Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:39

PREPARTITA

Irlanda-Kosovo è valida per la giornata 6 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Aviva Stadium di Dublin (51.700 posti).

Arbitra Edgars Malcevs, con gli assistenti Martins Svipsts e Deniss Sevcenko; quarto ufficiale Aleksandrs Anufrijevs. Al VAR Piotr Lasyk, assistito da Andrejs Gluhovs.

L'Irlanda è 2° nel girone B3 con 8 punti in 6 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 7 gol fatti e 5 subiti.

Il Kosovo è 3° con 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 5 subiti.

In casa l'Irlanda ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Kosovo ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Irlanda in UEFA Nations League (dalla più recente): Austria-Irlanda 1-0, Irlanda-Israele 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Israele-Irlanda 0-3, Kosovo-Irlanda 1-0 (P-N-N-V-P).

Le ultime 5 partite del Kosovo in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Israele 0-0, Kosovo-Austria 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Austria-Kosovo 3-1, Kosovo-Irlanda 1-0 (N-N-N-P-V).

Il miglior marcatore dell'Irlanda in UEFA Nations League: Troy Parrott con 4 gol.

I migliori marcatori del Kosovo in UEFA Nations League: Vedat Muriqi, Edon Zhegrova e Fisnik Asllani con 1 gol.

In panchina Heimir Hallgrímsson per l'Irlanda e Franco Foda per il Kosovo.

In UEFA Nations League Irlanda e Kosovo si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Irlanda, 1 vittoria del Kosovo e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Kosovo-Irlanda 1-0 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Irlanda Kosovo Partite giocate 5 5 Vittorie 1 1 Pareggi 2 3 Sconfitte 2 1 Gol segnati 6 3 Gol subiti 5 4 Gol subiti per partita 1.0 0.8 Possesso palla (%) 44.1 48.4 Passaggi 1996 2303 Passaggi riusciti 1563 1912 Precisione nei passaggi (%) 78.3 83.0 Tiri 39 47 Tiri in porta 18 21 Tiri in porta sul totale (%) 46.2 44.7 Cross 77 113 Cross riusciti 21 20 Duelli vinti 255 250 Duelli persi 235 242 Calci d'angolo a favore 22 17 Calci d'angolo contro 18 16 Falli subiti 70 68 Falli commessi 66 56 Contrasti 60 91 Contrasti vinti (%) 58.3 69.2 Fuorigioco 2 4 Ammonizioni 10 3 Espulsioni 0 1

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Irlanda-Kosovo in diretta tv e streaming

Irlanda-Kosovo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.