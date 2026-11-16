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LIVE Grecia-Serbia 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 20:45
Grecia
0
Serbia
0
Primo tempo
Arbitro: Michael Oliver
    0'
    45'
    90'
    22'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

    3. Inizia il Primo tempo.20:46

    5. 5'

      Fallo di Luka Jovic (Serbia).20:50

    6. 5'

      Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

    7. 7'

      Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

    8. 7'

      Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).20:52

    9. 7'

      Christos Zafeiris (Grecia) e' ammonito per fallo.20:52

    11. 8'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).20:53

    12. 10'

      Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kostas Tsimikas.20:55

    13. 10'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Nemanja Maksimovic (Serbia).20:55

    14. 14'

      Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59

    15. 14'

      Fallo di Tasos Douvikas (Grecia).20:59

    17. 16'

      Fallo di Milinkovic-Savic (Serbia).21:01

    18. 16'

      Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

    19. 19'

      Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Zafeiris.21:04

    20. 19'

      Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:04

    21. 21'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Sasa Lukic (Serbia).21:06

    23. 22'

      Tiro parato. Thanasis Androutsos (Grecia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Christos Tzolis.21:07

    24. 22'

      Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).21:07

    25. 23'

      Tentativo fallito. Konstantinos Koulierakis (Grecia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Christos Tzolis con cross da calcio d'angolo.21:08

    Formazioni Grecia - Serbia

    Grecia
    Serbia
    TITOLARI GRECIA
    • (13) CHRISTOS MANDAS (P)
    • (3) KONSTANTINOS KOULIERAKIS (D)
    • (21) KOSTAS TSIMIKAS (D)
    • (4) KONSTANTINOS MAVROPANOS (D)
    • (15) LAZAROS ROTA (D)
    • (19) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
    • (14) VANGELIS PAVLIDIS (C)
    • (20) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
    • (16) THANASIS ANDROUTSOS (C)
    • (10) CHRISTOS TZOLIS (C)
    • (9) TASOS DOUVIKAS (A)
    PANCHINA GRECIA
    • (18) CHARALAMPOS KOSTOULAS (A)
    • (11) TASOS BAKASETAS (C)
    • (8) ANDREWS TETTEH (A)
    • (23) NECTARIOS TRIANTIS (D)
    • (6) ILIAS KOUTSOUPIAS (C)
    • (2) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
    • (12) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
    • (5) PANAGIOTIS RETSOS (D)
    • (17) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
    • (7) GIORGOS MASOURAS (A)
    • (22) DIMITRIOS GIANNOULIS (D)
    • (1) ODYSSEAS VLACHODIMOS (P)
    ALLENATORE GRECIA
    • Ivan Jovanovic
    TITOLARI SERBIA
    • (1) DJORDJE PETROVIC (P)
    • (15) SRDJAN BABIC (D)
    • (4) NIKOLA MILENKOVIC (D)
    • (16) STRAHINJA ERAKOVIC (D)
    • (2) KOSTA NEDELJKOVIC (C)
    • (20) MILINKOVIC-SAVIC (C)
    • (3) STEFAN BUKINAC (C)
    • (5) NEMANJA MAKSIMOVIC (C)
    • (22) SASA LUKIC (C)
    • (9) ALEKSANDAR MITROVIC (A)
    • (8) LUKA JOVIC (A)
    PANCHINA SERBIA
    • (12) DRAGAN ROSIC (P)
    • (23) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
    • (11) LAZAR SAMARDZIC (C)
    • (17) STEFAN DZODIC (C)
    • (10) DUSAN TADIC (A)
    • (19) VLADIMIR LUCIC (C)
    • (18) MILJAN KRPIC (D)
    • (7) MIHAJLO CVETKOVIC (A)
    • (13) NIKOLA SIMIC (D)
    • (21) PETAR SUKACEV (C)
    • (14) VASILIJE KOSTOV (C)
    • (6) STEFAN GUDELJ (D)
    ALLENATORE SERBIA
    • Veljko Paunovic
    PREPARTITA

    Grecia-Serbia è valida per la giornata 6 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Panthessaliko, Volos di Volos (22.700 posti).

    Arbitra Michael Oliver, con gli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring; quarto ufficiale Andy Madley. Al VAR Stuart Attwell, assistito da Peter Bankes.

    Il Grecia è 2° nel girone A2 con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 10 subiti.
    La Serbia è con 1 punto in 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte), con 4 gol fatti e 11 subiti.
    In casa il Grecia ha fatto 3 punti in 3 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Serbia ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
    Le ultime 5 partite del Grecia in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Grecia 7-0, Grecia-Germania 0-0, Grecia-Olanda 2-2, Germania-Grecia 0-1, Serbia-Grecia 1-2 (P-N-N-V-V).
    Le ultime 5 partite della Serbia in UEFA Nations League (dalla più recente): Serbia-Germania 1-3, Olanda-Serbia 2-1, Germania-Serbia 2-0, Serbia-Olanda 1-2, Serbia-Grecia 1-2 (P-P-P-P-P).

    In panchina Ivan Jovanovic per il Grecia e Veljko Paunovic per la Serbia.

    In UEFA Nations League Grecia e Serbia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria del Grecia, 0 vittorie della Serbia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Serbia-Grecia 1-2 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Grecia-Serbia 0-2 del 18 novembre 2014 (amichevole).

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    GreciaSerbia
    Partite giocate55
    Vittorie20
    Pareggi20
    Sconfitte15
    Gol segnati54
    Gol subiti1011
    Gol subiti per partita2.02.2
    Possesso palla (%)38.330.8
    Passaggi18071498
    Passaggi riusciti14741145
    Precisione nei passaggi (%)81.676.4
    Tiri4236
    Tiri in porta1718
    Tiri in porta sul totale (%)40.550.0
    Cross6748
    Cross riusciti2017
    Duelli vinti223210
    Duelli persi244236
    Calci d'angolo a favore2010
    Calci d'angolo contro2634
    Falli subiti5049
    Falli commessi4157
    Contrasti9087
    Contrasti vinti (%)57.857.5
    Fuorigioco810
    Ammonizioni1013
    Espulsioni02

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Grecia-Serbia in diretta tv e streaming
    Grecia-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Grecia - Serbia Live

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