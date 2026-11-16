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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41
Inizia il Primo tempo.20:46
Fallo di Donyell Malen (Olanda).20:47
Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Donyell Malen (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47
Fallo di Joshua Kimmich (Germania).20:47
Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Florian Wirtz (Germania).20:49
Fallo di Jurriën Timber (Olanda).20:51
Brajan Gruda (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51
Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53
Fallo di Philipp Treu (Germania).20:53
Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joey Veerman con cross.20:54
Fallo di Donyell Malen (Olanda).20:56
Nico Schlotterbeck (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Fuorigioco. Kai Havertz(Germania) prova il lancio lungo, ma Brajan Gruda e' colto in fuorigioco.20:57
Fallo di Micky van de Ven (Olanda).20:58
Kai Havertz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Tiro respinto. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kai Havertz.20:58
Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Jan Paul van Hecke (Olanda).20:59
Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Derry Scherhant (Germania).20:59
Fallo di Joey Veerman (Olanda).21:08
Brajan Gruda (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Germania-Olanda è valida per la giornata 6 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Olympiastadion Berlin di Berlin (74.667 posti).
Arbitra Glenn Nyberg, con gli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist; quarto ufficiale Adam Ladebäck. Al VAR Marco Di Bello, assistito da Aleandro Di Paolo.
La Germania è 3° nel girone A2 con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 3 subiti.
L'Olanda è 1° con 12 punti in 6 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 14 gol fatti e 5 subiti.
In casa la Germania ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Olanda ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Germania in UEFA Nations League (dalla più recente): Serbia-Germania 1-3, Grecia-Germania 0-0, Germania-Serbia 2-0, Germania-Grecia 0-1, Olanda-Germania 1-1 (V-N-V-P-N).
Le ultime 5 partite dell'Olanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Grecia 7-0, Olanda-Serbia 2-1, Grecia-Olanda 2-2, Serbia-Olanda 1-2, Olanda-Germania 1-1 (V-V-N-V-N).
Il miglior marcatore della Germania in UEFA Nations League: Florian Wirtz con 2 gol.
Il miglior marcatore dell'Olanda in UEFA Nations League: Tijjani Reijnders con 4 gol.
In panchina Jürgen Klopp per la Germania e Xavier Hernández Creus per l'Olanda.
In UEFA Nations League Germania e Olanda si sono affrontate 5 volte: 1 vittoria della Germania, 1 vittoria dell'Olanda e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Olanda-Germania 1-1 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Germania-Olanda 2-1 del 26 marzo 2024 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Germania
|Olanda
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|6
|14
|Gol subiti
|3
|5
|Gol subiti per partita
|0.6
|1.0
|Possesso palla (%)
|69.2
|61.7
|Passaggi
|3319
|2820
|Passaggi riusciti
|3000
|2499
|Precisione nei passaggi (%)
|90.4
|88.6
|Tiri
|76
|72
|Tiri in porta
|25
|43
|Tiri in porta sul totale (%)
|32.9
|59.7
|Cross
|101
|102
|Cross riusciti
|24
|34
|Duelli vinti
|244
|227
|Duelli persi
|242
|182
|Calci d'angolo a favore
|30
|35
|Calci d'angolo contro
|17
|18
|Falli subiti
|55
|47
|Falli commessi
|66
|47
|Contrasti
|72
|68
|Contrasti vinti (%)
|58.3
|63.2
|Fuorigioco
|7
|12
|Ammonizioni
|6
|5
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Germania-Olanda in diretta tv e streaming
Germania-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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