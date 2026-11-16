Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:01

PREPARTITA

Macedonia-Slovenia è valida per la giornata 6 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje (34.460 posti).

Arbitra Serdar Gözübüyük, con gli assistenti Patrick Inia e Rogier Honig; quarto ufficiale Martijn Vos. Al VAR Dennis Higler, assistito da Clay Ruperti.

La Macedonia è 4° nel girone B1 con 1 punto in 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte), con 1 gol fatti e 12 subiti.

La Slovenia è 2° con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 3 subiti.

In casa la Macedonia ha fatto 1 punto in 3 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); fuori casa la Slovenia ne ha fatti 4 in 3 (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite della Macedonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Macedonia 2-1, Svizzera-Macedonia 3-0, Macedonia-Scozia 0-2, Slovenia-Macedonia 2-0, Macedonia-Svizzera 0-3 (P-P-P-P-P).

Le ultime 5 partite della Slovenia in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovenia-Svizzera 0-0, Scozia-Slovenia 1-2, Svizzera-Slovenia 2-1, Slovenia-Macedonia 2-0, Slovenia-Scozia 0-0 (N-V-P-V-N).

Il miglior marcatore della Macedonia in UEFA Nations League: Elmin Rastoder con 1 gol.

Il miglior marcatore della Slovenia in UEFA Nations League: Aljosa Matko con 2 gol.

In panchina Goce Sedloski per la Macedonia e Bostjan Cesar per la Slovenia.

In UEFA Nations League Macedonia e Slovenia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Macedonia, 1 vittoria della Slovenia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Slovenia-Macedonia 2-0 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Macedonia-Slovenia 1-1 del 1° giugno 2021 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Macedonia Slovenia Partite giocate 5 5 Vittorie 0 2 Pareggi 0 2 Sconfitte 5 1 Gol segnati 1 5 Gol subiti 12 3 Gol subiti per partita 2.4 0.6 Possesso palla (%) 46.8 38.9 Passaggi 2120 1942 Passaggi riusciti 1709 1570 Precisione nei passaggi (%) 80.6 80.8 Tiri 23 32 Tiri in porta 3 14 Tiri in porta sul totale (%) 13.0 43.8 Cross 61 65 Cross riusciti 13 18 Duelli vinti 202 197 Duelli persi 212 213 Calci d'angolo a favore 12 25 Calci d'angolo contro 37 23 Falli subiti 54 49 Falli commessi 63 62 Contrasti 70 68 Contrasti vinti (%) 58.6 60.3 Fuorigioco 5 7 Ammonizioni 12 15 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Macedonia-Slovenia in diretta tv e streaming

Macedonia-Slovenia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.