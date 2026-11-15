Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43

PREPARTITA

Spagna-Inghilterra è valida per la giornata 6 del girone A3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid (70.460 posti).

Arbitra Clément Turpin, con gli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages; quarto ufficiale Marc Bollengier. Al VAR Jerome Brisard, assistito da Bastien Dechepy.

La Spagna è 2° nel girone A3 con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 14 gol fatti e 6 subiti.

L'Inghilterra è 1° con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 17 gol fatti e 4 subiti.

In casa la Spagna ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Inghilterra ne ha fatti 9 in 3 (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Spagna in UEFA Nations League (dalla più recente): Repubblica Ceca-Spagna 0-2, Croazia-Spagna 1-2, Spagna-Repubblica Ceca 3-1, Spagna-Croazia 4-1, Inghilterra-Spagna 2-3 (V-V-V-V-V).

Le ultime 5 partite dell'Inghilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Inghilterra-Croazia 2-1, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, Croazia-Inghilterra 0-7, Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2, Inghilterra-Spagna 2-3 (V-V-V-V-P).

Il miglior marcatore della Spagna in UEFA Nations League: Lamine Yamal con 4 gol.

Il miglior marcatore dell'Inghilterra in UEFA Nations League: Harry Kane con 7 gol.

In panchina Luis de la Fuente per la Spagna e Thomas Tuchel per l'Inghilterra.

In UEFA Nations League Spagna e Inghilterra si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie della Spagna, 1 vittoria dell'Inghilterra e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Inghilterra-Spagna 2-3 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Spagna-Inghilterra 2-1 del 14 luglio 2024 (Europei).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Spagna Inghilterra Partite giocate 5 5 Vittorie 5 4 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 1 Gol segnati 14 16 Gol subiti 5 4 Gol subiti per partita 1.0 0.8 Possesso palla (%) 65.6 59.1 Passaggi 3381 3021 Passaggi riusciti 3066 2751 Precisione nei passaggi (%) 90.7 91.1 Tiri 61 65 Tiri in porta 30 29 Tiri in porta sul totale (%) 49.2 44.6 Cross 65 97 Cross riusciti 16 27 Duelli vinti 181 224 Duelli persi 163 200 Calci d'angolo a favore 30 30 Calci d'angolo contro 15 15 Falli subiti 48 59 Falli commessi 52 48 Contrasti 76 60 Contrasti vinti (%) 53.9 56.7 Fuorigioco 12 7 Ammonizioni 6 5 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta tv e streaming

Spagna-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.