Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:43

PREPARTITA

Galles-Portogallo è valida per la giornata 6 del girone A4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Cardiff City Stadium di Cardiff (26.896 posti).

Arbitra Sven Jablonski, con gli assistenti Eduard Beitinger e Christian Dietz; quarto ufficiale Tobias Reichel. Al VAR Bastian Dankert, assistito da Patrick Hanslbauer.

Il Galles è 4° nel girone A4 con 4 punti in 6 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte), con 5 gol fatti e 10 subiti.

Il Portogallo è 1° con 13 punti in 6 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 12 gol fatti e 10 subiti.

In casa il Galles ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa il Portogallo ne ha fatti 7 in 3 (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Galles in UEFA Nations League (dalla più recente): Norvegia-Galles 3-1, Galles-Danimarca 0-1, Galles-Norvegia 2-1, Danimarca-Galles 2-0, Portogallo-Galles 1-0 (P-P-V-P-P).

Le ultime 5 partite del Portogallo in UEFA Nations League (dalla più recente): Portogallo-Danimarca 1-4, Portogallo-Norvegia 2-1, Danimarca-Portogallo 2-4, Norvegia-Portogallo 1-2, Portogallo-Galles 1-0 (P-V-V-V-V).

I migliori marcatori del Galles in UEFA Nations League: David Brooks, Daniel James e Neco Williams con 1 gol.

I migliori marcatori del Portogallo in UEFA Nations League: João Félix e Gonçalo Ramos con 3 gol.

In panchina Craig Bellamy per il Galles e Jorge Fernando Pinheiro de Jesus per il Portogallo.

In UEFA Nations League Galles e Portogallo si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie del Galles, 1 vittoria del Portogallo e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Portogallo-Galles 1-0 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Portogallo-Galles 2-0 del 6 luglio 2016 (Europei).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Galles Portogallo Partite giocate 5 5 Vittorie 1 4 Pareggi 0 0 Sconfitte 4 1 Gol segnati 3 10 Gol subiti 8 8 Gol subiti per partita 1.6 1.6 Possesso palla (%) 45.6 51.2 Passaggi 2335 2406 Passaggi riusciti 1994 2063 Precisione nei passaggi (%) 85.4 85.7 Tiri 40 66 Tiri in porta 16 34 Tiri in porta sul totale (%) 40.0 51.5 Cross 69 73 Cross riusciti 12 23 Duelli vinti 164 181 Duelli persi 200 217 Calci d'angolo a favore 14 31 Calci d'angolo contro 26 24 Falli subiti 44 34 Falli commessi 58 63 Contrasti 58 56 Contrasti vinti (%) 65.5 53.6 Fuorigioco 9 13 Ammonizioni 12 11 Espulsioni 0 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Galles-Portogallo in diretta tv e streaming

Galles-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.