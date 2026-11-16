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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento15:03
Inizia il Primo tempo.16:01
Fallo di Tobiás Paliscák (Slovacchia).16:02
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:02
Tentativo fallito. Tobiás Paliscák (Slovacchia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra.16:08
Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).16:09
Lukás Haraslín (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:09
Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:12
Fallo di Sebastian Nebyla (Slovacchia).16:12
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:14
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).16:14
Fuorigioco. Yan Vorogovskiy(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Galymzhan Kenzhebek e' colto in fuorigioco.16:16
Nuraly Alip (Kazakistan) e' ammonito per fallo.16:18
Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.16:22
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bauyrzhan Islamkhan.16:22
Fuorigioco. Marek Rodák(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.16:22
Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tobiás Paliscák con cross.16:23
Tiro respinto. Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.16:24
Erkin Tapalov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:25
Fallo di Róbert Bozeník (Slovacchia).16:25
Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).16:26
Erik Prekop (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:26
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).16:26
Marek Rodák (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:26
Fallo di Sergey Maliy (Kazakistan).16:27
Róbert Bozeník (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:27
Fallo di Yan Vorogovskiy (Kazakistan).16:27
Tobiás Paliscák (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.16:27
Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:28
Fallo di Dávid Krcík (Slovacchia).16:28
Gol! Kazakistan 1, Slovacchia 0. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Galymzhan Kenzhebek.16:29
Tiro respinto. Islam Chesnokov (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Galymzhan Kenzhebek.16:32
Tentativo fallito. Arsen Ashirbek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.16:32
Tiro parato. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Rigo.16:32
Tiro parato. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Yan Vorogovskiy.16:33
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:35
Fallo di Dávid Krcík (Slovacchia).16:35
Fuorigioco. Sebastian Nebyla(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.16:36
Fuorigioco. Galymzhan Kenzhebek(Kazakistan) prova il lancio lungo, ma Bauyrzhan Islamkhan e' colto in fuorigioco.16:37
Ivan Mesík (Slovacchia) e' ammonito.16:39
Arsen Ashirbek (Kazakistan) e' ammonito.16:39
Tentativo fallito. Bauyrzhan Islamkhan (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto.16:41
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Slovacchia) un tiro di destro da centro area. Assist di Dávid Krcík.16:43
Fallo di Arsen Ashirbek (Kazakistan).16:44
Ivan Mesík (Slovacchia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:44
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.16:46
Tentativo fallito. Yan Vorogovskiy (Kazakistan) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Erkin Tapalov.16:47
Primo tempo terminato, Kazakistan 1, Slovacchia 0.16:47
Sostituzione, Slovacchia. Ludovit Reis sostituisce Sebastian Nebyla.17:02
Sostituzione, Slovacchia. Artur Gajdos sostituisce Tomás Rigo.17:02
Inizia il Secondo tempo Kazakistan 1, Slovacchia 0.17:02
Tentativo fallito. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.17:03
Fallo di Erkin Tapalov (Kazakistan).17:03
Erik Prekop (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:03
Tentativo fallito. Róbert Bozeník (Slovacchia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Tobiás Paliscák con cross.17:04
Tiro respinto. Artur Gajdos (Slovacchia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Róbert Bozeník.17:04
Tentativo fallito. Erik Prekop (Slovacchia) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Dávid Krcík con cross.17:05
Gara momentaneamente sospesa, Dinmukhamed Karaman (Kazakistan) per infortunio.17:06
Gara riprende.17:07
Fallo di Islam Chesnokov (Kazakistan).17:07
Artur Gajdos (Slovacchia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.17:07
Islam Chesnokov (Kazakistan) e' ammonito per fallo.17:07
Fuorigioco. Ludovit Reis(Slovacchia) prova il lancio lungo, ma Róbert Bozeník e' colto in fuorigioco.17:09
Nuraly Alip (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:10
Fallo di Erik Prekop (Slovacchia).17:10
Gol! Kazakistan 1, Slovacchia 1. Róbert Bozeník (Slovacchia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dávid Krcík con cross.17:13
Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:14
Fallo di Artur Gajdos (Slovacchia).17:14
Islam Chesnokov (Kazakistan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.17:15
Fallo di Peter Pokorny (Slovacchia).17:15
Peter Pokorny (Slovacchia) e' ammonito per fallo.17:15
Calcio d'angolo,Kazakistan. Calcio d'angolo causato da Ludovit Reis (Slovacchia).17:15
Tiro respinto. Galymzhan Kenzhebek (Kazakistan) un tiro di destro da fuori area.17:15
Kazakistan-Slovacchia è valida per la giornata 6 del girone C3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 16:00 allo stadio Astana Arena di Astana (30.244 posti).
Arbitra Aliyar Aghayev, con gli assistenti Zeynal Zeynalov e Akif Amirali; quarto ufficiale Ingilab Mammadov. Al VAR Alan Kijas, assistito da Nicat Ismayilli.
Il Kazakistan è 4° nel girone C3 con 3 punti in 6 partite (0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), con 7 gol fatti e 10 subiti.
La Slovacchia è 1° con 12 punti in 6 partite (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 12 gol fatti e 5 subiti.
In casa il Kazakistan ha fatto 2 punti in 3 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa la Slovacchia ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Kazakistan in UEFA Nations League (dalla più recente): Moldova-Kazakistan 2-1, Kazakistan-Isole Faroe 2-2, Kazakistan-Moldova 1-2, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Isole Faroe-Kazakistan 1-1 (P-N-P-P-N).
Le ultime 5 partite della Slovacchia in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovacchia-Isole Faroe 2-2, Moldova-Slovacchia 0-4, Isole Faroe-Slovacchia 1-1, Slovacchia-Kazakistan 2-1, Slovacchia-Moldova 2-0 (N-V-N-V-V).
Il miglior marcatore del Kazakistan in UEFA Nations League: Nuraly Alip con 2 gol.
I migliori marcatori della Slovacchia in UEFA Nations League: Lukás Haraslín e Dávid Hancko con 2 gol.
In panchina John van 't Schip per il Kazakistan e Vladimír Weiss per la Slovacchia.
In UEFA Nations League Kazakistan e Slovacchia si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Kazakistan, 1 vittoria della Slovacchia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Slovacchia-Kazakistan 2-1 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Kazakistan
|Slovacchia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|6
|11
|Gol subiti
|9
|4
|Gol subiti per partita
|1.8
|0.8
|Possesso palla (%)
|52.1
|66.7
|Passaggi
|2309
|3116
|Passaggi riusciti
|1903
|2767
|Precisione nei passaggi (%)
|82.4
|88.8
|Tiri
|48
|53
|Tiri in porta
|17
|26
|Tiri in porta sul totale (%)
|35.4
|49.1
|Cross
|99
|93
|Cross riusciti
|23
|26
|Duelli vinti
|251
|269
|Duelli persi
|231
|209
|Calci d'angolo a favore
|25
|37
|Calci d'angolo contro
|29
|19
|Falli subiti
|42
|72
|Falli commessi
|65
|39
|Contrasti
|92
|65
|Contrasti vinti (%)
|63.0
|53.8
|Fuorigioco
|6
|12
|Ammonizioni
|7
|6
|Espulsioni
|2
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Kazakistan-Slovacchia in diretta tv e streaming
Kazakistan-Slovacchia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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