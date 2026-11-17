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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39
Inizia il Primo tempo.20:46
Fallo di Lindon Emërllahu (Kosovo).20:47
Ryan Manning (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:47
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Dion Gallapeni (Kosovo).20:47
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:48
Fallo di James Abankwah (Irlanda).20:48
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:49
Fallo di Liam Scales (Irlanda).20:49
Liam Scales (Irlanda) e' ammonito per fallo.20:49
Calcio d'angolo,Kosovo. Calcio d'angolo causato da Troy Parrott (Irlanda).20:50
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:53
Fallo di Finn Azaz (Irlanda).20:53
Gara momentaneamente sospesa, Kreshnik Hajrizi (Kosovo) per infortunio.20:54
Gara riprende.20:55
Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Dion Gallapeni (Kosovo).21:01
Fallo di James Abankwah (Irlanda).21:02
Dion Gallapeni (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tentativo fallito. Lindon Emërllahu (Kosovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fisnik Asllani.21:03
Tiro parato. Vedat Muriqi (Kosovo) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Elvis Rexhbeçaj.21:04
Tentativo fallito. Adam Idah (Irlanda) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jack Moylan.21:06
Troy Parrott (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:07
Fallo di Kreshnik Hajrizi (Kosovo).21:07
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Lindon Emërllahu (Kosovo).21:08
Tiro respinto. Adam Idah (Irlanda) un tiro di destro da centro area. Assist di Dara O'Shea con suggerimento di testa.21:08
Fallo di John Egan (Irlanda).21:09
Vedat Muriqi (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Ilir Krasniqi (Kosovo).21:10
Tiro respinto. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Liam Scales con suggerimento di testa.21:11
Rigore concesso da Kreshnik Hajrizi (Kosovo) per un fallo di mano in area.21:11
Kreshnik Hajrizi (Kosovo) e' stato espulso.21:12
Gol! Irlanda 1, Kosovo 0. Troy Parrott (Irlanda) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:14
Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dara O'Shea con cross.21:16
Tiro respinto. Fisnik Asllani (Kosovo) un tiro di destro da oltre 25 metri. Assist di Ilir Krasniqi.21:17
Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di James Abankwah con cross.21:18
Tentativo fallito. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Manning con cross.21:18
John Egan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Vedat Muriqi (Kosovo).21:18
Leon Avdullahu (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Jack Moylan (Irlanda).21:19
Fallo di John Egan (Irlanda).21:20
Elvis Rexhbeçaj (Kosovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Tiro parato. Ilir Krasniqi (Kosovo) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Elvis Rexhbeçaj con cross.21:21
Fuorigioco. Elvis Rexhbeçaj(Kosovo) prova il lancio lungo, ma Fisnik Asllani e' colto in fuorigioco.21:22
Tiro parato. Troy Parrott (Irlanda) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dara O'Shea con cross.21:23
Tiro parato. Jayson Molumby (Irlanda) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:24
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Dara O'Shea (Irlanda).21:25
Mërgim Vojvoda (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Ryan Manning (Irlanda).21:26
Ryan Manning (Irlanda) e' ammonito per fallo.21:26
Tentativo fallito. Jack Moylan (Irlanda) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ryan Manning con passaggio filtrante.21:28
Fisnik Asllani (Kosovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di John Egan (Irlanda).21:28
Mërgim Vojvoda (Kosovo) e' ammonito.21:29
Fallo di Lindrit Kamberi (Kosovo).21:30
Adam Idah (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Calcio d'angolo,Irlanda. Calcio d'angolo causato da Elvis Rexhbeçaj (Kosovo).21:31
Tentativo fallito. Liam Scales (Irlanda) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ryan Manning con cross da calcio d'angolo.21:32
Fallo di Fisnik Asllani (Kosovo).21:33
Jack Moylan (Irlanda) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Primo tempo terminato, Irlanda 1, Kosovo 0.21:34
Irlanda-Kosovo è valida per la giornata 6 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin (51.700 posti).
Arbitra Edgars Malcevs, con gli assistenti Martins Svipsts e Deniss Sevcenko; quarto ufficiale Aleksandrs Anufrijevs. Al VAR Piotr Lasyk, assistito da Andrejs Gluhovs.
L'Irlanda è 2° nel girone B3 con 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 5 subiti.
Il Kosovo è 3° con 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 5 subiti.
In casa l'Irlanda ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Kosovo ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Irlanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Austria-Irlanda 1-0, Irlanda-Israele 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Israele-Irlanda 0-3, Kosovo-Irlanda 1-0 (P-N-N-V-P).
Le ultime 5 partite del Kosovo in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Israele 0-0, Kosovo-Austria 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Austria-Kosovo 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0 (N-N-N-P-V).
Il miglior marcatore dell'Irlanda in UEFA Nations League: Troy Parrott con 4 gol.
I migliori marcatori del Kosovo in UEFA Nations League: Vedat Muriqi, Edon Zhegrova e Fisnik Asllani con 1 gol.
In panchina Heimir Hallgrímsson per l'Irlanda e Franco Foda per il Kosovo.
In UEFA Nations League Irlanda e Kosovo si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Irlanda, 1 vittoria del Kosovo e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Kosovo-Irlanda 1-0 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Irlanda
|Kosovo
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|6
|3
|Gol subiti
|5
|4
|Gol subiti per partita
|1.0
|0.8
|Possesso palla (%)
|44.1
|48.4
|Passaggi
|1996
|2303
|Passaggi riusciti
|1563
|1912
|Precisione nei passaggi (%)
|78.3
|83.0
|Tiri
|39
|47
|Tiri in porta
|18
|21
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.2
|44.7
|Cross
|77
|113
|Cross riusciti
|21
|20
|Duelli vinti
|255
|250
|Duelli persi
|235
|242
|Calci d'angolo a favore
|22
|17
|Calci d'angolo contro
|18
|16
|Falli subiti
|70
|68
|Falli commessi
|66
|56
|Contrasti
|60
|91
|Contrasti vinti (%)
|58.3
|69.2
|Fuorigioco
|2
|4
|Ammonizioni
|10
|3
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Irlanda-Kosovo in diretta tv e streaming
Irlanda-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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