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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:01
Inizia il Primo tempo.18:02
Fallo di Hjörtur Hermannsson (Islanda).18:02
Jayson Videira (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:02
Mikael Ellertsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:03
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).18:03
Tiro parato. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orri Óskarsson con cross.18:05
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:06
Fallo di Orri Óskarsson (Islanda).18:06
Fallo di Jayson Videira (Lussemburgo).18:07
Daníel Grétarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Tiro parato. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:09
Tiro respinto. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.18:09
Tentativo fallito. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da centro area tira alto.18:09
Fallo di Enes Mahmutovic (Lussemburgo).18:10
Brynjólfur Willumsson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:10
Tiro parato. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:11
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Vahid Selimovic (Lussemburgo).18:12
Jayson Videira (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:13
Fallo di Hjörtur Hermannsson (Islanda).18:13
Vincent Thill (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:14
Fallo di Hjörtur Hermannsson (Islanda).18:14
Ísak Jóhannesson (Islanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:16
Fallo di Tomás Cruz (Lussemburgo).18:16
Andri Gudjohnsen (Islanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:18
Fallo di Mathias Olesen (Lussemburgo).18:18
Tiro parato. Hákon Haraldsson (Islanda) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:22
Fuorigioco. Victor Pálsson(Islanda) prova il lancio lungo, ma Mikael Ellertsson e' colto in fuorigioco.18:25
Tiro parato. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Hákon Haraldsson.18:27
Gol! Islanda 1, Lussemburgo 0. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.18:27
Tiro respinto. Brynjólfur Willumsson (Islanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson.18:29
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).18:29
Tentativo fallito. Mathias Olesen (Lussemburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.18:30
Tiro parato. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andri Gudjohnsen.18:36
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Anthony Moris (Lussemburgo).18:36
Tentativo fallito. Victor Pálsson (Islanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ísak Jóhannesson con cross da calcio d'angolo.18:36
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Florian Bohnert (Lussemburgo).18:36
Tiro respinto. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hákon Haraldsson con cross.18:37
Rigore concesso da Florian Bohnert (Lussemburgo) per un fallo di mano in area.18:37
Gol! Islanda 2, Lussemburgo 0. Andri Gudjohnsen (Islanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa.18:38
Fallo di Vahid Selimovic (Lussemburgo).18:40
Orri Óskarsson (Islanda) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:40
Tentativo fallito. Andri Gudjohnsen (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikael Ellertsson.18:41
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.18:47
Primo tempo terminato, Islanda 2, Lussemburgo 0.18:48
Inizia il Secondo tempo Islanda 2, Lussemburgo 0.19:04
Sostituzione, Islanda. Gylfi Sigurdsson sostituisce Hákon Haraldsson.19:04
Sostituzione, Islanda. Kristian Hlynsson sostituisce Andri Gudjohnsen.19:04
Tiro parato. Logi Tómasson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orri Óskarsson con cross.19:08
Gol! Islanda 3, Lussemburgo 0. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orri Óskarsson.
Guarda la scheda del giocatore Mikael Ellertsson19:08
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Enes Mahmutovic (Lussemburgo).19:11
Tiro respinto. Gylfi Sigurdsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Kristian Hlynsson.19:11
Tiro respinto. Mikael Ellertsson (Islanda) un tiro di sinistro da fuori area.19:11
Tiro respinto. Logi Tómasson (Islanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:11
Calcio d'angolo,Islanda. Calcio d'angolo causato da Enzo dos Santos (Lussemburgo).19:11
Tentativo fallito. Orri Óskarsson (Islanda) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ísak Jóhannesson.19:14
Dirk Carlson (Lussemburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Brynjólfur Willumsson (Islanda).19:15
Islanda-Lussemburgo è valida per la giornata 6 del girone C4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 18:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík (14.176 posti).
Arbitra Marian Barbu, con gli assistenti Mircea Grigoriu e Imre-Laszlo Bucsi; quarto ufficiale Andrei Chivulete. Al VAR Adrian Sorin Costreie, assistito da Radu Marian Petrescu.
L'Islanda è 1° nel girone C4 con 14 punti in 6 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 15 gol fatti e 1 subiti.
Il Lussemburgo è 4° con 3 punti in 6 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte), con 2 gol fatti e 11 subiti.
In casa l'Islanda ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Lussemburgo ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Islanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Bulgaria-Islanda 0-5, Estonia-Islanda 0-0, Islanda-Bulgaria 3-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Islanda-Estonia 1-1 (V-N-V-V-N).
Le ultime 5 partite del Lussemburgo in UEFA Nations League (dalla più recente): Lussemburgo-Estonia 0-1, Lussemburgo-Bulgaria 0-2, Estonia-Lussemburgo 1-0, Lussemburgo-Islanda 0-3, Bulgaria-Lussemburgo 1-2 (P-P-P-P-V).
Il miglior marcatore dell'Islanda in UEFA Nations League: Andri Gudjohnsen con 5 gol.
I migliori marcatori del Lussemburgo in UEFA Nations League: Vincent Thill e Leandro Barreiro con 1 gol.
In panchina Arnar Gunnlaugsson per l'Islanda e Jeff Strasser per il Lussemburgo.
In UEFA Nations League Islanda e Lussemburgo si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria dell'Islanda, 0 vittorie del Lussemburgo e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Lussemburgo-Islanda 0-3 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Islanda-Lussemburgo 1-1 del 13 ottobre 2023.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Islanda
|Lussemburgo
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|0
|4
|Gol segnati
|12
|2
|Gol subiti
|1
|8
|Gol subiti per partita
|0.2
|1.6
|Possesso palla (%)
|52.7
|56.4
|Passaggi
|2468
|2751
|Passaggi riusciti
|2044
|2407
|Precisione nei passaggi (%)
|82.8
|87.5
|Tiri
|52
|40
|Tiri in porta
|26
|20
|Tiri in porta sul totale (%)
|50.0
|50.0
|Cross
|97
|71
|Cross riusciti
|24
|14
|Duelli vinti
|257
|198
|Duelli persi
|188
|256
|Calci d'angolo a favore
|26
|16
|Calci d'angolo contro
|13
|20
|Falli subiti
|58
|63
|Falli commessi
|58
|69
|Contrasti
|90
|55
|Contrasti vinti (%)
|56.7
|63.6
|Fuorigioco
|9
|11
|Ammonizioni
|10
|14
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Islanda-Lussemburgo in diretta tv e streaming
Islanda-Lussemburgo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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