Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43

PREPARTITA

Bosnia Erzegovina-Romania è valida per la giornata 6 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Bilino Polje di Zenica (15.600 posti).

Arbitra José María Sánchez Martínez, con gli assistenti Íñigo Prieto López de Ceraín e Raúl Cabañero Martínez; quarto ufficiale José Luis Munuera Montero. Al VAR César Soto Grado, assistito da Alejandro Muñiz Ruiz.

Il Bosnia Erzegovina è 2° nel girone B4 con 9 punti in 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), con 9 gol fatti e 7 subiti.

La Romania è 4° con 4 punti in 6 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte), con 6 gol fatti e 15 subiti.

In casa il Bosnia Erzegovina ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Romania ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Bosnia Erzegovina in UEFA Nations League (dalla più recente): Svezia-Bosnia Erzegovina 3-2, Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (P-V-N-V-N).

Le ultime 5 partite della Romania in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Polonia 2-1, Romania-Svezia 0-1, Polonia-Romania 6-0, Romania-Bosnia Erzegovina 2-4, Svezia-Romania 2-1 (V-P-P-P-P).

Il miglior marcatore del Bosnia Erzegovina in UEFA Nations League: Armin Gigovic con 2 gol.

I migliori marcatori della Romania in UEFA Nations League: Alexandru Cicâldau e Dennis Man con 2 gol.

In panchina Sergej Barbarez per il Bosnia Erzegovina e Gheorghe Hagi per la Romania.

In UEFA Nations League Bosnia Erzegovina e Romania si sono affrontate 3 volte: 2 vittorie del Bosnia Erzegovina, 1 vittoria della Romania e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Romania-Bosnia Erzegovina 2-4 del 28 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 4 volte. L'ultima: Bosnia Erzegovina-Romania 3-1 del 15 novembre 2025.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Bosnia Erzegovina Romania Partite giocate 5 5 Vittorie 2 1 Pareggi 2 0 Sconfitte 1 4 Gol segnati 8 5 Gol subiti 6 14 Gol subiti per partita 1.2 2.8 Possesso palla (%) 49.3 45.4 Passaggi 2215 2194 Passaggi riusciti 1869 1820 Precisione nei passaggi (%) 84.4 83.0 Tiri 38 38 Tiri in porta 18 16 Tiri in porta sul totale (%) 47.4 42.1 Cross 78 69 Cross riusciti 21 16 Duelli vinti 189 207 Duelli persi 196 257 Calci d'angolo a favore 19 14 Calci d'angolo contro 18 24 Falli subiti 58 48 Falli commessi 56 79 Contrasti 51 71 Contrasti vinti (%) 60.8 54.9 Fuorigioco 8 10 Ammonizioni 10 17 Espulsioni 0 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Bosnia Erzegovina-Romania in diretta tv e streaming

Bosnia Erzegovina-Romania si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.