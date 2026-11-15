Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

LIVE Lettonia-Armenia 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

15 Novembre 2026 ore 15:00
Lettonia
0
Armenia
0
Secondo tempo
Arbitro: Vasilis Fotias
    0'
    45'
    90'
    81'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:58

    3. Inizia il Primo tempo.15:01

    5. 2'

      Tiro parato. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.15:03

    6. 3'

      Narek Grigoryan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:04

    7. 3'

      Fallo di Oskars Vientiess (Lettonia).15:04

    8. 5'

      Narek Grigoryan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.15:06

    9. 5'

      Fallo di Oskars Vientiess (Lettonia).15:06

    11. 5'

      Oskars Vientiess (Lettonia) e' ammonito per fallo.15:06

    12. 7'

      Tentativo fallito. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.15:07

    13. 9'

      Tiro respinto. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Antonijs Cernomordijs.15:09

    14. 13'

      Tiro respinto. Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lukass Vapne.15:13

    15. 15'

      Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Dennis Cirkin (Lettonia).15:15

    17. 16'

      Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Daniels Balodis (Lettonia).15:16

    18. 16'

      Tentativo fallito. Artem Bandikyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Karlen Hovhannisyan da calcio d'angolo.15:16

    19. 17'

      Fallo di mano di Dennis Cirkin (Lettonia).15:17

    20. 19'

      Fallo di Lukass Vapne (Lettonia).15:19

    21. 19'

      Artem Bandikyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:19

    23. 22'

      Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Andrejs Ciganiks (Lettonia).15:23

    24. 24'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Narek Grigoryan (Armenia).15:24

    25. 25'

      Tiro parato. Lukass Vapne (Lettonia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Eduards Daskevics.15:25

    26. 25'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).15:25

    27. 25'

      Tentativo fallito. Daniels Balodis (Lettonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.15:26

    29. 30'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Georgi Harutyunyan (Armenia).15:31

    30. 32'

      Tiro parato. Nayair Tiknizyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Gharibyan.15:32

    31. 32'

      Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Artur Gharibyan.15:33

    32. 32'

      Fallo di mano di Artur Serobyan (Armenia).15:33

    33. 34'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).15:34

    35. 35'

      Tiro parato. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Eduards Daskevics con cross.15:35

    36. 35'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).15:35

    37. 36'

      Tiro respinto. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zhirayr Shaghoyan.15:37

    38. 39'

      Dmitrijs Zelenkovs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:39

    39. 39'

      Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).15:39

    41. 40'

      Tiro respinto. Roberts Savalnieks (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area.15:40

    42. 40'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Styopa Mkrtchyan (Armenia).15:40

    43. 40'

      Tentativo fallito. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.15:41

    44. 41'

      Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Roberts Savalnieks.15:41

    45. 43'

      Antonijs Cernomordijs (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:43

    47. 43'

      Gioco pericoloso di Narek Grigoryan (Armenia).15:43

    48. 43'

      Fallo di mano di Vladislavs Gutkovskis (Lettonia).15:44

    49. 44'

      Tiro parato. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Artur Gharibyan.15:44

    50. 44'

      Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Rihards Matrevics (Lettonia).15:44

    51. 45'

      Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eduards Daskevics.15:46

    53. 45'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).15:46

    54. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.15:46

    55. 45'+1'

      Tiro respinto. Oskars Vientiess (Lettonia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Roberts Savalnieks con cross.15:47

    56. 45'+1'

      Fallo di Daniels Balodis (Lettonia).15:47

    57. 45'+1'

      Karlen Hovhannisyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.15:47

    59. 45'+1'

      Primo tempo terminato, Lettonia 0, Armenia 0.15:47

    60. Inizia il Secondo tempo Lettonia 0, Armenia 0.16:03

    61. 46'

      Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:04

    62. 46'

      Fallo di Narek Grigoryan (Armenia).16:04

    63. 47'

      Tiro respinto. Roberts Savalnieks (Lettonia) un tiro di destro da fuori area.16:05

    65. 47'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Nayair Tiknizyan (Armenia).16:05

    66. 49'

      Fallo di Daniels Balodis (Lettonia).16:07

    67. 49'

      Artur Gharibyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:07

    68. 49'

      Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).16:07

    69. 49'

      Artur Gharibyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:07

    71. 51'

      Eduards Daskevics (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:09

    72. 51'

      Fallo di Styopa Mkrtchyan (Armenia).16:09

    73. 52'

      Tentativo fallito. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dmitrijs Zelenkovs.16:10

