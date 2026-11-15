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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42
Inizia il Primo tempo.20:45
Tentativo fallito. Baris Alper Yilmaz (Turchia) un tiro di destro dalla lunga distanza che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.20:48
Tiro parato. Adrien Rabiot (Francia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Ibrahima Konaté.20:51
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Turchia).20:51
Emirhan Topçu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Saël Kumbedi (Francia).20:53
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro da fuori area.20:55
Tentativo fallito. Adrien Rabiot (Francia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Saël Kumbedi.20:56
Tentativo fallito. Rayan Cherki (Francia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kylian Mbappé.20:58
Fallo di Deniz Gül (Turchia).20:58
Jérémy Jacquet (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Tiro respinto. Adrien Rabiot (Francia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Andy Diouf.20:59
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rayan Cherki.20:59
Tiro respinto. Deniz Gül (Turchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Can Uzun.21:01
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Francia).21:01
Tentativo fallito. Abdülkerim Bardakci (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hakan Çalhanoğlu da calcio d'angolo.21:02
Tiro parato. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Kylian Mbappé.21:06
Tiro respinto. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:08
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Turchia).21:10
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Adrien Rabiot (Francia).21:14
Can Uzun (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Lucas da Cunha (Francia).21:15
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Eren Elmali.21:17
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Francia).21:17
Tentativo fallito. Deniz Gül (Turchia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Arda Güler con cross da calcio d'angolo.21:17
Tiro parato. Kylian Mbappé (Francia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lucas da Cunha.21:19
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Berke Özer (Turchia).21:19
Tentativo fallito. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.21:19
Tiro parato. Ismail Yüksek (Turchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Can Uzun con passaggio filtrante.21:20
Tiro parato. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Saël Kumbedi.21:23
Fuorigioco. Ibrahima Konaté(Francia) prova il lancio lungo, ma Kylian Mbappé e' colto in fuorigioco.21:24
Fallo di Deniz Gül (Turchia).21:25
Mike Maignan (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Andy Diouf (Francia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:27
Emirhan Topçu (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Michael Olise (Francia).21:28
Baris Alper Yilmaz (Turchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Andy Diouf (Francia).21:28
Fallo di Arda Güler (Turchia).21:29
Rayan Cherki (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:30
Primo tempo terminato, Francia 0, Turchia 0.21:31
Inizia il Secondo tempo Francia 0, Turchia 0.21:48
Sostituzione, Francia. Guillaume Restes sostituisce Mike Maignan.21:48
Fallo di Hakan Çalhanoğlu (Turchia).21:49
Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Tiro respinto. Michael Olise (Francia) un tiro di sinistro da fuori area.21:50
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Arda Güler (Turchia).21:51
Tentativo fallito. Adrien Rabiot (Francia) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra. Assist di Rayan Cherki con cross in seguito a un calcio da fermo.21:52
Tentativo fallito. Bradley Barcola (Francia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Adrien Rabiot da calcio d'angolo.21:52
Autorete di Emirhan Topçu, Turchia. Francia 1, Turchia 0..21:52
Tiro respinto. Can Uzun (Turchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Ismail Yüksek con cross.21:55
Fuorigioco. Arda Güler(Turchia) prova il lancio lungo, ma Ismail Yüksek e' colto in fuorigioco.21:55
GOL CANCELLATO DAL VAR: Arda Güler (Turchia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:55
Decisione VAR: no gol Francia 1-0 Turchia.21:55
Fallo di Arda Güler (Turchia).21:57
Ibrahima Konaté (Francia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:57
Arda Güler (Turchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:58
Fallo di Ibrahima Konaté (Francia).21:58
Ibrahima Konaté (Francia) e' ammonito per fallo.21:58
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Turchia).21:59
Kylian Mbappé (Francia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:59
Baris Alper Yilmaz (Turchia) e' ammonito per fallo.21:59
Calcio d'angolo,Francia. Calcio d'angolo causato da Merih Demiral (Turchia).22:00
Tiro respinto. Arda Güler (Turchia) un tiro di destro da centro area.22:02
Calcio d'angolo,Turchia. Calcio d'angolo causato da Jérémy Jacquet (Francia).22:02
Francia-Turchia è valida per la giornata 6 del girone A1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo Stade Atlantique Bordeaux Métropole di Bordeaux (42.115 posti).
Arbitra Chris Kavanagh, con gli assistenti Dan Cook e Ian Hussin; quarto ufficiale Robert Jones. Al VAR Darren England, assistito da Michael Salisbury.
La Francia è 1° nel girone A1 con 13 punti in 6 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 5 subiti.
La Turchia è 4° con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 3 gol fatti e 14 subiti.
In casa la Francia ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Turchia ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Francia in UEFA Nations League (dalla più recente): Italia-Francia 3-1, Francia-Belgio 4-1, Francia-Italia 1-1, Belgio-Francia 0-1, Turchia-Francia 0-1 (P-V-N-V-V).
Le ultime 5 partite della Turchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Turchia-Belgio 1-2, Italia-Turchia 3-1, Belgio-Turchia 3-0, Turchia-Italia 1-4, Turchia-Francia 0-1 (P-P-P-P-P).
Il miglior marcatore della Francia in UEFA Nations League: Michael Olise con 5 gol.
I migliori marcatori della Turchia in UEFA Nations League: Aral Simsir, Baris Alper Yilmaz e Arda Güler con 1 gol.
In panchina Zinedine Zidane per la Francia e Sergen Yalçin per la Turchia.
In UEFA Nations League Francia e Turchia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Francia, 0 vittorie della Turchia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Turchia-Francia 0-1 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Francia-Turchia 1-1 del 14 ottobre 2019.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Francia
|Turchia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|0
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|1
|5
|Gol segnati
|8
|3
|Gol subiti
|5
|13
|Gol subiti per partita
|1.0
|2.6
|Possesso palla (%)
|64.7
|48.9
|Passaggi
|3333
|2446
|Passaggi riusciti
|3016
|2091
|Precisione nei passaggi (%)
|90.5
|85.5
|Tiri
|63
|54
|Tiri in porta
|32
|26
|Tiri in porta sul totale (%)
|50.8
|48.1
|Cross
|89
|86
|Cross riusciti
|12
|10
|Duelli vinti
|210
|227
|Duelli persi
|201
|234
|Calci d'angolo a favore
|27
|27
|Calci d'angolo contro
|17
|13
|Falli subiti
|52
|69
|Falli commessi
|55
|59
|Contrasti
|77
|86
|Contrasti vinti (%)
|55.8
|69.8
|Fuorigioco
|6
|7
|Ammonizioni
|6
|13
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Francia-Turchia in diretta tv e streaming
Francia-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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