Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:03

PREPARTITA

Kazakistan-Slovacchia è valida per la giornata 6 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana (30.244 posti).

Arbitra Aliyar Aghayev, con gli assistenti Zeynal Zeynalov e Akif Amirali; quarto ufficiale Ingilab Mammadov. Al VAR Alan Kijas, assistito da Nicat Ismayilli.

Il Kazakistan è 4° nel girone C3 con 3 punti in 6 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 10 subiti.

La Slovacchia è 1° con 12 punti in 6 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 5 subiti.

In casa il Kazakistan ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa la Slovacchia ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Kazakistan in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Kazakistan 2-1, Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Moldova 1-2, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (P-N-P-P-N).

Le ultime 5 partite della Slovacchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovacchia-Isole Faroe 2-2, Moldova-Slovacchia 0-4, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (N-V-N-V-V).

Il miglior marcatore del Kazakistan in UEFA Nations League: Nuraly Alip con 2 gol.

I migliori marcatori della Slovacchia in UEFA Nations League: Lukás Haraslín e Dávid Hancko con 2 gol.

In panchina John van 't Schip per il Kazakistan e Vladimír Weiss per la Slovacchia.

In UEFA Nations League Kazakistan e Slovacchia si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Kazakistan, 1 vittoria della Slovacchia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Slovacchia-Kazakistan 2-1 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Kazakistan Slovacchia Partite giocate 5 5 Vittorie 0 3 Pareggi 2 2 Sconfitte 3 0 Gol segnati 6 11 Gol subiti 9 4 Gol subiti per partita 1.8 0.8 Possesso palla (%) 52.1 66.7 Passaggi 2309 3116 Passaggi riusciti 1903 2767 Precisione nei passaggi (%) 82.4 88.8 Tiri 48 53 Tiri in porta 17 26 Tiri in porta sul totale (%) 35.4 49.1 Cross 99 93 Cross riusciti 23 26 Duelli vinti 251 269 Duelli persi 231 209 Calci d'angolo a favore 25 37 Calci d'angolo contro 29 19 Falli subiti 42 72 Falli commessi 65 39 Contrasti 92 65 Contrasti vinti (%) 63.0 53.8 Fuorigioco 6 12 Ammonizioni 7 6 Espulsioni 2 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Kazakistan-Slovacchia in diretta tv e streaming

Kazakistan-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.