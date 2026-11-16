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LIVE Svizzera-Scozia 1-0 Uefa Nations League 2026-27. La diretta della partita

16 Novembre 2026 ore 20:45
Svizzera
1
Scozia
0
Primo tempo
Arbitro: Danny Makkelie
  1. 22' 1-0 Lewis Ferguson (A)
0'
45'
90'
21'

Diretta-Live

  2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

  3. Inizia il Primo tempo.20:48

  5. Calcio d'angolo,Svizzera. Calcio d'angolo causato da Luke Graham (Scozia).20:49

  6. 2'

    Tiro parato. Isaac Schmidt (Svizzera) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ardon Jashari.20:49

  7. 2'

    Fallo di Eray Cömert (Svizzera).20:49

  8. 2'

    Kieran Tierney (Scozia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49

  9. 3'

    Samuel Ballet (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50

  11. 3'

    Fallo di John McGinn (Scozia).20:50

  12. 6'

    Ryan Porteous (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53

  13. 6'

    Fallo di Samuel Ballet (Svizzera).20:53

  14. 7'

    Fallo di John McGinn (Scozia).20:55

  15. 7'

    Isaac Schmidt (Svizzera) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:55

  17. 9'

    Fuorigioco. John McGinn(Scozia) prova il lancio lungo, ma Scott McTominay e' colto in fuorigioco.20:57

  18. 12'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Eray Cömert (Svizzera).20:59

  19. 13'

    Calcio d'angolo,Scozia. Calcio d'angolo causato da Zachary Athekame (Svizzera).21:00

  20. 13'

    Tentativo fallito. Oliver McBurnie (Scozia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di John McGinn con cross da calcio d'angolo.21:01

  21. 14'

    Tentativo fallito. Scott McTominay (Scozia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Billy Gilmour.21:01

  23. 15'

    Fallo di Remo Freuler (Svizzera).21:02

  24. 15'

    Scott McTominay (Scozia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  25. 16'

    Tentativo fallito. John McGinn (Scozia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Ryan Porteous.21:04

  26. 17'

    Winsley Boteli (Svizzera) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:04

  27. 17'

    Fallo di Ryan Porteous (Scozia).21:04

  29. 22'

    Autorete di Lewis Ferguson, Scozia. Svizzera 1, Scozia 0..

    Guarda la scheda del giocatore Lewis Ferguson21:09

Formazioni Svizzera - Scozia

Svizzera
Scozia
TITOLARI SVIZZERA
  • (12) YVON MVOGO (P)
  • (4) NICO ELVEDI (D)
  • (18) ERAY CÖMERT (D)
  • (3) ADRIAN BAJRAMI (D)
  • (8) REMO FREULER (C)
  • (16) ZACHARY ATHEKAME (C)
  • (14) ARDON JASHARI (C)
  • (17) ISAAC SCHMIDT (C)
  • (11) WINSLEY BOTELI (A)
  • (23) ALVYN SANCHES (A)
  • (9) SAMUEL BALLET (A)
PANCHINA SVIZZERA
  • (2) SASCHA BRITSCHGI (D)
  • (13) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (21) MARVIN KELLER (P)
  • (5) ROGGERIO NYAKOSSI (D)
  • (10) ZEKI AMDOUNI (A)
  • (22) FABIAN RIEDER (C)
  • (20) MICHEL AEBISCHER (C)
  • (6) DENIS ZAKARIA (C)
  • (19) CEDRIC ITTEN (A)
  • (15) DJIBRIL SOW (C)
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (7) BREEL EMBOLO (A)
ALLENATORE SVIZZERA
  • Murat Yakin
TITOLARI SCOZIA
  • (1) ANGUS GUNN (P)
  • (6) KIERAN TIERNEY (D)
  • (18) LUKE GRAHAM (D)
  • (5) RYAN PORTEOUS (D)
  • (3) ANDY ROBERTSON (C)
  • (2) AARON HICKEY (C)
  • (8) BILLY GILMOUR (C)
  • (19) LEWIS FERGUSON (C)
  • (7) JOHN MCGINN (A)
  • (9) OLIVER MCBURNIE (A)
  • (4) SCOTT MCTOMINAY (A)
PANCHINA SCOZIA
  • (16) FINDLAY CURTIS (A)
  • (21) SCOTT BAIN (P)
  • (23) KRISTI MONTGOMERY (C)
  • (17) BEN GANNON-DOAK (A)
  • (20) KIERON BOWIE (A)
  • (15) JOSH MCPAKE (A)
  • (22) NATHAN PATTERSON (D)
  • (12) JON MCCRACKEN (P)
  • (14) JAMES PENRICE (D)
  • (10) CHÉ ADAMS (A)
  • (13) JACK HENDRY (D)
  • (11) RYAN CHRISTIE (C)
ALLENATORE SCOZIA
  • Sébastien Pocognoli
PREPARTITA

Svizzera-Scozia è valida per la giornata 6 del girone B1 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca lunedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio Berit Sitterstadion di St. Gallen (20.029 posti).

Arbitra Danny Makkelie, con gli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries; quarto ufficiale Alex Bos. Al VAR Erwin Blank, assistito da Jeroen Manschot.

La Svizzera è 1° nel girone B1 con 14 punti in 6 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 1 subiti.
La Scozia è con 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 5 gol fatti e 6 subiti.
In casa la Svizzera ha fatto 7 punti in 3 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Scozia ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Svizzera in UEFA Nations League (dalla più recente): Slovenia-Svizzera 0-0, Svizzera-Macedonia 3-0, Svizzera-Slovenia 2-1, Scozia-Svizzera 0-3, Macedonia-Svizzera 0-3 (N-V-V-V-V).
Le ultime 5 partite della Scozia in UEFA Nations League (dalla più recente): Scozia-Macedonia 2-1, Scozia-Slovenia 1-2, Macedonia-Scozia 0-2, Scozia-Svizzera 0-3, Slovenia-Scozia 0-0 (V-P-V-P-N).

Il miglior marcatore della Svizzera in UEFA Nations League: Zeki Amdouni con 3 gol.
Il miglior marcatore della Scozia in UEFA Nations League: John McGinn con 3 gol.
In panchina Murat Yakin per la Svizzera e Sébastien Pocognoli per la Scozia.

In UEFA Nations League Svizzera e Scozia si sono affrontate 1 volta: 1 vittoria della Svizzera, 0 vittorie della Scozia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Scozia-Svizzera 0-3 del 29 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 7 volte. L'ultima: Scozia-Svizzera 1-1 del 19 giugno 2024 (Europei).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

SvizzeraScozia
Partite giocate55
Vittorie42
Pareggi11
Sconfitte02
Gol segnati115
Gol subiti16
Gol subiti per partita0.21.2
Possesso palla (%)66.248.1
Passaggi31682241
Passaggi riusciti28581880
Precisione nei passaggi (%)90.283.9
Tiri7054
Tiri in porta3627
Tiri in porta sul totale (%)51.450.0
Cross91107
Cross riusciti2128
Duelli vinti183245
Duelli persi185217
Calci d'angolo a favore3425
Calci d'angolo contro1521
Falli subiti5969
Falli commessi4572
Contrasti5758
Contrasti vinti (%)66.769.0
Fuorigioco85
Ammonizioni16
Espulsioni02

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Svizzera-Scozia in diretta tv e streaming
Svizzera-Scozia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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