palla (%)
|62.9
|32.6
|Passaggi
|2988
|1458
|Passaggi riusciti
|2609
|1019
|Precisione nei passaggi (%)
|87.3
|69.9
|Tiri
|51
|23
|Tiri in porta
|19
|9
|Tiri in porta sul totale (%)
|37.3
|39.1
|Cross
|125
|44
|Cross riusciti
|32
|10
|Duelli vinti
|230
|206
|Duelli persi
|206
|244
|Calci d'angolo a favore
|24
|12
|Calci d'angolo contro
|14
|32
|Falli subiti
|66
|71
|Falli commessi
|68
|72
|Contrasti
|68
|67
|Contrasti vinti (%)
|54.4
|52.2
|Fuorigioco
|6
|7
|Ammonizioni
|8
|14
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Finlandia-San Marino in diretta tv e streaming
Finlandia-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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