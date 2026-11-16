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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:04
Inizia il Primo tempo.18:00
Fuorigioco. Justas Lasickas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Manfredas Ruzgis e' colto in fuorigioco.18:01
Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Eligijus Jankauskas.18:02
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Livio Meier (Liechtenstein).18:04
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05
Fallo di Motiejus Burba (Lituania).18:05
Tiro parato. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Motiejus Burba con cross.18:07
Jens Hofer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07
Fallo di Eligijus Jankauskas (Lituania).18:07
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).18:09
Tiro respinto. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Artur Dolznikov.18:11
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Livio Meier (Liechtenstein).18:11
Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).18:12
Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:13
Fallo di Gvidas Gineitis (Lituania).18:13
Tentativo fallito. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:14
Manfredas Ruzgis (Lituania) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Artur Dolznikov con cross.18:15
Gol! Lituania 1, Liechtenstein 0. Eligijus Jankauskas (Lituania) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Artur Dolznikov.18:15
Gara momentaneamente sospesa, Jens Hofer (Liechtenstein) per infortunio.18:17
Gara riprende.18:19
Fallo di Bruno Poitner (Liechtenstein).18:20
Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20
Sostituzione, Liechtenstein. Severin Schlegel sostituisce Jens Hofer per infortunio.18:20
Bruno Poitner (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20
Fallo di Domantas Sluta (Lituania).18:20
Domantas Sluta (Lituania) e' ammonito per fallo.18:20
Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23
Fallo di Kipras Kazukolovas (Lituania).18:23
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25
Fallo di Motiejus Burba (Lituania).18:25
Fuorigioco. Artemijus Tutyskinas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Eligijus Jankauskas e' colto in fuorigioco.18:27
Tiro respinto. Motiejus Burba (Lituania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gvidas Gineitis.18:28
Bruno Poitner (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).18:28
Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:30
Fallo di Justas Lasickas (Lituania).18:30
Tentativo fallito. Alessio Hasler (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Emanuel Zünd.18:30
Tiro parato. Alessio Hasler (Liechtenstein) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Poitner.18:31
Tiro respinto. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro da centro area. Assist di Motiejus Burba con cross.18:34
Tentativo fallito. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:35
Tiro respinto. Eligijus Jankauskas (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area.18:35
Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).18:36
Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:36
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Alessio Hasler (Liechtenstein).18:37
Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Livio Meier (Liechtenstein).18:38
Fuorigioco. Justas Lasickas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Artur Dolznikov e' colto in fuorigioco.18:38
Fuorigioco. Andreas Malin(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Bruno Poitner e' colto in fuorigioco.18:39
Tentativo fallito. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eligijus Jankauskas.18:40
Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).18:41
Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41
Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Justas Lasickas.18:41
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:45
Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:45
Fallo di Eligijus Jankauskas (Lituania).18:45
Tentativo fallito. Andreas Malin (Liechtenstein) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:46
Tentativo fallito. Severin Schlegel (Liechtenstein) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andreas Malin in seguito a un calcio da fermo.18:46
Primo tempo terminato, Lituania 1, Liechtenstein 0.18:48
Inizia il Secondo tempo Lituania 1, Liechtenstein 0.19:05
Sostituzione, Lituania. Rokas Lekiatas sostituisce Artemijus Tutyskinas.19:05
Tentativo fallito. Motiejus Burba (Lituania) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Artur Dolznikov.19:06
Tiro respinto. Manfredas Ruzgis (Lituania) un colpo di testa da centro area. Assist di Motiejus Burba con cross.19:06
Rigore concesso da Livio Meier (Liechtenstein) per un fallo di mano in area.19:06
Decisione VAR: rigore Lituania.19:07
Gol! Lituania 2, Liechtenstein 0. Manfredas Ruzgis (Lituania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.19:09
Tiro parato. Eligijus Jankauskas (Lituania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10
Tentativo fallito. Domantas Sluta (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Motiejus Burba.19:11
Tiro respinto. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di sinistro da oltre 25 metri. Assist di Domantas Sluta.19:13
Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Kipras Kazukolovas (Lituania).19:14
Bruno Poitner (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15
Fallo di Justas Lasickas (Lituania).19:15
Justas Lasickas (Lituania) e' ammonito per fallo.19:15
Fuorigioco. Aron Sele(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Severin Schlegel e' colto in fuorigioco.19:16
Sostituzione, Liechtenstein. Florian Allgäuer sostituisce Marcel Büchel.19:17
Sostituzione, Liechtenstein. Niklas Beck sostituisce Emanuel Zünd.19:17
Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).19:17
Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17
Lituania-Liechtenstein è valida per la giornata 6 del girone D2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas (15.315 posti).
Arbitra Allard Lindhout, con gli assistenti Johan Balder e Roy de Nas; quarto ufficiale Martin van den Kerkhof. Al VAR Richard Martens, assistito da Stan Teuben.
Il Lituania è 2° nel girone D2 con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 2 subiti.
Il Liechtenstein è 3° con 1 punto in 4 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 0 gol fatti e 5 subiti.
In casa il Lituania ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Liechtenstein ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 3 partite del Lituania in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Lituania 1-0, Lituania-Azerbaijan 1-1, Liechtenstein-Lituania 0-2 (P-N-V).
Le ultime 3 partite del Liechtenstein in UEFA Nations League (dalla più recente): Liechtenstein-Azerbaijan 0-1, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Liechtenstein-Lituania 0-2 (P-N-P).
I migliori marcatori del Lituania in UEFA Nations League: Artur Dolznikov, Armandas Kucys e Lukas Michelbrink con 1 gol.
In panchina Mindaugas Cepas per il Lituania e Konrad Fünfstück per il Liechtenstein.
In UEFA Nations League Lituania e Liechtenstein si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria del Lituania, 0 vittorie del Liechtenstein e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Liechtenstein-Lituania 0-2 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Lituania-Liechtenstein 2-0 del 10 settembre 2013.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Lituania
|Liechtenstein
|Partite giocate
|3
|3
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|1
|2
|Gol segnati
|3
|0
|Gol subiti
|2
|3
|Gol subiti per partita
|0.7
|1.0
|Possesso palla (%)
|61.7
|29.2
|Passaggi
|1706
|852
|Passaggi riusciti
|1402
|611
|Precisione nei passaggi (%)
|82.2
|71.7
|Tiri
|24
|10
|Tiri in porta
|13
|0
|Tiri in porta sul totale (%)
|54.2
|0.0
|Cross
|70
|15
|Cross riusciti
|16
|2
|Duelli vinti
|167
|127
|Duelli persi
|143
|146
|Calci d'angolo a favore
|13
|1
|Calci d'angolo contro
|4
|24
|Falli subiti
|42
|27
|Falli commessi
|38
|40
|Contrasti
|50
|58
|Contrasti vinti (%)
|66.0
|58.6
|Fuorigioco
|5
|3
|Ammonizioni
|5
|6
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Lituania-Liechtenstein in diretta tv e streaming
Lituania-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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