Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

PREPARTITA

Svizzera-Scozia è valida per la giornata 6 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Berit Sitterstadion di St. Gallen (20.029 posti).

Arbitra Danny Makkelie, con gli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries; quarto ufficiale Alex Bos. Al VAR Erwin Blank, assistito da Jeroen Manschot.

La Svizzera è 1° nel girone B1 con 14 punti in 6 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 1 subiti.

La Scozia è 3° con 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 6 subiti.

In casa la Svizzera ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Scozia ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Svizzera in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovenia-Svizzera 0-0, Svizzera-Macedonia 3-0, Svizzera-Slovenia 2-1, Scozia-Svizzera 0-3, Macedonia-Svizzera 0-3 (N-V-V-V-V).

Le ultime 5 partite della Scozia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Macedonia 2-1, Scozia-Slovenia 1-2, Macedonia-Scozia 0-2, Scozia-Svizzera 0-3, Slovenia-Scozia 0-0 (V-P-V-P-N).

Il miglior marcatore della Svizzera in UEFA Nations League: Zeki Amdouni con 3 gol.

Il miglior marcatore della Scozia in UEFA Nations League: John McGinn con 3 gol.

In panchina Murat Yakin per la Svizzera e Sébastien Pocognoli per la Scozia.

In UEFA Nations League Svizzera e Scozia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Svizzera, 0 vittorie della Scozia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Scozia-Svizzera 0-3 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 7 volte. L'ultima: Scozia-Svizzera 1-1 del 19 giugno 2024 (Europei).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Svizzera Scozia Partite giocate 5 5 Vittorie 4 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 2 Gol segnati 11 5 Gol subiti 1 6 Gol subiti per partita 0.2 1.2 Possesso palla (%) 66.2 48.1 Passaggi 3168 2241 Passaggi riusciti 2858 1880 Precisione nei passaggi (%) 90.2 83.9 Tiri 70 54 Tiri in porta 36 27 Tiri in porta sul totale (%) 51.4 50.0 Cross 91 107 Cross riusciti 21 28 Duelli vinti 183 245 Duelli persi 185 217 Calci d'angolo a favore 34 25 Calci d'angolo contro 15 21 Falli subiti 59 69 Falli commessi 45 72 Contrasti 57 58 Contrasti vinti (%) 66.7 69.0 Fuorigioco 8 5 Ammonizioni 1 6 Espulsioni 0 2

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Svizzera-Scozia in diretta tv e streaming

Svizzera-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.