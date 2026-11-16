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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01
Inizia il Primo tempo.20:46
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).20:47
Fallo di David Zec (Slovenia).20:50
Elmin Rastoder (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50
Tentativo fallito. Matej Gashtarov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:51
Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).20:52
Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).20:57
Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59
Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).20:59
Fallo di Aljosa Matko (Slovenia).21:02
Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fuorigioco. Bojan Ilievski(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Darko Churlinov e' colto in fuorigioco.21:03
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:07
Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Adam Gnezda Cerin (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:07
Tiro parato. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09
Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:10
Macedonia-Slovenia è valida per la giornata 6 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje (34.460 posti).
Arbitra Serdar Gözübüyük, con gli assistenti Patrick Inia e Rogier Honig; quarto ufficiale Martijn Vos. Al VAR Dennis Higler, assistito da Clay Ruperti.
La Macedonia è 4° nel girone B1 con 1 punto in 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte), con 1 gol fatti e 12 subiti.
La Slovenia è 2° con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 3 subiti.
In casa la Macedonia ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa la Slovenia ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite della Macedonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Macedonia 2-1, Svizzera-Macedonia 3-0, Macedonia-Scozia 0-2, Slovenia-Macedonia 2-0, Macedonia-Svizzera 0-3 (P-P-P-P-P).
Le ultime 5 partite della Slovenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovenia-Svizzera 0-0, Scozia-Slovenia 1-2, Svizzera-Slovenia 2-1, Slovenia-Macedonia 2-0, Slovenia-Scozia 0-0 (N-V-P-V-N).
Il miglior marcatore della Macedonia in UEFA Nations League: Elmin Rastoder con 1 gol.
Il miglior marcatore della Slovenia in UEFA Nations League: Aljosa Matko con 2 gol.
In panchina Goce Sedloski per la Macedonia e Bostjan Cesar per la Slovenia.
In UEFA Nations League Macedonia e Slovenia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Macedonia, 1 vittoria della Slovenia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Slovenia-Macedonia 2-0 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Macedonia-Slovenia 1-1 del 1° giugno 2021 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Macedonia
|Slovenia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|0
|2
|Pareggi
|0
|2
|Sconfitte
|5
|1
|Gol segnati
|1
|5
|Gol subiti
|12
|3
|Gol subiti per partita
|2.4
|0.6
|Possesso palla (%)
|46.8
|38.9
|Passaggi
|2120
|1942
|Passaggi riusciti
|1709
|1570
|Precisione nei passaggi (%)
|80.6
|80.8
|Tiri
|23
|32
|Tiri in porta
|3
|14
|Tiri in porta sul totale (%)
|13.0
|43.8
|Cross
|61
|65
|Cross riusciti
|13
|18
|Duelli vinti
|202
|197
|Duelli persi
|212
|213
|Calci d'angolo a favore
|12
|25
|Calci d'angolo contro
|37
|23
|Falli subiti
|54
|49
|Falli commessi
|63
|62
|Contrasti
|70
|68
|Contrasti vinti (%)
|58.6
|60.3
|Fuorigioco
|5
|7
|Ammonizioni
|12
|15
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Macedonia-Slovenia in diretta tv e streaming
Macedonia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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