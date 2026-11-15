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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:58
Inizia il Primo tempo.15:01
Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.15:03
Narek Grigoryan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:04
Fallo di Oskars Vientiess (Lettonia).15:04
Narek Grigoryan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:06
Fallo di Oskars Vientiess (Lettonia).15:06
Oskars Vientiess (Lettonia) e' ammonito per fallo.15:06
Tentativo fallito. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.15:07
Tiro respinto. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Antonijs Cernomordijs.15:09
Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lukass Vapne.15:13
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Dennis Cirkin (Lettonia).15:15
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Daniels Balodis (Lettonia).15:16
Tentativo fallito. Artem Bandikyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Karlen Hovhannisyan da calcio d'angolo.15:16
Fallo di mano di Dennis Cirkin (Lettonia).15:17
Fallo di Lukass Vapne (Lettonia).15:19
Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:19
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).15:23
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Narek Grigoryan (Armenia).15:24
Tiro parato. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Eduards Daskevics.15:25
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).15:25
Tentativo fallito. Daniels Balodis (Lettonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.15:26
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).15:31
Tiro parato. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Gharibyan.15:32
Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Artur Gharibyan.15:33
Fallo di mano di Artur Serobyan (Armenia).15:33
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).15:34
Tiro parato. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Eduards Daskevics con cross.15:35
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).15:35
Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.15:37
Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:39
Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).15:39
Tiro respinto. Roberts Savalnieks (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area.15:40
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Styopa Mkrtchyan (Armenia).15:40
Tentativo fallito. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.15:41
Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Roberts Savalnieks.15:41
Antonijs Cernomordijs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:43
Gioco pericoloso di Narek Grigoryan (Armenia).15:43
Fallo di mano di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).15:44
Tiro parato. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Gharibyan.15:44
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).15:44
Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eduards Daskevics.15:46
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).15:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.15:46
Tiro respinto. Oskars Vientiess (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Roberts Savalnieks con cross.15:47
Fallo di Daniels Balodis (Lettonia).15:47
Karlen Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:47
Primo tempo terminato, Lettonia 0, Armenia 0.15:47
Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Armenia 0.16:03
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:04
Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).16:04
Tiro respinto. Roberts Savalnieks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area.16:05
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Armenia).16:05
Fallo di Daniels Balodis (Lettonia).16:07
Artur Gharibyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:07
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).16:07
Artur Gharibyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:07
Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:09
Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).16:09
Tentativo fallito. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dmitrijs Zelenkovs.16:10
Tiro parato. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Roberts Savalnieks.16:11
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).16:11
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Karlen Hovhannisyan (Armenia).16:12
Tentativo fallito. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roberts Savalnieks con cross.16:13
Dennis Cirkin (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:13
Fallo di Artur Serobyan (Armenia).16:13
Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Narek Grigoryan.16:13
Tentativo fallito. Karlen Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area tira alto.16:14
Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karlen Hovhannisyan.16:15
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra.16:15
Tentativo fallito. Ugochukwu Iwu (Armenia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:17
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Oskars Vientiess (Lettonia).16:19
Tiro respinto. Styopa Mkrtchyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area.16:20
Fallo di Dennis Cirkin (Lettonia).16:22
Narek Grigoryan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:22
Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).16:23
Zhirayr Shaghoyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:23
Tentativo fallito. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Artur Serobyan.16:24
Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:25
Tiro parato. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.16:25
Tiro parato. Daniels Balodis (Lettonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra.16:29
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).16:29
Tentativo fallito. Oskars Vientiess (Lettonia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.16:30
Tiro parato. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Artur Gharibyan.16:31
Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).16:32
Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).16:33
Aleksandr Mishiev (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33
Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nayair Tiknizyan.16:34
Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Oskars Vientiess (Lettonia).16:34
Tentativo fallito. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Narek Grigoryan da calcio d'angolo.16:35
Sostituzione, Armenia. Grant-Leon Ranos sostituisce Narek Grigoryan.16:36
Sostituzione, Armenia. Narek Hovhannisyan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.16:36
Sostituzione, Armenia. Artur Miranyan sostituisce Artur Gharibyan.16:36
Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.16:38
Sostituzione, Lettonia. Roberts Uldrikis sostituisce Vladislavs Gutkovskis.16:40
Lettonia-Armenia è valida per la giornata 6 del girone C2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 15:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga (10.007 posti).
Arbitra Vasilis Fotias, con gli assistenti Andreas Meintanas e Michail Papadakis; quarto ufficiale Anastasios Papapetrou. Al VAR Angelos Evangelou, assistito da Ioannis Papadopoulos.
Il Lettonia è 4° nel girone C2 con 2 punti in 6 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 8 subiti.
L'Armenia è 3° con 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 6 subiti.
In casa il Lettonia ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Armenia ne ha fatti 2 in 3 (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Lettonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Montenegro-Lettonia 2-1, Cipro-Lettonia 2-1, Lettonia-Montenegro 1-2, Lettonia-Cipro 0-0, Armenia-Lettonia 2-0 (P-P-P-N-P).
Le ultime 5 partite dell'Armenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Armenia-Cipro 1-1, Montenegro-Armenia 0-0, Cipro-Armenia 2-0, Armenia-Montenegro 2-3, Armenia-Lettonia 2-0 (N-N-P-P-V).
I migliori marcatori del Lettonia in UEFA Nations League: Eduards Daskevics, Deniss Melniks e Markuss Strods con 1 gol.
Il miglior marcatore dell'Armenia in UEFA Nations League: Artur Gharibyan con 2 gol.
In panchina Paolo Nicolato per il Lettonia e Eghishe Melikyan per l'Armenia.
In UEFA Nations League Lettonia e Armenia si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Lettonia, 3 vittorie dell'Armenia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Armenia-Lettonia 2-0 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Lettonia-Armenia 2-0 del 12 ottobre 2023.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Lettonia
|Armenia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|4
|2
|Gol segnati
|3
|5
|Gol subiti
|8
|6
|Gol subiti per partita
|1.6
|1.2
|Possesso palla (%)
|43.3
|56.7
|Passaggi
|1946
|2535
|Passaggi riusciti
|1618
|2201
|Precisione nei passaggi (%)
|83.1
|86.8
|Tiri
|36
|50
|Tiri in porta
|9
|21
|Tiri in porta sul totale (%)
|25.0
|42.0
|Cross
|96
|111
|Cross riusciti
|26
|20
|Duelli vinti
|187
|200
|Duelli persi
|200
|207
|Calci d'angolo a favore
|20
|36
|Calci d'angolo contro
|41
|15
|Falli subiti
|48
|53
|Falli commessi
|54
|55
|Contrasti
|64
|69
|Contrasti vinti (%)
|68.8
|60.9
|Fuorigioco
|7
|5
|Ammonizioni
|10
|10
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Lettonia-Armenia in diretta tv e streaming
Lettonia-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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