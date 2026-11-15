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LIVE Spagna-Inghilterra 0-2 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

15 Novembre 2026 ore 20:45
Spagna
0
Inghilterra
2
Secondo tempo
Arbitro: Clément Turpin
  1. 45' 0-1 Harry Kane (R)
  2. 53' 0-2 Ezri Konsa
0'
45'
90'
52'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43

  3. Inizia il Primo tempo.20:48

  5. Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Marc Pubill (Spagna).20:49

  6. 2'

    Tiro parato. Jude Bellingham (Inghilterra) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Declan Rice con cross.20:50

  7. 2'

    Tiro respinto. Anthony Gordon (Inghilterra) un tiro di destro da centro area. Assist di Jarell Quansah.20:50

  8. 3'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Unai Simón (Spagna).20:51

  9. 3'

    Aymeric Laporte (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  11. 3'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).20:51

  12. 7'

    Tentativo fallito. Harry Kane (Inghilterra) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Jude Bellingham.20:55

  13. 9'

    Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  14. 9'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).20:57

  15. 10'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).20:57

  17. 10'

    Ezri Konsa (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

  18. 11'

    Fallo di Mikel Oyarzabal (Spagna).20:59

  19. 11'

    Elliot Anderson (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

  20. 13'

    Álex Baena (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  21. 13'

    Fallo di Ben White (Inghilterra).21:01

  23. 14'

    Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:02

  24. 14'

    Fallo di Declan Rice (Inghilterra).21:02

  25. 14'

    Declan Rice (Inghilterra) e' ammonito per fallo.21:02

  26. 18'

    Tiro respinto. Morgan Rogers (Inghilterra) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Lewis Hall.21:06

  27. 18'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Marc Cucurella (Spagna).21:06

  29. 19'

    Fabián Ruiz (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  30. 19'

    Fallo di Anthony Gordon (Inghilterra).21:07

  31. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Marc Pubill (Spagna) per infortunio.21:08

  32. 20'

    Gara riprende.21:08

  33. 20'

    Sostituzione, Spagna. Pedro Porro sostituisce Marc Pubill per infortunio.21:08

  35. 21'

    Lamine Yamal (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:09

  36. 21'

    Fallo di Lewis Hall (Inghilterra).21:09

  37. 22'

    Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Álex Baena con cross in seguito a un calcio da fermo.21:10

  38. 23'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:11

  39. 23'

    Fabián Ruiz (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  41. 25'

    Fuorigioco. Harry Kane(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Jude Bellingham e' colto in fuorigioco.21:13

  42. 26'

    Fallo di Morgan Rogers (Inghilterra).21:13

  43. 26'

    Marc Cucurella (Spagna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:13

  44. 26'

    Tentativo fallito. Pedro Porro (Spagna) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:14

  45. 27'

    Lewis Hall (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  47. 27'

    Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:15

  48. 28'

    Fuorigioco. Declan Rice(Inghilterra) prova il lancio lungo, ma Lewis Hall e' colto in fuorigioco.21:16

  49. 31'

    Fuorigioco. Mikel Merino(Spagna) prova il lancio lungo, ma Mikel Oyarzabal e' colto in fuorigioco.21:18

  50. 33'

    Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:21

  51. 33'

    Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:21

  53. 36'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Spagna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Mikel Merino.21:24

  54. 37'

    Anthony Gordon (Inghilterra) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25

  55. 37'

    Fallo di Pedro Porro (Spagna).21:25

  56. 39'

    Jude Bellingham (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  57. 39'

    Fallo di Aymeric Laporte (Spagna).21:26

  59. 39'

    Tiro parato. Jude Bellingham (Inghilterra) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Harry Kane con cross.21:27

  60. 40'

    Tiro respinto. Mikel Merino (Spagna) un tiro di destro da centro area.21:28

  61. 41'

    Rigore per Inghilterra. Harry Kane e'stato atterrato in area di rigore.21:29

  62. 41'

    Rigore concesso da Pau Cubarsí (Spagna) per un fallo in area.21:29

  63. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, Marc Cucurella (Spagna) per infortunio.21:30

  65. 44'

    Gara riprende.21:31

  66. 45'

    Gol! Spagna 0, Inghilterra 1. Harry Kane (Inghilterra) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Harry Kane21:33

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:33

  68. 45'+2'

    Ben White (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  69. 45'+2'

    Fallo di Álex Baena (Spagna).21:34

  71. 45'+2'

    Lewis Hall (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  72. 45'+2'

    Fallo di Mikel Merino (Spagna).21:35

  73. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Spagna 0, Inghilterra 1.21:36

  74. Inizia il Secondo tempo Spagna 0, Inghilterra 1.21:54

  75. 45'

    Sostituzione, Spagna. Dean Huijsen sostituisce Pau Cubarsí.21:53

  77. 45'

