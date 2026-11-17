Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:44

PREPARTITA

Israele-Austria è valida per la giornata 6 del girone B3 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Nagyerdei Stadium di Debrecen (20.340 posti).

Arbitra Davide Massa, con gli assistenti Alessio Berti e Valerio Colarossi; quarto ufficiale Rosario Abisso. Al VAR Michael Fabbri, assistito da Daniele Doveri.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 110 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 17 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2 19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2 18-10-2026 Serie A Juventus-Lazio 0-3 28-10-2026 Serie A Parma-Udinese 0-0 08-11-2026 Serie A Genoa-Milan 1-2

L'Israele è 4° nel girone B3 con 6 punti in 6 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 3 gol fatti e 7 subiti.

L'Austria è 1° con 11 punti in 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 10 gol fatti e 6 subiti.

In casa l'Israele ha fatto 4 punti in 3 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); fuori casa l'Austria ne ha fatti 2 in 3 (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite dell'Israele in UEFA Nations League (dalla più recente): Kosovo-Israele 0-0, Irlanda-Israele 1-1, Israele-Kosovo 0-0, Israele-Irlanda 0-3, Austria-Israele 3-1 (N-N-N-P-P).

Le ultime 5 partite dell'Austria in UEFA Nations League (dalla più recente): Austria-Irlanda 1-0, Kosovo-Austria 1-1, Irlanda-Austria 2-2, Austria-Kosovo 3-1, Austria-Israele 3-1 (V-N-N-V-V).

I migliori marcatori dell'Israele in UEFA Nations League: Dor Peretz e Sayed Abu Farhi con 1 gol.

Il miglior marcatore dell'Austria in UEFA Nations League: Sasa Kalajdzic con 2 gol.

In panchina Ran Ben Shimon per l'Israele e Ralf Rangnick per l'Austria.

In UEFA Nations League Israele e Austria si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Israele, 1 vittoria dell'Austria e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Austria-Israele 3-1 del 24 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Austria-Israele 4-2 del 12 novembre 2021.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Israele Austria Partite giocate 5 5 Vittorie 0 3 Pareggi 3 2 Sconfitte 2 0 Gol segnati 2 10 Gol subiti 7 5 Gol subiti per partita 1.4 1.0 Possesso palla (%) 51.3 56.2 Passaggi 2528 2574 Passaggi riusciti 2170 2174 Precisione nei passaggi (%) 85.8 84.5 Tiri 30 63 Tiri in porta 13 34 Tiri in porta sul totale (%) 43.3 54.0 Cross 57 101 Cross riusciti 10 25 Duelli vinti 201 253 Duelli persi 217 265 Calci d'angolo a favore 13 26 Calci d'angolo contro 23 21 Falli subiti 61 47 Falli commessi 56 79 Contrasti 57 103 Contrasti vinti (%) 61.4 66.0 Fuorigioco 7 10 Ammonizioni 10 9 Espulsioni 1 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Israele-Austria in diretta tv e streaming

Israele-Austria si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.