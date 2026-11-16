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LIVE Lituania-Liechtenstein 2-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 18:00
Lituania
2
Liechtenstein
0
Secondo tempo
Arbitro: Allard Lindhout
  1. 16' 1-0 Eligijus Jankauskas
  2. 50' 2-0 Manfredas Ruzgis (R)
0'
45'
90'
57'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:04

  3. Inizia il Primo tempo.18:00

  5. 2'

    Fuorigioco. Justas Lasickas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Manfredas Ruzgis e' colto in fuorigioco.18:01

  6. 3'

    Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Eligijus Jankauskas.18:02

  7. 5'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Livio Meier (Liechtenstein).18:04

  8. 6'

    Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:05

  9. 6'

    Fallo di Motiejus Burba (Lituania).18:05

  11. 7'

    Tiro parato. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Motiejus Burba con cross.18:07

  12. 8'

    Jens Hofer (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:07

  13. 8'

    Fallo di Eligijus Jankauskas (Lituania).18:07

  14. 10'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Andreas Malin (Liechtenstein).18:09

  15. 12'

    Tiro respinto. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Artur Dolznikov.18:11

  17. 12'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Livio Meier (Liechtenstein).18:11

  18. 12'

    Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:12

  19. 12'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).18:12

  20. 13'

    Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:13

  21. 13'

    Fallo di Gvidas Gineitis (Lituania).18:13

  23. 15'

    Tentativo fallito. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:14

  24. 16'

    Manfredas Ruzgis (Lituania) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Artur Dolznikov con cross.18:15

  25. 16'

    Gol! Lituania 1, Liechtenstein 0. Eligijus Jankauskas (Lituania) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Artur Dolznikov.18:15

  26. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Jens Hofer (Liechtenstein) per infortunio.18:17

  27. 19'

    Gara riprende.18:19

  29. 20'

    Fallo di Bruno Poitner (Liechtenstein).18:20

  30. 20'

    Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:20

  31. 21'

    Sostituzione, Liechtenstein. Severin Schlegel sostituisce Jens Hofer per infortunio.18:20

  32. 21'

    Bruno Poitner (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:20

  33. 21'

    Fallo di Domantas Sluta (Lituania).18:20

  35. 21'

    Domantas Sluta (Lituania) e' ammonito per fallo.18:20

  36. 24'

    Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:23

  37. 24'

    Fallo di Kipras Kazukolovas (Lituania).18:23

  38. 26'

    Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:25

  39. 26'

    Fallo di Motiejus Burba (Lituania).18:25

  41. 28'

    Fuorigioco. Artemijus Tutyskinas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Eligijus Jankauskas e' colto in fuorigioco.18:27

  42. 29'

    Tiro respinto. Motiejus Burba (Lituania) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Gvidas Gineitis.18:28

  43. 29'

    Bruno Poitner (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:28

  44. 29'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Lituania).18:28

  45. 31'

    Emanuel Zünd (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:30

  47. 31'

    Fallo di Justas Lasickas (Lituania).18:30

  48. 31'

    Tentativo fallito. Alessio Hasler (Liechtenstein) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Emanuel Zünd.18:30

  49. 32'

    Tiro parato. Alessio Hasler (Liechtenstein) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Poitner.18:31

  50. 35'

    Tiro respinto. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro da centro area. Assist di Motiejus Burba con cross.18:34

  51. 35'

    Tentativo fallito. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.18:35

  53. 36'

    Tiro respinto. Eligijus Jankauskas (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area.18:35

  54. 36'

    Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).18:36

  55. 36'

    Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:36

  56. 37'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Alessio Hasler (Liechtenstein).18:37

  57. 39'

    Calcio d'angolo,Lituania. Calcio d'angolo causato da Livio Meier (Liechtenstein).18:38

  59. 39'

    Fuorigioco. Justas Lasickas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Artur Dolznikov e' colto in fuorigioco.18:38

  60. 40'

    Fuorigioco. Andreas Malin(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Bruno Poitner e' colto in fuorigioco.18:39