    Sostituzione, Spagna. Pedri sostituisce Fabián Ruiz.21:53

  78. 45'

    Sostituzione, Spagna. Fermín López sostituisce Mikel Merino.21:53

  79. 49'

    Fallo di Elliot Anderson (Inghilterra).21:58

  80. 49'

    Martín Zubimendi (Spagna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  81. 50'

    Morgan Rogers (Inghilterra) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:59

  83. 50'

    Fallo di Marc Cucurella (Spagna).21:59

  84. 50'

    Marc Cucurella (Spagna) e' ammonito per fallo.21:59

  85. 52'

    Calcio d'angolo,Inghilterra. Calcio d'angolo causato da Pedri (Spagna).22:01

  86. 53'

    Gol! Spagna 0, Inghilterra 2. Ezri Konsa (Inghilterra) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.22:02

Formazioni Spagna - Inghilterra

Spagna
Inghilterra
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (22) MARC CUCURELLA (D)
  • (2) MARC PUBILL (D)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (10) LAMINE YAMAL (C)
  • (15) ÁLEX BAENA (C)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (4) DEAN HUIJSEN (D)
  • (19) VÍCTOR MUÑOZ (A)
  • (9) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (17) NICO WILLIAMS (A)
  • (16) PABLO BARRIOS (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (11) YÉREMY PINO (C)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (3) MARC ROCA (C)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (1) DAVID RAYA (P)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
TITOLARI INGHILTERRA
  • (13) JAMES TRAFFORD (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (12) BEN WHITE (D)
  • (5) EZRI KONSA (D)
  • (6) JARELL QUANSAH (D)
  • (4) DECLAN RICE (C)
  • (8) ELLIOT ANDERSON (C)
  • (11) ANTHONY GORDON (C)
  • (17) MORGAN ROGERS (C)
  • (10) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
  • (20) RIO NGUMOHA (A)
  • (23) JASON STEELE (P)
  • (16) JOBE BELLINGHAM (C)
  • (22) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (18) JAMES HILL (D)
  • (14) DJED SPENCE (D)
  • (21) EBERECHI EZE (C)
  • (7) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
  • (19) DOMINIC CALVERT-LEWIN (A)
  • (2) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
  • (1) JORDAN PICKFORD (P)
  • (15) DAN BURN (D)
ALLENATORE INGHILTERRA
  • Thomas Tuchel
PREPARTITA

Spagna-Inghilterra è valida per la giornata 6 del girone A3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid (70.460 posti).

Arbitra Clément Turpin, con gli assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages; quarto ufficiale Marc Bollengier. Al VAR Jerome Brisard, assistito da Bastien Dechepy.

La Spagna è 2° nel girone A3 con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 14 gol fatti e 6 subiti.
L'Inghilterra è con 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta), con 17 gol fatti e 4 subiti.
In casa la Spagna ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Inghilterra ne ha fatti 9 in 3 (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Spagna in UEFA Nations League (dalla più recente): Repubblica Ceca-Spagna 0-2, Croazia-Spagna 1-2, Spagna-Repubblica Ceca 3-1, Spagna-Croazia 4-1, Inghilterra-Spagna 2-3 (V-V-V-V-V).
Le ultime 5 partite dell'Inghilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Inghilterra-Croazia 2-1, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0, Croazia-Inghilterra 0-7, Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2, Inghilterra-Spagna 2-3 (V-V-V-V-P).

Il miglior marcatore della Spagna in UEFA Nations League: Lamine Yamal con 4 gol.
Il miglior marcatore dell'Inghilterra in UEFA Nations League: Harry Kane con 7 gol.
In panchina Luis de la Fuente per la Spagna e Thomas Tuchel per l'Inghilterra.

In UEFA Nations League Spagna e Inghilterra si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie della Spagna, 1 vittoria dell'Inghilterra e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Inghilterra-Spagna 2-3 del 26 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Spagna-Inghilterra 2-1 del 14 luglio 2024 (Europei).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

SpagnaInghilterra
Partite giocate55
Vittorie54
Pareggi00
Sconfitte01
Gol segnati1416
Gol subiti54
Gol subiti per partita1.00.8
Possesso palla (%)65.659.1
Passaggi33813021
Passaggi riusciti30662751
Precisione nei passaggi (%)90.791.1
Tiri6165
Tiri in porta3029
Tiri in porta sul totale (%)49.244.6
Cross6597
Cross riusciti1627
Duelli vinti181224
Duelli persi163200
Calci d'angolo a favore3030
Calci d'angolo contro1515
Falli subiti4859
Falli commessi5248
Contrasti7660
Contrasti vinti (%)53.956.7
Fuorigioco127
Ammonizioni65
Espulsioni00

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Spagna-Inghilterra in diretta tv e streaming
Spagna-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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