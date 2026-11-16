Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:41

PREPARTITA

Germania-Olanda è valida per la giornata 6 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Olympiastadion Berlin di Berlin (74.667 posti).

Arbitra Glenn Nyberg, con gli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist; quarto ufficiale Adam Ladebäck. Al VAR Marco Di Bello, assistito da Aleandro Di Paolo.

La Germania è 3° nel girone A2 con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 3 subiti.

L'Olanda è 1° con 12 punti in 6 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 14 gol fatti e 5 subiti.

In casa la Germania ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Olanda ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Germania in UEFA Nations League (dalla più recente): Serbia-Germania 1-3, Grecia-Germania 0-0, Germania-Serbia 2-0, Germania-Grecia 0-1, Olanda-Germania 1-1 (V-N-V-P-N).

Le ultime 5 partite dell'Olanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Grecia 7-0, Olanda-Serbia 2-1, Grecia-Olanda 2-2, Serbia-Olanda 1-2, Olanda-Germania 1-1 (V-V-N-V-N).

Il miglior marcatore della Germania in UEFA Nations League: Florian Wirtz con 2 gol.

Il miglior marcatore dell'Olanda in UEFA Nations League: Tijjani Reijnders con 4 gol.

In panchina Jürgen Klopp per la Germania e Xavier Hernández Creus per l'Olanda.

In UEFA Nations League Germania e Olanda si sono affrontate 5 volte: 1 vittoria della Germania, 1 vittoria dell'Olanda e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Olanda-Germania 1-1 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Germania-Olanda 2-1 del 26 marzo 2024 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Germania Olanda Partite giocate 5 5 Vittorie 2 3 Pareggi 2 2 Sconfitte 1 0 Gol segnati 6 14 Gol subiti 3 5 Gol subiti per partita 0.6 1.0 Possesso palla (%) 69.2 61.7 Passaggi 3319 2820 Passaggi riusciti 3000 2499 Precisione nei passaggi (%) 90.4 88.6 Tiri 76 72 Tiri in porta 25 43 Tiri in porta sul totale (%) 32.9 59.7 Cross 101 102 Cross riusciti 24 34 Duelli vinti 244 227 Duelli persi 242 182 Calci d'angolo a favore 30 35 Calci d'angolo contro 17 18 Falli subiti 55 47 Falli commessi 66 47 Contrasti 72 68 Contrasti vinti (%) 58.3 63.2 Fuorigioco 7 12 Ammonizioni 6 5 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Germania-Olanda in diretta tv e streaming

Germania-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.