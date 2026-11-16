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LIVE Kazakistan-Slovacchia 1-1 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 16:00
Kazakistan
1
Slovacchia
1
Secondo tempo
Arbitro: Aliyar Aghayev
  1. 29' 1-0 Islam Chesnokov
  2. 56' 1-1 Róbert Bozeník
0'
45'
90'
58'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:03

  3. Inizia il Primo tempo.16:01

  5. 2'

    Fallo di Tobiás Paliscák (Slovacchia).16:02

  6. 2'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:02

  7. 8'

    Tentativo fallito. Tobiás Paliscák (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.16:08

  8. 9'

    Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).16:09

  9. 9'

    Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:09

  11. 12'

    Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:12

  12. 12'

    Fallo di Sebastian Nebyla (Slovacchia).16:12

  13. 14'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:14

  14. 14'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).16:14

  15. 16'

    Fuorigioco. Yan Vorogovskiy(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Galymzhan Kenzhebek e' colto in fuorigioco.16:16

  17. 17'

    Nuraly Alip (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:18

  18. 21'

    Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.16:22

  19. 22'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.16:22

  20. 22'

    Fuorigioco. Marek Rodák(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.16:22

  21. 23'

    Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tobiás Paliscák con cross.16:23

  23. 24'

    Tiro respinto. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.16:24

  24. 25'

    Erkin Tapalov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:25

  25. 25'

    Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).16:25

  26. 25'

    Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).16:26

  27. 25'

    Erik Prekop (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:26

  29. 26'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).16:26

  30. 26'

    Marek Rodák (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:26

  31. 27'

    Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).16:27

  32. 27'

    Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27

  33. 27'

    Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).16:27

  35. 27'

    Tobiás Paliscák (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:27

  36. 28'

    Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28

  37. 28'

    Fallo di Dávid Krcík (Slovacchia).16:28

  38. 29'

    Gol! Kazakistan 1, Slovacchia 0. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Galymzhan Kenzhebek.16:29

  39. 31'

    Tiro respinto. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Galymzhan Kenzhebek.16:32

  41. 32'

    Tentativo fallito. Arsen Ashirbek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:32

  42. 32'

    Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Rigo.16:32

  43. 33'

    Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yan Vorogovskiy.16:33

  44. 35'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:35

  45. 35'

    Fallo di Dávid Krcík (Slovacchia).16:35

  47. 35'

    Fuorigioco. Sebastian Nebyla(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.16:36

  48. 37'

    Fuorigioco. Galymzhan Kenzhebek(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Bauyrzhan Islamkhan e' colto in fuorigioco.16:37

  49. 38'

    Ivan Mesík (Slovacchia) e' ammonito.16:39

  50. 38'

    Arsen Ashirbek (Kazakistan) e' ammonito.16:39

  51. 40'

    Tentativo fallito. Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.16:41

  53. 43'

    Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Dávid Krcík.16:43

  54. 44'

    Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).16:44

  55. 44'

    Ivan Mesík (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:44

  56. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:46

  57. 45'+2'

    Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Erkin Tapalov.16:47

  59. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Kazakistan 1, Slovacchia 0.16:47

  60. 45'

    Sostituzione, Slovacchia. Ludovit Reis sostituisce Sebastian Nebyla.17:02

  61. 45'

    Sostituzione, Slovacchia. Artur Gajdos sostituisce Tomás Rigo.17:02

  62. Inizia il Secondo tempo Kazakistan 1, Slovacchia 0.17:02

  63. 46'

    Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.17:03

  65. 47'

    Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).17:03

  66. 47'

    Erik Prekop (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:03

  67. 47'

    Tentativo fallito. Róbert Bozeník (Slovacchia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tobiás Paliscák con cross.17:04

  68. 47'

    Tiro respinto. Artur Gajdos (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Róbert Bozeník.17:04

  69. 48'

    Tentativo fallito. Erik Prekop (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Dávid Krcík con cross.17:05

  71. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) per infortunio.17:06

  72. 50'

    Gara riprende.17:07

  73. 51'

    Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).17:07

  74. 51'

    Artur Gajdos (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:07

  75. 51'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:07

  77. 52'

    Fuorigioco. Ludovit Reis(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.17:09

  78. 53'

    Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:10

  79. 53'

    Fallo di Erik Prekop (Slovacchia).17:10

  80. 56'

    Gol! Kazakistan 1, Slovacchia 1. Róbert Bozeník (Slovacchia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dávid Krcík con cross.17:13

  81. 57'

    Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:14

  83. 57'

    Fallo di Artur Gajdos (Slovacchia).17:14

  84. 58'

    Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:15

  85. 58'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovacchia).17:15

  86. 58'

    Peter Pokorny (Slovacchia) e' ammonito per fallo.17:15

  87. 59'

    Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Ludovit Reis (Slovacchia).17:15

  89. 59'

    Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.17:15

Formazioni Kazakistan - Slovacchia

Kazakistan
Slovacchia
TITOLARI KAZAKISTAN
  • (1) STAS POKATILOV (P)
  • (2) SERGEY MALIY (D)
  • (3) NURALY ALIP (D)
  • (5) ADILBEK ZHUMAKHANOV (D)
  • (22) ERKIN TAPALOV (C)
  • (11) YAN VOROGOVSKIY (C)
  • (4) ARSEN ASHIRBEK (C)
  • (18) DINMUKHAMED KARAMAN (C)
  • (9) BAUYRZHAN ISLAMKHAN (A)
  • (7) GALYMZHAN KENZHEBEK (A)
  • (17) ISLAM CHESNOKOV (A)
PANCHINA KAZAKISTAN
  • (13) ISMAIL BEKBOLAT (A)
  • (15) ZHASULAN AMIR (D)
  • (21) AZAMAT TUYAKBAYEV (C)
  • (23) ALMAS TYULYUBAY (C)
  • (19) AYBAR ZHAKSYLYKOV (A)
  • (20) RAMAZAN ORAZOV (C)
  • (12) BEKKHAN SHAIZADA (P)
  • (8) AYBOL ABIKEN (C)
  • (6) ALIBEK KASYM (D)
  • (14) NAURYZBEK ZHAGOROV (C)
  • (16) ALEKSANDR ZARUTSKIY (P)
ALLENATORE KAZAKISTAN
  • John van 't Schip
TITOLARI SLOVACCHIA
  • (12) MAREK RODÁK (P)
  • (2) IVAN MESÍK (D)
  • (4) TOBIÁS PALISCÁK (D)
  • (3) DÁVID KRCÍK (D)
  • (5) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (6) PETER POKORNY (C)
  • (8) SEBASTIAN NEBYLA (C)
  • (19) TOMÁS RIGO (C)
  • (9) RÓBERT BOZENÍK (A)
  • (17) LUKÁS HARASLÍN (A)
  • (14) ERIK PREKOP (A)
PANCHINA SLOVACCHIA
  • (1) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (16) TIMOTEJ HRANICA (D)
  • (7) NINO MARCELLI (C)
  • (13) MÁRIO SAUER (C)
  • (20) ARTUR GAJDOS (C)
  • (18) ADRIÁN KAPRÁLIK (A)
  • (21) MATEJ TRUSA (A)
  • (11) TOMÁS BOBCEK (A)
  • (15) DAVID STRELEC (A)
  • (22) LUDOVIT REIS (C)
  • (23) DOMINIK TAKÁC (P)
ALLENATORE SLOVACCHIA
  • Vladimír Weiss
PREPARTITA

Kazakistan-Slovacchia è valida per la giornata 6 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana (30.244 posti).

Arbitra Aliyar Aghayev, con gli assistenti Zeynal Zeynalov e Akif Amirali; quarto ufficiale Ingilab Mammadov. Al VAR Alan Kijas, assistito da Nicat Ismayilli.

Il Kazakistan è 4° nel girone C3 con 3 punti in 6 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 10 subiti.
La Slovacchia è con 12 punti in 6 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 5 subiti.
In casa il Kazakistan ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa la Slovacchia ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Kazakistan in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Kazakistan 2-1, Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Moldova 1-2, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (P-N-P-P-N).
Le ultime 5 partite della Slovacchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovacchia-Isole Faroe 2-2, Moldova-Slovacchia 0-4, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (N-V-N-V-V).

Il miglior marcatore del Kazakistan in UEFA Nations League: Nuraly Alip con 2 gol.
I migliori marcatori della Slovacchia in UEFA Nations League: Lukás Haraslín e Dávid Hancko con 2 gol.
In panchina John van 't Schip per il Kazakistan e Vladimír Weiss per la Slovacchia.

In UEFA Nations League Kazakistan e Slovacchia si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Kazakistan, 1 vittoria della Slovacchia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Slovacchia-Kazakistan 2-1 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

KazakistanSlovacchia
Partite giocate55
Vittorie03
Pareggi22
Sconfitte30
Gol segnati611
Gol subiti94
Gol subiti per partita1.80.8
Possesso palla (%)52.166.7
Passaggi23093116
Passaggi riusciti19032767
Precisione nei passaggi (%)82.488.8
Tiri4853
Tiri in porta1726
Tiri in porta sul totale (%)35.449.1
Cross9993
Cross riusciti2326
Duelli vinti251269
Duelli persi231209
Calci d'angolo a favore2537
Calci d'angolo contro2919
Falli subiti4272
Falli commessi6539
Contrasti9265
Contrasti vinti (%)63.053.8
Fuorigioco612
Ammonizioni76
Espulsioni20

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Kazakistan-Slovacchia in diretta tv e streaming
Kazakistan-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Kazakistan - Slovacchia Live

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