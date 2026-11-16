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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58
Inizia il Primo tempo.18:00
Tiro respinto. Svetoslav Kovachev (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lukas Petkov.18:03
Tiro respinto. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dimitar Velkovski con cross.18:06
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).18:06
Tentativo fallito. Svetoslav Kovachev (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrian Kraev da calcio d'angolo.18:07
Gol! Estonia 1, Bulgaria 0. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rocco Shein in seguito a un contropiede.18:07
Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).18:12
Tentativo fallito. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dimitar Velkovski da calcio d'angolo.18:13
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).18:15
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:15
Fuorigioco. Ilia Gruev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Dimitar Velkovski e' colto in fuorigioco.18:19
Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:21
Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).18:21
Stefan Velkov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.18:22
Fallo di Yoan Stoyanov (Bulgaria).18:24
Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24
Tiro parato. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa in alto a destra.18:27
Valentin Antov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:28
Fallo di Rocco Shein (Estonia).18:28
Tentativo fallito. Rosen Bozhinov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dimitar Velkovski con cross in seguito a un calcio da fermo.18:29
Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31
Fallo di Patrik Kristal (Estonia).18:31
Yoan Stoyanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34
Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).18:34
Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).18:39
Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:39
Lukas Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:40
Fallo di Rocco Shein (Estonia).18:40
Tentativo fallito. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mattias Käit.18:42
Tentativo fallito. Svetoslav Kovachev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Georgi Lazarov.18:44
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45
Tiro respinto. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Andrian Kraev.18:45
Gol! Estonia 1, Bulgaria 1. Svetoslav Kovachev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:45
Primo tempo terminato, Estonia 1, Bulgaria 1.18:46
Inizia il Secondo tempo Estonia 1, Bulgaria 1.19:02
Sostituzione, Estonia. Kevor Palumets sostituisce Mattias Käit.19:02
Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Fallo di Marten-Chris Paalberg (Estonia).19:04
Tiro respinto. Maksim Paskotsi (Estonia) un tiro di destro da fuori area.19:14
Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Velkovski (Bulgaria).19:14
Marten-Chris Paalberg (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16
Estonia-Bulgaria è valida per la giornata 6 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 18:00 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn (9.692 posti).
Arbitra Nenad Minakovic, con gli assistenti Nikola Borovic e Bosko Bozovic; quarto ufficiale Novak Simovic. Al VAR Momcilo Markovic, assistito da Pavle Tomic.
L'Estonia è 2° nel girone C4 con 10 punti in 6 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 4 gol fatti e 2 subiti.
Il Bulgaria è 3° con 5 punti in 6 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 11 subiti.
In casa l'Estonia ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Bulgaria ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite dell'Estonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Estonia 0-1, Estonia-Islanda 0-0, Estonia-Lussemburgo 1-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Islanda-Estonia 1-1 (V-N-V-N-N).
Le ultime 5 partite del Bulgaria in UEFA Nations League (dalla più recente): Bulgaria-Islanda 0-5, Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Islanda-Bulgaria 3-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (P-V-P-N-P).
Il miglior marcatore dell'Estonia in UEFA Nations League: Maksim Paskotsi con 2 gol.
I migliori marcatori del Bulgaria in UEFA Nations League: Atanas Iliev, Asen Chandarov e Kristiyan Balov con 1 gol.
In panchina Jurgen Henn per l'Estonia e Atanas Ribarski per il Bulgaria.
In UEFA Nations League Estonia e Bulgaria si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Estonia, 0 vittorie del Bulgaria e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Bulgaria-Estonia 0-0 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Estonia-Bulgaria 2-2 del 9 febbraio 2011 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Estonia
|Bulgaria
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|3
|1
|Sconfitte
|0
|3
|Gol segnati
|3
|3
|Gol subiti
|1
|10
|Gol subiti per partita
|0.2
|2.0
|Possesso palla (%)
|42.3
|48.6
|Passaggi
|1976
|2185
|Passaggi riusciti
|1596
|1763
|Precisione nei passaggi (%)
|80.8
|80.7
|Tiri
|44
|46
|Tiri in porta
|24
|19
|Tiri in porta sul totale (%)
|54.5
|41.3
|Cross
|71
|79
|Cross riusciti
|18
|18
|Duelli vinti
|204
|261
|Duelli persi
|248
|228
|Calci d'angolo a favore
|21
|20
|Calci d'angolo contro
|25
|25
|Falli subiti
|56
|80
|Falli commessi
|74
|60
|Contrasti
|70
|84
|Contrasti vinti (%)
|58.6
|67.9
|Fuorigioco
|9
|7
|Ammonizioni
|8
|14
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Estonia-Bulgaria in diretta tv e streaming
Estonia-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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