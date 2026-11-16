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LIVE Isole Faroe-Moldova 1-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 16:00
Isole Faroe
1
Moldova
0
Secondo tempo
Arbitro: Enea Jorgji
  1. 24' 1-0 Áki Samuelsen
0'
45'
90'
57'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:01

  3. Inizia il Primo tempo.16:01

  5. 3'

    Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:04

  6. 3'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).16:04

  7. 7'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Victor Bogaciuc (Moldavia).16:08

  8. 8'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Petru Popescu (Moldavia).16:09

  9. 9'

    Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Géza Turi.16:10

  11. 10'

    Tentativo fallito. Adrian Justinussen (Isole Far Oer) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jann Benjaminsen con suggerimento di testa.16:11

  12. 11'

    Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:12

  13. 11'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).16:12

  14. 12'

    Victor Bogaciuc (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13

  15. 12'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).16:13

  17. 13'

    Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sergiu Perciun.16:14

  18. 14'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Stephan Negru (Moldavia).16:15

  19. 15'

    Tiro respinto. Géza Turi (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area.16:16

  20. 17'

    Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross.16:18

  21. 23'

    Nichita Motpan (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:23

  23. 23'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).16:23

  24. 24'

    Gol! Isole Far Oer 1, Moldavia 0. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.16:25

  25. 26'

    Tiro parato. Adrian Justinussen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Áki Samuelsen.16:27

  26. 26'

    Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27

  27. 26'

    Fallo di Adrian Justinussen (Isole Far Oer).16:27

  29. 28'

    Fallo di Nichita Motpan (Moldavia).16:28

  30. 28'

    Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:28

  31. 28'

    Nichita Motpan (Moldavia) e' ammonito per fallo.16:28

  32. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Martin Agnarsson (Isole Far Oer) per infortunio.16:28

  33. 29'

    Gara riprende.16:30

  35. 30'

    Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.16:30

  36. 30'

    Fallo di Petru Popescu (Moldavia).16:31

  37. 30'

    Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:31

  38. 31'

    Tiro parato. Adrian Justinussen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.16:32

  39. 32'

    Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33

  41. 32'

    Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).16:33

  42. 34'

    Tiro parato. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nichita Motpan.16:34

  43. 36'

    Nichita Motpan (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:37

  44. 36'

    Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).16:37

  45. 36'

    Tiro parato. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Bogaciuc.16:37

  47. 37'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:38

  48. 37'

    Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).16:38

  49. 38'

    Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.16:39

  50. 39'

    Ioan-Calin Revenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:40

  51. 39'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).16:40

  53. 40'

    Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jóannes Bjartalíd.16:41

  54. 41'

    Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ioan-Calin Revenco.16:42

  55. 42'

    Fuorigioco. Nichita Motpan(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Petru Popescu e' colto in fuorigioco.16:43

  56. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:47

  57. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Stephan Negru (Moldavia).16:47

  59. 45'+2'

    Tiro parato. Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.16:48

  60. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Isole Far Oer 1, Moldavia 0.16:48

  61. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Vadim Rata sostituisce Victor Bogaciuc.17:02

  62. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Stephan Negru.17:02

  63. 45'

    Sostituzione, Moldavia. Victor Stîna sostituisce Nichita Motpan.17:02

  65. Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 1, Moldavia 0.17:03

  66. 47'

    Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).17:04

  67. 47'

    Ioan-Calin Revenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:04

  68. 50'

    Tentativo fallito. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Áki Samuelsen.17:07

  69. 54'

    Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).17:11

  71. 54'

    Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:11

  72. 56'

    Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).17:13

  73. 56'

    Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13

  74. 57'

    Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergiu Perciun.17:14

  75. 57'

    Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).17:14

  77. 58'

    Tentativo fallito. Vladislav Baboglo (Moldavia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Mihail Gherasimencov con cross da calcio d'angolo.17:15

