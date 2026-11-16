Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Gibilterra-Malta è valida per la giornata 6 del girone D1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar (2.000 posti).

Arbitra Balazs Berke, con gli assistenti Vencel Toth e Balázs Buzás; quarto ufficiale Gergo Bogár. Al VAR Ferenc Karakó, assistito da Tamás Bognár.

Il Gibilterra è 3° nel girone D1 con 2 punti in 4 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 1 gol fatti e 4 subiti.

Il Malta è 1° con 10 punti in 4 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 2 subiti.

In casa il Gibilterra ha fatto 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Malta ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 3 partite del Gibilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Andorra-Gibilterra 2-0, Malta-Gibilterra 1-1, Gibilterra-Andorra 0-0 (P-N-N).

Le ultime 3 partite del Malta in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Andorra 1-0, Malta-Gibilterra 1-1, Andorra-Malta 1-2 (V-N-V).

Il miglior marcatore del Gibilterra in UEFA Nations League: James Scanlon con 1 gol.

Il miglior marcatore del Malta in UEFA Nations League: Teddy Teuma con 2 gol.

In panchina Scott Wiseman per il Gibilterra e Emilio De Leo per il Malta.

In UEFA Nations League Gibilterra e Malta si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Gibilterra, 0 vittorie del Malta e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Malta-Gibilterra 1-1 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Malta-Gibilterra 1-0 del 6 settembre 2023 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Gibilterra Malta Partite giocate 3 3 Vittorie 0 2 Pareggi 2 1 Sconfitte 1 0 Gol segnati 1 4 Gol subiti 3 2 Gol subiti per partita 1.0 0.7 Possesso palla (%) 43.4 58.7 Passaggi 1033 1501 Passaggi riusciti 795 1266 Precisione nei passaggi (%) 77.0 84.3 Tiri 17 37 Tiri in porta 4 19 Tiri in porta sul totale (%) 23.5 51.4 Cross 34 68 Cross riusciti 6 13 Duelli vinti 154 155 Duelli persi 128 134 Calci d'angolo a favore 7 16 Calci d'angolo contro 15 9 Falli subiti 62 47 Falli commessi 39 42 Contrasti 38 47 Contrasti vinti (%) 57.9 59.6 Fuorigioco 5 7 Ammonizioni 8 7 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Gibilterra-Malta in diretta tv e streaming

Gibilterra-Malta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.