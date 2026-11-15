Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:56

PREPARTITA

Finlandia-San Marino è valida per la giornata 6 del girone C1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca domenica 15 novembre alle 18:00 allo stadio Bolt Arena di Helsinki (10.770 posti).

Arbitra Georgi Kabakov, con gli assistenti Martin Margaritov e Martin Venev; quarto ufficiale Volen Chinkov. Al VAR Nikola Popov, assistito da Dimitar Dimitrov.

La Finlandia è 3° nel girone C1 con 10 punti in 6 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), con 15 gol fatti e 5 subiti.

Il San Marino è 4° con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 2 gol fatti e 24 subiti.

In casa la Finlandia ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il San Marino ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Finlandia in UEFA Nations League (dalla più recente): Albania-Finlandia 2-0, Bielorussia-Finlandia 1-0, Finlandia-Albania 2-1, Finlandia-Bielorussia 0-0, San Marino-Finlandia 0-7 (P-P-V-N-V).

Le ultime 5 partite del San Marino in UEFA Nations League (dalla più recente): San Marino-Bielorussia 0-2, Albania-San Marino 2-1, Bielorussia-San Marino 4-0, San Marino-Albania 0-3, San Marino-Finlandia 0-7 (P-P-P-P-P).

Il miglior marcatore della Finlandia in UEFA Nations League: Leo Walta con 4 gol.

Il miglior marcatore del San Marino in UEFA Nations League: Lorenzo Lazzari con 1 gol.

In panchina Jacob Friis per la Finlandia e Roberto Cevoli per il San Marino.

In UEFA Nations League Finlandia e San Marino si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Finlandia, 0 vittorie del San Marino e 0 pareggi. L'ultimo precedente: San Marino-Finlandia 0-7 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: San Marino-Finlandia 1-2 del 20 novembre 2023.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Finlandia San Marino Partite giocate 5 5 Vittorie 2 0 Pareggi 1 0 Sconfitte 2 5 Gol segnati 9 1 Gol subiti 4 18 Gol subiti per partita 0.8 3.6 Possesso palla (%) 62.9 32.6 Passaggi 2988 1458 Passaggi riusciti 2609 1019 Precisione nei passaggi (%) 87.3 69.9 Tiri 51 23 Tiri in porta 19 9 Tiri in porta sul totale (%) 37.3 39.1 Cross 125 44 Cross riusciti 32 10 Duelli vinti 230 206 Duelli persi 206 244 Calci d'angolo a favore 24 12 Calci d'angolo contro 14 32 Falli subiti 66 71 Falli commessi 68 72 Contrasti 68 67 Contrasti vinti (%) 54.4 52.2 Fuorigioco 6 7 Ammonizioni 8 14 Espulsioni 1 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Finlandia-San Marino in diretta tv e streaming

Finlandia-San Marino si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.