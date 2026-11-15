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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43
Inizia il Primo tempo.20:48
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Spagna).20:49
Tiro parato. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Declan Rice con cross.20:50
Tiro respinto. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Jarell Quansah.20:50
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).20:51
Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).20:51
Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Jude Bellingham.20:55
Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).20:57
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).20:57
Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).20:59
Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Álex Baena (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Ben White (Inghilterra).21:01
Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02
Fallo di Declan Rice (Inghilterra).21:02
Declan Rice (Inghilterra) e' ammonito per fallo.21:02
Tiro respinto. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Lewis Hall.21:06
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).21:06
Fabián Ruiz (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Anthony Gordon (Inghilterra).21:07
Gara momentaneamente sospesa, Marc Pubill (Spagna) per infortunio.21:08
Gara riprende.21:08
Sostituzione, Spagna. Pedro Porro sostituisce Marc Pubill per infortunio.21:08
Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09
Fallo di Lewis Hall (Inghilterra).21:09
Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Baena con cross in seguito a un calcio da fermo.21:10
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:11
Fabián Ruiz (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fuorigioco. Harry Kane(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Jude Bellingham e' colto in fuorigioco.21:13
Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:13
Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13
Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:14
Lewis Hall (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:15
Fuorigioco. Declan Rice(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Lewis Hall e' colto in fuorigioco.21:16
Fuorigioco. Mikel Merino(Spagna) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.21:18
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21
Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:21
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Mikel Merino.21:24
Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25
Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:25
Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Aymeric Laporte (Spagna).21:26
Tiro parato. Jude Bellingham (Inghilterra) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Harry Kane con cross.21:27
Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di destro da centro area.21:28
Rigore per Inghilterra. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.21:29
Rigore concesso da Pau Cubarsí (Spagna) per un fallo in area.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Marc Cucurella (Spagna) per infortunio.21:30
Gara riprende.21:31
Gol! Spagna 0, Inghilterra 1. Harry Kane (Inghilterra) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Harry Kane21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33
Ben White (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Álex Baena (Spagna).21:34
Lewis Hall (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:35
Primo tempo terminato, Spagna 0, Inghilterra 1.21:36
Inizia il Secondo tempo Spagna 0, Inghilterra 1.21:54
Sostituzione, Spagna. Dean Huijsen sostituisce Pau Cubarsí.21:53
Sostituzione, Spagna. Pedri sostituisce Fabián Ruiz.21:53
Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Mikel Merino.21:53
Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:58
Martín Zubimendi (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59
Fallo di Marc Cucurella (Spagna).21:59
Marc Cucurella (Spagna) e' ammonito per fallo.21:59
Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Pedri (Spagna).22:01
Gol! Spagna 0, Inghilterra 2. Ezri Konsa (Inghilterra) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.22:02
Spagna-Inghilterra è valida per la giornata 6 del girone A3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid (70.460 posti).
Arbitra Clément Turpin, con gli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages; quarto ufficiale Marc Bollengier. Al VAR Jerome Brisard, assistito da Bastien Dechepy.
La Spagna è 2° nel girone A3 con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 14 gol fatti e 6 subiti.
L'Inghilterra è 1° con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 17 gol fatti e 4 subiti.
In casa la Spagna ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Inghilterra ne ha fatti 9 in 3 (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Spagna in UEFA Nations League (dalla più recente): Repubblica Ceca-Spagna 0-2, Croazia-Spagna 1-2, Spagna-Repubblica Ceca 3-1, Spagna-Croazia 4-1, Inghilterra-Spagna 2-3 (V-V-V-V-V).
Le ultime 5 partite dell'Inghilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Inghilterra-Croazia 2-1, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, Croazia-Inghilterra 0-7, Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2, Inghilterra-Spagna 2-3 (V-V-V-V-P).
Il miglior marcatore della Spagna in UEFA Nations League: Lamine Yamal con 4 gol.
Il miglior marcatore dell'Inghilterra in UEFA Nations League: Harry Kane con 7 gol.
In panchina Luis de la Fuente per la Spagna e Thomas Tuchel per l'Inghilterra.
In UEFA Nations League Spagna e Inghilterra si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie della Spagna, 1 vittoria dell'Inghilterra e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Inghilterra-Spagna 2-3 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Spagna-Inghilterra 2-1 del 14 luglio 2024 (Europei).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Spagna
|Inghilterra
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|5
|4
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|1
|Gol segnati
|14
|16
|Gol subiti
|5
|4
|Gol subiti per partita
|1.0
|0.8
|Possesso palla (%)
|65.6
|59.1
|Passaggi
|3381
|3021
|Passaggi riusciti
|3066
|2751
|Precisione nei passaggi (%)
|90.7
|91.1
|Tiri
|61
|65
|Tiri in porta
|30
|29
|Tiri in porta sul totale (%)
|49.2
|44.6
|Cross
|65
|97
|Cross riusciti
|16
|27
|Duelli vinti
|181
|224
|Duelli persi
|163
|200
|Calci d'angolo a favore
|30
|30
|Calci d'angolo contro
|15
|15
|Falli subiti
|48
|59
|Falli commessi
|52
|48
|Contrasti
|76
|60
|Contrasti vinti (%)
|53.9
|56.7
|Fuorigioco
|12
|7
|Ammonizioni
|6
|5
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta tv e streaming
Spagna-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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