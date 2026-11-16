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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:01
Inizia il Primo tempo.16:01
Andrias Edmundsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:04
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).16:04
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Victor Bogaciuc (Moldavia).16:08
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Petru Popescu (Moldavia).16:09
Tiro parato. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Géza Turi.16:10
Tentativo fallito. Adrian Justinussen (Isole Far Oer) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jann Benjaminsen con suggerimento di testa.16:11
Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:12
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).16:12
Victor Bogaciuc (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:13
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).16:13
Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Sergiu Perciun.16:14
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Stephan Negru (Moldavia).16:15
Tiro respinto. Géza Turi (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area.16:16
Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jóannes Bjartalíd con cross.16:18
Nichita Motpan (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:23
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).16:23
Gol! Isole Far Oer 1, Moldavia 0. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.16:25
Tiro parato. Adrian Justinussen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Áki Samuelsen.16:27
Mihail Gherasimencov (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27
Fallo di Adrian Justinussen (Isole Far Oer).16:27
Fallo di Nichita Motpan (Moldavia).16:28
Martin Agnarsson (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:28
Nichita Motpan (Moldavia) e' ammonito per fallo.16:28
Gara momentaneamente sospesa, Martin Agnarsson (Isole Far Oer) per infortunio.16:28
Gara riprende.16:30
Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra in seguito a un calcio da fermo.16:30
Fallo di Petru Popescu (Moldavia).16:31
Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:31
Tiro parato. Adrian Justinussen (Isole Far Oer) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.16:32
Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:33
Fallo di Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer).16:33
Tiro parato. Nicky Clescenco (Moldavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nichita Motpan.16:34
Nichita Motpan (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:37
Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).16:37
Tiro parato. Nichita Motpan (Moldavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Victor Bogaciuc.16:37
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:38
Fallo di Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer).16:38
Tentativo fallito. Sergiu Perciun (Moldavia) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.16:39
Ioan-Calin Revenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:40
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).16:40
Tentativo fallito. Áki Samuelsen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jóannes Bjartalíd.16:41
Tiro respinto. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ioan-Calin Revenco.16:42
Fuorigioco. Nichita Motpan(Moldavia) prova il lancio lungo, ma Petru Popescu e' colto in fuorigioco.16:43
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:47
Calcio d'angolo,Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Stephan Negru (Moldavia).16:47
Tiro parato. Jóannes Bjartalíd (Isole Far Oer) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.16:48
Primo tempo terminato, Isole Far Oer 1, Moldavia 0.16:48
Sostituzione, Moldavia. Vadim Rata sostituisce Victor Bogaciuc.17:02
Sostituzione, Moldavia. Mihail Stefan sostituisce Stephan Negru.17:02
Sostituzione, Moldavia. Victor Stîna sostituisce Nichita Motpan.17:02
Inizia il Secondo tempo Isole Far Oer 1, Moldavia 0.17:03
Fallo di Martin Agnarsson (Isole Far Oer).17:04
Ioan-Calin Revenco (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:04
Tentativo fallito. Hanus Sørensen (Isole Far Oer) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Áki Samuelsen.17:07
Fallo di Géza Turi (Isole Far Oer).17:11
Sergiu Perciun (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:11
Fallo di Andrias Edmundsson (Isole Far Oer).17:13
Petru Popescu (Moldavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:13
Tiro parato. Petru Popescu (Moldavia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sergiu Perciun.17:14
Calcio d'angolo,Moldavia. Calcio d'angolo causato da Mattias Lamhauge (Isole Far Oer).17:14
Tentativo fallito. Vladislav Baboglo (Moldavia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Mihail Gherasimencov con cross da calcio d'angolo.17:15
Isole Faroe-Moldova è valida per la giornata 6 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 16:00 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn (6.040 posti).
Arbitra Enea Jorgji, con gli assistenti Denis Rexha e Ridiger Çokaj; quarto ufficiale Juxhin Xhaja. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, assistito da Albert Doda.
L'Isole Faroe è 2° nel girone C3 con 8 punti in 6 partite (1 vittoria, 5 pareggi e 0 sconfitte), con 8 gol fatti e 7 subiti.
Il Moldova è 3° con 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 10 subiti.
In casa l'Isole Faroe ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Moldova ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Isole Faroe in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovacchia-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Moldova-Isole Faroe 1-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-N-N-N-N).
Le ultime 5 partite del Moldova in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Kazakistan 2-1, Moldova-Slovacchia 0-4, Kazakistan-Moldova 1-2, Moldova-Isole Faroe 1-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (V-P-V-N-P).
I migliori marcatori dell'Isole Faroe in UEFA Nations League: Viljormur Davidsen e Áki Samuelsen con 2 gol.
Il miglior marcatore del Moldova in UEFA Nations League: Petru Popescu con 3 gol.
In panchina Eydun Klakstein per l'Isole Faroe e Lilian Popescu per il Moldova.
In UEFA Nations League Isole Faroe e Moldova si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Isole Faroe, 0 vittorie del Moldova e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Moldova-Isole Faroe 1-1 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Isole Faroe-Moldova 0-1 del 10 settembre 2023.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Isole Faroe
|Moldova
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|5
|1
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|7
|5
|Gol subiti
|7
|9
|Gol subiti per partita
|1.4
|1.8
|Possesso palla (%)
|33.6
|47.7
|Passaggi
|1442
|2171
|Passaggi riusciti
|1030
|1825
|Precisione nei passaggi (%)
|71.4
|84.1
|Tiri
|44
|61
|Tiri in porta
|20
|23
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.5
|37.7
|Cross
|81
|94
|Cross riusciti
|20
|26
|Duelli vinti
|218
|240
|Duelli persi
|310
|228
|Calci d'angolo a favore
|24
|24
|Calci d'angolo contro
|36
|26
|Falli subiti
|42
|53
|Falli commessi
|59
|57
|Contrasti
|66
|81
|Contrasti vinti (%)
|68.2
|58.0
|Fuorigioco
|4
|7
|Ammonizioni
|8
|5
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Isole Faroe-Moldova in diretta tv e streaming
Isole Faroe-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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