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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Inizia il Primo tempo.20:46
Tentativo fallito. Martin Ødegaard (Norvegia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Torbjørn Heggem.20:47
Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).20:48
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Tiro parato. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Nusa.20:52
Gol! Danimarca 1, Norvegia 0. Rasmus Højlund (Danimarca) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund20:57
Tentativo fallito. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sander Berge.20:59
Gol! Danimarca 2, Norvegia 0. Pierre-Emile Højbjerg (Danimarca) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gustav Isaksen con cross.21:00
Torbjørn Heggem (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).21:02
Tiro parato. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Kristensen.21:04
Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Norvegia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Sander Berge.21:05
Torbjørn Heggem (Norvegia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Gustav Isaksen (Danimarca).21:07
Fuorigioco. Patrick Berg(Norvegia) prova il lancio lungo, ma Alexander Sørloth e' colto in fuorigioco.21:08
Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).21:08
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:08
Calcio d'angolo,Danimarca. Calcio d'angolo causato da Julian Ryerson (Norvegia).21:10
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).21:11
Tiro respinto. Torbjørn Heggem (Norvegia) un tiro di destro da fuori area.21:12
Tiro parato. Antonio Nusa (Norvegia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Patrick Berg.21:14
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Mads Hermansen (Danimarca).21:14
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Rasmus Højlund (Danimarca).21:17
Fallo di mano di Erling Haaland (Norvegia).21:17
GOL CANCELLATO DAL VAR: Erling Haaland (Norvegia) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:17
Decisione VAR: no gol Danimarca 2-0 Norvegia.21:19
Tentativo fallito. Gustav Isaksen (Danimarca) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.21:20
Gol! Danimarca 2, Norvegia 1. Erling Haaland (Norvegia) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Martin Ødegaard.21:23
Fallo di Leo Østigård (Norvegia).21:25
Rasmus Højlund (Danimarca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:25
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Joakim Mæhle (Danimarca).21:29
Tiro respinto. Julian Ryerson (Norvegia) un tiro di destro da fuori area.21:30
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Oliver Provstgaard (Danimarca).21:30
Tiro respinto. Sander Berge (Norvegia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Kristoffer Ajer con suggerimento di testa.21:30
Fallo di Torbjørn Heggem (Norvegia).21:31
Gustav Isaksen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Calcio d'angolo,Norvegia. Calcio d'angolo causato da Joakim Mæhle (Danimarca).21:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:32
Tiro parato. Kristoffer Ajer (Norvegia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Martin Ødegaard con cross.21:32
Fallo di Leo Østigård (Norvegia).21:32
Mads Hermansen (Danimarca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Leo Østigård (Norvegia) e' ammonito.21:33
Primo tempo terminato, Danimarca 2, Norvegia 1.21:33
Danimarca-Norvegia è valida per la giornata 6 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen (38.065 posti).
Arbitra Halil Umut Meler, con gli assistenti Ibrahim Caglar Uyarcan e Abdullah Özkara; quarto ufficiale Kadir Saglam. Al VAR Fedayi San, assistito da Onur Ozutoprak.
La Danimarca è 2° nel girone A4 con 12 punti in 6 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 13 gol fatti e 9 subiti.
Il Norvegia è 3° con 6 punti in 6 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 10 gol fatti e 11 subiti.
In casa la Danimarca ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Norvegia ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Danimarca in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Danimarca 1-4, Galles-Danimarca 0-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Danimarca-Galles 2-0, Norvegia-Danimarca 3-2 (V-V-P-V-P).
Le ultime 5 partite del Norvegia in UEFA Nations League (dalla più recente): Norvegia-Galles 3-1, Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Norvegia 2-1, Norvegia-Portogallo 1-2, Norvegia-Danimarca 3-2 (V-P-P-P-V).
Il miglior marcatore della Danimarca in UEFA Nations League: Rasmus Højlund con 5 gol.
Il miglior marcatore del Norvegia in UEFA Nations League: Erling Haaland con 4 gol.
In panchina Brian Riemer per la Danimarca e Ståle Solbakken per il Norvegia.
In UEFA Nations League Danimarca e Norvegia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Danimarca, 1 vittoria del Norvegia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Norvegia-Danimarca 3-2 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 7 volte. L'ultima: Danimarca-Norvegia 3-1 del 8 giugno 2024 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Danimarca
|Norvegia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|11
|9
|Gol subiti
|8
|9
|Gol subiti per partita
|1.6
|1.8
|Possesso palla (%)
|51.9
|51.4
|Passaggi
|2519
|2557
|Passaggi riusciti
|2182
|2203
|Precisione nei passaggi (%)
|86.6
|86.2
|Tiri
|51
|49
|Tiri in porta
|24
|26
|Tiri in porta sul totale (%)
|47.1
|53.1
|Cross
|82
|73
|Cross riusciti
|26
|18
|Duelli vinti
|231
|202
|Duelli persi
|174
|187
|Calci d'angolo a favore
|24
|26
|Calci d'angolo contro
|24
|21
|Falli subiti
|70
|49
|Falli commessi
|39
|45
|Contrasti
|69
|61
|Contrasti vinti (%)
|69.6
|54.1
|Fuorigioco
|13
|5
|Ammonizioni
|6
|4
|Espulsioni
|0
|2
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Danimarca-Norvegia in diretta tv e streaming
Danimarca-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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