  61. 41'

    Tentativo fallito. Manfredas Ruzgis (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eligijus Jankauskas.18:40

  62. 41'

    Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).18:41

  63. 41'

    Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:41

  65. 42'

    Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Justas Lasickas.18:41

  66. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.18:45

  67. 45'+1'

    Maximilian Göppel (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:45

  68. 45'+1'

    Fallo di Eligijus Jankauskas (Lituania).18:45

  69. 45'+1'

    Tentativo fallito. Andreas Malin (Liechtenstein) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:46

  71. 45'+1'

    Tentativo fallito. Severin Schlegel (Liechtenstein) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Andreas Malin in seguito a un calcio da fermo.18:46

  72. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Lituania 1, Liechtenstein 0.18:48

  73. Inizia il Secondo tempo Lituania 1, Liechtenstein 0.19:05

  74. 45'

    Sostituzione, Lituania. Rokas Lekiatas sostituisce Artemijus Tutyskinas.19:05

  75. 46'

    Tentativo fallito. Motiejus Burba (Lituania) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Artur Dolznikov.19:06

  77. 47'

    Tiro respinto. Manfredas Ruzgis (Lituania) un colpo di testa da centro area. Assist di Motiejus Burba con cross.19:06

  78. 47'

    Rigore concesso da Livio Meier (Liechtenstein) per un fallo di mano in area.19:06

  79. 47'

    Decisione VAR: rigore Lituania.19:07

  80. 50'

    Gol! Lituania 2, Liechtenstein 0. Manfredas Ruzgis (Lituania) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.19:09

  81. 51'

    Tiro parato. Eligijus Jankauskas (Lituania) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:10

  83. 51'

    Tentativo fallito. Domantas Sluta (Lituania) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Motiejus Burba.19:11

  84. 54'

    Tiro respinto. Artur Dolznikov (Lituania) un tiro di sinistro da oltre 25 metri. Assist di Domantas Sluta.19:13

  85. 55'

    Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  86. 55'

    Fallo di Kipras Kazukolovas (Lituania).19:14

  87. 55'

    Bruno Poitner (Liechtenstein) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:15

  89. 55'

    Fallo di Justas Lasickas (Lituania).19:15

  90. 55'

    Justas Lasickas (Lituania) e' ammonito per fallo.19:15

  91. 57'

    Fuorigioco. Aron Sele(Liechtenstein) prova il lancio lungo, ma Severin Schlegel e' colto in fuorigioco.19:16

  92. 57'

    Sostituzione, Liechtenstein. Florian Allgäuer sostituisce Marcel Büchel.19:17

  93. 57'

    Sostituzione, Liechtenstein. Niklas Beck sostituisce Emanuel Zünd.19:17

  95. 58'

    Fallo di Alessandro Lo Russo (Liechtenstein).19:17

  96. 58'

