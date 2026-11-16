Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:01

PREPARTITA

Islanda-Lussemburgo è valida per la giornata 6 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 18:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík (14.176 posti).

Arbitra Marian Barbu, con gli assistenti Mircea Grigoriu e Imre-Laszlo Bucsi; quarto ufficiale Andrei Chivulete. Al VAR Adrian Sorin Costreie, assistito da Radu Marian Petrescu.

L'Islanda è 1° nel girone C4 con 14 punti in 6 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 15 gol fatti e 1 subiti.

Il Lussemburgo è 4° con 3 punti in 6 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte), con 2 gol fatti e 11 subiti.

In casa l'Islanda ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lussemburgo ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Islanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Bulgaria-Islanda 0-5, Estonia-Islanda 0-0, Islanda-Bulgaria 3-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Islanda-Estonia 1-1 (V-N-V-V-N).

Le ultime 5 partite del Lussemburgo in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Estonia 0-1, Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Estonia-Lussemburgo 1-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (P-P-P-P-V).

Il miglior marcatore dell'Islanda in UEFA Nations League: Andri Gudjohnsen con 5 gol.

I migliori marcatori del Lussemburgo in UEFA Nations League: Vincent Thill e Leandro Barreiro con 1 gol.

In panchina Arnar Gunnlaugsson per l'Islanda e Jeff Strasser per il Lussemburgo.

In UEFA Nations League Islanda e Lussemburgo si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria dell'Islanda, 0 vittorie del Lussemburgo e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Lussemburgo-Islanda 0-3 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Islanda-Lussemburgo 1-1 del 13 ottobre 2023.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Islanda Lussemburgo Partite giocate 5 5 Vittorie 3 1 Pareggi 2 0 Sconfitte 0 4 Gol segnati 12 2 Gol subiti 1 8 Gol subiti per partita 0.2 1.6 Possesso palla (%) 52.7 56.4 Passaggi 2468 2751 Passaggi riusciti 2044 2407 Precisione nei passaggi (%) 82.8 87.5 Tiri 52 40 Tiri in porta 26 20 Tiri in porta sul totale (%) 50.0 50.0 Cross 97 71 Cross riusciti 24 14 Duelli vinti 257 198 Duelli persi 188 256 Calci d'angolo a favore 26 16 Calci d'angolo contro 13 20 Falli subiti 58 63 Falli commessi 58 69 Contrasti 90 55 Contrasti vinti (%) 56.7 63.6 Fuorigioco 9 11 Ammonizioni 10 14 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Islanda-Lussemburgo in diretta tv e streaming

Islanda-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.