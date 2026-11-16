Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:04

PREPARTITA

Lituania-Liechtenstein è valida per la giornata 6 del girone D2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas (15.315 posti).

Arbitra Allard Lindhout, con gli assistenti Johan Balder e Roy de Nas; quarto ufficiale Martin van den Kerkhof. Al VAR Richard Martens, assistito da Stan Teuben.

Il Lituania è 2° nel girone D2 con 7 punti in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 2 subiti.

Il Liechtenstein è 3° con 1 punto in 4 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 0 gol fatti e 5 subiti.

In casa il Lituania ha fatto 4 punti in 2 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Liechtenstein ne ha fatto 1 in 2 (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 3 partite del Lituania in UEFA Nations League (dalla più recente): Azerbaijan-Lituania 1-0, Lituania-Azerbaijan 1-1, Liechtenstein-Lituania 0-2 (P-N-V).

Le ultime 3 partite del Liechtenstein in UEFA Nations League (dalla più recente): Liechtenstein-Azerbaijan 0-1, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0, Liechtenstein-Lituania 0-2 (P-N-P).

I migliori marcatori del Lituania in UEFA Nations League: Artur Dolznikov, Armandas Kucys e Lukas Michelbrink con 1 gol.

In panchina Mindaugas Cepas per il Lituania e Konrad Fünfstück per il Liechtenstein.

In UEFA Nations League Lituania e Liechtenstein si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria del Lituania, 0 vittorie del Liechtenstein e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Liechtenstein-Lituania 0-2 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Lituania-Liechtenstein 2-0 del 10 settembre 2013.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Lituania Liechtenstein Partite giocate 3 3 Vittorie 1 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 1 2 Gol segnati 3 0 Gol subiti 2 3 Gol subiti per partita 0.7 1.0 Possesso palla (%) 61.7 29.2 Passaggi 1706 852 Passaggi riusciti 1402 611 Precisione nei passaggi (%) 82.2 71.7 Tiri 24 10 Tiri in porta 13 0 Tiri in porta sul totale (%) 54.2 0.0 Cross 70 15 Cross riusciti 16 2 Duelli vinti 167 127 Duelli persi 143 146 Calci d'angolo a favore 13 1 Calci d'angolo contro 4 24 Falli subiti 42 27 Falli commessi 38 40 Contrasti 50 58 Contrasti vinti (%) 66.0 58.6 Fuorigioco 5 3 Ammonizioni 5 6 Espulsioni 1 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Lituania-Liechtenstein in diretta tv e streaming

Lituania-Liechtenstein si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.