    74. 53'

      Tiro parato. Eduards Daskevics (Lettonia) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Roberts Savalnieks.16:11

    75. 53'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).16:11

    77. 54'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Karlen Hovhannisyan (Armenia).16:12

    78. 55'

      Tentativo fallito. Antonijs Cernomordijs (Lettonia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roberts Savalnieks con cross.16:13

    79. 55'

      Dennis Cirkin (Lettonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:13

    80. 55'

      Fallo di Artur Serobyan (Armenia).16:13

    81. 56'

      Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Narek Grigoryan.16:13

    83. 56'

      Tentativo fallito. Karlen Hovhannisyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area tira alto.16:14

    84. 57'

      Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Karlen Hovhannisyan.16:15

    85. 58'

      Tentativo fallito. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco alto sulla sinistra.16:15

    86. 60'

      Tentativo fallito. Ugochukwu Iwu (Armenia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:17

    87. 61'

      Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Oskars Vientiess (Lettonia).16:19

    89. 62'

      Tiro respinto. Styopa Mkrtchyan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area.16:20

    90. 64'

      Fallo di Dennis Cirkin (Lettonia).16:22

    91. 64'

      Narek Grigoryan (Armenia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:22

    92. 65'

      Fallo di Roberts Savalnieks (Lettonia).16:23

    93. 65'

      Zhirayr Shaghoyan (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:23

    95. 66'

      Tentativo fallito. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Artur Serobyan.16:24

    96. 67'

      Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:25

    97. 67'

      Tiro parato. Andrejs Ciganiks (Lettonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.16:25

    98. 72'

      Tiro parato. Daniels Balodis (Lettonia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra.16:29

    99. 72'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mishiev (Armenia).16:29

    101. 72'

      Tentativo fallito. Oskars Vientiess (Lettonia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Roberts Savalnieks con cross da calcio d'angolo.16:30

    102. 73'

      Tiro parato. Narek Grigoryan (Armenia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Artur Gharibyan.16:31

    103. 74'

      Calcio d'angolo,Lettonia. Calcio d'angolo causato da Ugochukwu Iwu (Armenia).16:32

    104. 75'

      Fallo di Antonijs Cernomordijs (Lettonia).16:33

    105. 75'

      Aleksandr Mishiev (Armenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33

    107. 76'

      Tiro respinto. Zhirayr Shaghoyan (Armenia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nayair Tiknizyan.16:34

    108. 76'

      Calcio d'angolo,Armenia. Calcio d'angolo causato da Oskars Vientiess (Lettonia).16:34

    109. 77'

      Tentativo fallito. Artur Serobyan (Armenia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Narek Grigoryan da calcio d'angolo.16:35

    110. 78'

      Sostituzione, Armenia. Grant-Leon Ranos sostituisce Narek Grigoryan.16:36

    111. 78'

      Sostituzione, Armenia. Narek Hovhannisyan sostituisce Zhirayr Shaghoyan.16:36

    113. 78'

      Sostituzione, Armenia. Artur Miranyan sostituisce Artur Gharibyan.16:36

    114. 80'

      Tiro parato. Vladislavs Gutkovskis (Lettonia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Andrejs Ciganiks con cross.16:38

    115. 82'

