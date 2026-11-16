Virgilio Sport

LIVE Macedonia-Slovenia 0-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 20:45
Macedonia
0
Slovenia
0
Primo tempo
Arbitro: Serdar Gözübüyük
    0'
    45'
    90'
    24'

    Diretta-Live

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01

    3. Inizia il Primo tempo.20:46

    5. 2'

      Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47

    6. 2'

      Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).20:47

    7. 5'

      Fallo di David Zec (Slovenia).20:50

    8. 5'

      Elmin Rastoder (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50

    9. 6'

      Tentativo fallito. Matej Gashtarov (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.20:51

    11. 7'

      Fallo di Zan Karnicnik (Slovenia).20:52

    12. 7'

      Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52

    13. 12'

      Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).20:57

    14. 12'

      Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:57

    15. 14'

      Adam Gnezda Cerin (Slovenia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:59

    17. 14'

      Fallo di Ezgjan Alioski (Macedonia Nord).20:59

    18. 16'

      Fallo di Aljosa Matko (Slovenia).21:02

    19. 16'

      Matej Gashtarov (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

    20. 18'

      Fuorigioco. Bojan Ilievski(Macedonia Nord) prova il lancio lungo, ma Darko Churlinov e' colto in fuorigioco.21:03

    21. 22'

      Fallo di Adam Gnezda Cerin (Slovenia).21:07

    23. 22'

      Enis Bardhi (Macedonia Nord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07

    24. 22'

      Adam Gnezda Cerin (Slovenia) e' ammonito per fallo.21:07

    25. 24'

      Tiro parato. Enis Bardhi (Macedonia Nord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09

    26. 25'

      Calcio d'angolo,Slovenia. Calcio d'angolo causato da Stole Dimitrievski (Macedonia Nord).21:10

    Formazioni Macedonia - Slovenia

    Macedonia
    Slovenia
    TITOLARI MACEDONIA
    • (23) STOLE DIMITRIEVSKI (P)
    • (8) EZGJAN ALIOSKI (D)
    • (6) VISAR MUSLIU (D)
    • (5) MARIO MLADENOVSKI (D)
    • (2) BOJAN ILIEVSKI (D)
    • (18) AGON ELEZI (C)
    • (15) MATEJ GASHTAROV (C)
    • (11) DARKO CHURLINOV (C)
    • (7) ELJIF ELMAS (C)
    • (10) ENIS BARDHI (C)
    • (9) ELMIN RASTODER (A)
    PANCHINA MACEDONIA
    • (1) DAVOR TALESKI (P)
    • (14) LJUPCHO DORIEV (A)
    • (21) JANI ATANASOV (C)
    • (19) MARKO GJORGJIEVSKI (A)
    • (4) NIKOLA SERAFIMOV (D)
    • (3) STEFAN DESPOTOVSKI (D)
    • (16) BOBAN NIKOLOV (C)
    • (20) LUKA STANKOVSKI (C)
    • (22) HRISTIJAN MALESKI (A)
    • (17) AZER OMERAGIKJ (A)
    • (13) ANES MELIQI (D)
    • (12) DAMJAN SHISHKOVSKI (P)
    ALLENATORE MACEDONIA
    • Goce Sedloski
    TITOLARI SLOVENIA
    • (1) JAN OBLAK (P)
    • (13) ERIK JANZA (D)
    • (21) VANJA DRKUSIC (D)
    • (17) DAVID ZEC (D)
    • (4) ZAN ZALETEL (D)
    • (15) DANIJEL STURM (C)
    • (8) SANDI LOVRIC (C)
    • (22) ADAM GNEZDA CERIN (C)
    • (2) ZAN KARNICNIK (C)
    • (18) ZAN VIPOTNIK (A)
    • (20) ALJOSA MATKO (A)
    PANCHINA SLOVENIA
    • (19) TOMI HORVAT (C)
    • (11) ZAN CELAR (A)
    • (23) JOST URBANCIC (D)
    • (7) BENJAMIN VERBIC (C)
    • (16) IGOR VEKIC (P)
    • (14) TJAS BEGIC (A)
    • (6) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
    • (12) MATEVZ VIDOVSEK (P)
    • (9) ANDRAZ SPORAR (A)
    • (10) MARK ZABUKOVNIK (C)
    • (5) SRDJAN KUZMIC (D)
    • (3) RELJA OBRIC (D)
    ALLENATORE SLOVENIA
    • Bostjan Cesar
    PREPARTITA

    Macedonia-Slovenia è valida per la giornata 6 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.
    Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje (34.460 posti).

    Arbitra Serdar Gözübüyük, con gli assistenti Patrick Inia e Rogier Honig; quarto ufficiale Martijn Vos. Al VAR Dennis Higler, assistito da Clay Ruperti.

    La Macedonia è 4° nel girone B1 con 1 punto in 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte), con 1 gol fatti e 12 subiti.
    La Slovenia è con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 3 subiti.
    In casa la Macedonia ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa la Slovenia ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
    Le ultime 5 partite della Macedonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Macedonia 2-1, Svizzera-Macedonia 3-0, Macedonia-Scozia 0-2, Slovenia-Macedonia 2-0, Macedonia-Svizzera 0-3 (P-P-P-P-P).
    Le ultime 5 partite della Slovenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovenia-Svizzera 0-0, Scozia-Slovenia 1-2, Svizzera-Slovenia 2-1, Slovenia-Macedonia 2-0, Slovenia-Scozia 0-0 (N-V-P-V-N).

    Il miglior marcatore della Macedonia in UEFA Nations League: Elmin Rastoder con 1 gol.
    Il miglior marcatore della Slovenia in UEFA Nations League: Aljosa Matko con 2 gol.
    In panchina Goce Sedloski per la Macedonia e Bostjan Cesar per la Slovenia.

    In UEFA Nations League Macedonia e Slovenia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Macedonia, 1 vittoria della Slovenia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Slovenia-Macedonia 2-0 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
    In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Macedonia-Slovenia 1-1 del 1° giugno 2021 (amichevole).

    Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

    MacedoniaSlovenia
    Partite giocate55
    Vittorie02
    Pareggi02
    Sconfitte51
    Gol segnati15
    Gol subiti123
    Gol subiti per partita2.40.6
    Possesso palla (%)46.838.9
    Passaggi21201942
    Passaggi riusciti17091570
    Precisione nei passaggi (%)80.680.8
    Tiri2332
    Tiri in porta314
    Tiri in porta sul totale (%)13.043.8
    Cross6165
    Cross riusciti1318
    Duelli vinti202197
    Duelli persi212213
    Calci d'angolo a favore1225
    Calci d'angolo contro3723
    Falli subiti5449
    Falli commessi6362
    Contrasti7068
    Contrasti vinti (%)58.660.3
    Fuorigioco57
    Ammonizioni1215
    Espulsioni00

    La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

    Dove vedere Macedonia-Slovenia in diretta tv e streaming
    Macedonia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

    Macedonia - Slovenia Live

    Enel

    ULTIME NOTIZIE

     SPORT TREND

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio