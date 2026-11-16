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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Inizia il Primo tempo.20:46
Dylan Borge (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Fallo di Enrico Pepe (Malta).20:46
Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).20:51
Matthew Guillaumier (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51
Tentativo fallito. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:52
Tiro respinto. Irvin Cardona (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Joseph Mbong.20:52
Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).20:52
Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:52
Nicholas Pozo (Gibilterra) e' ammonito per fallo.20:52
Tiro respinto. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Graeme Torrilla.20:58
Tentativo fallito. Dylan Borge (Gibilterra) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Julian Valarino.20:58
Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).21:01
Fallo di mano di Joseph Mbong (Malta).21:02
Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:03
Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Kian Ronan (Gibilterra).21:03
Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03
Tiro respinto. Matthew Guillaumier (Malta) un colpo di testa da centro area. Assist di Teddy Teuma con cross.21:04
Gol! Gibilterra 0, Malta 1. Kurt Shaw (Malta) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.21:04
Fuorigioco. Ilyas Chouaref(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.21:06
Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).21:07
Matthew Guillaumier (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07
Tentativo fallito. Matthew Guillaumier (Malta) un colpo di testa da centro area.21:09
Gibilterra-Malta è valida per la giornata 6 del girone D1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar (2.000 posti).
Arbitra Balazs Berke, con gli assistenti Vencel Toth e Balázs Buzás; quarto ufficiale Gergo Bogár. Al VAR Ferenc Karakó, assistito da Tamás Bognár.
Il Gibilterra è 3° nel girone D1 con 2 punti in 4 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 1 gol fatti e 4 subiti.
Il Malta è 1° con 10 punti in 4 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 2 subiti.
In casa il Gibilterra ha fatto 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Malta ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Gibilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Andorra-Gibilterra 2-0, Malta-Gibilterra 1-1, Gibilterra-Andorra 0-0 (P-N-N).
Le ultime 3 partite del Malta in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Andorra 1-0, Malta-Gibilterra 1-1, Andorra-Malta 1-2 (V-N-V).
Il miglior marcatore del Gibilterra in UEFA Nations League: James Scanlon con 1 gol.
Il miglior marcatore del Malta in UEFA Nations League: Teddy Teuma con 2 gol.
In panchina Scott Wiseman per il Gibilterra e Emilio De Leo per il Malta.
In UEFA Nations League Gibilterra e Malta si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Gibilterra, 0 vittorie del Malta e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Malta-Gibilterra 1-1 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Malta-Gibilterra 1-0 del 6 settembre 2023 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Gibilterra
|Malta
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|1
|4
|Gol subiti
|3
|2
|Gol subiti per partita
|1.0
|0.7
|Possesso palla (%)
|43.4
|58.7
|Passaggi
|1033
|1501
|Passaggi riusciti
|795
|1266
|Precisione nei passaggi (%)
|77.0
|84.3
|Tiri
|17
|37
|Tiri in porta
|4
|19
|Tiri in porta sul totale (%)
|23.5
|51.4
|Cross
|34
|68
|Cross riusciti
|6
|13
|Duelli vinti
|154
|155
|Duelli persi
|128
|134
|Calci d'angolo a favore
|7
|16
|Calci d'angolo contro
|15
|9
|Falli subiti
|62
|47
|Falli commessi
|39
|42
|Contrasti
|38
|47
|Contrasti vinti (%)
|57.9
|59.6
|Fuorigioco
|5
|7
|Ammonizioni
|8
|7
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Gibilterra-Malta in diretta tv e streaming
Gibilterra-Malta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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