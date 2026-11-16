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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44
Inizia il Primo tempo.20:48
Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Luke Graham (Scozia).20:49
Tiro parato. Isaac Schmidt (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ardon Jashari.20:49
Fallo di Eray Cömert (Svizzera).20:49
Kieran Tierney (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Samuel Ballet (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di John McGinn (Scozia).20:50
Ryan Porteous (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53
Fallo di Samuel Ballet (Svizzera).20:53
Fallo di John McGinn (Scozia).20:55
Isaac Schmidt (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:55
Fuorigioco. John McGinn(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McTominay e' colto in fuorigioco.20:57
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Eray Cömert (Svizzera).20:59
Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Zachary Athekame (Svizzera).21:00
Tentativo fallito. Oliver McBurnie (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.21:01
Tentativo fallito. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Billy Gilmour.21:01
Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:02
Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Ryan Porteous.21:04
Winsley Boteli (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04
Fallo di Ryan Porteous (Scozia).21:04
Autorete di Lewis Ferguson, Scozia. Svizzera 1, Scozia 0..
Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson21:09
Svizzera-Scozia è valida per la giornata 6 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Berit Sitterstadion di St. Gallen (20.029 posti).
Arbitra Danny Makkelie, con gli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries; quarto ufficiale Alex Bos. Al VAR Erwin Blank, assistito da Jeroen Manschot.
La Svizzera è 1° nel girone B1 con 14 punti in 6 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 1 subiti.
La Scozia è 3° con 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 6 subiti.
In casa la Svizzera ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Scozia ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Svizzera in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovenia-Svizzera 0-0, Svizzera-Macedonia 3-0, Svizzera-Slovenia 2-1, Scozia-Svizzera 0-3, Macedonia-Svizzera 0-3 (N-V-V-V-V).
Le ultime 5 partite della Scozia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Macedonia 2-1, Scozia-Slovenia 1-2, Macedonia-Scozia 0-2, Scozia-Svizzera 0-3, Slovenia-Scozia 0-0 (V-P-V-P-N).
Il miglior marcatore della Svizzera in UEFA Nations League: Zeki Amdouni con 3 gol.
Il miglior marcatore della Scozia in UEFA Nations League: John McGinn con 3 gol.
In panchina Murat Yakin per la Svizzera e Sébastien Pocognoli per la Scozia.
In UEFA Nations League Svizzera e Scozia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Svizzera, 0 vittorie della Scozia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Scozia-Svizzera 0-3 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 7 volte. L'ultima: Scozia-Svizzera 1-1 del 19 giugno 2024 (Europei).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Svizzera
|Scozia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|4
|2
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|11
|5
|Gol subiti
|1
|6
|Gol subiti per partita
|0.2
|1.2
|Possesso palla (%)
|66.2
|48.1
|Passaggi
|3168
|2241
|Passaggi riusciti
|2858
|1880
|Precisione nei passaggi (%)
|90.2
|83.9
|Tiri
|70
|54
|Tiri in porta
|36
|27
|Tiri in porta sul totale (%)
|51.4
|50.0
|Cross
|91
|107
|Cross riusciti
|21
|28
|Duelli vinti
|183
|245
|Duelli persi
|185
|217
|Calci d'angolo a favore
|34
|25
|Calci d'angolo contro
|15
|21
|Falli subiti
|59
|69
|Falli commessi
|45
|72
|Contrasti
|57
|58
|Contrasti vinti (%)
|66.7
|69.0
|Fuorigioco
|8
|5
|Ammonizioni
|1
|6
|Espulsioni
|0
|2
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Svizzera-Scozia in diretta tv e streaming
Svizzera-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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