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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43
Inizia il Primo tempo.20:46
Fuorigioco. Vladimir Screciu(Romania) prova il lancio lungo, ma Daniel Bîrligea e' colto in fuorigioco.20:46
Vlad Dragomir (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:46
Fallo di Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina).20:46
Fallo di Amar Memic (Bosnia-Erzegovina).20:49
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Tentativo fallito. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:50
Gol! Bosnia-Erzegovina 0, Romania 1. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dennis Man in seguito a un contropiede.
Guarda la scheda del giocatore Daniel Bîrligea20:51
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Andrei Coubis (Romania).20:53
Tentativo fallito. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ivan Basic con cross da calcio d'angolo.20:53
Tiro parato. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jovo Lukic.20:54
Fallo di Daniel Bîrligea (Romania).20:56
Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Zinedin Smajlovic (Bosnia-Erzegovina).20:59
Fallo di Vlad Dragomir (Romania).21:01
Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Daniel Bîrligea (Romania).21:02
Amar Memic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tentativo fallito. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:03
Tiro parato. Daniel Bîrligea (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dennis Man.21:05
Fallo di Razvan Marin (Romania).21:05
Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:05
Tentativo fallito. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:08
Tiro parato. Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amar Dedic.21:14
Ianis Hagi (Romania) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Ermin Mahmic (Bosnia-Erzegovina).21:15
Calcio d'angolo,Romania. Calcio d'angolo causato da Tarik Muharemovic (Bosnia-Erzegovina).21:19
Tiro parato. Ianis Hagi (Romania) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Daniel Bîrligea.21:20
Tiro respinto. Ianis Hagi (Romania) un tiro di destro da fuori area.21:20
Razvan Marin (Romania) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina).21:21
Calcio d'angolo,Bosnia-Erzegovina. Calcio d'angolo causato da Vlad Dragomir (Romania).21:24
Fallo di mano di Ianis Hagi (Romania).21:26
Tiro respinto. Vlad Dragomir (Romania) un tiro di sinistro da fuori area.21:28
Fallo di mano di Esmir Bajraktarevic (Bosnia-Erzegovina).21:28
Gol! Bosnia-Erzegovina 1, Romania 1. Benjamin Tahirovic (Bosnia-Erzegovina) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fallo di Razvan Marin (Romania).21:31
Ivan Basic (Bosnia-Erzegovina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Primo tempo terminato, Bosnia-Erzegovina 1, Romania 1.21:32
Bosnia Erzegovina-Romania è valida per la giornata 6 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica (15.600 posti).
Arbitra José María Sánchez Martínez, con gli assistenti Íñigo Prieto López de Ceraín e Raúl Cabañero Martínez; quarto ufficiale José Luis Munuera Montero. Al VAR César Soto Grado, assistito da Alejandro Muñiz Ruiz.
Il Bosnia Erzegovina è 2° nel girone B4 con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 7 subiti.
La Romania è 4° con 4 punti in 6 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte), con 6 gol fatti e 15 subiti.
In casa il Bosnia Erzegovina ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Romania ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Bosnia Erzegovina in UEFA Nations League (dalla più recente): Svezia-Bosnia Erzegovina 3-2, Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (P-V-N-V-N).
Le ultime 5 partite della Romania in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Polonia 2-1, Romania-Svezia 0-1, Polonia-Romania 6-0, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Svezia-Romania 2-1 (V-P-P-P-P).
Il miglior marcatore del Bosnia Erzegovina in UEFA Nations League: Armin Gigovic con 2 gol.
I migliori marcatori della Romania in UEFA Nations League: Alexandru Cicâldau e Dennis Man con 2 gol.
In panchina Sergej Barbarez per il Bosnia Erzegovina e Gheorghe Hagi per la Romania.
In UEFA Nations League Bosnia Erzegovina e Romania si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Bosnia Erzegovina, 1 vittoria della Romania e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Romania-Bosnia Erzegovina 2-4 del 28 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Bosnia Erzegovina-Romania 3-1 del 15 novembre 2025.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Bosnia Erzegovina
|Romania
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|2
|0
|Sconfitte
|1
|4
|Gol segnati
|8
|5
|Gol subiti
|6
|14
|Gol subiti per partita
|1.2
|2.8
|Possesso palla (%)
|49.3
|45.4
|Passaggi
|2215
|2194
|Passaggi riusciti
|1869
|1820
|Precisione nei passaggi (%)
|84.4
|83.0
|Tiri
|38
|38
|Tiri in porta
|18
|16
|Tiri in porta sul totale (%)
|47.4
|42.1
|Cross
|78
|69
|Cross riusciti
|21
|16
|Duelli vinti
|189
|207
|Duelli persi
|196
|257
|Calci d'angolo a favore
|19
|14
|Calci d'angolo contro
|18
|24
|Falli subiti
|58
|48
|Falli commessi
|56
|79
|Contrasti
|51
|71
|Contrasti vinti (%)
|60.8
|54.9
|Fuorigioco
|8
|10
|Ammonizioni
|10
|17
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Bosnia Erzegovina-Romania in diretta tv e streaming
Bosnia Erzegovina-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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