    Pijus Sirvys (Lituania) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17

Formazioni Lituania - Liechtenstein

Lituania
Liechtenstein
TITOLARI LITUANIA
  • (23) ARNAS VOITINOVICIUS (P)
  • (13) JUSTAS LASICKAS (D)
  • (17) PIJUS SIRVYS (D)
  • (5) KIPRAS KAZUKOLOVAS (D)
  • (2) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (11) ELIGIJUS JANKAUSKAS (C)
  • (15) GVIDAS GINEITIS (C)
  • (8) DOMANTAS SLUTA (C)
  • (7) ARTUR DOLZNIKOV (C)
  • (21) MOTIEJUS BURBA (C)
  • (10) MANFREDAS RUZGIS (A)
PANCHINA LITUANIA
  • (9) EDGARAS DUBICKAS (A)
  • (16) NIKITA PAVLOVSKIJ (C)
  • (4) ZYGIMANTAS BALTRUNAS (D)
  • (3) ROKAS LEKIATAS (D)
  • (14) FAUSTAS STEPONAVICIUS (A)
  • (20) MATAS VAREIKA (C)
  • (19) GRATAS SIRGEDAS (C)
  • (22) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
  • (18) VILIUS ARMALAS (D)
  • (1) VINCENTAS SARKAUSKAS (P)
  • (12) DEIVIDAS MIKELIONIS (P)
  • (6) DEIVIDAS SESPLAUKIS (C)
ALLENATORE LITUANIA
  • Mindaugas Cepas
TITOLARI LIECHTENSTEIN
  • (1) BENJAMIN BÜCHEL (P)
  • (6) ANDREAS MALIN (D)
  • (3) MAXIMILIAN GÖPPEL (D)
  • (23) JENS HOFER (D)
  • (14) LIVIO MEIER (D)
  • (19) EMANUEL ZÜND (D)
  • (10) MARCEL BÜCHEL (C)
  • (8) ARON SELE (C)
  • (20) ALESSIO HASLER (C)
  • (16) BRUNO POITNER (A)
  • (11) ALESSANDRO LO RUSSO (A)
PANCHINA LIECHTENSTEIN
  • (21) GABRIEL FOSER (P)
  • (2) NIKLAS BECK (D)
  • (15) ANDRIN NETZER (D)
  • (17) LIAM KRANZ (C)
  • (18) MANUEL MIKUS (D)
  • (5) SEVERIN SCHLEGEL (D)
  • (7) FABIO LUQUE-NOTARO (A)
  • (9) FERHAT SAGLAM (A)
  • (13) LUCA BECK (D)
  • (22) FLORIAN ALLGÄUER (C)
  • (12) JUSTIN OSPELT (P)
  • (4) PHILIPP OSPELT (C)
ALLENATORE LIECHTENSTEIN
  • Konrad Fünfstück
PREPARTITA

Lituania-Liechtenstein è valida per la giornata 6 del girone D2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas (15.315 posti).

Arbitra Allard Lindhout, con gli assistenti Johan Balder e Roy de Nas; quarto ufficiale Martin van den Kerkhof. Al VAR Richard Martens, assistito da Stan Teuben.

Il Lituania è 2° nel girone D2 con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 2 subiti.
Il Liechtenstein è con 1 punto in 4 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 0 gol fatti e 5 subiti.
In casa il Lituania ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Liechtenstein ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 3 partite del Lituania in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Lituania 1-0, Lituania-Azerbaijan 1-1, Liechtenstein-Lituania 0-2 (P-N-V).
Le ultime 3 partite del Liechtenstein in UEFA Nations League (dalla più recente): Liechtenstein-Azerbaijan 0-1, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Liechtenstein-Lituania 0-2 (P-N-P).

I migliori marcatori del Lituania in UEFA Nations League: Artur Dolznikov, Armandas Kucys e Lukas Michelbrink con 1 gol.
In panchina Mindaugas Cepas per il Lituania e Konrad Fünfstück per il Liechtenstein.

In UEFA Nations League Lituania e Liechtenstein si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria del Lituania, 0 vittorie del Liechtenstein e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Liechtenstein-Lituania 0-2 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Lituania-Liechtenstein 2-0 del 10 settembre 2013.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

LituaniaLiechtenstein
Partite giocate33
Vittorie10
Pareggi11
Sconfitte12
Gol segnati30
Gol subiti23
Gol subiti per partita0.71.0
Possesso palla (%)61.729.2
Passaggi1706852
Passaggi riusciti1402611
Precisione nei passaggi (%)82.271.7
Tiri2410
Tiri in porta130
Tiri in porta sul totale (%)54.20.0
Cross7015
Cross riusciti162
Duelli vinti167127
Duelli persi143146
Calci d'angolo a favore131
Calci d'angolo contro424
Falli subiti4227
Falli commessi3840
Contrasti5058
Contrasti vinti (%)66.058.6
Fuorigioco53
Ammonizioni56
Espulsioni10

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Lituania-Liechtenstein in diretta tv e streaming
Lituania-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Lituania - Liechtenstein Live

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