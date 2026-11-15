Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento13:58

PREPARTITA

Lettonia-Armenia è valida per la giornata 6 del girone C2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca domenica 15 novembre alle 15:00 allo stadio Skonto Stadions di Riga (10.007 posti).

Arbitra Vasilis Fotias, con gli assistenti Andreas Meintanas e Michail Papadakis; quarto ufficiale Anastasios Papapetrou. Al VAR Angelos Evangelou, assistito da Ioannis Papadopoulos.

Il Lettonia è 4° nel girone C2 con 2 punti in 6 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 3 gol fatti e 8 subiti.

L'Armenia è 3° con 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 6 subiti.

In casa il Lettonia ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Armenia ne ha fatti 2 in 3 (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite del Lettonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Montenegro-Lettonia 2-1, Cipro-Lettonia 2-1, Lettonia-Montenegro 1-2, Lettonia-Cipro 0-0, Armenia-Lettonia 2-0 (P-P-P-N-P).

Le ultime 5 partite dell'Armenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Armenia-Cipro 1-1, Montenegro-Armenia 0-0, Cipro-Armenia 2-0, Armenia-Montenegro 2-3, Armenia-Lettonia 2-0 (N-N-P-P-V).

I migliori marcatori del Lettonia in UEFA Nations League: Eduards Daskevics, Deniss Melniks e Markuss Strods con 1 gol.

Il miglior marcatore dell'Armenia in UEFA Nations League: Artur Gharibyan con 2 gol.

In panchina Paolo Nicolato per il Lettonia e Eghishe Melikyan per l'Armenia.

In UEFA Nations League Lettonia e Armenia si sono affrontate 3 volte: 0 vittorie del Lettonia, 3 vittorie dell'Armenia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Armenia-Lettonia 2-0 del 25 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Lettonia-Armenia 2-0 del 12 ottobre 2023.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Lettonia Armenia Partite giocate 5 5 Vittorie 0 1 Pareggi 1 2 Sconfitte 4 2 Gol segnati 3 5 Gol subiti 8 6 Gol subiti per partita 1.6 1.2 Possesso palla (%) 43.3 56.7 Passaggi 1946 2535 Passaggi riusciti 1618 2201 Precisione nei passaggi (%) 83.1 86.8 Tiri 36 50 Tiri in porta 9 21 Tiri in porta sul totale (%) 25.0 42.0 Cross 96 111 Cross riusciti 26 20 Duelli vinti 187 200 Duelli persi 200 207 Calci d'angolo a favore 20 36 Calci d'angolo contro 41 15 Falli subiti 48 53 Falli commessi 54 55 Contrasti 64 69 Contrasti vinti (%) 68.8 60.9 Fuorigioco 7 5 Ammonizioni 10 10 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Lettonia-Armenia in diretta tv e streaming

Lettonia-Armenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.