Formazioni Isole Faroe - Moldova

Isole Faroe
Moldova
TITOLARI ISOLE FAROE
  • (1) MATTIAS LAMHAUGE (P)
  • (16) GUNNAR VATNHAMAR (D)
  • (15) ODMAR FÆRØ (D)
  • (5) ANDRIAS EDMUNDSSON (D)
  • (7) JÓANNES BJARTALÍD (C)
  • (19) JANN BENJAMINSEN (C)
  • (13) MARTIN AGNARSSON (C)
  • (21) GÉZA TURI (C)
  • (17) ADRIAN JUSTINUSSEN (A)
  • (9) ÁKI SAMUELSEN (A)
  • (20) HANUS SØRENSEN (A)
PANCHINA ISOLE FAROE
  • (6) ARNBJØRN SVENSSON (D)
  • (18) ARON BENJAMINSEN (A)
  • (2) MATTIAS HELLISDAL (C)
  • (12) ARI PETERSEN (P)
  • (4) SAMUEL CHUKWUDI (D)
  • (8) ÁSI DAM (C)
  • (14) POUL KALLSBERG (A)
  • (23) BÁRDUR Á REYNATRØD (P)
  • (11) PETUR KNUDSEN (C)
  • (22) JÁKUP ANDREASEN (C)
  • (10) MEINHARD OLSEN (C)
  • (3) VILJORMUR DAVIDSEN (D)
ALLENATORE ISOLE FAROE
  • Eydun Klakstein
TITOLARI MOLDOVA
  • (23) ANDRII KOZHUKHAR (P)
  • (4) VLADISLAV BABOGLO (D)
  • (5) STEPHAN NEGRU (D)
  • (6) MIHAIL GHERASIMENCOV (D)
  • (2) OLEG REABCIUK (C)
  • (8) VICTOR BOGACIUC (C)
  • (21) IOAN-CALIN REVENCO (C)
  • (9) SERGIU PERCIUN (C)
  • (15) PETRU POPESCU (A)
  • (20) NICKY CLESCENCO (A)
  • (7) NICHITA MOTPAN (A)
PANCHINA MOLDOVA
  • (10) ALEXANDRU BETIVU (A)
  • (22) VADIM RATA (C)
  • (17) OVIDIU DAVID (C)
  • (18) CATALIN CUCOS (D)
  • (16) DANILA FOROV (A)
  • (3) MIHAIL STEFAN (D)
  • (13) SERAFIM COJOCARI (C)
  • (14) DENIS MARANDICI (D)
  • (19) DANIEL DUMBRAVANU (D)
  • (11) VICTOR STÎNA (C)
  • (1) EMIL TÎMBUR (P)
  • (12) DUMITRU CELEADNIC (P)
ALLENATORE MOLDOVA
  • Lilian Popescu
PREPARTITA

Isole Faroe-Moldova è valida per la giornata 6 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 16:00 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn (6.040 posti).

Arbitra Enea Jorgji, con gli assistenti Denis Rexha e Ridiger Çokaj; quarto ufficiale Juxhin Xhaja. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, assistito da Albert Doda.

L'Isole Faroe è 2° nel girone C3 con 8 punti in 6 partite (1 vittoria, 5 pareggi e 0 sconfitte), con 8 gol fatti e 7 subiti.
Il Moldova è con 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 10 subiti.
In casa l'Isole Faroe ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Moldova ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Isole Faroe in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovacchia-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Moldova-Isole Faroe 1-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-N-N-N-N).
Le ultime 5 partite del Moldova in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Kazakistan 2-1, Moldova-Slovacchia 0-4, Kazakistan-Moldova 1-2, Moldova-Isole Faroe 1-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (V-P-V-N-P).

I migliori marcatori dell'Isole Faroe in UEFA Nations League: Viljormur Davidsen e Áki Samuelsen con 2 gol.
Il miglior marcatore del Moldova in UEFA Nations League: Petru Popescu con 3 gol.
In panchina Eydun Klakstein per l'Isole Faroe e Lilian Popescu per il Moldova.

In UEFA Nations League Isole Faroe e Moldova si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Isole Faroe, 0 vittorie del Moldova e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Moldova-Isole Faroe 1-1 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Isole Faroe-Moldova 0-1 del 10 settembre 2023.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Isole FaroeMoldova
Partite giocate55
Vittorie02
Pareggi51
Sconfitte02
Gol segnati75
Gol subiti79
Gol subiti per partita1.41.8
Possesso palla (%)33.647.7
Passaggi14422171
Passaggi riusciti10301825
Precisione nei passaggi (%)71.484.1
Tiri4461
Tiri in porta2023
Tiri in porta sul totale (%)45.537.7
Cross8194
Cross riusciti2026
Duelli vinti218240
Duelli persi310228
Calci d'angolo a favore2424
Calci d'angolo contro3626
Falli subiti4253
Falli commessi5957
Contrasti6681
Contrasti vinti (%)68.258.0
Fuorigioco47
Ammonizioni85
Espulsioni10

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Isole Faroe-Moldova in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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