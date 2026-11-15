Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

PREPARTITA

Francia-Turchia è valida per la giornata 6 del girone A1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo Stade Atlantique Bordeaux Métropole di Bordeaux (42.115 posti).

Arbitra Chris Kavanagh, con gli assistenti Dan Cook e Ian Hussin; quarto ufficiale Robert Jones. Al VAR Darren England, assistito da Michael Salisbury.

La Francia è 1° nel girone A1 con 13 punti in 6 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 5 subiti.

La Turchia è 4° con 0 punti in 6 partite (0 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte), con 3 gol fatti e 14 subiti.

In casa la Francia ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Turchia ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Francia in UEFA Nations League (dalla più recente): Italia-Francia 3-1, Francia-Belgio 4-1, Francia-Italia 1-1, Belgio-Francia 0-1, Turchia-Francia 0-1 (P-V-N-V-V).

Le ultime 5 partite della Turchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Turchia-Belgio 1-2, Italia-Turchia 3-1, Belgio-Turchia 3-0, Turchia-Italia 1-4, Turchia-Francia 0-1 (P-P-P-P-P).

Il miglior marcatore della Francia in UEFA Nations League: Michael Olise con 5 gol.

I migliori marcatori della Turchia in UEFA Nations League: Aral Simsir, Baris Alper Yilmaz e Arda Güler con 1 gol.

In panchina Zinedine Zidane per la Francia e Sergen Yalçin per la Turchia.

In UEFA Nations League Francia e Turchia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Francia, 0 vittorie della Turchia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Turchia-Francia 0-1 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Francia-Turchia 1-1 del 14 ottobre 2019.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Francia Turchia Partite giocate 5 5 Vittorie 3 0 Pareggi 1 0 Sconfitte 1 5 Gol segnati 8 3 Gol subiti 5 13 Gol subiti per partita 1.0 2.6 Possesso palla (%) 64.7 48.9 Passaggi 3333 2446 Passaggi riusciti 3016 2091 Precisione nei passaggi (%) 90.5 85.5 Tiri 63 54 Tiri in porta 32 26 Tiri in porta sul totale (%) 50.8 48.1 Cross 89 86 Cross riusciti 12 10 Duelli vinti 210 227 Duelli persi 201 234 Calci d'angolo a favore 27 27 Calci d'angolo contro 17 13 Falli subiti 52 69 Falli commessi 55 59 Contrasti 77 86 Contrasti vinti (%) 55.8 69.8 Fuorigioco 6 7 Ammonizioni 6 13 Espulsioni 1 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Francia-Turchia in diretta tv e streaming

Francia-Turchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.