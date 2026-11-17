Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Danimarca-Norvegia è valida per la giornata 6 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Parken di Copenhagen (38.065 posti).

Arbitra Halil Umut Meler, con gli assistenti Ibrahim Caglar Uyarcan e Abdullah Özkara; quarto ufficiale Kadir Saglam. Al VAR Fedayi San, assistito da Onur Ozutoprak.

La Danimarca è 2° nel girone A4 con 12 punti in 6 partite (4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte), con 13 gol fatti e 9 subiti.

Il Norvegia è 3° con 6 punti in 6 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte), con 10 gol fatti e 11 subiti.

In casa la Danimarca ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Norvegia ne ha fatti 0 in 3 (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Danimarca in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Danimarca 1-4, Galles-Danimarca 0-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Danimarca-Galles 2-0, Norvegia-Danimarca 3-2 (V-V-P-V-P).

Le ultime 5 partite del Norvegia in UEFA Nations League (dalla più recente): Norvegia-Galles 3-1, Portogallo-Norvegia 2-1, Galles-Norvegia 2-1, Norvegia-Portogallo 1-2, Norvegia-Danimarca 3-2 (V-P-P-P-V).

Il miglior marcatore della Danimarca in UEFA Nations League: Rasmus Højlund con 5 gol.

Il miglior marcatore del Norvegia in UEFA Nations League: Erling Haaland con 4 gol.

In panchina Brian Riemer per la Danimarca e Ståle Solbakken per il Norvegia.

In UEFA Nations League Danimarca e Norvegia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Danimarca, 1 vittoria del Norvegia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Norvegia-Danimarca 3-2 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 7 volte. L'ultima: Danimarca-Norvegia 3-1 del 8 giugno 2024 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Danimarca Norvegia Partite giocate 5 5 Vittorie 3 2 Pareggi 0 0 Sconfitte 2 3 Gol segnati 11 9 Gol subiti 8 9 Gol subiti per partita 1.6 1.8 Possesso palla (%) 51.9 51.4 Passaggi 2519 2557 Passaggi riusciti 2182 2203 Precisione nei passaggi (%) 86.6 86.2 Tiri 51 49 Tiri in porta 24 26 Tiri in porta sul totale (%) 47.1 53.1 Cross 82 73 Cross riusciti 26 18 Duelli vinti 231 202 Duelli persi 174 187 Calci d'angolo a favore 24 26 Calci d'angolo contro 24 21 Falli subiti 70 49 Falli commessi 39 45 Contrasti 69 61 Contrasti vinti (%) 69.6 54.1 Fuorigioco 13 5 Ammonizioni 6 4 Espulsioni 0 2

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Danimarca-Norvegia in diretta tv e streaming

Danimarca-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.