      Sostituzione, Lettonia. Roberts Uldrikis sostituisce Vladislavs Gutkovskis.16:40

    Formazioni Lettonia - Armenia

    Lettonia
    Armenia
    TITOLARI LETTONIA
    • (23) RIHARDS MATREVICS (P)
    • (5) ANTONIJS CERNOMORDIJS (D)
    • (11) ROBERTS SAVALNIEKS (D)
    • (2) DANIELS BALODIS (D)
    • (3) DENNIS CIRKIN (D)
    • (4) OSKARS VIENTIESS (D)
    • (14) ANDREJS CIGANIKS (C)
    • (17) LUKASS VAPNE (C)
    • (7) EDUARDS DASKEVICS (C)
    • (15) DMITRIJS ZELENKOVS (C)
    • (9) VLADISLAVS GUTKOVSKIS (A)
    PANCHINA LETTONIA
    • (18) ALBERT ALEKSANJAN (C)
    • (22) MARKUSS STRODS (C)
    • (21) IVANS PATRIKEJEVS (C)
    • (16) KRISTAPS GRABOVSKIS (C)
    • (6) DANILA PATIJCUKS (C)
    • (12) FRENKS OROLS (P)
    • (19) MAKSIMS TONISEVS (D)
    • (10) KRISTERS CUDARS (C)
    • (1) NILS PURINS (P)
    • (8) EDUARDS EMSIS (C)
    • (20) ROBERTS ULDRIKIS (A)
    • (13) RAIVIS JURKOVSKIS (D)
    ALLENATORE LETTONIA
    • Paolo Nicolato
    TITOLARI ARMENIA
    • (16) ALEKSANDR MISHIEV (P)
    • (2) ARTEM BANDIKYAN (D)
    • (21) NAYAIR TIKNIZYAN (D)
    • (4) GEORGI HARUTYUNYAN (D)
    • (5) STYOPA MKRTCHYAN (D)
    • (8) KARLEN HOVHANNISYAN (C)
    • (22) NAREK GRIGORYAN (C)
    • (6) UGOCHUKWU IWU (C)
    • (10) ZHIRAYR SHAGHOYAN (C)
    • (9) ARTUR SEROBYAN (C)
    • (7) ARTUR GHARIBYAN (A)
    PANCHINA ARMENIA
    • (19) EDGAR GRIGORYAN (D)
    • (17) GRANT-LEON RANOS (A)
    • (3) ERIK PILOYAN (D)
    • (14) GOR MANVELYAN (C)
    • (13) ARMAN GHAZARYAN (D)
    • (11) HOVHANNES HARUTYUNYAN (C)
    • (12) GOR MATINYAN (P)
    • (18) ARTUR MIRANYAN (A)
    • (20) KAREN MURADYAN (C)
    • (23) NAREK HOVHANNISYAN (A)
    • (1) OGNJEN CANCAREVIC (P)
    ALLENATORE ARMENIA
    • Eghishe Melikyan
    PREPARTITA

    Lettonia-Armenia è valida per la giornata 6 del girone C2 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca domenica 15 novembre alle 15:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga (10.007 posti).

    Arbitra Vasilis Fotias, con gli assistenti Andreas Meintanas e Michail Papadakis; quarto ufficiale Anastasios Papapetrou. Al VAR Angelos Evangelou, assistito da Ioannis Papadopoulos.

    Il Lettonia è 4° nel girone C2 con 2 punti in 6 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 8 subiti.
    L'Armenia è con 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 6 subiti.
    In casa il Lettonia ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Armenia ne ha fatti 2 in 3 (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
    Le ultime 5 partite del Lettonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Montenegro-Lettonia 2-1, Cipro-Lettonia 2-1, Lettonia-Montenegro 1-2, Lettonia-Cipro 0-0, Armenia-Lettonia 2-0 (P-P-P-N-P).
    Le ultime 5 partite dell'Armenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Armenia-Cipro 1-1, Montenegro-Armenia 0-0, Cipro-Armenia 2-0, Armenia-Montenegro 2-3, Armenia-Lettonia 2-0 (N-N-P-P-V).

    I migliori marcatori del Lettonia in UEFA Nations League: Eduards Daskevics, Deniss Melniks e Markuss Strods con 1 gol.
    Il miglior marcatore dell'Armenia in UEFA Nations League: Artur Gharibyan con 2 gol.
    In panchina Paolo Nicolato per il Lettonia e Eghishe Melikyan per l'Armenia.

    In UEFA Nations League Lettonia e Armenia si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Lettonia, 3 vittorie dell'Armenia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Armenia-Lettonia 2-0 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Lettonia-Armenia 2-0 del 12 ottobre 2023.

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    LettoniaArmenia
    Partite giocate55
    Vittorie01
    Pareggi12
    Sconfitte42
    Gol segnati35
    Gol subiti86
    Gol subiti per partita1.61.2
    Possesso palla (%)43.356.7
    Passaggi19462535
    Passaggi riusciti16182201
    Precisione nei passaggi (%)83.186.8
    Tiri3650
    Tiri in porta921
    Tiri in porta sul totale (%)25.042.0
    Cross96111
    Cross riusciti2620
    Duelli vinti187200
    Duelli persi200207
    Calci d'angolo a favore2036
    Calci d'angolo contro4115
    Falli subiti4853
    Falli commessi5455
    Contrasti6469
    Contrasti vinti (%)68.860.9
    Fuorigioco75
    Ammonizioni1010
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Lettonia-Armenia in diretta tv e streaming
    Lettonia-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Lettonia - Armenia Live

    Enel

    ULTIME NOTIZIE

     SPORT TREND

    Global Summit

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio