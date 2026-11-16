Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento16:58

PREPARTITA

Estonia-Bulgaria è valida per la giornata 6 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 18:00 allo stadio A. Le Coq Arena di Tallinn (9.692 posti).

Arbitra Nenad Minakovic, con gli assistenti Nikola Borovic e Bosko Bozovic; quarto ufficiale Novak Simovic. Al VAR Momcilo Markovic, assistito da Pavle Tomic.

L'Estonia è 2° nel girone C4 con 10 punti in 6 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 4 gol fatti e 2 subiti.

Il Bulgaria è 3° con 5 punti in 6 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 4 gol fatti e 11 subiti.

In casa l'Estonia ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Bulgaria ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite dell'Estonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Estonia 0-1, Estonia-Islanda 0-0, Estonia-Lussemburgo 1-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Islanda-Estonia 1-1 (V-N-V-N-N).

Le ultime 5 partite del Bulgaria in UEFA Nations League (dalla più recente): Bulgaria-Islanda 0-5, Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Islanda-Bulgaria 3-0, Bulgaria-Estonia 0-0, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (P-V-P-N-P).

Il miglior marcatore dell'Estonia in UEFA Nations League: Maksim Paskotsi con 2 gol.

I migliori marcatori del Bulgaria in UEFA Nations League: Atanas Iliev, Asen Chandarov e Kristiyan Balov con 1 gol.

In panchina Jurgen Henn per l'Estonia e Atanas Ribarski per il Bulgaria.

In UEFA Nations League Estonia e Bulgaria si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Estonia, 0 vittorie del Bulgaria e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Bulgaria-Estonia 0-0 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Estonia-Bulgaria 2-2 del 9 febbraio 2011 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Estonia Bulgaria Partite giocate 5 5 Vittorie 2 1 Pareggi 3 1 Sconfitte 0 3 Gol segnati 3 3 Gol subiti 1 10 Gol subiti per partita 0.2 2.0 Possesso palla (%) 42.3 48.6 Passaggi 1976 2185 Passaggi riusciti 1596 1763 Precisione nei passaggi (%) 80.8 80.7 Tiri 44 46 Tiri in porta 24 19 Tiri in porta sul totale (%) 54.5 41.3 Cross 71 79 Cross riusciti 18 18 Duelli vinti 204 261 Duelli persi 248 228 Calci d'angolo a favore 21 20 Calci d'angolo contro 25 25 Falli subiti 56 80 Falli commessi 74 60 Contrasti 70 84 Contrasti vinti (%) 58.6 67.9 Fuorigioco 9 7 Ammonizioni 8 14 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Estonia-Bulgaria in diretta tv e streaming

Estonia-Bulgaria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.