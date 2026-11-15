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LIVE Finlandia-San Marino 6-1 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

15 Novembre 2026 ore 18:00
Finlandia
6
San Marino
1
Secondo tempo
Arbitro: Georgi Kabakov
  1. 8' 1-0 Adrian Svanbäck
  2. 17' 2-0 Leo Walta
  3. 20' 3-0 Adrian Svanbäck
  4. 26' 3-1 Nicola Nanni (R)
  5. 36' 4-1 Joel Pohjanpalo
  6. 42' 5-1 Joel Pohjanpalo
  7. 70' 6-1 Daniel Håkans
0'
45'
90'
71'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56

  3. Inizia il Primo tempo.18:01

  5. 3'

    Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).18:03

  6. 3'

    Onni Valakari (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03

  7. 5'

    Nicola Nanni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06

  8. 5'

    Fallo di Ville Koski (Finlandia).18:06

  9. 6'

    Fallo di Cristian Meloni (San Marino).18:06

  11. 6'

    Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:06

  12. 7'

    Tiro respinto. Topi Keskinen (Finlandia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Joel Pohjanpalo.18:07

  13. 8'

    Gol! Finlandia 1, San Marino 0. Adrian Svanbäck (Finlandia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Onni Valakari con passaggio filtrante.18:08

  14. 10'

    Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Naatan Skyttä.18:10

  15. 12'

    Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).18:12

  17. 12'

    Santeri Väänänen (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:12

  18. 12'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) e' ammonito per fallo.18:12

  19. 14'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:14

  20. 14'

    Fallo di Topi Keskinen (Finlandia).18:14

  21. 15'

    Fallo di Giacomo Benvenuti (San Marino).18:16

  23. 15'

    Leo Walta (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:16

  24. 17'

    Gol! Finlandia 2, San Marino 0. Leo Walta (Finlandia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.18:17

  25. 20'

    Gol! Finlandia 3, San Marino 0. Adrian Svanbäck (Finlandia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joel Pohjanpalo con passaggio filtrante.18:21

  26. 22'

    Rigore per San Marino. Lorenzo Lazzari e'stato atterrato in area di rigore.18:22

  27. 22'

    Rigore concesso da Santeri Väänänen (Finlandia) per un fallo in area.18:22

  29. 22'

    Decisione VAR: rigore San Marino.18:22

  30. 26'

    Gol! Finlandia 3, San Marino 1. Nicola Nanni (San Marino) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.18:26

  31. 27'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).18:27

  32. 28'

    Giacomo Benvenuti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28

  33. 28'

    Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).18:28

  35. 28'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:29

  36. 28'

    Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).18:29

  37. 31'

    Tentativo fallito. Lorenzo Lazzari (San Marino) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:31

  38. 31'

    Fallo di Marco Pasolini (San Marino).18:32

  39. 31'

    Ville Koski (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:32

  41. 31'

    Marco Pasolini (San Marino) e' ammonito per fallo.18:32

  42. 33'

    Simone Giocondi (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:33

  43. 33'

    Fallo di Joel Pohjanpalo (Finlandia).18:33

  44. 35'

    Fallo di Cristian Meloni (San Marino).18:35

  45. 35'

    Juho Lähteenmäki (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:35

  47. 35'

    Cristian Meloni (San Marino) e' ammonito per fallo.18:35

  48. 36'

    Gol! Finlandia 4, San Marino 1. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo18:36

  49. 37'

    Fuorigioco. Edoardo Colombo(San Marino) prova il lancio lungo, ma Lorenzo Lazzari e' colto in fuorigioco.18:37

  50. 39'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Marco Pasolini (San Marino).18:39

  51. 39'

    Tiro respinto. Naatan Skyttä (Finlandia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Joel Pohjanpalo.18:39

  53. 40'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Nicolas Giacopetti (San Marino).18:40

  54. 41'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:41

  55. 41'

    Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).18:41

  56. 42'

    Fallo di Alessandro Tosi (San Marino).18:42

  57. 42'

    Naatan Skyttä (Finlandia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:42

  59. 42'

    Gol! Finlandia 5, San Marino 1. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Leo Walta con cross in seguito a un calcio da fermo.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo18:43

  60. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:46

  61. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Finlandia 5, San Marino 1.18:47

