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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44
Inizia il Primo tempo.20:46
Gara momentaneamente sospesa, (Austria).20:46
Gara riprende.20:46
Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:49
Fallo di Nicolas Seiwald (Austria).20:49
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Guy Mizrahi (Israele).20:50
Tentativo fallito. Nicolas Seiwald (Austria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Raul Florucz con cross da calcio d'angolo.20:51
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Nikita Stoinov (Israele).20:52
Tentativo fallito. David Affengruber (Austria) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Raul Florucz con cross da calcio d'angolo.20:53
Fallo di Ethane Azoulay (Israele).20:54
Junior Adamu (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:54
Fallo di mano di Dor Peretz (Israele).20:55
Fallo di Niv Yehoshua (Israele).20:56
Sasa Kalajdzic (Austria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:56
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Ethane Azoulay (Israele).20:57
Tentativo fallito. Luca Weinhandl (Austria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:58
Tentativo fallito. Luca Weinhandl (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.20:58
Tentativo fallito. Ethane Azoulay (Israele) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:00
Manor Solomon (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Raul Florucz (Austria).21:02
Manor Solomon (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Konrad Laimer (Austria).21:07
Tentativo fallito. Junior Adamu (Austria) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raul Florucz.21:10
Idan Toklomati (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Felix Bacher (Austria).21:12
Calcio d'angolo,Israele. Calcio d'angolo causato da Felix Bacher (Austria).21:14
Dor Peretz (Israele) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Fallo di Raul Florucz (Austria).21:18
Tiro parato. Oscar Gloukh (Israele) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Eli Dasa.21:18
Tiro parato. Raul Florucz (Austria) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sasa Kalajdzic.21:19
Calcio d'angolo,Austria. Calcio d'angolo causato da Daniel Peretz (Israele).21:19
Tentativo fallito. David Affengruber (Austria) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Sascha Horvath con cross da calcio d'angolo.21:20
Gol! Israele 1, Austria 0. Dor Peretz (Israele) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Eli Dasa con cross in seguito a un contropiede.21:21
Tentativo fallito. Junior Adamu (Austria) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Nicolas Seiwald con cross.21:23
Tiro parato. Sasa Kalajdzic (Austria) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Raul Florucz.21:24
Tiro parato. Junior Adamu (Austria) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nicolas Seiwald.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Niv Yehoshua (Israele) per infortunio.21:24
Gara riprende.21:25
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:31
Primo tempo terminato, Israele 1, Austria 0.21:33
Israele-Austria è valida per la giornata 6 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadium di Debrecen (20.340 posti).
Arbitra Davide Massa, con gli assistenti Alessio Berti e Valerio Colarossi; quarto ufficiale Rosario Abisso. Al VAR Michael Fabbri, assistito da Daniele Doveri.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|110
|Fuorigioco
|19
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|17
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.4
|Falli per cartellino
|6.4
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Fiorentina-Torino 1-2
|19-09-2026
|Serie A
|Roma-Inter 2-2
|18-10-2026
|Serie A
|Juventus-Lazio 0-3
|28-10-2026
|Serie A
|Parma-Udinese 0-0
|08-11-2026
|Serie A
|Genoa-Milan 1-2
L'Israele è 4° nel girone B3 con 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 7 subiti.
L'Austria è 1° con 11 punti in 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 10 gol fatti e 6 subiti.
In casa l'Israele ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Austria ne ha fatti 2 in 3 (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite dell'Israele in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Israele 0-0, Irlanda-Israele 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Israele-Irlanda 0-3, Austria-Israele 3-1 (N-N-N-P-P).
Le ultime 5 partite dell'Austria in UEFA Nations League (dalla più recente): Austria-Irlanda 1-0, Kosovo-Austria 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Austria-Kosovo 3-1, Austria-Israele 3-1 (V-N-N-V-V).
I migliori marcatori dell'Israele in UEFA Nations League: Dor Peretz e Sayed Abu Farhi con 1 gol.
Il miglior marcatore dell'Austria in UEFA Nations League: Sasa Kalajdzic con 2 gol.
In panchina Ran Ben Shimon per l'Israele e Ralf Rangnick per l'Austria.
In UEFA Nations League Israele e Austria si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Israele, 1 vittoria dell'Austria e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Austria-Israele 3-1 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Austria-Israele 4-2 del 12 novembre 2021.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Israele
|Austria
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|3
|2
|Sconfitte
|2
|0
|Gol segnati
|2
|10
|Gol subiti
|7
|5
|Gol subiti per partita
|1.4
|1.0
|Possesso palla (%)
|51.3
|56.2
|Passaggi
|2528
|2574
|Passaggi riusciti
|2170
|2174
|Precisione nei passaggi (%)
|85.8
|84.5
|Tiri
|30
|63
|Tiri in porta
|13
|34
|Tiri in porta sul totale (%)
|43.3
|54.0
|Cross
|57
|101
|Cross riusciti
|10
|25
|Duelli vinti
|201
|253
|Duelli persi
|217
|265
|Calci d'angolo a favore
|13
|26
|Calci d'angolo contro
|23
|21
|Falli subiti
|61
|47
|Falli commessi
|56
|79
|Contrasti
|57
|103
|Contrasti vinti (%)
|61.4
|66.0
|Fuorigioco
|7
|10
|Ammonizioni
|10
|9
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Israele-Austria in diretta tv e streaming
Israele-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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