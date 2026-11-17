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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43
Inizia il Primo tempo.20:45
Fuorigioco. João Neves(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Trincão e' colto in fuorigioco.20:47
Fuorigioco. Connor Roberts(Galles) prova il lancio lungo, ma Daniel James e' colto in fuorigioco.20:54
Gol! Galles 0, Portogallo 1. Bruno Fernandes (Portogallo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Neves.20:55
Tiro parato. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rubin Colwill.20:57
Gol! Galles 1, Portogallo 1. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rubin Colwill.20:57
Fallo di Josh Sheehan (Galles).21:00
João Neves (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:00
Fuorigioco. Diogo Costa(Portogallo) prova il lancio lungo, ma Pedro Neto e' colto in fuorigioco.21:02
David Brooks (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Trincão (Portogallo).21:03
Connor Roberts (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Gonçalo Ramos (Portogallo).21:06
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Portogallo).21:09
Tentativo fallito. Joe Rodon (Galles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Harry Wilson con cross da calcio d'angolo.21:10
Tiro respinto. David Brooks (Galles) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Harry Wilson.21:12
Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Pedro Neto (Portogallo).21:12
Tiro parato. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sorba Thomas.21:14
Fallo di Sorba Thomas (Galles).21:14
João Neves (Portogallo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Daniel James (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Diogo Dalot (Portogallo).21:16
Ben Davies (Galles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di João Neves (Portogallo).21:17
Tiro parato. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vitinha.21:21
Tiro parato. João Cancelo (Portogallo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bruno Fernandes.21:24
Gol! Galles 2, Portogallo 1. Sorba Thomas (Galles) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di David Brooks.21:25
Gol! Galles 2, Portogallo 2. Pedro Neto (Portogallo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Trincão con cross.21:27
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:30
Tiro respinto. Trincão (Portogallo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di João Cancelo.21:30
Tiro respinto. Gonçalo Ramos (Portogallo) un colpo di testa da centro area. Assist di Diogo Dalot.21:31
Tentativo fallito. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da oltre 25 metri di poco alto in seguito a un contropiede.21:31
Tiro parato. Harry Wilson (Galles) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:32
Calcio d'angolo,Galles. Calcio d'angolo causato da Diogo Costa (Portogallo).21:32
Tiro respinto. Ben Davies (Galles) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Sorba Thomas con cross.21:32
Tentativo fallito. Rubin Colwill (Galles) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.21:33
Primo tempo terminato, Galles 2, Portogallo 2.21:33
Galles-Portogallo è valida per la giornata 6 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff (26.896 posti).
Arbitra Sven Jablonski, con gli assistenti Eduard Beitinger e Christian Dietz; quarto ufficiale Tobias Reichel. Al VAR Bastian Dankert, assistito da Patrick Hanslbauer.
Il Galles è 4° nel girone A4 con 4 punti in 6 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte), con 5 gol fatti e 10 subiti.
Il Portogallo è 1° con 13 punti in 6 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 10 subiti.
In casa il Galles ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Portogallo ne ha fatti 7 in 3 (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Galles in UEFA Nations League (dalla più recente): Norvegia-Galles 3-1, Galles-Danimarca 0-1, Galles-Norvegia 2-1, Danimarca-Galles 2-0, Portogallo-Galles 1-0 (P-P-V-P-P).
Le ultime 5 partite del Portogallo in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Danimarca 1-4, Portogallo-Norvegia 2-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Norvegia-Portogallo 1-2, Portogallo-Galles 1-0 (P-V-V-V-V).
I migliori marcatori del Galles in UEFA Nations League: David Brooks, Daniel James e Neco Williams con 1 gol.
I migliori marcatori del Portogallo in UEFA Nations League: João Félix e Gonçalo Ramos con 3 gol.
In panchina Craig Bellamy per il Galles e Jorge Fernando Pinheiro de Jesus per il Portogallo.
In UEFA Nations League Galles e Portogallo si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Galles, 1 vittoria del Portogallo e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Portogallo-Galles 1-0 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Portogallo-Galles 2-0 del 6 luglio 2016 (Europei).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Galles
|Portogallo
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|1
|4
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|4
|1
|Gol segnati
|3
|10
|Gol subiti
|8
|8
|Gol subiti per partita
|1.6
|1.6
|Possesso palla (%)
|45.6
|51.2
|Passaggi
|2335
|2406
|Passaggi riusciti
|1994
|2063
|Precisione nei passaggi (%)
|85.4
|85.7
|Tiri
|40
|66
|Tiri in porta
|16
|34
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.0
|51.5
|Cross
|69
|73
|Cross riusciti
|12
|23
|Duelli vinti
|164
|181
|Duelli persi
|200
|217
|Calci d'angolo a favore
|14
|31
|Calci d'angolo contro
|26
|24
|Falli subiti
|44
|34
|Falli commessi
|58
|63
|Contrasti
|58
|56
|Contrasti vinti (%)
|65.5
|53.6
|Fuorigioco
|9
|13
|Ammonizioni
|12
|11
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Galles-Portogallo in diretta tv e streaming
Galles-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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