  62. 45'

    Sostituzione, San Marino. Enea Della Balda sostituisce Cristian Meloni.19:01

  63. Inizia il Secondo tempo Finlandia 5, San Marino 1.19:02

  65. 45'

    Sostituzione, Finlandia. Fredrik Jensen sostituisce Ville Koski.19:01

  66. 45'

    Sostituzione, Finlandia. Ryan Mahuta sostituisce Topi Keskinen.19:01

  67. 45'

    Sostituzione, Finlandia. Roman Eremenko sostituisce Leo Walta.19:01

  68. 47'

    Nicolas Giacopetti (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  69. 47'

    Fallo di Robert Ivanov (Finlandia).19:03

  71. 47'

    Robert Ivanov (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:04

  72. 51'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  73. 51'

    Fallo di Onni Valakari (Finlandia).19:07

  74. 52'

    Lorenzo Capicchioni (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  75. 52'

    Fallo di Santeri Väänänen (Finlandia).19:09

  77. 53'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  78. 53'

    Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).19:09

  79. 54'

    Fallo di Alessandro Tosi (San Marino).19:10

  80. 54'

    Naatan Skyttä (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  81. 54'

    Alessandro Tosi (San Marino) e' ammonito per fallo.19:10

  83. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Naatan Skyttä (Finlandia) per infortunio.19:12

  84. 56'

    Gara riprende.19:12

  85. 56'

    Sostituzione, Finlandia. Daniel Håkans sostituisce Naatan Skyttä per infortunio.19:13

  86. 58'

    Tentativo fallito. Lorenzo Capicchioni (San Marino) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.19:14

  87. 60'

    Marco Pasolini (San Marino) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  89. 60'

    Fallo di Ryan Mahuta (Finlandia).19:16

  90. 60'

    Ryan Mahuta (Finlandia) e' ammonito per fallo.19:16

  91. 61'

    Sostituzione, San Marino. Tommaso Benvenuti sostituisce Marco Pasolini.19:17

  92. 61'

    Sostituzione, San Marino. Samuel Pancotti sostituisce Samuele Zannoni.19:18

  93. 62'

    Fallo di Lorenzo Lazzari (San Marino).19:18

  95. 62'

    Robert Ivanov (Finlandia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  96. 64'

    Tentativo fallito. Roman Eremenko (Finlandia) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Adrian Svanbäck.19:20

  97. 65'

    Tentativo fallito. Joel Pohjanpalo (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:21

  98. 66'

    Tentativo fallito. Roman Eremenko (Finlandia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daniel Håkans.19:22

  99. 69'

    Tiro parato. Onni Valakari (Finlandia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Roman Eremenko.19:26

  101. 69'

    Calcio d'angolo,Finlandia. Calcio d'angolo causato da Edoardo Colombo (San Marino).19:26

  102. 70'

    Gol! Finlandia 6, San Marino 1. Daniel Håkans (Finlandia) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Santeri Väänänen.19:27

  103. 71'

    Sostituzione, San Marino. Alessandro Golinucci sostituisce Lorenzo Capicchioni.19:27

  104. 72'

    Tiro respinto. Nicola Nanni (San Marino) un tiro di destro da fuori area.19:28

  105. 72'

    Lorenzo Lazzari (San Marino) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29

  107. 72'

