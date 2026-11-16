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LIVE Estonia-Bulgaria 1-1 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 18:00
Estonia
1
Bulgaria
1
Secondo tempo
Arbitro: Nenad Minakovic
  1. 8' 1-0 Patrik Kristal
  2. 45+1' 1-1 Svetoslav Kovachev
0'
45'
90'
58'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58

  3. Inizia il Primo tempo.18:00

  5. 4'

    Tiro respinto. Svetoslav Kovachev (Bulgaria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lukas Petkov.18:03

  6. 7'

    Tiro respinto. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dimitar Velkovski con cross.18:06

  7. 7'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).18:06

  8. 7'

    Tentativo fallito. Svetoslav Kovachev (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrian Kraev da calcio d'angolo.18:07

  9. 8'

    Gol! Estonia 1, Bulgaria 0. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Rocco Shein in seguito a un contropiede.18:07

  11. 13'

    Calcio d'angolo,Bulgaria. Calcio d'angolo causato da Erko Tõugjas (Estonia).18:12

  12. 13'

    Tentativo fallito. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dimitar Velkovski da calcio d'angolo.18:13

  13. 15'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).18:15

  14. 15'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:15

  15. 19'

    Fuorigioco. Ilia Gruev(Bulgaria) prova il lancio lungo, ma Dimitar Velkovski e' colto in fuorigioco.18:19

  17. 22'

    Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:21

  18. 22'

    Fallo di Stefan Velkov (Bulgaria).18:21

  19. 22'

    Stefan Velkov (Bulgaria) e' ammonito per fallo.18:22

  20. 24'

    Fallo di Yoan Stoyanov (Bulgaria).18:24

  21. 24'

    Michael Schjønning-Larsen (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:24

  23. 27'

    Tiro parato. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa in alto a destra.18:27

  24. 28'

    Valentin Antov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:28

  25. 28'

    Fallo di Rocco Shein (Estonia).18:28

  26. 29'

    Tentativo fallito. Rosen Bozhinov (Bulgaria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dimitar Velkovski con cross in seguito a un calcio da fermo.18:29

  27. 32'

    Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:31

  29. 32'

    Fallo di Patrik Kristal (Estonia).18:31

  30. 34'

    Yoan Stoyanov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:34

  31. 34'

    Fallo di Michael Schjønning-Larsen (Estonia).18:34

  32. 39'

    Fallo di Andrian Kraev (Bulgaria).18:39

  33. 39'

    Mattias Käit (Estonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:39

  35. 41'

    Lukas Petkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:40

  36. 41'

    Fallo di Rocco Shein (Estonia).18:40

  37. 43'

    Tentativo fallito. Patrik Kristal (Estonia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mattias Käit.18:42

  38. 44'

    Tentativo fallito. Svetoslav Kovachev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Georgi Lazarov.18:44

  39. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:45

  41. 45'+1'

    Tiro respinto. Lukas Petkov (Bulgaria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Andrian Kraev.18:45

  42. 45'+1'

    Gol! Estonia 1, Bulgaria 1. Svetoslav Kovachev (Bulgaria) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:45

  43. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Estonia 1, Bulgaria 1.18:46

  44. Inizia il Secondo tempo Estonia 1, Bulgaria 1.19:02

  45. 45'

    Sostituzione, Estonia. Kevor Palumets sostituisce Mattias Käit.19:02

  47. 48'

    Stefan Velkov (Bulgaria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  48. 48'

    Fallo di Marten-Chris Paalberg (Estonia).19:04

  49. 57'

    Tiro respinto. Maksim Paskotsi (Estonia) un tiro di destro da fuori area.19:14

  50. 57'

    Calcio d'angolo,Estonia. Calcio d'angolo causato da Dimitar Velkovski (Bulgaria).19:14

  51. 59'

    Marten-Chris Paalberg (Estonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

