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LIVE Gibilterra-Malta 0-1 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 20:45
Gibilterra
0
Malta
1
Primo tempo
Arbitro: Balazs Berke
  1. 19' 0-1 Kurt Shaw
0'
45'
90'
23'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  3. Inizia il Primo tempo.20:46

  5. Dylan Borge (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46

  6. Fallo di Enrico Pepe (Malta).20:46

  7. 6'

    Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).20:51

  8. 6'

    Matthew Guillaumier (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:51

  9. 6'

    Tentativo fallito. Matthew Guillaumier (Malta) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:52

  11. 7'

    Tiro respinto. Irvin Cardona (Malta) un tiro di destro da centro area. Assist di Joseph Mbong.20:52

  12. 7'

    Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).20:52

  13. 7'

    Juan Corbalan (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:52

  14. 7'

    Nicholas Pozo (Gibilterra) e' ammonito per fallo.20:52

  15. 13'

    Tiro respinto. James Scanlon (Gibilterra) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Graeme Torrilla.20:58

  17. 13'

    Tentativo fallito. Dylan Borge (Gibilterra) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Julian Valarino.20:58

  18. 16'

    Graeme Torrilla (Gibilterra) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  19. 16'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Malta).21:01

  20. 17'

    Fallo di mano di Joseph Mbong (Malta).21:02

  21. 18'

    Fallo di Graeme Torrilla (Gibilterra).21:03

  23. 18'

    Enrico Pepe (Malta) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  24. 18'

    Fallo di Kian Ronan (Gibilterra).21:03

  25. 18'

    Ilyas Chouaref (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:03

  26. 19'

    Tiro respinto. Matthew Guillaumier (Malta) un colpo di testa da centro area. Assist di Teddy Teuma con cross.21:04

  27. 19'

    Gol! Gibilterra 0, Malta 1. Kurt Shaw (Malta) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.21:04

  29. 21'

    Fuorigioco. Ilyas Chouaref(Malta) prova il lancio lungo, ma Irvin Cardona e' colto in fuorigioco.21:06

  30. 22'

    Fallo di Nicholas Pozo (Gibilterra).21:07

  31. 22'

    Matthew Guillaumier (Malta) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:07

  32. 24'

    Tentativo fallito. Matthew Guillaumier (Malta) un colpo di testa da centro area.21:09

Formazioni Gibilterra - Malta

Gibilterra
Malta
TITOLARI GIBILTERRA
  • (23) JAYLAN HANKINS (P)
  • (6) BERNARDO LOPES (D)
  • (3) JULIAN VALARINO (D)
  • (12) LOUIE ANNESLEY (D)
  • (5) DAN BENT (D)
  • (8) KIAN RONAN (D)
  • (22) GRAEME TORRILLA (C)
  • (19) LEON MASON (C)
  • (11) JAMES SCANLON (C)
  • (4) NICHOLAS POZO (C)
  • (9) DYLAN BORGE (A)
PANCHINA GIBILTERRA
  • (18) JAYVAN GARRO (D)
  • (1) BRADLEY BANDA (P)
  • (14) LUKE SCHOFIELD (C)
  • (2) PADDY MCCLAFFERTY (D)
  • (21) JEREMY PERERA (C)
  • (17) LIAM JESSOP (A)
  • (15) JESSE GÓMEZ (C)
  • (7) CARLOS RICHARDS (A)
  • (16) HAN STEVENS (C)
  • (13) HARRY VICTOR (P)
  • (10) JULIAN DEL RIO (C)
  • (20) ETHAN BRITTO (D)
ALLENATORE GIBILTERRA
  • Scott Wiseman
TITOLARI MALTA
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (5) KURT SHAW (D)
  • (13) ENRICO PEPE (D)
  • (21) JUAN CORBALAN (D)
  • (3) RYAN CAMENZULI (D)
  • (6) MATTHEW GUILLAUMIER (C)
  • (7) JOSEPH MBONG (C)
  • (10) TEDDY TEUMA (C)
  • (9) BRANDON PAIBER (C)
  • (20) ILYAS CHOUAREF (C)
  • (11) IRVIN CARDONA (A)
PANCHINA MALTA
  • (2) CARLO LONARDELLI (D)
  • (12) JAMES SISSONS (P)
  • (19) KEYON EWURUM (A)
  • (17) BASIL TUMA (A)
  • (4) GABRIEL MENTZ (D)
  • (16) DYLAN CIAPPARA (P)
  • (8) PAUL MBONG (A)
  • (14) KEVIN CANNAVÒ (A)
  • (23) YANNICK YANKAM (C)
  • (22) ZACH MUSCAT (D)
  • (18) STEVE PISANI (C)
  • (15) MYLES BEERMAN (D)
ALLENATORE MALTA
  • Emilio De Leo
PREPARTITA

Gibilterra-Malta è valida per la giornata 6 del girone D1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar (2.000 posti).

Arbitra Balazs Berke, con gli assistenti Vencel Toth e Balázs Buzás; quarto ufficiale Gergo Bogár. Al VAR Ferenc Karakó, assistito da Tamás Bognár.

Il Gibilterra è 3° nel girone D1 con 2 punti in 4 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 1 gol fatti e 4 subiti.
Il Malta è con 10 punti in 4 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con 5 gol fatti e 2 subiti.
In casa il Gibilterra ha fatto 1 punto in 2 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Malta ne ha fatti 6 in 2 (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 3 partite del Gibilterra in UEFA Nations League (dalla più recente): Andorra-Gibilterra 2-0, Malta-Gibilterra 1-1, Gibilterra-Andorra 0-0 (P-N-N).
Le ultime 3 partite del Malta in UEFA Nations League (dalla più recente): Malta-Andorra 1-0, Malta-Gibilterra 1-1, Andorra-Malta 1-2 (V-N-V).

Il miglior marcatore del Gibilterra in UEFA Nations League: James Scanlon con 1 gol.
Il miglior marcatore del Malta in UEFA Nations League: Teddy Teuma con 2 gol.
In panchina Scott Wiseman per il Gibilterra e Emilio De Leo per il Malta.

In UEFA Nations League Gibilterra e Malta si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Gibilterra, 0 vittorie del Malta e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Malta-Gibilterra 1-1 del 1° ottobre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Malta-Gibilterra 1-0 del 6 settembre 2023 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

GibilterraMalta
Partite giocate33
Vittorie02
Pareggi21
Sconfitte10
Gol segnati14
Gol subiti32
Gol subiti per partita1.00.7
Possesso palla (%)43.458.7
Passaggi10331501
Passaggi riusciti7951266
Precisione nei passaggi (%)77.084.3
Tiri1737
Tiri in porta419
Tiri in porta sul totale (%)23.551.4
Cross3468
Cross riusciti613
Duelli vinti154155
Duelli persi128134
Calci d'angolo a favore716
Calci d'angolo contro159
Falli subiti6247
Falli commessi3942
Contrasti3847
Contrasti vinti (%)57.959.6
Fuorigioco57
Ammonizioni87
Espulsioni00

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Gibilterra-Malta in diretta tv e streaming
Gibilterra-Malta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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