    Fallo di Fredrik Jensen (Finlandia).19:29

Formazioni Finlandia - San Marino

Finlandia
San Marino
TITOLARI FINLANDIA
  • (12) VILJAMI SINISALO (P)
  • (13) JUHO LÄHTEENMÄKI (D)
  • (18) TOPI KESKINEN (D)
  • (21) VILLE KOSKI (D)
  • (4) ROBERT IVANOV (D)
  • (10) LEO WALTA (C)
  • (6) SANTERI VÄÄNÄNEN (C)
  • (15) ONNI VALAKARI (C)
  • (11) ADRIAN SVANBÄCK (A)
  • (8) NAATAN SKYTTÄ (A)
  • (20) JOEL POHJANPALO (A)
PANCHINA FINLANDIA
  • (9) FREDRIK JENSEN (C)
  • (7) OLIVER ANTMAN (A)
  • (22) DANIEL HÅKANS (C)
  • (23) LUCAS BERGSTRÖM (P)
  • (3) ARTTU HOSKONEN (D)
  • (19) BENJAMIN KÄLLMAN (A)
  • (17) RYAN MAHUTA (D)
  • (1) LUKÁS HRÁDECKY (P)
  • (16) ROMAN EREMENKO (C)
ALLENATORE FINLANDIA
  • Jacob Friis
TITOLARI SAN MARINO
  • (1) EDOARDO COLOMBO (P)
  • (3) SIMONE GIOCONDI (D)
  • (2) GIACOMO BENVENUTI (D)
  • (15) MARCO PASOLINI (D)
  • (12) ALESSANDRO TOSI (D)
  • (8) LORENZO CAPICCHIONI (C)
  • (16) CRISTIAN MELONI (C)
  • (10) SAMUELE ZANNONI (C)
  • (11) NICOLAS GIACOPETTI (A)
  • (21) LORENZO LAZZARI (A)
  • (9) NICOLA NANNI (A)
PANCHINA SAN MARINO
  • (4) BARTOLOMEO RIGGIONI (D)
  • (7) GABRIEL CAPICCHIONI (A)
  • (18) ENEA DELLA BALDA (C)
  • (17) ALESSANDRO GOLINUCCI (C)
  • (14) FAUSTO SALICIONI (A)
  • (20) PIETRO MARINUCCI (D)
  • (5) TOMMASO BENVENUTI (D)
  • (13) PIETRO AMICI (P)
  • (6) ANDREA CONTADINI (C)
  • (22) MARCELLO MULARONI (C)
  • (19) SAMUEL PANCOTTI (A)
  • (23) MIRCO DE ANGELIS (P)
ALLENATORE SAN MARINO
  • Roberto Cevoli
PREPARTITA

Finlandia-San Marino è valida per la giornata 6 del girone C1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 18:00 allo stadio Bolt Arena di Helsinki (10.770 posti).

Arbitra Georgi Kabakov, con gli assistenti Martin Margaritov e Martin Venev; quarto ufficiale Volen Chinkov. Al VAR Nikola Popov, assistito da Dimitar Dimitrov.

La Finlandia è 3° nel girone C1 con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 15 gol fatti e 5 subiti.
Il San Marino è con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 2 gol fatti e 24 subiti.
In casa la Finlandia ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il San Marino ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Finlandia in UEFA Nations League (dalla più recente): Albania-Finlandia 2-0, Bielorussia-Finlandia 1-0, Finlandia-Albania 2-1, Finlandia-Bielorussia 0-0, San Marino-Finlandia 0-7 (P-P-V-N-V).
Le ultime 5 partite del San Marino in UEFA Nations League (dalla più recente): San Marino-Bielorussia 0-2, Albania-San Marino 2-1, Bielorussia-San Marino 4-0, San Marino-Albania 0-3, San Marino-Finlandia 0-7 (P-P-P-P-P).

Il miglior marcatore della Finlandia in UEFA Nations League: Leo Walta con 4 gol.
Il miglior marcatore del San Marino in UEFA Nations League: Lorenzo Lazzari con 1 gol.
In panchina Jacob Friis per la Finlandia e Roberto Cevoli per il San Marino.

In UEFA Nations League Finlandia e San Marino si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Finlandia, 0 vittorie del San Marino e 0 pareggi. L'ultimo precedente: San Marino-Finlandia 0-7 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: San Marino-Finlandia 1-2 del 20 novembre 2023.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

FinlandiaSan Marino
Partite giocate55
Vittorie20
Pareggi10
Sconfitte25
Gol segnati91
Gol subiti418
Gol subiti per partita0.83.6
Possesso palla (%)62.932.6
Passaggi29881458
Passaggi riusciti26091019
Precisione nei passaggi (%)87.369.9
Tiri5123
Tiri in porta199
Tiri in porta sul totale (%)37.339.1
Cross12544
Cross riusciti3210
Duelli vinti230206
Duelli persi206244
Calci d'angolo a favore2412
Calci d'angolo contro1432
Falli subiti6671
Falli commessi6872
Contrasti6867
Contrasti vinti (%)54.452.2
Fuorigioco67
Ammonizioni814
Espulsioni11

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Finlandia-San Marino in diretta tv e streaming
Finlandia-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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