Formazioni Estonia - Bulgaria

Estonia
Bulgaria
TITOLARI ESTONIA
  • (1) KARL HEIN (P)
  • (18) KAROL METS (D)
  • (16) ERKO TÕUGJAS (D)
  • (3) MAKSIM PASKOTSI (D)
  • (5) ROCCO SHEIN (C)
  • (4) MATTIAS KÄIT (C)
  • (6) RASMUS PEETSON (C)
  • (19) MICHAEL SCHJØNNING-LARSEN (C)
  • (20) MARKUS POOM (C)
  • (8) MARTEN-CHRIS PAALBERG (A)
  • (14) PATRIK KRISTAL (A)
PANCHINA ESTONIA
  • (7) MATTIAS MÄNNILAAN (A)
  • (21) VLADISLAV KREIDA (C)
  • (11) MIHKEL AINSALU (C)
  • (10) KEVOR PALUMETS (C)
  • (17) TANEL TAMMIK (D)
  • (22) KARL VALLNER (P)
  • (13) JOSEPH SALISTE (D)
  • (2) MIHHAIL KOLOBOV (D)
  • (23) FRANK LIIVAK (C)
  • (9) KAREL MUSTMAA (A)
  • (15) MAKSIMILIAN SKVORTSOV (C)
  • (12) MATVEI IGONEN (P)
ALLENATORE ESTONIA
  • Jurgen Henn
TITOLARI BULGARIA
  • (23) PLAMEN ANDREEV (P)
  • (13) STEFAN VELKOV (D)
  • (2) ROSEN BOZHINOV (D)
  • (6) VALENTIN ANTOV (D)
  • (21) DIMITAR VELKOVSKI (C)
  • (22) YOAN STOYANOV (C)
  • (8) ANDRIAN KRAEV (C)
  • (4) ILIA GRUEV (C)
  • (15) GEORGI LAZAROV (A)
  • (20) LUKAS PETKOV (A)
  • (17) SVETOSLAV KOVACHEV (A)
PANCHINA BULGARIA
  • (19) IVAN TURITSOV (D)
  • (16) MARIN PETKOV (A)
  • (11) GEORGI RUSEV (A)
  • (10) ASEN CHANDAROV (C)
  • (1) DANIEL NAUMOV (P)
  • (12) ALEKS BOZHEV (P)
  • (5) IVAN PANKOV (C)
  • (9) ATANAS ILIEV (A)
  • (3) EMIL TSENOV (D)
  • (7) KRISTIYAN BALOV (A)
  • (14) SIMEON SHISHKOV (D)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
ALLENATORE BULGARIA
  • Atanas Ribarski
PREPARTITA

Estonia-Bulgaria è valida per la giornata 6 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 18:00 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn (9.692 posti).

Arbitra Nenad Minakovic, con gli assistenti Nikola Borovic e Bosko Bozovic; quarto ufficiale Novak Simovic. Al VAR Momcilo Markovic, assistito da Pavle Tomic.

L'Estonia è 2° nel girone C4 con 10 punti in 6 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 4 gol fatti e 2 subiti.
Il Bulgaria è con 5 punti in 6 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 11 subiti.
In casa l'Estonia ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Bulgaria ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite dell'Estonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Estonia 0-1, Estonia-Islanda 0-0, Estonia-Lussemburgo 1-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Islanda-Estonia 1-1 (V-N-V-N-N).
Le ultime 5 partite del Bulgaria in UEFA Nations League (dalla più recente): Bulgaria-Islanda 0-5, Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Islanda-Bulgaria 3-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (P-V-P-N-P).

Il miglior marcatore dell'Estonia in UEFA Nations League: Maksim Paskotsi con 2 gol.
I migliori marcatori del Bulgaria in UEFA Nations League: Atanas Iliev, Asen Chandarov e Kristiyan Balov con 1 gol.
In panchina Jurgen Henn per l'Estonia e Atanas Ribarski per il Bulgaria.

In UEFA Nations League Estonia e Bulgaria si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Estonia, 0 vittorie del Bulgaria e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Bulgaria-Estonia 0-0 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Estonia-Bulgaria 2-2 del 9 febbraio 2011 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

EstoniaBulgaria
Partite giocate55
Vittorie21
Pareggi31
Sconfitte03
Gol segnati33
Gol subiti110
Gol subiti per partita0.22.0
Possesso palla (%)42.348.6
Passaggi19762185
Passaggi riusciti15961763
Precisione nei passaggi (%)80.880.7
Tiri4446
Tiri in porta2419
Tiri in porta sul totale (%)54.541.3
Cross7179
Cross riusciti1818
Duelli vinti204261
Duelli persi248228
Calci d'angolo a favore2120
Calci d'angolo contro2525
Falli subiti5680
Falli commessi7460
Contrasti7084
Contrasti vinti (%)58.667.9
Fuorigioco97
Ammonizioni814
Espulsioni00

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Estonia-Bulgaria in diretta tv e streaming
Estonia-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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