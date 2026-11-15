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LIVE Francia-Turchia 1-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

15 Novembre 2026 ore 20:45
Francia
1
Turchia
0
Secondo tempo
Arbitro: Chris Kavanagh
  1. 49' 1-0 Emirhan Topçu (A)
0'
45'
90'
58'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

  3. Inizia il Primo tempo.20:45

  5. 3'

    Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Turchia) un tiro di destro dalla lunga distanza che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.20:48

  6. 6'

    Tiro parato. Adrien Rabiot (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ibrahima Konaté.20:51

  7. 6'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Turchia).20:51

  8. 8'

    Emirhan Topçu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

  9. 8'

    Fallo di Saël Kumbedi (Francia).20:53

  11. 10'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area.20:55

  12. 11'

    Tentativo fallito. Adrien Rabiot (Francia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Saël Kumbedi.20:56

  13. 13'

    Tentativo fallito. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé.20:58

  14. 13'

    Fallo di Deniz Gül (Turchia).20:58

  15. 13'

    Jérémy Jacquet (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  17. 14'

    Tiro respinto. Adrien Rabiot (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andy Diouf.20:59

  18. 14'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki.20:59

  19. 16'

    Tiro respinto. Deniz Gül (Turchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Can Uzun.21:01

  20. 16'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).21:01

  21. 17'

    Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hakan Çalhanoğlu da calcio d'angolo.21:02

  23. 21'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Kylian Mbappé.21:06

  24. 23'

    Tiro respinto. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:08

  25. 25'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Turchia).21:10

  26. 29'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  27. 29'

    Fallo di Adrien Rabiot (Francia).21:14

  29. 30'

    Can Uzun (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  30. 30'

    Fallo di Lucas da Cunha (Francia).21:15

  31. 32'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Eren Elmali.21:17

  32. 32'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Francia).21:17

  33. 32'

    Tentativo fallito. Deniz Gül (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.21:17

  35. 34'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas da Cunha.21:19

  36. 34'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Turchia).21:19

  37. 34'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:19

  38. 35'

    Tiro parato. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Can Uzun con passaggio filtrante.21:20

  39. 38'

    Tiro parato. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Saël Kumbedi.21:23

  41. 39'

    Fuorigioco. Ibrahima Konaté(Francia) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:24

  42. 40'

    Fallo di Deniz Gül (Turchia).21:25

  43. 40'

    Mike Maignan (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  44. 42'

    Tentativo fallito. Andy Diouf (Francia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:27

  45. 43'

    Emirhan Topçu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  47. 43'

    Fallo di Michael Olise (Francia).21:28

  48. 43'

    Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  49. 43'

    Fallo di Andy Diouf (Francia).21:28

  50. 44'

    Fallo di Arda Güler (Turchia).21:29

  51. 44'

    Rayan Cherki (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  53. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30

  54. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Francia 0, Turchia 0.21:31

  55. Inizia il Secondo tempo Francia 0, Turchia 0.21:48

  56. 45'

    Sostituzione, Francia. Guillaume Restes sostituisce Mike Maignan.21:48

  57. 46'

    Fallo di Hakan Çalhanoğlu (Turchia).21:49

  59. 46'

    Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  60. 48'

    Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:50

  61. 49'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Arda Güler (Turchia).21:51

  62. 49'

    Tentativo fallito. Adrien Rabiot (Francia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Rayan Cherki con cross in seguito a un calcio da fermo.21:52

  63. 49'

    Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Adrien Rabiot da calcio d'angolo.21:52

  65. 49'

    Autorete di Emirhan Topçu, Turchia. Francia 1, Turchia 0..21:52

  66. 52'

    Tiro respinto. Can Uzun (Turchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ismail Yüksek con cross.21:55

  67. 52'

    Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Ismail Yüksek e' colto in fuorigioco.21:55

  68. 53'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Arda Güler (Turchia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:55

  69. 53'

    Decisione VAR: no gol Francia 1-0 Turchia.21:55

  71. 54'

    Fallo di Arda Güler (Turchia).21:57

  72. 54'

    Ibrahima Konaté (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57

  73. 55'

    Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58

  74. 55'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Francia).21:58

  75. 55'

    Ibrahima Konaté (Francia) e' ammonito per fallo.21:58

  77. 56'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).21:59

  78. 56'

    Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59

  79. 56'

    Baris Alper Yilmaz (Turchia) e' ammonito per fallo.21:59

  80. 57'

    Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).22:00

  81. 59'

    Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di destro da centro area.22:02

  83. 59'

    Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Francia).22:02

Formazioni Francia - Turchia

Francia
Turchia
TITOLARI FRANCIA
  • (16) MIKE MAIGNAN (P)
  • (22) JÉRÉMY JACQUET (D)
  • (5) SAËL KUMBEDI (D)
  • (13) ANDY DIOUF (D)
  • (15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (21) LUCAS DA CUNHA (C)
  • (14) ADRIEN RABIOT (C)
  • (7) RAYAN CHERKI (C)
  • (12) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
  • (11) MICHAEL OLISE (A)
PANCHINA FRANCIA
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (2) MALO GUSTO (D)
  • (3) ADRIEN TRUFFERT (D)
  • (8) SENNY MAYULU (C)
  • (1) GUILLAUME RESTES (P)
  • (18) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (17) LENY YORO (D)
  • (19) PABLO PAGIS (A)
  • (9) JUNIOR KROUPI (A)
  • (23) ROBIN RISSER (P)
ALLENATORE FRANCIA
  • Zinedine Zidane
TITOLARI TURCHIA
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (14) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (21) BARIS ALPER YILMAZ (D)
  • (13) EREN ELMALI (D)
  • (4) EMIRHAN TOPÇU (D)
  • (3) MERIH DEMIRAL (D)
  • (16) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (10) HAKAN ÇALHANOĞLU (C)
  • (11) CAN UZUN (C)
  • (8) ARDA GÜLER (A)
  • (19) DENIZ GÜL (A)
PANCHINA TURCHIA
  • (6) ORKUN KÖKÇÜ (C)
  • (12) ERSIN DESTANOGLU (P)
  • (17) YUNUS AKGÜN (A)
  • (20) FERDI KADIOGLU (D)
  • (22) MUSTAFA ESKIHELLAÇ (D)
  • (5) SALIH ÖZCAN (C)
  • (9) ENES ÜNAL (A)
  • (15) AHMETCAN KAPLAN (D)
  • (23) SERHAT ÖZTASDELEN (P)
  • (18) OGUZ AYDIN (A)
  • (7) ILHAN FAKILI (A)
ALLENATORE TURCHIA
  • Sergen Yalçin
PREPARTITA

Francia-Turchia è valida per la giornata 6 del girone A1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo Stade Atlantique Bordeaux Métropole di Bordeaux (42.115 posti).

Arbitra Chris Kavanagh, con gli assistenti Dan Cook e Ian Hussin; quarto ufficiale Robert Jones. Al VAR Darren England, assistito da Michael Salisbury.

La Francia è 1° nel girone A1 con 13 punti in 6 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 5 subiti.
La Turchia è con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 3 gol fatti e 14 subiti.
In casa la Francia ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Turchia ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Francia in UEFA Nations League (dalla più recente): Italia-Francia 3-1, Francia-Belgio 4-1, Francia-Italia 1-1, Belgio-Francia 0-1, Turchia-Francia 0-1 (P-V-N-V-V).
Le ultime 5 partite della Turchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Turchia-Belgio 1-2, Italia-Turchia 3-1, Belgio-Turchia 3-0, Turchia-Italia 1-4, Turchia-Francia 0-1 (P-P-P-P-P).

Il miglior marcatore della Francia in UEFA Nations League: Michael Olise con 5 gol.
I migliori marcatori della Turchia in UEFA Nations League: Aral Simsir, Baris Alper Yilmaz e Arda Güler con 1 gol.
In panchina Zinedine Zidane per la Francia e Sergen Yalçin per la Turchia.

In UEFA Nations League Francia e Turchia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Francia, 0 vittorie della Turchia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Turchia-Francia 0-1 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Francia-Turchia 1-1 del 14 ottobre 2019.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

FranciaTurchia
Partite giocate55
Vittorie30
Pareggi10
Sconfitte15
Gol segnati83
Gol subiti513
Gol subiti per partita1.02.6
Possesso palla (%)64.748.9
Passaggi33332446
Passaggi riusciti30162091
Precisione nei passaggi (%)90.585.5
Tiri6354
Tiri in porta3226
Tiri in porta sul totale (%)50.848.1
Cross8986
Cross riusciti1210
Duelli vinti210227
Duelli persi201234
Calci d'angolo a favore2727
Calci d'angolo contro1713
Falli subiti5269
Falli commessi5559
Contrasti7786
Contrasti vinti (%)55.869.8
Fuorigioco67
Ammonizioni613
Espulsioni11

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Francia-Turchia in diretta tv e streaming
Francia-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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