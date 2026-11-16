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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00
Inizia il Primo tempo.20:46
Fallo di Luka Jovic (Serbia).20:50
Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Luka Jovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Christos Zafeiris (Grecia).20:52
Christos Zafeiris (Grecia) e' ammonito per fallo.20:52
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Kosta Nedeljkovic (Serbia).20:53
Tiro respinto. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kostas Tsimikas.20:55
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Nemanja Maksimovic (Serbia).20:55
Nikola Milenkovic (Serbia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:59
Fallo di Tasos Douvikas (Grecia).20:59
Fallo di Milinkovic-Savic (Serbia).21:01
Thanasis Androutsos (Grecia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Tiro parato. Christos Tzolis (Grecia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Zafeiris.21:04
Tiro respinto. Konstantinos Karetsas (Grecia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.21:04
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Sasa Lukic (Serbia).21:06
Tiro parato. Thanasis Androutsos (Grecia) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Christos Tzolis.21:07
Calcio d'angolo,Grecia. Calcio d'angolo causato da Djordje Petrovic (Serbia).21:07
Tentativo fallito. Konstantinos Koulierakis (Grecia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Christos Tzolis con cross da calcio d'angolo.21:08
Grecia-Serbia è valida per la giornata 6 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Panthessaliko, Volos di Volos (22.700 posti).
Arbitra Michael Oliver, con gli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring; quarto ufficiale Andy Madley. Al VAR Stuart Attwell, assistito da Peter Bankes.
Il Grecia è 2° nel girone A2 con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 10 subiti.
La Serbia è 4° con 1 punto in 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte), con 4 gol fatti e 11 subiti.
In casa il Grecia ha fatto 3 punti in 3 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Serbia ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Grecia in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Grecia 7-0, Grecia-Germania 0-0, Grecia-Olanda 2-2, Germania-Grecia 0-1, Serbia-Grecia 1-2 (P-N-N-V-V).
Le ultime 5 partite della Serbia in UEFA Nations League (dalla più recente): Serbia-Germania 1-3, Olanda-Serbia 2-1, Germania-Serbia 2-0, Serbia-Olanda 1-2, Serbia-Grecia 1-2 (P-P-P-P-P).
In panchina Ivan Jovanovic per il Grecia e Veljko Paunovic per la Serbia.
In UEFA Nations League Grecia e Serbia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria del Grecia, 0 vittorie della Serbia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Serbia-Grecia 1-2 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Grecia-Serbia 0-2 del 18 novembre 2014 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Grecia
|Serbia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|0
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|1
|5
|Gol segnati
|5
|4
|Gol subiti
|10
|11
|Gol subiti per partita
|2.0
|2.2
|Possesso palla (%)
|38.3
|30.8
|Passaggi
|1807
|1498
|Passaggi riusciti
|1474
|1145
|Precisione nei passaggi (%)
|81.6
|76.4
|Tiri
|42
|36
|Tiri in porta
|17
|18
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.5
|50.0
|Cross
|67
|48
|Cross riusciti
|20
|17
|Duelli vinti
|223
|210
|Duelli persi
|244
|236
|Calci d'angolo a favore
|20
|10
|Calci d'angolo contro
|26
|34
|Falli subiti
|50
|49
|Falli commessi
|41
|57
|Contrasti
|90
|87
|Contrasti vinti (%)
|57.8
|57.5
|Fuorigioco
|8
|10
|Ammonizioni
|10
|13
|Espulsioni
|0
|2
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Grecia-Serbia in diretta tv e streaming
Grecia-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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