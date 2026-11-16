Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:00

PREPARTITA

Grecia-Serbia è valida per la giornata 6 del girone A2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Panthessaliko, Volos di Volos (22.700 posti).

Arbitra Michael Oliver, con gli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring; quarto ufficiale Andy Madley. Al VAR Stuart Attwell, assistito da Peter Bankes.

Il Grecia è 2° nel girone A2 con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 10 subiti.

La Serbia è 4° con 1 punto in 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte), con 4 gol fatti e 11 subiti.

In casa il Grecia ha fatto 3 punti in 3 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Serbia ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Grecia in UEFA Nations League (dalla più recente): Olanda-Grecia 7-0, Grecia-Germania 0-0, Grecia-Olanda 2-2, Germania-Grecia 0-1, Serbia-Grecia 1-2 (P-N-N-V-V).

Le ultime 5 partite della Serbia in UEFA Nations League (dalla più recente): Serbia-Germania 1-3, Olanda-Serbia 2-1, Germania-Serbia 2-0, Serbia-Olanda 1-2, Serbia-Grecia 1-2 (P-P-P-P-P).

In panchina Ivan Jovanovic per il Grecia e Veljko Paunovic per la Serbia.

In UEFA Nations League Grecia e Serbia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria del Grecia, 0 vittorie della Serbia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Serbia-Grecia 1-2 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 2 volte. L'ultima: Grecia-Serbia 0-2 del 18 novembre 2014 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Grecia Serbia Partite giocate 5 5 Vittorie 2 0 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 5 Gol segnati 5 4 Gol subiti 10 11 Gol subiti per partita 2.0 2.2 Possesso palla (%) 38.3 30.8 Passaggi 1807 1498 Passaggi riusciti 1474 1145 Precisione nei passaggi (%) 81.6 76.4 Tiri 42 36 Tiri in porta 17 18 Tiri in porta sul totale (%) 40.5 50.0 Cross 67 48 Cross riusciti 20 17 Duelli vinti 223 210 Duelli persi 244 236 Calci d'angolo a favore 20 10 Calci d'angolo contro 26 34 Falli subiti 50 49 Falli commessi 41 57 Contrasti 90 87 Contrasti vinti (%) 57.8 57.5 Fuorigioco 8 10 Ammonizioni 10 13 Espulsioni 0 2

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Grecia-Serbia in diretta tv e streaming

Grecia-Serbia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.