Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:01

PREPARTITA

Isole Faroe-Moldova è valida per la giornata 6 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 16:00 allo stadio Tórsvøllur di Tórshavn (6.040 posti).

Arbitra Enea Jorgji, con gli assistenti Denis Rexha e Ridiger Çokaj; quarto ufficiale Juxhin Xhaja. Al VAR Tomasz Kwiatkowski, assistito da Albert Doda.

L'Isole Faroe è 2° nel girone C3 con 8 punti in 6 partite (1 vittoria, 5 pareggi e 0 sconfitte), con 8 gol fatti e 7 subiti.

Il Moldova è 3° con 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 5 gol fatti e 10 subiti.

In casa l'Isole Faroe ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Moldova ne ha fatti 3 in 3 (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Isole Faroe in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovacchia-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Moldova-Isole Faroe 1-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (N-N-N-N-N).

Le ultime 5 partite del Moldova in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Kazakistan 2-1, Moldova-Slovacchia 0-4, Kazakistan-Moldova 1-2, Moldova-Isole Faroe 1-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (V-P-V-N-P).

I migliori marcatori dell'Isole Faroe in UEFA Nations League: Viljormur Davidsen e Áki Samuelsen con 2 gol.

Il miglior marcatore del Moldova in UEFA Nations League: Petru Popescu con 3 gol.

In panchina Eydun Klakstein per l'Isole Faroe e Lilian Popescu per il Moldova.

In UEFA Nations League Isole Faroe e Moldova si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Isole Faroe, 0 vittorie del Moldova e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Moldova-Isole Faroe 1-1 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Isole Faroe-Moldova 0-1 del 10 settembre 2023.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Isole Faroe Moldova Partite giocate 5 5 Vittorie 0 2 Pareggi 5 1 Sconfitte 0 2 Gol segnati 7 5 Gol subiti 7 9 Gol subiti per partita 1.4 1.8 Possesso palla (%) 33.6 47.7 Passaggi 1442 2171 Passaggi riusciti 1030 1825 Precisione nei passaggi (%) 71.4 84.1 Tiri 44 61 Tiri in porta 20 23 Tiri in porta sul totale (%) 45.5 37.7 Cross 81 94 Cross riusciti 20 26 Duelli vinti 218 240 Duelli persi 310 228 Calci d'angolo a favore 24 24 Calci d'angolo contro 36 26 Falli subiti 42 53 Falli commessi 59 57 Contrasti 66 81 Contrasti vinti (%) 68.2 58.0 Fuorigioco 4 7 Ammonizioni 8 5 Espulsioni 1 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Isole Faroe-Moldova in diretta tv e streaming

Isole Faroe-Moldova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.