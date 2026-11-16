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LIVE Germania-Olanda 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 20:45
Germania
0
Olanda
0
Primo tempo
Arbitro: Glenn Nyberg
    0'
    45'
    90'
    22'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

    3. Inizia il Primo tempo.20:46

    5. 2'

      Fallo di Donyell Malen (Olanda).20:47

    6. 2'

      Joshua Kimmich (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

    7. 2'

      Donyell Malen (Olanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:47

    8. 2'

      Fallo di Joshua Kimmich (Germania).20:47

    9. 3'

      Quinten Timber (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

    11. 3'

      Fallo di Florian Wirtz (Germania).20:49

    12. 6'

      Fallo di Jurriën Timber (Olanda).20:51

    13. 6'

      Brajan Gruda (Germania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:51

    14. 8'

      Cody Gakpo (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:53

    15. 8'

      Fallo di Philipp Treu (Germania).20:53

    17. 9'

      Tiro parato. Donyell Malen (Olanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Joey Veerman con cross.20:54

    18. 11'

      Fallo di Donyell Malen (Olanda).20:56

    19. 11'

      Nico Schlotterbeck (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56

    20. 12'

      Fuorigioco. Kai Havertz(Germania) prova il lancio lungo, ma Brajan Gruda e' colto in fuorigioco.20:57

    21. 12'

      Fallo di Micky van de Ven (Olanda).20:58

    23. 12'

      Kai Havertz (Germania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

    24. 13'

      Tiro respinto. Derry Scherhant (Germania) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kai Havertz.20:58

    25. 13'

      Calcio d'angolo,Germania. Calcio d'angolo causato da Jan Paul van Hecke (Olanda).20:59

    26. 14'

      Denzel Dumfries (Olanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

    27. 14'

      Fallo di Derry Scherhant (Germania).20:59

    29. 23'

      Fallo di Joey Veerman (Olanda).21:08

    30. 23'

      Brajan Gruda (Germania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08

    Formazioni Germania - Olanda

    Germania
    Olanda
    TITOLARI GERMANIA
    • (1) MARC TER STEGEN (P)
    • (4) JONATHAN TAH (D)
    • (13) PHILIPP TREU (D)
    • (15) NICO SCHLOTTERBECK (D)
    • (11) NATHANIEL BROWN (D)
    • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
    • (19) DERRY SCHERHANT (C)
    • (17) FLORIAN WIRTZ (C)
    • (10) BRAJAN GRUDA (C)
    • (5) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
    • (7) KAI HAVERTZ (A)
    PANCHINA GERMANIA
    • (12) JONAS URBIG (P)
    • (20) SAÏD EL MALA (C)
    • (22) LENNART KARL (C)
    • (23) YOUNES EBNOUTALIB (A)
    • (16) FINN JELTSCH (D)
    • (14) TOM BISCHOF (C)
    • (2) MALICK THIAW (D)
    • (3) RIDLE BAKU (D)
    • (8) FELIX NMECHA (C)
    • (18) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
    • (21) ALEXANDER NÜBEL (P)
    • (9) NICLAS FÜLLKRUG (A)
    ALLENATORE GERMANIA
    • Jürgen Klopp
    TITOLARI OLANDA
    • (1) BART VERBRUGGEN (P)
    • (22) DENZEL DUMFRIES (D)
    • (15) MICKY VAN DE VEN (D)
    • (6) JAN PAUL VAN HECKE (D)
    • (12) JURRIËN TIMBER (D)
    • (8) JOEY VEERMAN (C)
    • (11) CODY GAKPO (C)
    • (14) TIJJANI REIJNDERS (C)
    • (5) QUINTEN TIMBER (C)
    • (10) CRYSENCIO SUMMERVILLE (C)
    • (18) DONYELL MALEN (A)
    PANCHINA OLANDA
    • (21) GJIVAI ZECHIËL (C)
    • (23) MARK FLEKKEN (P)
    • (19) RUBEN VAN BOMMEL (A)
    • (9) MEXX MEERDINK (A)
    • (13) ROBIN ROEFS (P)
    • (4) SEPP VAN DEN BERG (D)
    • (3) IAN MAATSEN (D)
    • (17) NOA LANG (A)
    • (2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
    • (16) GUUS TIL (C)
    • (7) JUSTIN KLUIVERT (A)
    • (20) TEUN KOOPMEINERS (C)
    ALLENATORE OLANDA
    • Xavier Hernández Creus
    PREPARTITA

    Germania-Olanda è valida per la giornata 6 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Olympiastadion Berlin di Berlin (74.667 posti).

    Arbitra Glenn Nyberg, con gli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist; quarto ufficiale Adam Ladebäck. Al VAR Marco Di Bello, assistito da Aleandro Di Paolo.

    La Germania è 3° nel girone A2 con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 3 subiti.
    L'Olanda è con 12 punti in 6 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 14 gol fatti e 5 subiti.
    In casa la Germania ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Olanda ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Le ultime 5 partite della Germania in UEFA Nations League (dalla più recente): Serbia-Germania 1-3, Grecia-Germania 0-0, Germania-Serbia 2-0, Germania-Grecia 0-1, Olanda-Germania 1-1 (V-N-V-P-N).
    Le ultime 5 partite dell'Olanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Grecia 7-0, Olanda-Serbia 2-1, Grecia-Olanda 2-2, Serbia-Olanda 1-2, Olanda-Germania 1-1 (V-V-N-V-N).

    Il miglior marcatore della Germania in UEFA Nations League: Florian Wirtz con 2 gol.
    Il miglior marcatore dell'Olanda in UEFA Nations League: Tijjani Reijnders con 4 gol.
    In panchina Jürgen Klopp per la Germania e Xavier Hernández Creus per l'Olanda.

    In UEFA Nations League Germania e Olanda si sono affrontate 5 volte: 1 vittoria della Germania, 1 vittoria dell'Olanda e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Olanda-Germania 1-1 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Germania-Olanda 2-1 del 26 marzo 2024 (amichevole).

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    GermaniaOlanda
    Partite giocate55
    Vittorie23
    Pareggi22
    Sconfitte10
    Gol segnati614
    Gol subiti35
    Gol subiti per partita0.61.0
    Possesso palla (%)69.261.7
    Passaggi33192820
    Passaggi riusciti30002499
    Precisione nei passaggi (%)90.488.6
    Tiri7672
    Tiri in porta2543
    Tiri in porta sul totale (%)32.959.7
    Cross101102
    Cross riusciti2434
    Duelli vinti244227
    Duelli persi242182
    Calci d'angolo a favore3035
    Calci d'angolo contro1718
    Falli subiti5547
    Falli commessi6647
    Contrasti7268
    Contrasti vinti (%)58.363.2
    Fuorigioco712
    Ammonizioni65
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Germania-Olanda in diretta tv e streaming
    Germania-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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